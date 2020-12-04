Ne izlesem okusam dinlese

Amy Adams ve Glenn Close’un Oscar yarışına dahil olacak görünen performanslarıyla merak uyandıran “Hillbilly Elegy”, salı günü Netflix’te. Sarah Paulson’lı korku filmi “Run”, usta senarist Mateo Gil’in yaratıcısı olduğu İspanyol suç dizisi “Los Favoritos De Midas”, Sophia Loren’i 10 yıl sonra yeniden kamera önüne taşıyan “The Life Ahead” ve Steve McQueen’in merakla beklenen 5 filmlik antolojisi “Small Axe”, haftanın kaçmaz seyir seçenekleri. Raflarda bu hafta 2015’te kaybettiğimiz usta yönetmen Chantal Akerman’ın yazdığı “Annem Gülüyor”, playlist’imizde de Türkiye’nin en iyi müzik gruplarından Hedonutopia’nın 5. albümleri “Beyaz Durak” var.

DİZİLOS FAVORITOS DE MİDAS (Netflix)

*Yaratıcı: Mateo Gil

*Oyuncular: Luis Tosar, Marta Belmonte, Guillermo Toledo

*2020-İSPANYA-1 SEZON-6 BÖLÜM/SUÇ, DRAM

Alejandro Amenábar’ın ilk filmi “Tez”den başlayarak (1996) “Abre los ojos/Aç Gözünü” (1997), “The Sea Inside/İçindeki Deniz” (2004), “Agora” (2009) filmlerini de yazmış ödüllü senarist Mateo Gil’in yaratıcısı olduğu 6 bölümlük mini dizi Netflix’te yayında. Jack London’ın Türkçeye “Midas’ın Müritleri” adıyla çevrilen 1901 tarihli kısa hikâyesinden uyarlanan dizi, zengin iş insanı Eben Hale’in ondan para koparmaya çalışan uluslararası bir yeraltı örgütüne karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor. “Celda 211” (2009), “Mientras duermes/Güneşli Pazartesiler” (2011) ile tanıdığımız Luis Tosar başrolde.

FİLMHILLBILLY ELEGY (Netflix)

*Yönetmen: Ron Howard

