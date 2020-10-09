Ne izlesem okusam dinlesem

5 FİLM
1)THE GLORIAS (Amazon Prime)
Yönetmen: Julie Taymor/Oyuncular: Janelle Monáe, Bette Midler, Timothy Hutton, Lulu Wilson, Lorraine Toussaint/2020-ABD-139’/BİYOGRAFİ, DRAM, KADIN
“Titus” (1999), “Frida” (2002), “Across the Universe” (2007) gibi her biri ayrı hazine filmleriyle tanıdığımız Julie Taymor’ın merakla beklediğimiz son çalışması “The Glorias”, dün Amazon Prime’da yayınlandı. Radikal söylemleriyle Amerika’daki kadın hareketinin önemli ve ateşli savunucularından biri olmuş feminist gazeteci ve yazar Gloria Steinem’ın farklı yaşlarından önemli anları canlandıran filmde, bu ikonik isme Julianne Moore, Alicia Vikander gibi oyuncular hayat veriyor. Yazarın “My Life on the Road” adlı otobiyografik romanından uyarlanan ve dünya prömiyerini bu yıl başında Sundance Film Festivali’nde yapan filmde, Dorothy Pitman Hughes’ı Janelle Monáe, Bella Abzug’ı Bette Midler, baba Steinem’ı da Timothy Hutton canlandırıyor. Oscarlı tasarımcı Sandy Powell’ın elinden çıkma kostümleri de cabası.
2010’ların ekran klasiklerinden ‘Utopia’nın merakla beklenen Amerikan uyarlaması ise, geçen hafta Türkiye’ye de giriş yapan Amazon Prime’da başlıyor. Sinemalarda ise, Meryem Uzerli’nin başrolünde olduğu ‘Kovan’ ve Charles Dickens’ın aynı adlı başyapıtından uyarlanan komedi ‘David Copperfield’in Çok Kişisel Hikâyesi’, haftanın öne çıkan seçenekleri...
EKRANLARDA
RATCHED (Netflix)
Yaratıcı: Ryan Murphy, Evan Romansky
Oyuncular: Sarah Paulson, Cynthia Nixon, Sharon Stone, Charlie Carver, Judy Davis
2020-ABD-8 BÖLÜM’
EKRANLARDA
THE DEVIL ALL THE TIME(Netflix)
Yönetmen: Antonio Campos
Oyuncular: Tom Holland, Robert Pattinson, Mia Wasikowska, Bill Skarsgård
2020-ABD-138’
SUÇ, DRAM, GERİLİM
Netflix’in merakla beklenen orijinal filmlerinden “The Devil All the Time”, Donald Ray Pollock’un 2011 tarihli aynı adlı romanından uyarlama. “Afterschool”, “Simon Killer” gibi bağımsız filmleriyle eleştirmenlerin dikkatini çeken ve en son 2016’da “Christine” ile başarısını sürdüren Antonio Campos’un yönettiği film, Ohio ve Bati Virginia’da yaşayan farklı geçmişlerden bir grup ayrıksı insanın II. Dünya Savaşı’nın sonundan 1960’lara uzanan hayatlarını anlatacak. Sinemanın son Spider-Man’i Tom Holland, kuşağının en iyi aktrislerinden Mia Wasikowska ve yakında Batman rolünde izleyeceğimiz Robert Pattinson’ı bir araya getiren ve yapımcıları arasında Jake Gyllenhaal’un da olduğu filmin adı, şimdiden Oscar yarışında geçiyor.
SİNEMALARDA
YENİ MUTANTLAR/NEW MUTANTS
Yönetmen: Josh Boone
Oyuncular: Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Antonio Banderas
2020-ABD-94’
AKSİYON, KORKU, BİLİMKURGU
X-Men evreninde geçen ve 2014’te çektiği gençlik draması “The Fault in Our Stars” ile dikkatleri çeken Josh Boone’a emanet edilen “Yeni Mutantlar”, izole bir hastanede tutulan genç mutantların yaşadıklarını konu alıyor. Hastanede onları yakından izleyip, güçlerini nasıl kullanacaklarını öğrenmeye çalışan Dr. Reyes’e karşı ayaklanan gençlerin maceralarını izleyeceğimiz filmde, “Game of Thrones”un Arya Stark’ı Maisie Williams, “Stranger Things”in Jonathan’ı Charlie Heaton gibi ünlü ekran yüzleri oynuyor.
