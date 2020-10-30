Ne izlesem, okusam, dinlesem

Sofia Coppola’nın “Lost in Translation”dan 17 yıl sonra Bill Murray’i yeniden başrole taşıdığı filmi “On the Rocks”, etkileyici bir baba ve kız ilişkisini anlatıyor. Alfred Hitchcock’un 1940 tarihli gerilim klasiğine de ilham olmuş romanın Lily James’li yeni uyarlaması “Rebecca”, korku komedisi “Bad Hair”, Yunan mitolojisine meraklılara “Blood of Zeus” haftanın diğer ‘ne izlesem’ seçenekleri... Haftanın kitabında usta yazar ve şair Murathan Mungan’ın türler arası gezen “Hamamname”si, haftanın albümünde ise Gülinler’in son single’ı “Hayatım Yıkılmış Sarayım” var.

DİZİBLOOD OF ZEUS (Netflix)

*Yaratıcılar: Charley Parlapanides, Vlas Parlapanides

*2020-ABD-1. SEZON-8 BÖLÜM/ANİMASYON, AKSİYON

Yine Netflix’te yayınlanan “Castlevania”nın yaratıcılarının yeni animasyonu, ilhamını Yunan mitolojisinden alıyor. Olimpos tanrıları ile titanlar arasında savaş sürerken, sıradan bir köylü olan ve babasının Zeus olduğunu öğrenen Heron, bu savaşı durdurmanın umudu oluyor.







