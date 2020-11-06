Ne izlesem, okusam, dinlesem

DİZİTHE MANDALORIAN (Disney+)
*Yaratıcı: Jon Favreau/Oyuncular: Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers, Giancarlo Esposito
*2019-ABD-2. SEZON-8 BÖLÜM/BİLİMKURGU, AKSİYON, MACERA
Jon Favreau’nun yaratıcılığında Disney+ için çekilen ve Star Wars evreninin ilk live-action dizisi de olan “The Mandalorian”ın merakla beklenen ikinci sezonunun ilk bölümü bugün yayınlandı. Gezegenin karizmatik yalnız silahşorunun, gönülsüzce de olsa Bebek Yoda’yı koruma görevini sürdüreceği dizi, görsel efektleri kadar hikâye anlatımıyla da son zamanların en yaratıcı Star Wars projesi sayılıyor. Her bölümü 15 milyon doları aşmasına rağmen serinin hayranlarının tutkuyla sahiplenmesi sonucu 3. sezonunu da garantileyen dizi, her Cuma yeni bölümüyle ekranda olacak.
DİZİBLOOD OF ZEUS (Netflix)
*Yaratıcılar: Charley Parlapanides, Vlas Parlapanides
*2020-ABD-1. SEZON-8 BÖLÜM/ANİMASYON, AKSİYON
Yine Netflix’te yayınlanan “Castlevania”nın yaratıcılarının yeni animasyonu, ilhamını Yunan mitolojisinden alıyor. Olimpos tanrıları ile titanlar arasında savaş sürerken, sıradan bir köylü olan ve babasının Zeus olduğunu öğrenen Heron, bu savaşı durdurmanın umudu oluyor.
DİZİHELSTROM (Hulu)
*Yaratıcı: Paul Zbyszewski
*Oyuncular: Tom Austen, Sydney Lemmon, Elizabeth Marvel, Robert Wisdom
*2020-ABD-1. SEZON-10 BÖLÜM/DRAM, MACERA, AKSİYON
Hulu’nun merakla beklenen Marvel dizisi bugün 10 bölüm halinde yayında. “Lost” ve “Agents of S.H.I.E.L.D.” dizilerinin yaratıcısı Paul Zbyszewski tarafından uyarlanan dizi, Marvel Comics karakterleri Daimon ve Ana Helstrom kardeşleri ekrana taşıyor. Güçlü ve gizemli bir seri katilin çocukları olan kardeşler, kendilerine özgü güçleri sayesinde kötülüğün izini sürüyorlar.
DİZİ
THE GOOD LORD BIRD (beIN Connect)
Oyuncular: Ethan Hawke, Joshua Caleb Johnson, Hubert Point-Du Jour
2020-ABD-MİNİ DİZİ-7 BÖLÜM/DRAM
James McBride’ın 2013’te Amerikan Ulusal Kitap Ödülü’nü alan ve Türkçe’ye “Talih Kuşu” adıyla çevrilen romanından uyarlanan dizi, 19. yüzyılda köleliği kaldırmak için mücadele eden John Brown ile çocuk köle Henry Shackleford’ın yolculuğunu anlatıyor. “Before” serisi, “Boyhood” filmleriyle tanıdığımız, bağımsız sinemanın önemli aktörlerinden Ethan Hawke’un başrolünde olduğu ve aynı zamanda yazar kadrosunda yer aldığı dizi, 7 bölümden oluşuyor. Suudi Arabistan’ın ilk kadın yönetmeni Haifaa Al Mansour’un da yönetmenleri arasında olduğu mini diziyi 7 Ekim’den itibaren her çarşamba beIN Connect’te izleyebilirsiniz.