90’ların büyük ilgi görmüş Disney animasyonunun live-action yeniden çevrimi olan film, çizilen kaderine isyan eden genç bir kadın savaşçıyı anlatıyor. Charlie Kaufman’ın ilk korku filmi de olan “Her Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum” ve ilk iki bölümünü Ridley Scott’ın yönettiği karanlık bilimkurgu dizisi “Raised by Wolves” da haftanın en dikkat çekici ekran seçenekleri. Bugün başlayan Ankara Film Festivali’nden kaçırılmayacak 5 filmi sizin için seçtik.
MULAN
Yönetmen: Niki Caro
Oyuncular: Yifei Liu, Donnie Yen, Li Gong
Christopher Nolan’ın yazıp yönettiği film, yıldızlarla dolu oyuncu kadrosu ve şık aksiyon sahneleriyle sinemaseverleri yeniden salona çekecek güce sahip görünüyor.
Sinemaya gitmeye henüz hazır hissetmeyenlere de ev sinemasından tavsiyeler: Western komedisi “Demsel”, Retsuko’yu özleyenlere 3. sezonuyla “Aggretsuko”, 90’lardan “Temel İçgüdü”, “İlk Eşler Kulübü” ve “Vahşi Şeyler” Netflix’te yayında.
TENET
Yönetmen: Christopher Nolan
LOVECRAFT COUNTRY (HBO)
Yaratıcılar: Misha Green, Jordan Peele
Oyuncular: Jonathan Majors, Jurnee Smollett, Courtney B. Vance, Michael Kenneth Williams
2020-ABD-1. SEZON-10 Bölüm
FANTASTİK, KORKU, GERİLİM
Ağustos ayının en iddialı dizisi de diyebileceğimiz “Lovecraft Country”, ilk bölümüyle pazar günü HBO’da yayında. J.J. Abrams’ın yapımcıları arasında olduğu ve Misha Green ile “Get Out”, “Us” gibi son dönemin en yaratıcı korkularını yazmış Jordan Peele’in birlikte yarattığı dizi, fantastik ve korku tutkunlarını peşine takacak görünüyor. Mark Ruff’ın 2016’da yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanan dizide, 50’lerin ırkçı Amerikasında kayıp babasını arayan Afro-Amerikan Atticus Black’in yaşadıkları anlatılıyor. Atticus, arkadaşı Letitia ve amcası George ile çıktığı bu yolculukta bir yandan ırkçı saldırılara karşı koyarken bir yandan da meşhur korku yazarı H.P. Lovecraft’ın evrenindeki canavarlarla karşılaşıyor. Şimdiden kült’e dönüşecek görünen dizide, efsanevi dizi “The Wire”ın Omar’ı olarak tanıdığımız Michael Kenneth Williams da Atticus’un babası rolünde görünüyor.
KİMMY’NİN MUTLULUĞU ELİNİZDE
UNBREAKABLE KIMMY SCHMIDT: KIMMY VS. THE REVEREND (2020) (Netflix)
Yönetmen: Claire Scanlon
Oyuncular: Ellie Kemper, Jane Krakowski, Tituss Burgess, Carol Kane, Daniel Radcliffe
2020-ABD-80’
KOMEDİ
“Saturday Night Live”, “30 Rock” gibi efsane dizilerin yaratıcılarından Tina Fey ve Robert Carlock’un 2015-2019 yılları arasında yayınlanan meşhur komedileri “Unbreakable Kimmy Schmidt”, bu kez interaktif özel bölümüyle karşımızda. Seyircinin müdahalesiyle ilerleyecek dizide, Rahip’in şeytani planlarına rağmen Kimmy’nin düğününe zamanında yetişmesini sağlamak ya da robotlara karşı savaş başlatmak sizin elinizde olacak. Çılgın kahramanlarımız Kimmy, Tituss, Lillian ve Jacqueline’e son vedamızı da edeceğimiz dizinin sürpriz ismi Kimmy’nin nişanlısı rolünde izleyeceğimiz Daniel Radcliffe olacak.
