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Haberler>Yazarlar>Uğur YÜKSEL>Ne izlesem okusam dinlesem

Uğur Yüksel

Uğur Yüksel

Yazarın tüm yazıları

Ne izlesem okusam dinlesem

23 Ekim 2020

Sofia Coppola’nın “Lost in Translation”dan 17 yıl sonra Bill Murray’i yeniden başrole taşıdığı filmi “On the Rocks”, etkileyici bir baba ve kız ilişkisini anlatıyor. Alfred Hitchcock’un 1940 tarihli gerilim klasiğine de ilham olmuş romanın Lily James’li yeni uyarlaması “Rebecca”, korku komedisi “Bad Hair”, Yunan mitolojisine meraklılara “Blood of Zeus” haftanın diğer ‘ne izlesem’ seçenekleri... Haftanın kitabında usta yazar ve şair Murathan Mungan’ın türler arası gezen “Hamamname”si, haftanın albümünde ise Gülinler’in son single’ı “Hayatım Yıkılmış Sarayım” var.

DİZİ

Ne izlesem okusam dinlesem

BLOOD OF ZEUS (Netflix)
*Yaratıcılar: Charley Parlapanides, Vlas Parlapanides
*2020-ABD-1. SEZON-8 BÖLÜM/ANİMASYON, AKSİYON

Yine Netflix’te yayınlanan “Castlevania”nın yaratıcılarının yeni animasyonu, ilhamını Yunan mitolojisinden alıyor. Olimpos tanrıları ile titanlar arasında savaş sürerken, sıradan bir köylü olan ve babasının Zeus olduğunu öğrenen Heron, bu savaşı durdurmanın umudu oluyor.

Ne izlesem okusam dinlesem

BARBARIANS (Netflix)
*Oyuncular: Bernhard Schütz, David Schütter, Laurence Rupp
*2020-ALMANYA-1 SEZON-6 BÖLÜM/MACERA, AKSİYON

M.S. 9 yılında Roma İmparatorluğu ile Cermenler arasında Teutoburg Ormanı’nda geçen savaşı ekrana taşıyan 6 bölümlük dizi, yolları bu savaşta birleşen üç gencin hikâyesini anlatacak.

FİLM

Ne izlesem okusam dinlesem

ON THE ROCKS (Apple TV+)
*Yönetmen: Sofia Coppola
*Oyuncular: Bill Murray, Rashida Jones, Marlon Wayans
*2020-ABD-96’/DRAM, MACERA, KOMEDİ

Sofia Coppola ile Bill Murray’i unutulmaz “Lost in Translation”dan 17 yıl sonra yeniden bir araya getiren ve Oscar yarışının favori yapımalarından olan film, bugün Apple Plus’ta yayınlandı. İki çocuklu yazar Laura’nın, kendisini aldattığından şüphelendiği eşini takip etmek için babası Felix’i kendine yoldaş seçmesi sonrası gelişen olayları anlatan film, Coppola’nın çok sevdiği babalar ve kızları hikâyesine dokunaklı ve incelikli bir yorum katıyor. Baba rolünde muhteşemler yaratan Murray’e “Parks and Recreation” ile çok sevdiğimiz Rashida Jones eşlik ediyor.

Ne izlesem okusam dinlesem

REBECCA (Netflix)
*Yönetmen: Ben Wheatley
*Oyuncular: Lily James, Armie Hammer, Kristin Scott Thomas
*2020-İNGİLTERE-121’/DRAM, GİZEM, GERİLİM

2012’nin en yaratıcı filmlerinden “Sightseers” başta olmak üzere “High-Rise” (2015), “Free Fire” (2016) gibi farklı türlerde çektiği filmleriyle bağımsız sinemanın en dikkat çekici isimlerinden birine dönüşen Ben Wheatley’nin Netflix için çektiği film, Daphne du Maurier’nin Alfred Hitchcock’un 1940 yapımı filmine de ilham veren aynı adlı romanından uyarlama. Genç Bayan de Winter’ın, bir yıl önce eşi Rebecca’yı kaybetmiş Max de Winter ile birden bire gelişen evlilikleri sonrasında taşındıkları görkemli malikanede yaşanan gerilim dolu olayları konu alan filmde, Lily James ve Armie Hammer başrolleri üstlenirken, Hitchcock’un versiyonunun unutulmaz karakteri Mrs. Danvers’a da usta aktris Kristin Scott Thomas hayat veriyor. Filmle ilgili eleştiriler çok iyi olmasa da, meşhur Hitchcock’un geriliminin Wheatley’nin elinde neye dönüştüğünü merak edenler kaçırmasın.

Ne izlesem okusam dinlesem

BAD HAIR (Hulu)
*Yönetmen: Justin Simien
*Oyuncular: Elle Lorraine, Kelly Rowland, Vanessa Williams, Jay Pharoah
*2020-ABD-115’/KORKU, KOMEDİ
Ocak’ta Sundance Film Festivali’nde açılışını yapan komedi korkusu, bugün Hulu’da yayında. “Dear White People”ın yaratıcısı Justin Simien’ın elinden çıkan film, kariyeri için elinden geleni ardına koymayan Anna’nın bir müzik videosunda rol kapabilmek için saçlarını feda etmesi sonrası olan tuhaf olayları konu alıyor.

