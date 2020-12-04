Ne izlesem okusam dinlese

FİLMUNCLE FRANK (Amazon Prime)
Yönetmen: Alan Ball
Oyuncular: Paul Bettany, Sophia Lillis, Peter Macdissi
2020- ABD-95’/DRAM
Oscarlı “American Beauty/Amerikan Güzeli”nin (1999) ve 2000’lerin kült dizilerinden “Six Feet Under” ile “True Blood”ın yapımcısı olarak tanıdığımız Alan Ball, yönetmenlikte de iddialı olduğunu 2017’de çektiği “Nothing Is Private” ile kanıtlamış, ancak devamını getirmemişti. Ball’u 13 yıl sonra yeniden kamera arkasına geçiren “Uncle Frank”, Ocak ayında prömiyerini yaptığı Sundance Film Festivali’nden beri çok konuşuluyordu. Ödül sezonunun iddialı yapımlarından biri olarak gösterilen ve hakları Amazon tarafından satın alınan film 70’lerde geçiyor ve New York Üniversitesi profesörü Frank’in babasının cenazesine katılmak için yeğeni Sophie ve partneri Walley ile birlikte çıktığı yolculukta geçmişiyle hesaplaşmasını anlatıyor. Marvel evreninin Vision’ı olarak tanıdığımız Paul Bettany ve “It”, “Gretel&Hansel” gibi yapımların 18 yaşındaki yetenekli oyuncusu Sophia Lillis başrollerde.
DİZİLOS FAVORITOS DE MİDAS (Netflix)
*Yaratıcı: Mateo Gil
*Oyuncular: Luis Tosar, Marta Belmonte, Guillermo Toledo
*2020-İSPANYA-1 SEZON-6 BÖLÜM/SUÇ, DRAM
Alejandro Amenábar’ın ilk filmi “Tez”den başlayarak (1996) “Abre los ojos/Aç Gözünü” (1997), “The Sea Inside/İçindeki Deniz” (2004), “Agora” (2009) filmlerini de yazmış ödüllü senarist Mateo Gil’in yaratıcısı olduğu 6 bölümlük mini dizi Netflix’te yayında. Jack London’ın Türkçeye “Midas’ın Müritleri” adıyla çevrilen 1901 tarihli kısa hikâyesinden uyarlanan dizi, zengin iş insanı Eben Hale’in ondan para koparmaya çalışan uluslararası bir yeraltı örgütüne karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor. “Celda 211” (2009), “Mientras duermes/Güneşli Pazartesiler” (2011) ile tanıdığımız Luis Tosar başrolde.
FİLMHILLBILLY ELEGY (Netflix)
*Yönetmen: Ron Howard
DİZİ
THE CROWN (Netflix)
Yaratıcı: Peter Morgan Oyuncular: Olivia Colman, Helena Bonham Carter, Gillian Anderson, Emma Corrin / 2016-İNGİLTERE-4. SEZON-10 BÖLÜM / DRAM
2016’dan bu yana ekranların çıtası yüksek dizilerinden biri olmayı başaran ve Buckingham Sarayı’nın koridorlarında, kapı arkalarında ve taht koltuğunda yaşananları anlatan “The Crown”ın heyecanla beklenen 4. sezonu Pazar günü 10 bölüm halinde Netflix’te. Olivia Colman’ı Altın Küre aldığı Kraliçe II. Elizabeth performansında izlemeye devam edeceğimiz dizi, ‘Demir Lady’ Margaret Thatcher ve Prenses Diana’nın da hikâyeye dahil oluşuyla ayrıca heyecan uyandırıyor. Thatcher’ı usta aktris Gillian Anderson hayat verirken, Prenses Diana’yı canlandıracak Emma Corrin’in adı ödül listelerini zorlayacak görünüyor.
DİZİTHE LIBERATOR (Netflix)
*2020-ABD-1 SEZON-4 BÖLÜM/ANİMASYON, AKSİYON, SAVAŞ
80’ler ve 90’ların meşhur suç aksiyonları “Die Hard” ve “The Fugitive”in yazarı Jeb Stuart’ın Alex Kershaw ile birlikte yarattığı 4 bölümlük dizi, TEMA (Trioscope Enhanced Hybrid Animation) adlı yeni bir animasyon tekniği kullanılarak çekildi. 11 Kasım’da yayınlanacak dizi, II. Dünya Savaşı sırasında gerçekten yaşanmış bir hikâyeyi canlandırıyor ve Amerikalı bir subayın Avrupa’yı işgalden kurtarmak için 500 gün boyunca verdiği mücadeleyi anlatıyor.