BLACK IS KING (2020) (Disney Plus)
Yönetmenler: Emmanuel Adjei, Blitz Bazawule, Beyoncé
2020-ABD-85’
MÜZİK, DRAM
En son Netflix yapımı “Homecoming: A Film by Beyoncé” belgeselinde sahne şovları kadar yönetmenliğiyle de çok konuşulan Beyoncé’nin yeni projesi “Black Is King”, bugün Disney+’ta yayında. “The Lion King/Aslan Kral”ın geçen yılki yeniden çevrimi için Beyoncé’nin hazırladığı müzik albümü “The Gift” ile birlikte geliştirilen film, ‘görsel albüm’ sözleriyle tarif ediliyor. Beyoncé, Simba’nın hikâyesinden ilhâm alarak yazıp yönettiği filmde, siyahi çocuklara içlerindeki ‘aslan kral’ı bulmaları için cesaret veriyor ve siyahilerin hak mücadelesine saygı duruşunda bulunuyor. “The Gift”in hazırlık sürecinde yaşanılanlara da tanıklık eden film, Childish Gambino, Kendrick Lamar, Jay-Z ve Tierra Whack’in yanı sıra Kelly Rowland, Naomi Campbell, Tina Knowles-Lawson, Pharrell Williams gibi müzik ve moda dünyasından isimleri de ağırlıyor.
Pandemi sonrası seyirciyi yeniden salonlara getireceğine inanılan ve sinemalar için adeta umut ışığına dönüşen filmin gösterim tarihi üçüncü kez ve bilinmez bir tarihe ertelendi. Neyse ki gişe filmleriyle işi olmayan film festivallerinin hevesi kırılmadan devam ediyor. 71 yıllık Venedik, 2 Eylül’de fiziksel gösterimlerle başlıyorum diyor, Ankara Film Festivali de 3 Eylül’de Kızılay Büyülü Fener Sineması’nın kapılarını açıyor. Pandemi öncesi vizyonda şansı olmayan festival filmleri belki de sinemanın geleceğini kurtarıyor. Hep birlikte izleyip göreceğiz.
“TENET”A 3. ERTELEME
“Memento”dan “Inception”a, “Batman: The Dark Knight” üçlemesinden “Interstellar”a, her çektiği modern klasikler arasına giren Christopher Nolan’ın merakla beklenen son filmi “Tenet”tan bir erteleme haberi daha geldi. Sinema salonlarının pandemi ile kaybettiği seyirciyi yeniden kazanmaları için umut ışığı olarak gördükleri, Nolan’ın da “En iyi filmim ve sinema perdesinde oynamalı” diyerek online platformlara direndiği filmin vizyon tarihi üçüncü kez ertelendi. Warner Bros.’u bu karara iten neden, Amerika’daki vaka sayısındaki artış ve sinema salonlarının bir süre daha kapalı kalacağının resmileşmesi tabii ki. Filmin yeni takvimi yine 2020 ama hangi gün, onu kimse bilmiyor.
CURSED(Netflix)
Yaratıcılar: Frank Miller, Tom Wheeler
Oyuncular: Katherine Langford, Devon Terrell, Gustaf Skarsgård
2020-ABD-1. SEZON-10 Bölüm
FANTASTİK, MACERA, DRAM
“Sin City”, “300” gibi klasikleriyle tanıdığımız Frank Miller’ın çizdiği ve Tom Wheeler’ın yazdığı aynı adlı çizgi romandan uyarlanan dizi, Kral Arthur efsanesinin pek değer görmemiş mitlerinden Gölün Hanımı’nın doğuşunu anlatıyor. Gizli güçleri olan Nimue, Kırmızı Paladinler’in köyüne yaptığı korkunç saldırıdan son anda kurtulmuştur. Nimue intikam için yola çıkarken, annesine verdiği sözü de yerine getirecektir: Efsanelerde geçen Excalibur Kılıcı’nı bir büyücüye, Merlin’e götürmek. “13 Reasons Why” dizisiyle tanınan ve en son “Knives Out’ta izlediğimiz Katherine Langford’un başrolünde olduğu dizide Merlin’e “Vikings”in Floki’si Gustaf Skarsgård hayat veriyor.