KİTAP

HAMAM CİNİNİN ANLATTIKLARI
*Hamamname-Murathan Mungan, Metis Yayınları, Anlatı

*Edebiyatımızın usta ismi Murathan Mungan’ın, ilk şiir kitabı ‘Osmanlıya dair Hikâyat’tan yıllar sonra Osmanlı’ya geri döndüğü kitap, tek bir türe sıkıştıramayacağımız, metinlerarası bir okuma deneyimi sunuyor. Mungan, Ankara’da yaşadığı 80’lerde kurgulamaya başladığı, yazmaya ise 2009 yılında başladığı bu ‘gizli tarih romanı’ için şunları söylüyor: “Birkaç yüzyıl önce bir İstanbul hamamına yerleştikten sonra, çeşitli hamamları gezerek günümüze kadar gelmiş, bir hamam cininin ağzından, İstanbul’un son birkaç, yüzyılını, yalnızca hamamdan görünen yanlarıyla dinlemeyi ve dinletmeyi amaçlıyorum. İstanbul’un hamamlar tarihiyle, gündelik hayat ve bireysel hayatlar arasındaki büyük dolambaçlar, yeraltı tarihleri, külhanlar, su sarnıçları... Osmanlı sanatları ile çağdaş, anlatı teknikleri arasında yeni bir dil arayışı amaçlıyorum.”

*TÜRKİYE’NİN 1970’Lİ YILLARI-Kolektif, İletişim Yayınları, Tarih
*BİR ERKEK OLARAK YAŞAMIM-Philip Roth, Yapı Kredi Yayınları, Roman
*KADINLAR SANAT VE İKTİDAR-Linda Nochlin, Yapı Kredi Yayınları, Araştırma
*YOLUN GÖLGESİ-Behçet Çelik, İletişim Yayınları, Hikâye

MÜZİK
Ne izlesem okusam dinlesem
HAYATIM YIKILMIŞ SARAYIM-Gülinler, Alternatif, Single
*Büyük Ev Ablukada’nın Galvaniz Gelbiraz’ı olarak tanıdığımız, alternatif sahnelerin özgün isimlerinden Gülinler, ilk albümünün sinyallerini veren şarkısını geçen hafta yayınlandı. Bartu Küçükçağlayan’ın 17 yaşında yazdığı şarkı, 20 yıl sonra ilk kez Gülinler’in yorumuyla hayat buluyor.

*ŞU DÜNYANIN SIRRI-Fazıl Say&Serenad Bağcan, Alternatif, Single
*TOY-Mabel Matiz, Pop, Single
*BAHANELER - Alaca, Rap, Single
*RKAPADOKYA- Mercan Dede&Kora, Dünya, Single

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Ne izlesem, okusam, dinlesem

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

16 Ekim 2020
Amerikan adalet sisteminin en tartışmalı olaylarından Chicago Yedilisi’ni Joseph Gordon-Levitt, Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen gibi aktörlerin eşliğinde perdeye taşıyan “The Trial Of The Chicago 7”, Netflix’in 2021 Oscar kartlarından biri olmaya aday. Pazartesi başlayan Engelsiz Filmler Festivali’nin ücretsiz gerçekleşen çevrim içi gösterimlerinde Deniz Tortum’un ödüllü belgeseli “Maddenin Halleri” ve Hulu’nun beklenen Marvel projesi “Helstrom”, haftanın öne çıkan diğer seyir seçenekleri… Haftanın kitabı bilge yazar Ursula K. Le Guin ile yapılmış söyleşilerinden oluşan “Yazma Üzerine Sohbetler”, haftanın albümü de Ceylan Ertem’in iki şarkılık teklisi “Dünya Heveslisi”.

DİZİHELSTROM (Hulu)
*Yaratıcı: Paul Zbyszewski
*Oyuncular: Tom Austen, Sydney Lemmon, Elizabeth Marvel, Robert Wisdom
*2020-ABD-1. SEZON-10 BÖLÜM/DRAM, MACERA, AKSİYON

Hulu’nun merakla beklenen Marvel dizisi bugün 10 bölüm halinde yayında. “Lost” ve “Agents of S.H.I.E.L.D.” dizilerinin yaratıcısı Paul Zbyszewski tarafından uyarlanan dizi, Marvel Comics karakterleri Daimon ve Ana Helstrom kardeşleri ekrana taşıyor. Güçlü ve gizemli bir seri katilin çocukları olan kardeşler, kendilerine özgü güçleri sayesinde kötülüğün izini sürüyorlar.


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Ne izlesem okusam dinlesem

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

9 Ekim 2020
Yeni çıkanlarda bu hafta; çevreci ve belgesel yapımcısı Sir David Attenborough’un 50 yıllık efsanevi kariyerini anlatan “David Attenborough: Gezegenimizden Bir Yaşam”, James McBride’ın ödüllü kitabından ekrana uyarlanan Ethan Hawke’lu mini dizi “The Good Lord Bird”, Haydar Ergülen’in A’dan Z’ye kelimeleri yeniden tanımladığı kitabı “Nişanlılar İçin Şarkılı Alfabe” ve Oceanvs Orientalis’in yeni EP’si “Gran Tribulación” var.

