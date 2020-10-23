Ne izlesem, okusam, dinlesem

Amerikan adalet sisteminin en tartışmalı olaylarından Chicago Yedilisi’ni Joseph Gordon-Levitt, Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen gibi aktörlerin eşliğinde perdeye taşıyan “The Trial Of The Chicago 7”, Netflix’in 2021 Oscar kartlarından biri olmaya aday. Pazartesi başlayan Engelsiz Filmler Festivali’nin ücretsiz gerçekleşen çevrim içi gösterimlerinde Deniz Tortum’un ödüllü belgeseli “Maddenin Halleri” ve Hulu’nun beklenen Marvel projesi “Helstrom”, haftanın öne çıkan diğer seyir seçenekleri… Haftanın kitabı bilge yazar Ursula K. Le Guin ile yapılmış söyleşilerinden oluşan “Yazma Üzerine Sohbetler”, haftanın albümü de Ceylan Ertem’in iki şarkılık teklisi “Dünya Heveslisi”.

DİZİHELSTROM (Hulu)

*Yaratıcı: Paul Zbyszewski

*Oyuncular: Tom Austen, Sydney Lemmon, Elizabeth Marvel, Robert Wisdom

*2020-ABD-1. SEZON-10 BÖLÜM/DRAM, MACERA, AKSİYON

Hulu’nun merakla beklenen Marvel dizisi bugün 10 bölüm halinde yayında. “Lost” ve “Agents of S.H.I.E.L.D.” dizilerinin yaratıcısı Paul Zbyszewski tarafından uyarlanan dizi, Marvel Comics karakterleri Daimon ve Ana Helstrom kardeşleri ekrana taşıyor. Güçlü ve gizemli bir seri katilin çocukları olan kardeşler, kendilerine özgü güçleri sayesinde kötülüğün izini sürüyorlar.