5 FİLM
1)THE GLORIAS (Amazon Prime)
Yönetmen: Julie Taymor/Oyuncular: Janelle Monáe, Bette Midler, Timothy Hutton, Lulu Wilson, Lorraine Toussaint/2020-ABD-139’/BİYOGRAFİ, DRAM, KADIN
“Titus” (1999), “Frida” (2002), “Across the Universe” (2007) gibi her biri ayrı hazine filmleriyle tanıdığımız Julie Taymor’ın merakla beklediğimiz son çalışması “The Glorias”, dün Amazon Prime’da yayınlandı. Radikal söylemleriyle Amerika’daki kadın hareketinin önemli ve ateşli savunucularından biri olmuş feminist gazeteci ve yazar Gloria Steinem’ın farklı yaşlarından önemli anları canlandıran filmde, bu ikonik isme Julianne Moore, Alicia Vikander gibi oyuncular hayat veriyor. Yazarın “My Life on the Road” adlı otobiyografik romanından uyarlanan ve dünya prömiyerini bu yıl başında Sundance Film Festivali’nde yapan filmde, Dorothy Pitman Hughes’ı Janelle Monáe, Bella Abzug’ı Bette Midler, baba Steinem’ı da Timothy Hutton canlandırıyor. Oscarlı tasarımcı Sandy Powell’ın elinden çıkma kostümleri de cabası.
2010’ların ekran klasiklerinden ‘Utopia’nın merakla beklenen Amerikan uyarlaması ise, geçen hafta Türkiye’ye de giriş yapan Amazon Prime’da başlıyor. Sinemalarda ise, Meryem Uzerli’nin başrolünde olduğu ‘Kovan’ ve Charles Dickens’ın aynı adlı başyapıtından uyarlanan komedi ‘David Copperfield’in Çok Kişisel Hikâyesi’, haftanın öne çıkan seçenekleri...
EKRANLARDA
RATCHED (Netflix)
Yaratıcı: Ryan Murphy, Evan Romansky
Oyuncular: Sarah Paulson, Cynthia Nixon, Sharon Stone, Charlie Carver, Judy Davis
2020-ABD-8 BÖLÜM’
EKRANLARDA
THE DEVIL ALL THE TIME(Netflix)
Yönetmen: Antonio Campos
Oyuncular: Tom Holland, Robert Pattinson, Mia Wasikowska, Bill Skarsgård
2020-ABD-138’
SUÇ, DRAM, GERİLİM
Netflix’in merakla beklenen orijinal filmlerinden “The Devil All the Time”, Donald Ray Pollock’un 2011 tarihli aynı adlı romanından uyarlama. “Afterschool”, “Simon Killer” gibi bağımsız filmleriyle eleştirmenlerin dikkatini çeken ve en son 2016’da “Christine” ile başarısını sürdüren Antonio Campos’un yönettiği film, Ohio ve Bati Virginia’da yaşayan farklı geçmişlerden bir grup ayrıksı insanın II. Dünya Savaşı’nın sonundan 1960’lara uzanan hayatlarını anlatacak. Sinemanın son Spider-Man’i Tom Holland, kuşağının en iyi aktrislerinden Mia Wasikowska ve yakında Batman rolünde izleyeceğimiz Robert Pattinson’ı bir araya getiren ve yapımcıları arasında Jake Gyllenhaal’un da olduğu filmin adı, şimdiden Oscar yarışında geçiyor.
SİNEMALARDA
YENİ MUTANTLAR/NEW MUTANTS
Yönetmen: Josh Boone
Oyuncular: Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Antonio Banderas
2020-ABD-94’
AKSİYON, KORKU, BİLİMKURGU
X-Men evreninde geçen ve 2014’te çektiği gençlik draması “The Fault in Our Stars” ile dikkatleri çeken Josh Boone’a emanet edilen “Yeni Mutantlar”, izole bir hastanede tutulan genç mutantların yaşadıklarını konu alıyor. Hastanede onları yakından izleyip, güçlerini nasıl kullanacaklarını öğrenmeye çalışan Dr. Reyes’e karşı ayaklanan gençlerin maceralarını izleyeceğimiz filmde, “Game of Thrones”un Arya Stark’ı Maisie Williams, “Stranger Things”in Jonathan’ı Charlie Heaton gibi ünlü ekran yüzleri oynuyor.