DİZİ
THE GOOD LORD BIRD (beIN Connect)
Oyuncular: Ethan Hawke, Joshua Caleb Johnson, Hubert Point-Du Jour
2020-ABD-MİNİ DİZİ-7 BÖLÜM/DRAM

James McBride’ın 2013’te Amerikan Ulusal Kitap Ödülü’nü alan ve Türkçe’ye “Talih Kuşu” adıyla çevrilen romanından uyarlanan dizi, 19. yüzyılda köleliği kaldırmak için mücadele eden John Brown ile çocuk köle Henry Shackleford’ın yolculuğunu anlatıyor. “Before” serisi, “Boyhood” filmleriyle tanıdığımız, bağımsız sinemanın önemli aktörlerinden Ethan Hawke’un başrolünde olduğu ve aynı zamanda yazar kadrosunda yer aldığı dizi, 7 bölümden oluşuyor. Suudi Arabistan’ın ilk kadın yönetmeni Haifaa Al Mansour’un da yönetmenleri arasında olduğu mini diziyi 7 Ekim’den itibaren her çarşamba beIN Connect’te izleyebilirsiniz.


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Ne izlesem okusam dinlesem

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

2 Ekim 2020
Haftanın ajandasında bu hafta, Julie Taymor imzalı ve Julianne Moore ile Alicia Vikander canlandırmalı Gloria Steinem portresi “The Glorias”, 4. sezonuyla ekranlara sıkı bir geri dönüş yapan “Fargo”, Ülkü Oktay’ın ilk öykü kitabı “Vesvese” ve Bozcaada’dan ilham alarak yaratılmış caz albümü “Bozcaada Caz Festivali ‘Keşif’” var.

5 FİLM
1)THE GLORIAS (Amazon Prime)
Yönetmen: Julie Taymor/Oyuncular: Janelle Monáe, Bette Midler, Timothy Hutton, Lulu Wilson, Lorraine Toussaint/2020-ABD-139’/BİYOGRAFİ, DRAM, KADIN

“Titus” (1999), “Frida” (2002), “Across the Universe” (2007) gibi her biri ayrı hazine filmleriyle tanıdığımız Julie Taymor’ın merakla beklediğimiz son çalışması “The Glorias”, dün Amazon Prime’da yayınlandı. Radikal söylemleriyle Amerika’daki kadın hareketinin önemli ve ateşli savunucularından biri olmuş feminist gazeteci ve yazar Gloria Steinem’ın farklı yaşlarından önemli anları canlandıran filmde, bu ikonik isme Julianne Moore, Alicia Vikander gibi oyuncular hayat veriyor. Yazarın “My Life on the Road” adlı otobiyografik romanından uyarlanan ve dünya prömiyerini bu yıl başında Sundance Film Festivali’nde yapan filmde, Dorothy Pitman Hughes’ı Janelle Monáe, Bella Abzug’ı Bette Midler, baba Steinem’ı da Timothy Hutton canlandırıyor. Oscarlı tasarımcı Sandy Powell’ın elinden çıkma kostümleri de cabası.



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Bir zamanlar Amerika

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

18 Eylül 2020
Netflix’in heyecanla beklenen orijinal yapımlarından “The Devil All the Time”, gerek konusu gerek Tom Holland, Mia Wasikowska ve Robert Pattinson’lı kadrosuyla bu haftanın en dikkat çekici filmi olmayı da başarıyor. Yılın en iyi yerli yapımlarından “Uzun Zaman Önce”, Marie Curie’nin hayatını perdeye taşıyan “Radyoaktif” ve meşhur çizgi dizi Scooby Doo’nun beyazperdedeki üçüncü serüveni “Scoob!”, sinema salonlarında sizi bekliyor.

EKRANLARDA
THE DEVIL ALL THE TIME(Netflix)
Yönetmen: Antonio Campos
Oyuncular: Tom Holland, Robert Pattinson, Mia Wasikowska, Bill Skarsgård
2020-ABD-138’
SUÇ, DRAM, GERİLİM

Netflix’in merakla beklenen orijinal filmlerinden “The Devil All the Time”, Donald Ray Pollock’un 2011 tarihli aynı adlı romanından uyarlama. “Afterschool”, “Simon Killer” gibi bağımsız filmleriyle eleştirmenlerin dikkatini çeken ve en son 2016’da “Christine” ile başarısını sürdüren Antonio Campos’un yönettiği film, Ohio ve Bati Virginia’da yaşayan farklı geçmişlerden bir grup ayrıksı insanın II. Dünya Savaşı’nın sonundan 1960’lara uzanan hayatlarını anlatacak. Sinemanın son Spider-Man’i Tom Holland, kuşağının en iyi aktrislerinden Mia Wasikowska ve yakında Batman rolünde izleyeceğimiz Robert Pattinson’ı bir araya getiren ve yapımcıları arasında Jake Gyllenhaal’un da olduğu filmin adı, şimdiden Oscar yarışında geçiyor.