A TEACHER (HULU)
DİZİTHE MANDALORIAN (Disney+)
*Yaratıcı: Jon Favreau/Oyuncular: Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers, Giancarlo Esposito
*2019-ABD-2. SEZON-8 BÖLÜM/BİLİMKURGU, AKSİYON, MACERA
Jon Favreau’nun yaratıcılığında Disney+ için çekilen ve Star Wars evreninin ilk live-action dizisi de olan “The Mandalorian”ın merakla beklenen ikinci sezonunun ilk bölümü bugün yayınlandı. Gezegenin karizmatik yalnız silahşorunun, gönülsüzce de olsa Bebek Yoda’yı koruma görevini sürdüreceği dizi, görsel efektleri kadar hikâye anlatımıyla da son zamanların en yaratıcı Star Wars projesi sayılıyor. Her bölümü 15 milyon doları aşmasına rağmen serinin hayranlarının tutkuyla sahiplenmesi sonucu 3. sezonunu da garantileyen dizi, her Cuma yeni bölümüyle ekranda olacak.
DİZİBLOOD OF ZEUS (Netflix)
*Yaratıcılar: Charley Parlapanides, Vlas Parlapanides
*2020-ABD-1. SEZON-8 BÖLÜM/ANİMASYON, AKSİYON
Yine Netflix’te yayınlanan “Castlevania”nın yaratıcılarının yeni animasyonu, ilhamını Yunan mitolojisinden alıyor. Olimpos tanrıları ile titanlar arasında savaş sürerken, sıradan bir köylü olan ve babasının Zeus olduğunu öğrenen Heron, bu savaşı durdurmanın umudu oluyor.
DİZİHELSTROM (Hulu)
*Yaratıcı: Paul Zbyszewski
*Oyuncular: Tom Austen, Sydney Lemmon, Elizabeth Marvel, Robert Wisdom
*2020-ABD-1. SEZON-10 BÖLÜM/DRAM, MACERA, AKSİYON
Hulu’nun merakla beklenen Marvel dizisi bugün 10 bölüm halinde yayında. “Lost” ve “Agents of S.H.I.E.L.D.” dizilerinin yaratıcısı Paul Zbyszewski tarafından uyarlanan dizi, Marvel Comics karakterleri Daimon ve Ana Helstrom kardeşleri ekrana taşıyor. Güçlü ve gizemli bir seri katilin çocukları olan kardeşler, kendilerine özgü güçleri sayesinde kötülüğün izini sürüyorlar.
DİZİ
THE GOOD LORD BIRD (beIN Connect)
Oyuncular: Ethan Hawke, Joshua Caleb Johnson, Hubert Point-Du Jour
2020-ABD-MİNİ DİZİ-7 BÖLÜM/DRAM
James McBride’ın 2013’te Amerikan Ulusal Kitap Ödülü’nü alan ve Türkçe’ye “Talih Kuşu” adıyla çevrilen romanından uyarlanan dizi, 19. yüzyılda köleliği kaldırmak için mücadele eden John Brown ile çocuk köle Henry Shackleford’ın yolculuğunu anlatıyor. “Before” serisi, “Boyhood” filmleriyle tanıdığımız, bağımsız sinemanın önemli aktörlerinden Ethan Hawke’un başrolünde olduğu ve aynı zamanda yazar kadrosunda yer aldığı dizi, 7 bölümden oluşuyor. Suudi Arabistan’ın ilk kadın yönetmeni Haifaa Al Mansour’un da yönetmenleri arasında olduğu mini diziyi 7 Ekim’den itibaren her çarşamba beIN Connect’te izleyebilirsiniz.