90’ların büyük ilgi görmüş Disney animasyonunun live-action yeniden çevrimi olan film, çizilen kaderine isyan eden genç bir kadın savaşçıyı anlatıyor. Charlie Kaufman’ın ilk korku filmi de olan “Her Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum” ve ilk iki bölümünü Ridley Scott’ın yönettiği karanlık bilimkurgu dizisi “Raised by Wolves” da haftanın en dikkat çekici ekran seçenekleri. Bugün başlayan Ankara Film Festivali’nden kaçırılmayacak 5 filmi sizin için seçtik.
MULAN
Yönetmen: Niki Caro
Oyuncular: Yifei Liu, Donnie Yen, Li Gong
Christopher Nolan’ın yazıp yönettiği film, yıldızlarla dolu oyuncu kadrosu ve şık aksiyon sahneleriyle sinemaseverleri yeniden salona çekecek güce sahip görünüyor.
Sinemaya gitmeye henüz hazır hissetmeyenlere de ev sinemasından tavsiyeler: Western komedisi “Demsel”, Retsuko’yu özleyenlere 3. sezonuyla “Aggretsuko”, 90’lardan “Temel İçgüdü”, “İlk Eşler Kulübü” ve “Vahşi Şeyler” Netflix’te yayında.
TENET
Yönetmen: Christopher Nolan
LOVECRAFT COUNTRY (HBO)
Yaratıcılar: Misha Green, Jordan Peele
Oyuncular: Jonathan Majors, Jurnee Smollett, Courtney B. Vance, Michael Kenneth Williams
2020-ABD-1. SEZON-10 Bölüm
FANTASTİK, KORKU, GERİLİM
Ağustos ayının en iddialı dizisi de diyebileceğimiz “Lovecraft Country”, ilk bölümüyle pazar günü HBO’da yayında. J.J. Abrams’ın yapımcıları arasında olduğu ve Misha Green ile “Get Out”, “Us” gibi son dönemin en yaratıcı korkularını yazmış Jordan Peele’in birlikte yarattığı dizi, fantastik ve korku tutkunlarını peşine takacak görünüyor. Mark Ruff’ın 2016’da yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanan dizide, 50’lerin ırkçı Amerikasında kayıp babasını arayan Afro-Amerikan Atticus Black’in yaşadıkları anlatılıyor. Atticus, arkadaşı Letitia ve amcası George ile çıktığı bu yolculukta bir yandan ırkçı saldırılara karşı koyarken bir yandan da meşhur korku yazarı H.P. Lovecraft’ın evrenindeki canavarlarla karşılaşıyor. Şimdiden kült’e dönüşecek görünen dizide, efsanevi dizi “The Wire”ın Omar’ı olarak tanıdığımız Michael Kenneth Williams da Atticus’un babası rolünde görünüyor.
KİMMY’NİN MUTLULUĞU ELİNİZDE
UNBREAKABLE KIMMY SCHMIDT: KIMMY VS. THE REVEREND (2020) (Netflix)
Yönetmen: Claire Scanlon
Oyuncular: Ellie Kemper, Jane Krakowski, Tituss Burgess, Carol Kane, Daniel Radcliffe
2020-ABD-80’
KOMEDİ
“Saturday Night Live”, “30 Rock” gibi efsane dizilerin yaratıcılarından Tina Fey ve Robert Carlock’un 2015-2019 yılları arasında yayınlanan meşhur komedileri “Unbreakable Kimmy Schmidt”, bu kez interaktif özel bölümüyle karşımızda. Seyircinin müdahalesiyle ilerleyecek dizide, Rahip’in şeytani planlarına rağmen Kimmy’nin düğününe zamanında yetişmesini sağlamak ya da robotlara karşı savaş başlatmak sizin elinizde olacak. Çılgın kahramanlarımız Kimmy, Tituss, Lillian ve Jacqueline’e son vedamızı da edeceğimiz dizinin sürpriz ismi Kimmy’nin nişanlısı rolünde izleyeceğimiz Daniel Radcliffe olacak.