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Gençlik başımda ‘mutant’

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

11 Eylül 2020
Normale dönüşü bekleyen büyük bütçeli yapımlar sinemalardaki yerini almaya devam ediyor. X-Men evreninde geçen ve mutant olduklarını keşfeden bir grup gencin hikâyesini anlatan “Yeni Mutantlar” ve her yaştan izleyiciye seslenen animasyon “Hadi Gidelim”, perdede film izlemeyi özleyenlere haftanın öne çıkanları. İkinci sezonuyla “Atiye”, fantastik anime serisi “Memorias de Idhún” ve devam filmiyle korku komedisi “Bebek Bakıcısı: Katil Kraliçe” ise ekranların yeni seçenekleri...

SİNEMALARDA
YENİ MUTANTLAR/NEW MUTANTS
Yönetmen: Josh Boone
Oyuncular: Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Antonio Banderas
2020-ABD-94’
AKSİYON, KORKU, BİLİMKURGU

X-Men evreninde geçen ve 2014’te çektiği gençlik draması “The Fault in Our Stars” ile dikkatleri çeken Josh Boone’a emanet edilen “Yeni Mutantlar”, izole bir hastanede tutulan genç mutantların yaşadıklarını konu alıyor. Hastanede onları yakından izleyip, güçlerini nasıl kullanacaklarını öğrenmeye çalışan Dr. Reyes’e karşı ayaklanan gençlerin maceralarını izleyeceğimiz filmde, “Game of Thrones”un Arya Stark’ı Maisie Williams, “Stranger Things”in Jonathan’ı Charlie Heaton gibi ünlü ekran yüzleri oynuyor.

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Canlı kanlı Mulan

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

4 Eylül 2020
Sinema salonlarının açılmasını bekleyen büyük yapımlardan “Mulan” gösterimde.

90’ların büyük ilgi görmüş Disney animasyonunun live-action yeniden çevrimi olan film, çizilen kaderine isyan eden genç bir kadın savaşçıyı anlatıyor. Charlie Kaufman’ın ilk korku filmi de olan “Her Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum” ve ilk iki bölümünü Ridley Scott’ın yönettiği karanlık bilimkurgu dizisi “Raised by Wolves” da haftanın en dikkat çekici ekran seçenekleri. Bugün başlayan Ankara Film Festivali’nden kaçırılmayacak 5 filmi sizin için seçtik.



MULAN
Yönetmen: Niki Caro
Oyuncular: Yifei Liu, Donnie Yen, Li Gong

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‘Tenet’ efsanesi sinemalarda

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

28 Ağustos 2020
Salon sahipleri başta olmak üzere film sektörünün yolunu gözlediği “Tenet”, üç ertelemenin ardından nihayet 26 Ağustos’ta gösterime girdi.

Christopher Nolan’ın yazıp yönettiği film, yıldızlarla dolu oyuncu kadrosu ve şık aksiyon sahneleriyle sinemaseverleri yeniden salona çekecek güce sahip görünüyor.
Sinemaya gitmeye henüz hazır hissetmeyenlere de ev sinemasından tavsiyeler: Western komedisi “Demsel”, Retsuko’yu özleyenlere 3. sezonuyla “Aggretsuko”, 90’lardan “Temel İçgüdü”, “İlk Eşler Kulübü” ve “Vahşi Şeyler” Netflix’te yayında.



TENET
Yönetmen: Christopher Nolan

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Lovecraft’ın canavarları ekranı basıyor

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

14 Ağustos 2020
J.J. Abrams’ın yapımcılığında ve Jordan Peele’in yaratıcılığında aynı adlı romandan uyarlanan “Lovecraft Country”, meşhur korku yazarı H.P. Lovecraft’ın evrenindeki canavarları da ekrana taşıyor. “Saturday Night Live”ın yaratıcılarının kaleminden çıkma polisiye komedisi “Mapleworth Murders”, Transformers evreninin köklerine inen anime üçlemesi “Transformers: War For Cybertron Trilogy” ve viralden ekrana transfer komedi “Ted Lasso”, haftanın en eğlenceli seçenekleri...

LOVECRAFT COUNTRY (HBO)
Yaratıcılar: Misha Green, Jordan Peele
Oyuncular: Jonathan Majors, Jurnee Smollett, Courtney B. Vance, Michael Kenneth Williams
2020-ABD-1. SEZON-10 Bölüm
FANTASTİK, KORKU, GERİLİM

Ağustos ayının en iddialı dizisi de diyebileceğimiz “Lovecraft Country”, ilk bölümüyle pazar günü HBO’da yayında. J.J. Abrams’ın yapımcıları arasında olduğu ve Misha Green ile “Get Out”, “Us” gibi son dönemin en yaratıcı korkularını yazmış Jordan Peele’in birlikte yarattığı dizi, fantastik ve korku tutkunlarını peşine takacak görünüyor. Mark Ruff’ın 2016’da yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanan dizide, 50’lerin ırkçı Amerikasında kayıp babasını arayan Afro-Amerikan Atticus Black’in yaşadıkları anlatılıyor. Atticus, arkadaşı Letitia ve amcası George ile çıktığı bu yolculukta bir yandan ırkçı saldırılara karşı koyarken bir yandan da meşhur korku yazarı H.P. Lovecraft’ın evrenindeki canavarlarla karşılaşıyor. Şimdiden kült’e dönüşecek görünen dizide, efsanevi dizi “The Wire”ın Omar’ı olarak tanıdığımız Michael Kenneth Williams da Atticus’un babası rolünde görünüyor.