THE OLD GUARD (Netflix)
Yönetmen: Gina Prince-Bythewood
Oyuncular: Charlize Theron, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts
2020-ABD-118’
FANTASTİK, MACERA
HBO Max ile Marvel ortaklığının yarattığı bozgundan kurtulmanın yollarını mangalarda ve bağımsız çizgi roman uyarlamalarında arayan Netflix’in son süper kahraman projesi “The Old Guard”, bugün yayında. Greg Rucka ve Leandro Fernandez’in yarattığı aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanan film, yüzyıllardır insanlığı gizlice korumuş bir grup ölümsüz askerin, yeni ortaya çıkmış bir ölümsüze karşı verdikleri savaşı konu alıyor. Charlize Theron’u grup ideri Andy rolünde izleyeceğimiz aksiyonu bol filmde, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Chiwetel Ejiofor gibi isimler de rol alıyor. Ana karakteri kadın olan süper kahraman filmlerinin kadın yönetmenlere çektirilmesinin adeta kural dönüştüğü bir dönemde Netflix’in seçimi de “Love&Basketball” (2000), “The Secret Life of Bees” (2008) gibi ödüllü filmleriyle tanıdığımız Afro-Amerikalı yönetmen Gina Prince-Bythewood olmuş.
JU-ON: ORIGINS (Netflix)
Yaratıcı: Pendleton Ward
Oyuncular: Yoshiyoshi Arakawa, Yuina Kuroshima, Ririka, Koki Osamura
2020-JAPONYA-1. SEZON-6 Bölüm
KORKU, GERİLİM
Huzursuz ruhların musallat olduğu evlerde yaşanan korkunç hikâyeleri konu alan ve Japon korku sinemasının klasikleşmiş serilerinden birine dönüşen “Ju-On/Garez”, dizi uyarlamasıyla pazar akşamı Netflix’te başlıyor. ABD uyarlamaları dahil 13 filmden oluşan serinin dizi versiyonu, her bölümde ayrı bir korku hikâyesi anlatacak.
DARK (Netflix)
Yaratıcılar: Baran bo Odar, Jantje Friese
Oyuncular: Oliver Masucci, Karoline Eichhorn, Louis Hofmann, Jördis Triebel
2017/2020-ALMANYA, ABD-3. SEZON-8 Bölüm
SUÇ, DRAM, GİZEM
Netflix’in büyük ilgi gören uluslararası projelerinden “Dark”, üçüncü ve son sezonuyla veda ediyor. Winden adlı bir Alman kasabasında iki çocuğun gizemli bir şekilde kayboluşunu odağına alsa da, çocukların neden değil, ne zaman kaybolduğu sorusunun peşine düşen ve seyirciyi başdöndürücü bir zaman yolculuğuna çıkaran dizinin sırları, yarın akşam 10 bölümde birden çözülüyor.
POLİTİKA RUH SAĞLIĞINA ZARARLIDIR
THE POLITICIAN (Netflix)
Yaratıcılar: Ian Brennan, Brad Falchuk, Ryan Murphy
Oyuncular: Zoey Deutch, Ben Platt, Lucy Boynton
2019-ABD-2. SEZON-8 Bölüm
KOMEDİ, DRAM
Geçen yıl yayınlanan ilk sezonuyla çok konuşulmuş, 2020 Altın Küre’lerine de iki dalda aday olmuştu. Politikanın kirli koridorlarında dolaşmaktan gocunmayan Payton’ın entrika ve hırsla dolu hikâyesini konu alan dizinin ikinci sezonu 8 bölüm halinde bugün Netflix’te yayında. En büyük hayali ABD başkanlık koltuğu olan ve okuduğu lisenin öğrenci başkanlığına erişmek için elinden geleni ardına koymayan Payton şimdi de, New York Eyaleti Senatosu yarışına hazırlanıyor.