BLACK IS KING (2020) (Disney Plus)
Yönetmenler: Emmanuel Adjei, Blitz Bazawule, Beyoncé
2020-ABD-85’
MÜZİK, DRAM
En son Netflix yapımı “Homecoming: A Film by Beyoncé” belgeselinde sahne şovları kadar yönetmenliğiyle de çok konuşulan Beyoncé’nin yeni projesi “Black Is King”, bugün Disney+’ta yayında. “The Lion King/Aslan Kral”ın geçen yılki yeniden çevrimi için Beyoncé’nin hazırladığı müzik albümü “The Gift” ile birlikte geliştirilen film, ‘görsel albüm’ sözleriyle tarif ediliyor. Beyoncé, Simba’nın hikâyesinden ilhâm alarak yazıp yönettiği filmde, siyahi çocuklara içlerindeki ‘aslan kral’ı bulmaları için cesaret veriyor ve siyahilerin hak mücadelesine saygı duruşunda bulunuyor. “The Gift”in hazırlık sürecinde yaşanılanlara da tanıklık eden film, Childish Gambino, Kendrick Lamar, Jay-Z ve Tierra Whack’in yanı sıra Kelly Rowland, Naomi Campbell, Tina Knowles-Lawson, Pharrell Williams gibi müzik ve moda dünyasından isimleri de ağırlıyor.
Pandemi sonrası seyirciyi yeniden salonlara getireceğine inanılan ve sinemalar için adeta umut ışığına dönüşen filmin gösterim tarihi üçüncü kez ve bilinmez bir tarihe ertelendi. Neyse ki gişe filmleriyle işi olmayan film festivallerinin hevesi kırılmadan devam ediyor. 71 yıllık Venedik, 2 Eylül’de fiziksel gösterimlerle başlıyorum diyor, Ankara Film Festivali de 3 Eylül’de Kızılay Büyülü Fener Sineması’nın kapılarını açıyor. Pandemi öncesi vizyonda şansı olmayan festival filmleri belki de sinemanın geleceğini kurtarıyor. Hep birlikte izleyip göreceğiz.
“TENET”A 3. ERTELEME
“Memento”dan “Inception”a, “Batman: The Dark Knight” üçlemesinden “Interstellar”a, her çektiği modern klasikler arasına giren Christopher Nolan’ın merakla beklenen son filmi “Tenet”tan bir erteleme haberi daha geldi. Sinema salonlarının pandemi ile kaybettiği seyirciyi yeniden kazanmaları için umut ışığı olarak gördükleri, Nolan’ın da “En iyi filmim ve sinema perdesinde oynamalı” diyerek online platformlara direndiği filmin vizyon tarihi üçüncü kez ertelendi. Warner Bros.’u bu karara iten neden, Amerika’daki vaka sayısındaki artış ve sinema salonlarının bir süre daha kapalı kalacağının resmileşmesi tabii ki. Filmin yeni takvimi yine 2020 ama hangi gün, onu kimse bilmiyor.
CURSED(Netflix)
Yaratıcılar: Frank Miller, Tom Wheeler
Oyuncular: Katherine Langford, Devon Terrell, Gustaf Skarsgård
2020-ABD-1. SEZON-10 Bölüm
FANTASTİK, MACERA, DRAM
“Sin City”, “300” gibi klasikleriyle tanıdığımız Frank Miller’ın çizdiği ve Tom Wheeler’ın yazdığı aynı adlı çizgi romandan uyarlanan dizi, Kral Arthur efsanesinin pek değer görmemiş mitlerinden Gölün Hanımı’nın doğuşunu anlatıyor. Gizli güçleri olan Nimue, Kırmızı Paladinler’in köyüne yaptığı korkunç saldırıdan son anda kurtulmuştur. Nimue intikam için yola çıkarken, annesine verdiği sözü de yerine getirecektir: Efsanelerde geçen Excalibur Kılıcı’nı bir büyücüye, Merlin’e götürmek. “13 Reasons Why” dizisiyle tanınan ve en son “Knives Out’ta izlediğimiz Katherine Langford’un başrolünde olduğu dizide Merlin’e “Vikings”in Floki’si Gustaf Skarsgård hayat veriyor.