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Ekranlara veda dalgası

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

8 Ağustos 2020
Son yılların en orijinal komedilerinden “Unbreakable Kimmy Schmidt”in interaktif özel bölümü “Kimmy vs the Reverend”, Guillermo Del Toro imzalı enfes animasyon serisi “Tales of Arcadia”nın üçüncüsü “Wizard” ve İskandinav distopyası “The Rain”, Netflix’te yayınlanan son bölümleriyle ekranlarda veda dalgası estiriyorlar. Seth Rogen’lı komedi filmi “An American Pickle”, 60’ların kült dizisine yeni yorum getiren “The Fugitive” ve Uzay Yolu evrenine özel yaratılan yetişkin animasyonu “Star Trek: Lower Decks”, haftanın taze yapımları...

KİMMY’NİN MUTLULUĞU ELİNİZDE

UNBREAKABLE KIMMY SCHMIDT: KIMMY VS. THE REVEREND (2020) (Netflix)
Yönetmen: Claire Scanlon
Oyuncular: Ellie Kemper, Jane Krakowski, Tituss Burgess, Carol Kane, Daniel Radcliffe
2020-ABD-80’
KOMEDİ

“Saturday Night Live”, “30 Rock” gibi efsane dizilerin yaratıcılarından Tina Fey ve Robert Carlock’un 2015-2019 yılları arasında yayınlanan meşhur komedileri “Unbreakable Kimmy Schmidt”, bu kez interaktif özel bölümüyle karşımızda. Seyircinin müdahalesiyle ilerleyecek dizide, Rahip’in şeytani planlarına rağmen Kimmy’nin düğününe zamanında yetişmesini sağlamak ya da robotlara karşı savaş başlatmak sizin elinizde olacak. Çılgın kahramanlarımız Kimmy, Tituss, Lillian ve Jacqueline’e son vedamızı da edeceğimiz dizinin sürpriz ismi Kimmy’nin nişanlısı rolünde izleyeceğimiz Daniel Radcliffe olacak.

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‘Siyah Aslan’ uyanıyor

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

31 Temmuz 2020
Günümüzün en etkileyici pop ikonlarından Beyoncé’nin yazıp yönettiği ve bugün Disney+’ta yayınlanan “Black Is King”, 90’ların meşhur animasyonu “Aslan Kral”ın Simba’sından ilhâm alıyor ve siyahilerin hak mücadelesine saygı duruşunda bulunuyor.

BLACK IS KING (2020) (Disney Plus)
Yönetmenler: Emmanuel Adjei, Blitz Bazawule, Beyoncé
2020-ABD-85’
MÜZİK, DRAM

En son Netflix yapımı “Homecoming: A Film by Beyoncé” belgeselinde sahne şovları kadar yönetmenliğiyle de çok konuşulan Beyoncé’nin yeni projesi “Black Is King”, bugün Disney+’ta yayında. “The Lion King/Aslan Kral”ın geçen yılki yeniden çevrimi için Beyoncé’nin hazırladığı müzik albümü “The Gift” ile birlikte geliştirilen film, ‘görsel albüm’ sözleriyle tarif ediliyor. Beyoncé, Simba’nın hikâyesinden ilhâm alarak yazıp yönettiği filmde, siyahi çocuklara içlerindeki ‘aslan kral’ı bulmaları için cesaret veriyor ve siyahilerin hak mücadelesine saygı duruşunda bulunuyor. “The Gift”in hazırlık sürecinde yaşanılanlara da tanıklık eden film, Childish Gambino, Kendrick Lamar, Jay-Z ve Tierra Whack’in yanı sıra Kelly Rowland, Naomi Campbell, Tina Knowles-Lawson, Pharrell Williams gibi müzik ve moda dünyasından isimleri de ağırlıyor.


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Film online’da değil sinemada izlenir

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

24 Temmuz 2020
Christopher Nolan’ın gösterime girmeden, hatta sırf gösterilemediği için bile sinema tarihine geçecek son filmi “Tenet”ın vizyon tarihi bir kez daha değişti.

Pandemi sonrası seyirciyi yeniden salonlara getireceğine inanılan ve sinemalar için adeta umut ışığına dönüşen filmin gösterim tarihi üçüncü kez ve bilinmez bir tarihe ertelendi. Neyse ki gişe filmleriyle işi olmayan film festivallerinin hevesi kırılmadan devam ediyor. 71 yıllık Venedik, 2 Eylül’de fiziksel gösterimlerle başlıyorum diyor, Ankara Film Festivali de 3 Eylül’de Kızılay Büyülü Fener Sineması’nın kapılarını açıyor. Pandemi öncesi vizyonda şansı olmayan festival filmleri belki de sinemanın geleceğini kurtarıyor. Hep birlikte izleyip göreceğiz.