5 FİLM
1)THE GLORIAS (Amazon Prime)
Yönetmen: Julie Taymor/Oyuncular: Janelle Monáe, Bette Midler, Timothy Hutton, Lulu Wilson, Lorraine Toussaint/2020-ABD-139’/BİYOGRAFİ, DRAM, KADIN
“Titus” (1999), “Frida” (2002), “Across the Universe” (2007) gibi her biri ayrı hazine filmleriyle tanıdığımız Julie Taymor’ın merakla beklediğimiz son çalışması “The Glorias”, dün Amazon Prime’da yayınlandı. Radikal söylemleriyle Amerika’daki kadın hareketinin önemli ve ateşli savunucularından biri olmuş feminist gazeteci ve yazar Gloria Steinem’ın farklı yaşlarından önemli anları canlandıran filmde, bu ikonik isme Julianne Moore, Alicia Vikander gibi oyuncular hayat veriyor. Yazarın “My Life on the Road” adlı otobiyografik romanından uyarlanan ve dünya prömiyerini bu yıl başında Sundance Film Festivali’nde yapan filmde, Dorothy Pitman Hughes’ı Janelle Monáe, Bella Abzug’ı Bette Midler, baba Steinem’ı da Timothy Hutton canlandırıyor. Oscarlı tasarımcı Sandy Powell’ın elinden çıkma kostümleri de cabası.
2010’ların ekran klasiklerinden ‘Utopia’nın merakla beklenen Amerikan uyarlaması ise, geçen hafta Türkiye’ye de giriş yapan Amazon Prime’da başlıyor. Sinemalarda ise, Meryem Uzerli’nin başrolünde olduğu ‘Kovan’ ve Charles Dickens’ın aynı adlı başyapıtından uyarlanan komedi ‘David Copperfield’in Çok Kişisel Hikâyesi’, haftanın öne çıkan seçenekleri...
EKRANLARDA
RATCHED (Netflix)
Yaratıcı: Ryan Murphy, Evan Romansky
Oyuncular: Sarah Paulson, Cynthia Nixon, Sharon Stone, Charlie Carver, Judy Davis
2020-ABD-8 BÖLÜM’
EKRANLARDA
THE DEVIL ALL THE TIME(Netflix)
Yönetmen: Antonio Campos
Oyuncular: Tom Holland, Robert Pattinson, Mia Wasikowska, Bill Skarsgård
2020-ABD-138’
SUÇ, DRAM, GERİLİM
Netflix’in merakla beklenen orijinal filmlerinden “The Devil All the Time”, Donald Ray Pollock’un 2011 tarihli aynı adlı romanından uyarlama. “Afterschool”, “Simon Killer” gibi bağımsız filmleriyle eleştirmenlerin dikkatini çeken ve en son 2016’da “Christine” ile başarısını sürdüren Antonio Campos’un yönettiği film, Ohio ve Bati Virginia’da yaşayan farklı geçmişlerden bir grup ayrıksı insanın II. Dünya Savaşı’nın sonundan 1960’lara uzanan hayatlarını anlatacak. Sinemanın son Spider-Man’i Tom Holland, kuşağının en iyi aktrislerinden Mia Wasikowska ve yakında Batman rolünde izleyeceğimiz Robert Pattinson’ı bir araya getiren ve yapımcıları arasında Jake Gyllenhaal’un da olduğu filmin adı, şimdiden Oscar yarışında geçiyor.
SİNEMALARDA
YENİ MUTANTLAR/NEW MUTANTS
Yönetmen: Josh Boone
Oyuncular: Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Antonio Banderas
2020-ABD-94’
AKSİYON, KORKU, BİLİMKURGU
X-Men evreninde geçen ve 2014’te çektiği gençlik draması “The Fault in Our Stars” ile dikkatleri çeken Josh Boone’a emanet edilen “Yeni Mutantlar”, izole bir hastanede tutulan genç mutantların yaşadıklarını konu alıyor. Hastanede onları yakından izleyip, güçlerini nasıl kullanacaklarını öğrenmeye çalışan Dr. Reyes’e karşı ayaklanan gençlerin maceralarını izleyeceğimiz filmde, “Game of Thrones”un Arya Stark’ı Maisie Williams, “Stranger Things”in Jonathan’ı Charlie Heaton gibi ünlü ekran yüzleri oynuyor.