THE OLD GUARD (Netflix)
Yönetmen: Gina Prince-Bythewood
Oyuncular: Charlize Theron, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts
2020-ABD-118’
FANTASTİK, MACERA
HBO Max ile Marvel ortaklığının yarattığı bozgundan kurtulmanın yollarını mangalarda ve bağımsız çizgi roman uyarlamalarında arayan Netflix’in son süper kahraman projesi “The Old Guard”, bugün yayında. Greg Rucka ve Leandro Fernandez’in yarattığı aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanan film, yüzyıllardır insanlığı gizlice korumuş bir grup ölümsüz askerin, yeni ortaya çıkmış bir ölümsüze karşı verdikleri savaşı konu alıyor. Charlize Theron’u grup ideri Andy rolünde izleyeceğimiz aksiyonu bol filmde, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Chiwetel Ejiofor gibi isimler de rol alıyor. Ana karakteri kadın olan süper kahraman filmlerinin kadın yönetmenlere çektirilmesinin adeta kural dönüştüğü bir dönemde Netflix’in seçimi de “Love&Basketball” (2000), “The Secret Life of Bees” (2008) gibi ödüllü filmleriyle tanıdığımız Afro-Amerikalı yönetmen Gina Prince-Bythewood olmuş.
JU-ON: ORIGINS (Netflix)
Yaratıcı: Pendleton Ward
Oyuncular: Yoshiyoshi Arakawa, Yuina Kuroshima, Ririka, Koki Osamura
2020-JAPONYA-1. SEZON-6 Bölüm
KORKU, GERİLİM
Huzursuz ruhların musallat olduğu evlerde yaşanan korkunç hikâyeleri konu alan ve Japon korku sinemasının klasikleşmiş serilerinden birine dönüşen “Ju-On/Garez”, dizi uyarlamasıyla pazar akşamı Netflix’te başlıyor. ABD uyarlamaları dahil 13 filmden oluşan serinin dizi versiyonu, her bölümde ayrı bir korku hikâyesi anlatacak.
DARK (Netflix)
Yaratıcılar: Baran bo Odar, Jantje Friese
Oyuncular: Oliver Masucci, Karoline Eichhorn, Louis Hofmann, Jördis Triebel
2017/2020-ALMANYA, ABD-3. SEZON-8 Bölüm
SUÇ, DRAM, GİZEM
Netflix’in büyük ilgi gören uluslararası projelerinden “Dark”, üçüncü ve son sezonuyla veda ediyor. Winden adlı bir Alman kasabasında iki çocuğun gizemli bir şekilde kayboluşunu odağına alsa da, çocukların neden değil, ne zaman kaybolduğu sorusunun peşine düşen ve seyirciyi başdöndürücü bir zaman yolculuğuna çıkaran dizinin sırları, yarın akşam 10 bölümde birden çözülüyor.
POLİTİKA RUH SAĞLIĞINA ZARARLIDIR
THE POLITICIAN (Netflix)
Yaratıcılar: Ian Brennan, Brad Falchuk, Ryan Murphy
Oyuncular: Zoey Deutch, Ben Platt, Lucy Boynton
2019-ABD-2. SEZON-8 Bölüm
KOMEDİ, DRAM
Geçen yıl yayınlanan ilk sezonuyla çok konuşulmuş, 2020 Altın Küre’lerine de iki dalda aday olmuştu. Politikanın kirli koridorlarında dolaşmaktan gocunmayan Payton’ın entrika ve hırsla dolu hikâyesini konu alan dizinin ikinci sezonu 8 bölüm halinde bugün Netflix’te yayında. En büyük hayali ABD başkanlık koltuğu olan ve okuduğu lisenin öğrenci başkanlığına erişmek için elinden geleni ardına koymayan Payton şimdi de, New York Eyaleti Senatosu yarışına hazırlanıyor.