“TENET”A 3. ERTELEME

“Memento”dan “Inception”a, “Batman: The Dark Knight” üçlemesinden “Interstellar”a, her çektiği modern klasikler arasına giren Christopher Nolan’ın merakla beklenen son filmi “Tenet”tan bir erteleme haberi daha geldi. Sinema salonlarının pandemi ile kaybettiği seyirciyi yeniden kazanmaları için umut ışığı olarak gördükleri, Nolan’ın da “En iyi filmim ve sinema perdesinde oynamalı” diyerek online platformlara direndiği filmin vizyon tarihi üçüncü kez ertelendi. Warner Bros.’u bu karara iten neden, Amerika’daki vaka sayısındaki artış ve sinema salonlarının bir süre daha kapalı kalacağının resmileşmesi tabii ki. Filmin yeni takvimi yine 2020 ama hangi gün, onu kimse bilmiyor.

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‘Gölün Hanımı’ uyanıyor

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

20 Temmuz 2020
Kral Arthur ve Excalibur efsanesinin son uyarlamalarından olan “Cursed”, Katherine Langford’un hayat vereceği Gölün Hanımı mitini de hikâyenin başrolüne taşıyor. Ekran klasiklerinden “Six Feet Under”, Dr. Kreizler’ı özleyenlere “The Alienist: Angel Of Darkness” ve anime tutkunlarına “Japan Sinks 2020” ise haftanın diğer seçenekleri.

CURSED(Netflix)
Yaratıcılar: Frank Miller, Tom Wheeler
Oyuncular: Katherine Langford, Devon Terrell, Gustaf Skarsgård
2020-ABD-1. SEZON-10 Bölüm
FANTASTİK, MACERA, DRAM

“Sin City”, “300” gibi klasikleriyle tanıdığımız Frank Miller’ın çizdiği ve Tom Wheeler’ın yazdığı aynı adlı çizgi romandan uyarlanan dizi, Kral Arthur efsanesinin pek değer görmemiş mitlerinden Gölün Hanımı’nın doğuşunu anlatıyor. Gizli güçleri olan Nimue, Kırmızı Paladinler’in köyüne yaptığı korkunç saldırıdan son anda kurtulmuştur. Nimue intikam için yola çıkarken, annesine verdiği sözü de yerine getirecektir: Efsanelerde geçen Excalibur Kılıcı’nı bir büyücüye, Merlin’e götürmek. “13 Reasons Why” dizisiyle tanınan ve en son “Knives Out’ta izlediğimiz Katherine Langford’un başrolünde olduğu dizide Merlin’e “Vikings”in Floki’si Gustaf Skarsgård hayat veriyor.

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Süper kahramanlar

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

10 Temmuz 2020
Netflix’in yeni süper kahraman filmi “The Old Guard”, çizgi roman tutkunları kadar Charlize Theron hayranlarına da sesleniyor. Tom Hanks’in vizyon beklerken kendini online platformda bulan son filmi “Greyhound”, Aldous Huxley’nin meşhur distopyasından uyarlanan bilimkurgu serisi “Cesur Yeni Dünya” ve yetişkinlere animasyon komedisi “Close Enough”, haftanın diğer dikkat çeken ekran seçenekler...

THE OLD GUARD (Netflix)
Yönetmen: Gina Prince-Bythewood
Oyuncular: Charlize Theron, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts
2020-ABD-118’
FANTASTİK, MACERA

HBO Max ile Marvel ortaklığının yarattığı bozgundan kurtulmanın yollarını mangalarda ve bağımsız çizgi roman uyarlamalarında arayan Netflix’in son süper kahraman projesi “The Old Guard”, bugün yayında. Greg Rucka ve Leandro Fernandez’in yarattığı aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanan film, yüzyıllardır insanlığı gizlice korumuş bir grup ölümsüz askerin, yeni ortaya çıkmış bir ölümsüze karşı verdikleri savaşı konu alıyor. Charlize Theron’u grup ideri Andy rolünde izleyeceğimiz aksiyonu bol filmde, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Chiwetel Ejiofor gibi isimler de rol alıyor. Ana karakteri kadın olan süper kahraman filmlerinin kadın yönetmenlere çektirilmesinin adeta kural dönüştüğü bir dönemde Netflix’in seçimi de “Love&Basketball” (2000), “The Secret Life of Bees” (2008) gibi ödüllü filmleriyle tanıdığımız Afro-Amerikalı yönetmen Gina Prince-Bythewood olmuş.