MARCELLA İLE 3. BULUŞMAMARCELLA (Netflix)
Oyuncular: Anna Friel, Ray Panthaki, Jack Doolan
2016-İNGİLTERE-3. SEZON-8 Bölüm
POLİSİYE, DRAM, SUÇ
2016’da başlayan ve iki yıl sonra İngiliz Senaristler Birliği Ödülleri’nde En İyi Polisiye Dizisi seçilen “Marcella”, 3. sezonuyla ekranlara geri dönüyor. “Broadchurch”, “Killing”, “Luther” gibi kalburüstü dizilerin dedektifleriyle aşık atacak arızadaki kahramanımız Marcella Backland, bu kez saçlarını sarıya boyuyor ve Belfast’ta çok tehlikeli bir suç ailesine sızıyor. Marcella, bir yandan gerçek kimliğini gizlemeye çalışırken, bir yandan da ailenin sırlarını ortaya dökmeye uğraşıyor. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu seçilen Anna Friel’in performansıyla öne çıkan “Marcella”, Pazar günü Netflix’te…
14 YAŞINDA MI6 AJANIALEX RIDER (Amazon Prime)
SPACE FORCE (Netflix)
Yaratıcılar: Greg Daniels, Steve Carell
Oyuncular: Steve Carell, John Malkovich, Ben Schwartz, Jane Lynch
2020-ABD-1. SEZON-10 Bölüm
KOMEDİ
Televizyon tarihinin en iyi komedilerinden “The Office” ve “Parks and Recreation”ın yaratıcısı Greg Daniels ile “The Office”ın meşhur yüzü Steve Carell’ın ortaklığında hayata geçen “Space Force”, Netflix’in reklam bütçesini de seyirci beklentilerini de yüksek tuttuğu projelerindendi. Geçtiğimiz hafta 10 bölüm birden yayına giren dizinin çıkış noktası, Donald Trump’ın iki yıl önce uzayı yeni bir savaş alanı olarak gördüğünü söylediği ‘şaka gibi’ açıklamaları ve geçtiğimiz aralık ayında gerçekten de kurulan Amerikan Uzay Kuvvetleri oluyor. Carell’ı aynı zamanda, Uzay Kuvvetleri’nin başına hevessiz gelmiş General Mark rolünde izleyeceğimiz dizide, usta aktör John Malkovich de uzay projesinden sorumlu bilim insanı Adrian’ı canlandırıyor. Oyuncularından tasarımına, bir komedi için oldukça yüksek bir bütçeye sahip olan dizi, Trump politikalarını eleştirmeye soyunsa da sırtını daha çok durum komedisine yaslıyor ve düşük ritmi, yeterince güldürmeyen diyalogları ve suya sabuna dokunmayan politik tavrıyla potansiyeline kavuşamayan bir komedi olmaktan öteye geçemiyor.
RAMY (Hulu)Oyuncular: Janelle Monáe, Chris Cooper, John Billingsley
2019-ABD-2. SEZON-10 Bölüm
KOMEDİ, DRAM
Mısır asıllı Amerikalı komedyen ve oyuncu Ramy Youssef’e En İyi Erkek Oyuncu dalında Altın Küre kazandırmış “Ramy”nin merakla beklenen yeni sezonu bugün yayında. Yaratıcısı ve başrol oyuncusu Youssef’in hayatından izler taşıyan ve yıllar önce Amerika’ya göç etmiş Mısırlı bir ailenin yaşadığı trajikomik olayları anlatan dizinin yeni sezon sürprizi ise, “Moonlight” ve “Green Book” filmleriyle Oscar kazanmış Mahershala Ali oluyor. 2000 yılında müslümanlığı seçen aktör, ruhani yolculuğunda Ramy’e rehberlik yapan Şeyh’i canlandırıyor.
AŞK BİR YAŞAM BİÇİMİDİR
LOVE LIFE (HBO Max)
ALEF (BluTV & FX)
Yönetmen: Emin Alper
Oyuncular: Ahmet Mümtaz Taylan, Kenan İmirzalıoğlu, Melisa Sözen, Hatice Aslan
2020-TÜRKİYE-1. SEZON-8 Bölüm
GERİLİM, DRAM, GİZEM
Nisan ayında başlayan ve gerek anlatımı, gerek kurgusuyla yerli ekranların özlediğimiz polisiye serisi olmayı başaran “ALEF”, gerilimli ve mistik yolculuğunu bugün 8. bölümüyle sona erdiriyor. “Tepenin Ardı”, “Abluka” ve “Kız Kardeşler” filmleriyle tanıdığımız Emin Alper’in yönetmenlikteki başarısı kadar, Ahmet Mümtaz Taylan ve Kenan İmirzalıoğlu başta olmak üzere sıkı oyuncu kadrosuyla da öne çıkan dizi, iyi bir polisiye izliyoruz duygusunu ilk bölümden itibaren uyanık tutmayı başarıyor. İki dedektifin bir seri katilin peşinde İstanbul’u arşınlamalarını anlatan ve katilin geride bıraktığı ipuçlarının izinde tasavvuf felsefesinin gizlenmek zorunda bırakılmış inanışlarını da ortaya döken “ALEF”, İstanbul’u hikâyenin önemli aktörlerinden birine dönüştüren görsel tasarımıyla da etkiliyor ve son yılların en iyi yerli yapımlarından biri oluyor.
