Ne izlesem, okusam, dinlesem

Yoda’nın bebeklik zamanlarına götüren ve Star Wars evreninin son yıllardaki en yaratıcı projelerinden olan Disney+ dizisi “The Mandalorian”ın ikinci sezonu yayında. Simon Pegg ve Nick Frost’un merakla beklediğimiz korku komedi dizisi “Truth Seekers” ve Joel Edgerton’un Nicole Kidman ve Russell Crowe’lu draması “Boy Erased”, haftanın kaçırılmaz ekran seçeneklerinden. Kulağımızın pasını bu hafta Ah! Kosmos ile Melike Şahin’in şarkısı “Ukde” çözerken, Sophie Mackintosh’un “Mavi Bilet” adlı romanı da kadınların özgür iradelerinin elinden alındığı distopik bir dünyaya taşıyor bizi.

DİZİTHE MANDALORIAN (Disney+)

*Yaratıcı: Jon Favreau/Oyuncular: Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers, Giancarlo Esposito

*2019-ABD-2. SEZON-8 BÖLÜM/BİLİMKURGU, AKSİYON, MACERA

Jon Favreau’nun yaratıcılığında Disney+ için çekilen ve Star Wars evreninin ilk live-action dizisi de olan “The Mandalorian”ın merakla beklenen ikinci sezonunun ilk bölümü bugün yayınlandı. Gezegenin karizmatik yalnız silahşorunun, gönülsüzce de olsa Bebek Yoda’yı koruma görevini sürdüreceği dizi, görsel efektleri kadar hikâye anlatımıyla da son zamanların en yaratıcı Star Wars projesi sayılıyor. Her bölümü 15 milyon doları aşmasına rağmen serinin hayranlarının tutkuyla sahiplenmesi sonucu 3. sezonunu da garantileyen dizi, her Cuma yeni bölümüyle ekranda olacak.