Ne izlesem, okusam, dinlesem
Marvel Sinema Evreni’nin merakla beklenen ancak küresel pandemide yolu ertlenen yeni macerası “Black Widow” sinemalarda. Avengers ekibinin en dikkat çekici kahramanlarından olmasına rağmen solo filmine ancak 20 yıl sonra kavuşan Black Widow’a bir kez daha Scarlett Johansson hayat veriyor. Kevin Costner ve Diane Lane’i buluşturan “Gitmesine İzin Ver”, Kosova sinemasından “Yabancı” ve Kate Mara ile Nick Robinson’ı buluşturan televizyon dizisi “A Teacher”, haftanın diğer seyir seçenekleri. Haftanın kitabı, Orhan Pamuk’un İstanbul’un gecelerine ve arka sokaklarına fotoğraf makinesiyle daldığı foto-romanı “Turuncu”, haftanın albümü de Gaye Su Akyol’un isyana davet eden 3 şarkılık EP’si “Yort Savul!: İsyan Manifestosu”.
DİZİ
THE LIBERATOR (Netflix)
*2020-ABD-1 SEZON-4 BÖLÜM/ANİMASYON, AKSİYON, SAVAŞ
80’ler ve 90’ların meşhur suç aksiyonları “Die Hard” ve “The Fugitive”in yazarı Jeb Stuart’ın Alex Kershaw ile birlikte yarattığı 4 bölümlük dizi, TEMA (Trioscope Enhanced Hybrid Animation) adlı yeni bir animasyon tekniği kullanılarak çekildi. 11 Kasım’da yayınlanacak dizi, II. Dünya Savaşı sırasında gerçekten yaşanmış bir hikâyeyi canlandırıyor ve Amerikalı bir subayın Avrupa’yı işgalden kurtarmak için 500 gün boyunca verdiği mücadeleyi anlatıyor.
A TEACHER (HULU)
*Yaratıcı: Hannah Fidell
*Oyuncular: Kate Mara, Nick Robinson, Ashley Zukerman
*2020-ABD-1 SEZON-10 BÖLÜM/DRAM
Amerikalı bağımsız yönetmen Hannah Fidell’ın 2011’de önce kısasını, iki yıl sonra da uzun metrajını çektiği ve ödüller aldığı filmi “A Teacher”, 10 bölümlük bir televizyon projesi olarak karşımızda. Fidell’ın yazarlığını, yönetmenliğini ve yapımcılığını üsteleneceği dizi, lise öğretmeni ile son sınıf öğrencisi arasında gelişen aşk hikâyesini anlatacak. Tek sezondan oluşan ve 3 bölümü Salı günü Hulu ekranlarına gelecek dizide Kate Mara ve Nick Robinson başrollerde.
FİLM
BLACK WIDOW (Sinema)
*Yönetmen: Cate Shortland
*Oyuncular: Scarlett Johansson, Florence Pufh, David Harbour, Rachel Weisz
*2020-ABD/AKSİYON, MACERA
Bazı stüdyoların günah çıkarması olarak da okunabilecek “kadın süperkahraman filmlerini kadın yönetmenler çeksin” kararı şimdi de Disney yapımı “Black Widow” ile işliyor. “Somersault” (2004), “Lore” (2012) gibi bağımsız filmleriyle tanıdığımız Cate Shortland’ın ilk büyük stüdyo filmi de olan “Black Widow”, ilk kez 2010’da “Iron Man 2”de karşımıza çıkan Natasha Romanoff, nam-ı diğer Black Widow’un Rus ajanı olduğu zamanlarına dönüyor. “Avengers” ekibinin vazgeçilmezlerinden olsa da, erkeklerden sıra gelmediği için solo filmine ancak 20 yıl sonra kavuşabilen kahramanımızı bir kez daha Scarlett Johansson canlandırırken, Yelena Belova rolünde izleyeceğimiz Florence Pugh’nun varlığı da filme beklentimizi artırıyor.