SOUL MÜZİĞİN 'DAHİ' KRALİÇESİ
Ne izlesem okusam dinlesem
Yeni çıkanlarda bu hafta; çevreci ve belgesel yapımcısı Sir David Attenborough’un 50 yıllık efsanevi kariyerini anlatan “David Attenborough: Gezegenimizden Bir Yaşam”, James McBride’ın ödüllü kitabından ekrana uyarlanan Ethan Hawke’lu mini dizi “The Good Lord Bird”, Haydar Ergülen’in A’dan Z’ye kelimeleri yeniden tanımladığı kitabı “Nişanlılar İçin Şarkılı Alfabe” ve Oceanvs Orientalis’in yeni EP’si “Gran Tribulación” var.
DİZİ
THE GOOD LORD BIRD (beIN Connect)
Oyuncular: Ethan Hawke, Joshua Caleb Johnson, Hubert Point-Du Jour
2020-ABD-MİNİ DİZİ-7 BÖLÜM/DRAM
James McBride’ın 2013’te Amerikan Ulusal Kitap Ödülü’nü alan ve Türkçe’ye “Talih Kuşu” adıyla çevrilen romanından uyarlanan dizi, 19. yüzyılda köleliği kaldırmak için mücadele eden John Brown ile çocuk köle Henry Shackleford’ın yolculuğunu anlatıyor. “Before” serisi, “Boyhood” filmleriyle tanıdığımız, bağımsız sinemanın önemli aktörlerinden Ethan Hawke’un başrolünde olduğu ve aynı zamanda yazar kadrosunda yer aldığı dizi, 7 bölümden oluşuyor. Suudi Arabistan’ın ilk kadın yönetmeni Haifaa Al Mansour’un da yönetmenleri arasında olduğu mini diziyi 7 Ekim’den itibaren her çarşamba beIN Connect’te izleyebilirsiniz.
THE HAUNTING OF BLY MANOR (Netflix)
Oyuncular: Henry Thomas, Victoria Pedretti, Andrew Neil McKenzie
2020-ABD-9 BÖLÜM/DRAM, KORKU
2018’de yayınlanan ilk sezonuyla büyük ilgi gören “The Haunting of Hill House”un ikinci sezonu bu kez Henry James’in “Turn of the Screw”dan esinleniyor. İlkinde olduğu gibi Mike Flanagan’ın imzasını taşıyan yeni sezon, iki kardeşe bakmak için mürebbiye olarak geldiği evde hayaletler gördüğünü söyleyen bir kadının yaşadıklarını işleyecek.
FİLM
WAITING FOR THE BARBARIANS/BARBARLARI BEKLERKEN (Sinema)
Yönetmen: Ciro Guerra
Oyuncular: Mark Rylance, Robert Pattinson, Johnny Depp, Greta Scacchi
2017-ABD, KANADA-109’/DRAM, KORKU
Nobel ödüllü Güney Afrikalı yazar J.M. Coetzee’nin hayali bir imparatorlukta geçen aynı adlı romanından uyarlanan film, ürkütücü bir zorbalığın hikâyesini tanınmış oyuncular eşliğinde anlatıyor.
BOOKS OF BLOOD (Hulu)
Yönetmen: Brannon Braga
Oyuncular: Britt Robertson, Anna Friel, Rafi Gavron
2020-ABD-116’/DRAM, KORKU
Korku edebiyatının usta yazarlarından Clive Barker’ın 80’lerde yayınlanan meşhur korku antolojisi “Kan Kitapları”ndan uyarlanan film, uzay ve zamanda birbirine geçmiş üç hikâyeden oluşuyor.