90’ların büyük ilgi görmüş Disney animasyonunun live-action yeniden çevrimi olan film, çizilen kaderine isyan eden genç bir kadın savaşçıyı anlatıyor. Charlie Kaufman’ın ilk korku filmi de olan “Her Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum” ve ilk iki bölümünü Ridley Scott’ın yönettiği karanlık bilimkurgu dizisi “Raised by Wolves” da haftanın en dikkat çekici ekran seçenekleri. Bugün başlayan Ankara Film Festivali’nden kaçırılmayacak 5 filmi sizin için seçtik.
MULAN
Yönetmen: Niki Caro
Oyuncular: Yifei Liu, Donnie Yen, Li Gong
Christopher Nolan’ın yazıp yönettiği film, yıldızlarla dolu oyuncu kadrosu ve şık aksiyon sahneleriyle sinemaseverleri yeniden salona çekecek güce sahip görünüyor.
Sinemaya gitmeye henüz hazır hissetmeyenlere de ev sinemasından tavsiyeler: Western komedisi “Demsel”, Retsuko’yu özleyenlere 3. sezonuyla “Aggretsuko”, 90’lardan “Temel İçgüdü”, “İlk Eşler Kulübü” ve “Vahşi Şeyler” Netflix’te yayında.
TENET
Yönetmen: Christopher Nolan
LOVECRAFT COUNTRY (HBO)
Yaratıcılar: Misha Green, Jordan Peele
Oyuncular: Jonathan Majors, Jurnee Smollett, Courtney B. Vance, Michael Kenneth Williams
2020-ABD-1. SEZON-10 Bölüm
FANTASTİK, KORKU, GERİLİM
Ağustos ayının en iddialı dizisi de diyebileceğimiz “Lovecraft Country”, ilk bölümüyle pazar günü HBO’da yayında. J.J. Abrams’ın yapımcıları arasında olduğu ve Misha Green ile “Get Out”, “Us” gibi son dönemin en yaratıcı korkularını yazmış Jordan Peele’in birlikte yarattığı dizi, fantastik ve korku tutkunlarını peşine takacak görünüyor. Mark Ruff’ın 2016’da yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanan dizide, 50’lerin ırkçı Amerikasında kayıp babasını arayan Afro-Amerikan Atticus Black’in yaşadıkları anlatılıyor. Atticus, arkadaşı Letitia ve amcası George ile çıktığı bu yolculukta bir yandan ırkçı saldırılara karşı koyarken bir yandan da meşhur korku yazarı H.P. Lovecraft’ın evrenindeki canavarlarla karşılaşıyor. Şimdiden kült’e dönüşecek görünen dizide, efsanevi dizi “The Wire”ın Omar’ı olarak tanıdığımız Michael Kenneth Williams da Atticus’un babası rolünde görünüyor.
KİMMY’NİN MUTLULUĞU ELİNİZDE
UNBREAKABLE KIMMY SCHMIDT: KIMMY VS. THE REVEREND (2020) (Netflix)
Yönetmen: Claire Scanlon
Oyuncular: Ellie Kemper, Jane Krakowski, Tituss Burgess, Carol Kane, Daniel Radcliffe
2020-ABD-80’
KOMEDİ
“Saturday Night Live”, “30 Rock” gibi efsane dizilerin yaratıcılarından Tina Fey ve Robert Carlock’un 2015-2019 yılları arasında yayınlanan meşhur komedileri “Unbreakable Kimmy Schmidt”, bu kez interaktif özel bölümüyle karşımızda. Seyircinin müdahalesiyle ilerleyecek dizide, Rahip’in şeytani planlarına rağmen Kimmy’nin düğününe zamanında yetişmesini sağlamak ya da robotlara karşı savaş başlatmak sizin elinizde olacak. Çılgın kahramanlarımız Kimmy, Tituss, Lillian ve Jacqueline’e son vedamızı da edeceğimiz dizinin sürpriz ismi Kimmy’nin nişanlısı rolünde izleyeceğimiz Daniel Radcliffe olacak.