DÜRÜST HIRSIZ/HONEST THIEF (Sinema)
*Yönetmen: Mark Williams
*Oyuncular: Liam Neeson, Kate Walsh, Robert Patrick
*2020-ABD-99’/SUÇ, AKSİYON
Aşık olduğu kadın için geçmiş hayatını silmek ve yeni bir sayfa açmak isteyen ünlü hırsız Tom’un FBI’a teslim olması sonrası gelişen olayları anlatan filmde Liam Neeson ile Kate Walsh başrolde.
GİTMESİNE İZİN VER/LET HIM GO (Sinema)
*Yönetmen: Thomas Bezucha
*Oyuncular: Kevin Costner, Diane Lane, Lesley Manville
*2020-ABD-114’/SUÇ, DRAM
2000’lerde çektiği “Big Eden” ve “The Family Stone” gibi ödüllü bağımsızlarıyla tanıdığımız yazıp yönettiği film, yakın zamanda oğullarını kaybeden emekli şerif George ile eşi Margaret’ın genç torunlarını suç dünyasındaki annesinden kurtarmak için verdikleri mücadeleyi anlatıyor. 2002’nin ses getiren filmlerinden “Unfaithful/Sadakatsiz”den 18 yıl sonra yeniden bir araya gelen Kevin Costner ve Diane Lane başrollerde.
YABANCI/EXIL (Sinema)
*Yönetmen: Visar Morina
*Oyuncular: Misel Maticevic, Sandra Hüller, Rainer Bock
*2020-ALMANYA, BELÇİKA, KOSOVA-121’/DRAM
2015’te “Babam” filmiyle çıkış yapan Kosovalı yönetmen Visar Morina’nın Sundance ve Berlin’de beğeniyle karşılanan ikinci filmi, Almanya’da yaşayan Kosovalı bir mültecinin iş arkadaşlarınca ayrımcılığa uğradığına inanması sonrasında yaşanan trajikomik olayları anlatıyor.
KİTAP
*TURUNCU-Orhan Pamuk, Yapı Kredi Yayınları, Foto-Roman
*Orhan Pamuk’un İstanbul gecelerinin sokaklarını ve insanlarını anlattığı foto-romanı, “mahalleler, sokaklar ve insanların hayatıyla bu hayattan yavaş yavaş kaybolan bir renge ve ışığa fotoğraf yoluyla yakılmış bir ağıt” olarak tarif ediliyor. Usta yazarın, Tarlabaşı, Kasımpaşa, Feriköy gibi semtlerde çektiği fotoğraflardan oluşan kitap, yazarın takipçileri için arşiv niteliği taşıyor.
*KRONOS-Witold Gombrowicz, Yapı Kredi Yayınları, Günlük
*ARKASI MUTLAKA GELİR-Ayşegül Devecioğlu, Metis Yayınları, Hikâye
*SALGIN-Ling Ma, İthaki Yayınları, Roman
*TANRI’NIN BİR KULU-Cormac McCarthy, İthaki Yayınları, Roman
MÜZİK
*YORT SAVUL!:İSYAN MANİFESTOSU-Gaye Su Akyol, Alternatif-Saykedelik, EP
*Gaye Su Akyol’un 3 şarkılık EP’si dijital müzik kanallarında yayınlandı. Adını Yunus Emre’nin dizelerinden ve Ece Ayhan’ın 1977 tarihli kült şiiri ve kitabı ‘Yort Savul’dan alan albüm, 70’ler Anadolu saykedelik müziği canlandıran nefis altyapısı ve isyana davet eden şarkı sözleriyle haftanın en dikkat çekici çalışması olmayı başarıyor.
*BU DÜZEN YIKILSIN-Pentagram, Rock, Single
*STAMINA-Suzpact&Low, Rap, Single
*TURTLE’S PACE-Coss, Elektronik, Single
*RAMONA-The Smashing Pumpkins, Alternatif Rock, Albüm
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