FFFKNIVES OUT/BIÇAKLAR ÇEKİLDİ (beIN CONNECT)
Yönetmen: Rian Johnson
Oyuncular: Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Ana de Armas, Chris Evans
2019-ABD-130’/KOMEDİ, DRAM, SUÇ
Tanınmış polisiye yazarı Harlan Thrombey 85. doğum günü partisinden hemen sonra malikanesinde ölü bulunduğunda, meraklı ve neşeli bir dedektif olan Benoit Blanc cinayeti çözmesi için gizemli biri tarafından işe alınır. Oyuncu kadrosu kadar Oscar’a aday olan senaryosuyla da dikkat çeken film, iyi bir polisiye özleyenlerin hasretini giderecek türden bir eğlence sunuyor.
BELGESEL
DAVID ATTENBOROUGH: A LIFE ON OUR PLANET/GEZEGENİMİZDEN BİR YAŞAM (Netflix)
Yönetmen: Alastair Fothergill, Jonathan Hughes, Keith Scholey
Oyuncular: Donald Pleasence, Jamie Lee Curtis, Nancy Kyes
2020-İNGİLTERE-83’/BELGESEL
Çevre ve doğa belgeselciliğinin rock star’ı İngiliz çevreci ve belgesel yapımcısı Sir David Attenborough’un hayatını anlatan belgesel ekranlarda. 94 yaşındaki efsanenin 1950’lerden bugüne uzanan eşsiz kariyerini de gözler önüne seren film, doğa, vahşi yaşam, iklim değişikliği, çevre duyarlılığı konularını da işliyor. Özellikle 1979’da yayınlanan ‘Life on Earth’ adlı belgesel serisiyle tanınan, sesi ve anlatımıyla birçok kuşağa belgeseli sevdiren Attenborough, 24 Eylül’de giriş yaptığı Instagram’da en hızlı 1 milyon takipçiye ulaşma rekorunu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmişti.
KİTAP
NİŞANLILAR İÇİN ŞARKILI ALFABE
Haydar Ergülen/Kırmızı Kedi Yayınevi/Deneme
Türkiye şiirinin yaşayan en iyi şairlerinden Haydar Ergülen’in farklı mecralarda yayınlanan, deneme türüne yeni soluk kattığı “alfabe”leri bu kitapta bir araya geliyor. Şiirden yola çıkan, hatıralarda duraklayan, günceli kuşatan bu lügatte; Aşk’tan Devrim’e, Cumartesi Anneleri’nden Neşet’e, Nar’dan Üzüm’e ve Zeytin’e, Eskişehir’den Napoli’ye, Üç Fidan’dan Gezi’ye, Karantina’dan Göçmen’lere, bir çok kavram Haydar Ergülen’in kaleminde yeni anlamlarına kavuşuyor.
UMUTSUZ OLMA CESARETİ
Slavoj Zizek/Eksik Parça/Felsefe
AHLAKİ KÖRLÜK
Leonidas Donskis&Zygmunt Bauman/Ayrıntı Yayınları/Felsefe
EVLER CİNLER PERDELER
Lyudmila Petruşevskaya/Jaguar Kitap/Hikâye
HAYVANLAR SENFONİSİ
Dan Brown/Altın Kitaplar/Çocuk
MÜZİK
GRAN TRIBULACIÓN
Oceanvs Orientalis/Elektronik/EP
Elektronik müziğin Türkiye’deki en yaratıcı isimlerinden Oceanvs Orientalis’in yeni EP’si geçen hafta dijital müzik kanallarında yayınlandı. İçinden geçtiğimiz zamanların kıyamet duygusundan esinlenerek adını, Hristiyan eskatolojisinde dünyanın sonunu işaret eden “Great Tribulation / Büyük Sıkıntı”dan alan albüm, müzisyen tarafından “önsezi olmaktan çok umut verici bir uyarı” sözleriyle tanımlanıyor. 4 şarkıdan oluşan EP’de, 12. yüzyıl Endülüs halk şarkısı “Lamma Bada Yatathanna” yorumuna özellikle dikkat.
HABASA
Rey&Kjavik/Elektronik/Single
HAYVAN GİBİ
Baba Zula/Saykodelik/Albüm
KENDİMCE
Sezen Aksu/Pop/Single
AKUSTİK HİKAYELER
İlhan Şeşen&Vedat Sakman/Pop/Albüm
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