BLACK IS KING (2020) (Disney Plus)
Yönetmenler: Emmanuel Adjei, Blitz Bazawule, Beyoncé
2020-ABD-85’
MÜZİK, DRAM
En son Netflix yapımı “Homecoming: A Film by Beyoncé” belgeselinde sahne şovları kadar yönetmenliğiyle de çok konuşulan Beyoncé’nin yeni projesi “Black Is King”, bugün Disney+’ta yayında. “The Lion King/Aslan Kral”ın geçen yılki yeniden çevrimi için Beyoncé’nin hazırladığı müzik albümü “The Gift” ile birlikte geliştirilen film, ‘görsel albüm’ sözleriyle tarif ediliyor. Beyoncé, Simba’nın hikâyesinden ilhâm alarak yazıp yönettiği filmde, siyahi çocuklara içlerindeki ‘aslan kral’ı bulmaları için cesaret veriyor ve siyahilerin hak mücadelesine saygı duruşunda bulunuyor. “The Gift”in hazırlık sürecinde yaşanılanlara da tanıklık eden film, Childish Gambino, Kendrick Lamar, Jay-Z ve Tierra Whack’in yanı sıra Kelly Rowland, Naomi Campbell, Tina Knowles-Lawson, Pharrell Williams gibi müzik ve moda dünyasından isimleri de ağırlıyor.
Pandemi sonrası seyirciyi yeniden salonlara getireceğine inanılan ve sinemalar için adeta umut ışığına dönüşen filmin gösterim tarihi üçüncü kez ve bilinmez bir tarihe ertelendi. Neyse ki gişe filmleriyle işi olmayan film festivallerinin hevesi kırılmadan devam ediyor. 71 yıllık Venedik, 2 Eylül’de fiziksel gösterimlerle başlıyorum diyor, Ankara Film Festivali de 3 Eylül’de Kızılay Büyülü Fener Sineması’nın kapılarını açıyor. Pandemi öncesi vizyonda şansı olmayan festival filmleri belki de sinemanın geleceğini kurtarıyor. Hep birlikte izleyip göreceğiz.
“TENET”A 3. ERTELEME
“Memento”dan “Inception”a, “Batman: The Dark Knight” üçlemesinden “Interstellar”a, her çektiği modern klasikler arasına giren Christopher Nolan’ın merakla beklenen son filmi “Tenet”tan bir erteleme haberi daha geldi. Sinema salonlarının pandemi ile kaybettiği seyirciyi yeniden kazanmaları için umut ışığı olarak gördükleri, Nolan’ın da “En iyi filmim ve sinema perdesinde oynamalı” diyerek online platformlara direndiği filmin vizyon tarihi üçüncü kez ertelendi. Warner Bros.’u bu karara iten neden, Amerika’daki vaka sayısındaki artış ve sinema salonlarının bir süre daha kapalı kalacağının resmileşmesi tabii ki. Filmin yeni takvimi yine 2020 ama hangi gün, onu kimse bilmiyor.
CURSED(Netflix)
Yaratıcılar: Frank Miller, Tom Wheeler
Oyuncular: Katherine Langford, Devon Terrell, Gustaf Skarsgård
2020-ABD-1. SEZON-10 Bölüm
FANTASTİK, MACERA, DRAM
“Sin City”, “300” gibi klasikleriyle tanıdığımız Frank Miller’ın çizdiği ve Tom Wheeler’ın yazdığı aynı adlı çizgi romandan uyarlanan dizi, Kral Arthur efsanesinin pek değer görmemiş mitlerinden Gölün Hanımı’nın doğuşunu anlatıyor. Gizli güçleri olan Nimue, Kırmızı Paladinler’in köyüne yaptığı korkunç saldırıdan son anda kurtulmuştur. Nimue intikam için yola çıkarken, annesine verdiği sözü de yerine getirecektir: Efsanelerde geçen Excalibur Kılıcı’nı bir büyücüye, Merlin’e götürmek. “13 Reasons Why” dizisiyle tanınan ve en son “Knives Out’ta izlediğimiz Katherine Langford’un başrolünde olduğu dizide Merlin’e “Vikings”in Floki’si Gustaf Skarsgård hayat veriyor.