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Ruhların garezi ekranda sürüyor

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

4 Temmuz 2020
Japon korku filmi serisi “Garez”in merak uyandıran dizi uyarlaması ilk bölümüyle bugün Netflix’te. Yine bir film uyarlaması olan “Hanna” ikinci sezonuna başlarken, kadın karakterleri ve hikâyesiyle çok sevilmiş İspanyol dizisi “Las Chicas Del Cable” da beşinci sezonuyla ekranlara veda ediyor. Son yılların en ayrıksı ve orijinal anime serilerinden “Dorohedoro” ve 2010’ların klasik dizilerinden “The Leftovers”, haftanın diğer ekran tavsiyeleri…

JU-ON: ORIGINS (Netflix)
Yaratıcı: Pendleton Ward
Oyuncular: Yoshiyoshi Arakawa, Yuina Kuroshima, Ririka, Koki Osamura
2020-JAPONYA-1. SEZON-6 Bölüm
KORKU, GERİLİM

Huzursuz ruhların musallat olduğu evlerde yaşanan korkunç hikâyeleri konu alan ve Japon korku sinemasının klasikleşmiş serilerinden birine dönüşen “Ju-On/Garez”, dizi uyarlamasıyla pazar akşamı Netflix’te başlıyor. ABD uyarlamaları dahil 13 filmden oluşan serinin dizi versiyonu, her bölümde ayrı bir korku hikâyesi anlatacak.

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Karanlık zamanlar bitiyor

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

26 Haziran 2020
Netflix’in büyük ilgi gören serisi “Dark”, üçüncü sezonuyla hayranlarına veda ediyor. Her bölümde ayrı bir hikâye anlatan korku ve bilimkurgu dizisi “The Twilight Zone”, komedi arayanlara “Flipped”, animasyon sevenlere de “Adventure Time: Distant Lands” ve “Food Wars: Shokugeki no Soma”, haftanın diğer seçenekleri...

 

DARK (Netflix)

Yaratıcılar: Baran bo Odar, Jantje Friese
Oyuncular: Oliver Masucci, Karoline Eichhorn, Louis Hofmann, Jördis Triebel
2017/2020-ALMANYA, ABD-3. SEZON-8 Bölüm
SUÇ, DRAM, GİZEM

Netflix’in büyük ilgi gören uluslararası projelerinden “Dark”, üçüncü ve son sezonuyla veda ediyor. Winden adlı bir Alman kasabasında iki çocuğun gizemli bir şekilde kayboluşunu odağına alsa da, çocukların neden değil, ne zaman kaybolduğu sorusunun peşine düşen ve seyirciyi başdöndürücü bir zaman yolculuğuna çıkaran dizinin sırları, yarın akşam 10 bölümde birden çözülüyor.

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Yeni sezonlar geldi

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

19 Haziran 2020
Siyaset kulislerinden entrikalar komedisi “The Politician”, yetişkin animasyonu “F for Family” ve Kevin Costner’lı western draması “Yellowstone”, merakla beklenen yeni sezonlarıyla ekranlara dönerken; büyüme ve açılma komedisi “Love Victor” ve Amerikan polisiye draması “Perry Mason” da haftanın öne çıkan yeni yapımları oluyor.

POLİTİKA RUH SAĞLIĞINA ZARARLIDIR

THE POLITICIAN (Netflix)
Yaratıcılar: Ian Brennan, Brad Falchuk, Ryan Murphy
Oyuncular: Zoey Deutch, Ben Platt, Lucy Boynton
2019-ABD-2. SEZON-8 Bölüm
KOMEDİ, DRAM

Geçen yıl yayınlanan ilk sezonuyla çok konuşulmuş, 2020 Altın Küre’lerine de iki dalda aday olmuştu. Politikanın kirli koridorlarında dolaşmaktan gocunmayan Payton’ın entrika ve hırsla dolu hikâyesini konu alan dizinin ikinci sezonu 8 bölüm halinde bugün Netflix’te yayında. En büyük hayali ABD başkanlık koltuğu olan ve okuduğu lisenin öğrenci başkanlığına erişmek için elinden geleni ardına koymayan Payton şimdi de, New York Eyaleti Senatosu yarışına hazırlanıyor.

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Polisiye severlere üç öneri

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

12 Haziran 2020
İngiliz polisiyelerine meraklı izleyicilere üç önerimiz var bu hafta: Haluk Bilginer’in kötü adama hayat verdiği casusluk serisi “Alex Rider”, hayranlarının dört gözle beklediği yeni sezonuyla “Marcella” ve klasik polisiyeleri özleyenlere “Grantchester”, türün tutkunlarının radarından kaçmaması gereken yapımlar. Haftanın online alternatifleri ise iki sanat müzesinden geliyor: SALT’tan İranlı sporcu Sara Hoşcamal‐Fıkrî belgeseli “İran’da Tekme” ve İstanbul Modern’den Isabelle Huppert’li “Yuva”, müzelerin web sitelerinde Türkçe altyazılı ve ücretsiz yayında.

