Ne izlesem, okusam, dinlesem

Netflix’in heyecanla beklenen orijinal yapımlarından “The Devil All the Time”, gerek konusu gerek Tom Holland, Mia Wasikowska ve Robert Pattinson’lı kadrosuyla bu haftanın en dikkat çekici filmi olmayı da başarıyor. Yılın en iyi yerli yapımlarından “Uzun Zaman Önce”, Marie Curie’nin hayatını perdeye taşıyan “Radyoaktif” ve meşhur çizgi dizi Scooby Doo’nun beyazperdedeki üçüncü serüveni “Scoob!”, sinema salonlarında sizi bekliyor.

EKRANLARDA

THE DEVIL ALL THE TIME(Netflix)

Yönetmen: Antonio Campos

Oyuncular: Tom Holland, Robert Pattinson, Mia Wasikowska, Bill Skarsgård

2020-ABD-138’

SUÇ, DRAM, GERİLİM

Netflix’in merakla beklenen orijinal filmlerinden “The Devil All the Time”, Donald Ray Pollock’un 2011 tarihli aynı adlı romanından uyarlama. “Afterschool”, “Simon Killer” gibi bağımsız filmleriyle eleştirmenlerin dikkatini çeken ve en son 2016’da “Christine” ile başarısını sürdüren Antonio Campos’un yönettiği film, Ohio ve Bati Virginia’da yaşayan farklı geçmişlerden bir grup ayrıksı insanın II. Dünya Savaşı’nın sonundan 1960’lara uzanan hayatlarını anlatacak. Sinemanın son Spider-Man’i Tom Holland, kuşağının en iyi aktrislerinden Mia Wasikowska ve yakında Batman rolünde izleyeceğimiz Robert Pattinson’ı bir araya getiren ve yapımcıları arasında Jake Gyllenhaal’un da olduğu filmin adı, şimdiden Oscar yarışında geçiyor.