MARCELLA İLE 3. BULUŞMAMARCELLA (Netflix)
Oyuncular: Anna Friel, Ray Panthaki, Jack Doolan
2016-İNGİLTERE-3. SEZON-8 Bölüm
POLİSİYE, DRAM, SUÇ

2016’da başlayan ve iki yıl sonra İngiliz Senaristler Birliği Ödülleri’nde En İyi Polisiye Dizisi seçilen “Marcella”, 3. sezonuyla ekranlara geri dönüyor. “Broadchurch”, “Killing”, “Luther” gibi kalburüstü dizilerin dedektifleriyle aşık atacak arızadaki kahramanımız Marcella Backland, bu kez saçlarını sarıya boyuyor ve Belfast’ta çok tehlikeli bir suç ailesine sızıyor. Marcella, bir yandan gerçek kimliğini gizlemeye çalışırken, bir yandan da ailenin sırlarını ortaya dökmeye uğraşıyor. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu seçilen Anna Friel’in performansıyla öne çıkan “Marcella”, Pazar günü Netflix’te…

14 YAŞINDA MI6 AJANIALEX RIDER (Amazon Prime)

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O uzaya gidilecek

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

5 Haziran 2020
Steve Carell’ın yaratıcılarından olduğu ve başrolü John Malkovich ile paylaştığı Netflix komedisi “Space Force”, uzayı savaş alanı olarak gören Donald Trump’ın başlangıçta şaka olduğunu sandığımız ama kısa sürede hayata da geçirdiği projesi Amerikan Uzay Kuvvetleri’ni ‘ti’ye alıyor. Dördüncü ve son sezonuyla hayranlarına veda etmeye hazırlanan “Ölmek İçin On Üç Sebep”, Michaela Coel’in yarattığı ve oynadığı cinsel şiddet konulu dram “I May Destroy You”, biyografik hikâyelere meraklılar için “El Presidente” ve hafta sonuna renk katmak isteyenlere yeni sezonuyla “Queer Eye”, ekranlarda haftanın öne çıkanları…

SPACE FORCE (Netflix)

Yaratıcılar: Greg Daniels, Steve Carell
Oyuncular: Steve Carell, John Malkovich, Ben Schwartz, Jane Lynch
2020-ABD-1. SEZON-10 Bölüm
KOMEDİ

Televizyon tarihinin en iyi komedilerinden “The Office” ve “Parks and Recreation”ın yaratıcısı Greg Daniels ile “The Office”ın meşhur yüzü Steve Carell’ın ortaklığında hayata geçen “Space Force”, Netflix’in reklam bütçesini de seyirci beklentilerini de yüksek tuttuğu projelerindendi. Geçtiğimiz hafta 10 bölüm birden yayına giren dizinin çıkış noktası, Donald Trump’ın iki yıl önce uzayı yeni bir savaş alanı olarak gördüğünü söylediği ‘şaka gibi’ açıklamaları ve geçtiğimiz aralık ayında gerçekten de kurulan Amerikan Uzay Kuvvetleri oluyor. Carell’ı aynı zamanda, Uzay Kuvvetleri’nin başına hevessiz gelmiş General Mark rolünde izleyeceğimiz dizide, usta aktör John Malkovich de uzay projesinden sorumlu bilim insanı Adrian’ı canlandırıyor. Oyuncularından tasarımına, bir komedi için oldukça yüksek bir bütçeye sahip olan dizi, Trump politikalarını eleştirmeye soyunsa da sırtını daha çok durum komedisine yaslıyor ve düşük ritmi, yeterince güldürmeyen diyalogları ve suya sabuna dokunmayan politik tavrıyla potansiyeline kavuşamayan bir komedi olmaktan öteye geçemiyor.

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Ramy’nin hayatında ikinci perde

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

30 Mayıs 2020
Mısır asıllı Amerikalı komedyen ve oyuncu Ramy Youssef’in Altın Küre ödüllü sarkastik komedisi “Ramy”nin devam bölümlerini bekleyenler yerini alsın. Mahershala Ali’nin konuk olduğu ikinci sezon bugün Hulu’da yayında. Dijital platformların yenisi HBO Max’in romantik komedi türündeki antoloji serisi “Love Life” ilk sezonunda Anna Kendrick’i başrole taşırken, efsanevi çizgi dizi “Looney Tunes” da yeni bölümleriyle ekranlara geri dönüyor. Eva Green’li roman uyarlaması “Luminaries”, yetişkinlere özel animasyon “Central Park” ve Avustralyalı komedyen Hannah Gadsby’nin yeni şovu “Douglas”, haftanın öne çıkan yenileri…

 

RAMY (Hulu)Oyuncular: Janelle Monáe, Chris Cooper, John Billingsley
2019-ABD-2. SEZON-10 Bölüm
KOMEDİ, DRAM

Mısır asıllı Amerikalı komedyen ve oyuncu Ramy Youssef’e En İyi Erkek Oyuncu dalında Altın Küre kazandırmış “Ramy”nin merakla beklenen yeni sezonu bugün yayında. Yaratıcısı ve başrol oyuncusu Youssef’in hayatından izler taşıyan ve yıllar önce Amerika’ya göç etmiş Mısırlı bir ailenin yaşadığı trajikomik olayları anlatan dizinin yeni sezon sürprizi ise, “Moonlight” ve “Green Book” filmleriyle Oscar kazanmış Mahershala Ali oluyor. 2000 yılında müslümanlığı seçen aktör, ruhani yolculuğunda Ramy’e rehberlik yapan Şeyh’i canlandırıyor.

AŞK BİR YAŞAM BİÇİMİDİR

LOVE LIFE (HBO Max)

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