Ne izlesem okusam dinlese
Yolunu uzun zamandır gözlediğimiz son David Fincher filmi “Mank”, Netflix’te yayında. Gerek senaryosu gerek tasarımıyla ödül sezonuna damgasını vuracak görünen film, Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins gibi isimlerin performanslarıyla da merak uyandırıyor. Utanmazlıkta orijinalini aratmayan “Shameless”ın Amerikan versiyonu 11. ve son sezonuna adım atarken, Netflix’in yetişkin animasyonu “Big Mouth” da 4. sezonuyla ekranlarda... Raflarda bu hafta “Avatar: Son Havabükücü”nün Yeni Şeyler etiketiyle Türkçeye kazandırılan çizgi romanı “Verilen Söz” var. Haftanın müzik tavsiyesi ise heyecan uyandıran bir müzik olayı olacak: David Lynch’in Sting, Elvis Costello, Kesha gibi isimleri buluşturacak transandantal meditasyon konseri “Meditate America”, bugün çevrimiçi/ücretsiz izlenebilecek.
FİLM
MANK(Netflix)
Yönetmen: David Fincher
Oyuncular: Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins, Charles Dance
2020- ABD-131’/BİYOGRAFİ, DRAM
“Se7en/Yedi” (1995), “Fight Club/Dövüş Kulübü”(1999), “Zodiac”(2007) gibi başyapıtların yaratıcısı David Fincher, “Gone Girl”den altı yıl sonra yeni filmiyle karşımızda. Yönetmenin rüya projesi olarak tarif ettiği ve daha önce “Mindhunter” dizisinde de birlikte çalıştığı Netflix’in yapımcılığında hayata geçirdiği “Mank”, 1941 yapımı “Citizen Kane/Yurttaş Kane” filminin tartışmalı yapım sürecini anlatıyor. Orson Welles’in yönettiği ve gösterime girdiğinde yerden yere vurulsa da zamanla “tüm zamanların en iyi filmi”ne dönüşen “Yurttaş Kane”in senaristi Herman J. Mankiewicz’i odağına alan film, Charlie Chaplin, Josef Von Sternberg, Bette Davis, Joan Crawford gibi dönemin meşhur isimlerini de hikâyesine dahil ediyor. Fincher’ın 2003’te kaybettiği babası Jack Fincher’ın senaryosundan çektiği film, başrolde izleyeceğimiz Gary Oldman’ın Oscar adaylığı garantili performansıyla merak uyandırırken, ödül sezonunun en çok konuşulacak yapımlarından birine dönüştü bile.
FESTİVAL
Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali
Bu yıl çevrimiçi gerçekleşen festivallerden biri de Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali. Dünyanın değişim çağrısına kulak vermemiz gerektiğini söyleyen festival, “Sürdürülebilir yaşamın ancak gezegendeki tüm canlıların yaşam ortamı ve koşulları sürdürülebilir olduğunda mümkün olacak” diyor ve 6 Aralık’a kadar 26 filmlik bir seçki sunuyor. surdurulebiliryasam.net adresine kaydolarak filmleri ücretsiz ve Türkçe altyazılı seçeneğiyle izleyebilir, çevrimiçi etkinliklere de katılabilirsiniz.
DİZİ
SHAMELESS(Showtime)
Yaratıcılar: John Wells, Paul Abbott
Oyuncular: William H. Macy, Jeremy Allen White, Ethan Cutkosky, Shanola Hampton
2011-2020-ABD-11. SEZON-12 Bölüm/KOMEDİ, DRAM
Meşhur İngiliz versiyonu kadar başarılı bulunan “Shameless”ta sona yaklaşıyoruz. Türkiye ekranlarında “Bizim Hikâye” adıyla tuhaflaştırılmış uyarlamasıyla izlediğimiz dizinin ahlaksızlıkta orijinalini aratmayan Amerikan versiyonunun 11. sezonundan ilk bölüm 6 Aralık’ta yayınlanıyor. Gallagher ailesinin karantina hallerini izleyeceğimiz final sezonu, 2021’in başlarında son bulacak.
BIG MOUTH (Netflix)
Yaratıcı: Jennifer Flackett, Andrew Goldberg, Nick Kroll
2017-ABD-4. SEZON-10 Bölüm/ANİMASYON, KOMEDİ
Ergenliğe adım atan bir grup çocuğun büyüme maceralarını Hormon Canavarları eşliğinde izlediğimiz yetişkin animasyonu “Big Mouth”ta 4. sezondayız. Maury ve arkadaşlarının yüzleri sivilcelenirken hayatlarına bu kez Kaygı Canavarları giriyor. Bugün 10 bölüm halinde yayınlanacak dizinin 5 ve 6. sezonları da yolda.
BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ: KAŞİFLER(Netflix)
Yaratıcı: Gilbert Barillé
1994-FRANSA-1. SEZON-10 BÖLÜM/ANİMASYON, ÇOCUK
90’larda TRT’de yayınlanan ve dönemin Türkiye’sinde büyüyen çocukların hafızalarına kazınmış Fransız animasyon dizisi “Bir Varmış Bir Yokmuş”, Kaşifler serisiyle Netflix kataloğunda. İnsanlık tarihini belirleyen keşiflerden insan vücudunun yapıtaşlarına, çocuklara bilimi ve tarihi 7 farklı seride eğlenceli halde anlatan seri, bugünün internet çocuklarına ne kadar seslenir bilemeyiz ama nostalji yapmak isteyen yetişkinler için eğlenceli olabilir.
THE HARDY BOYS(Hulu)
Yaratıcı: Michele Abbott, Ilene Chaiken, Kathy Greenberg
Oyuncular: Alexander Elliot, Rohan Campbell, Jennifer Hsiung
2019-KANADA-1. SEZON-13 Bölüm/MACERA, DRAM, AİLE
Kanadalı yazar Franklin W. Dixon’ın ilk kitabı 1927’de yayımlanan fantastik serisi “The Hardy Boys”un 13 bölümlük ekran uyarlaması Hulu’da yayında. Ekranların yeni gizemli gençlik dizisi, babalarıyla taşındıkları yeni kasabada yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu sezen ve sırları aydınlatmak için zaman yolculuğuna çıkan Frank ve Joe adlı Hardy kardeşlerin maceralarını anlatacak.
KİTAP
* AVATAR: THE LAST AIRBENDER-VERİLEN SÖZ-Gene Luen Yang, Gerekli Şeyler Yayınları, 240 sayfa, Çizgi Roman
Nickelodeon’ın kült animasyon dizisi “Avatar: Son Havabükücü”nün 2012-2017 tarihleri arasında yayımlanan çizgi romanlarının ilki de olan “Verilen Söz”, Gerekli Şeyler etiketiyle Türkçe’de. Amerikalı çizer Gene Luen Yang’ın dizinin yaratıcıları Bryan Konietzko ve Michael Dante DiMartino’nun işbirliğinde yazıp resimlediği kitap, Aang ile arkadaşlarının Ateş Ulusu’yla karşı karşıya geldikleri yeni bir macerayı anlatıyor. Ünlü Japon illüstrasyon ekibi Gurihiru’nun sanat yönetmenliğinde hazırlanan kitap, daha önce yayımlanmamış çizimlerden oluşan eskiz defterini de Avatar hayranlarıyla buluşturuyor.
* SEVDALIM HAYAT-Zülfü Livaneli, İnkılap Kitabevi, Anı
* SAKARMEKE-Mehmet Fırat Pürselim, İthaki Yayınları, Öykü
* ESKİLER MODERN YABANILLAR-François Hartog, İş Bankası Kültür Yayınları
* BOYNUZLAR-KARANLIK KİTAPLIK, Joe Hill, İthaki Yayınları, Roman
MÜZİK
* MEDITATE AMERICA-Konser
Dahi sinemacı David Lynch’in transandantal meditasyona olan sevgisi ve bunu geniş kitlelere yayma hevesi şimdi de bir yardım konserine dönüşüyor. David Lynch Vakfı’nın düzenleyeceği ve sağlık çalışanlarına, depresyonla mücadele eden gazilere ve risk altındaki topluluklarda yaşayan ailelere meditasyon eğitimi veren Meditate America yararına gerçekleşecek konserde Sting, Angélique Kidjo, Graham Nash, Elvis Costello, Kesha gibi isimler sahne alırken Katy Perry ve Hugh Jackman da annelik ve meditasyon üzerine bir sohbete katılacaklar. Bugün meditateamerica.org adresinden ücretsiz izlenebilecek konser, meditasyona meraklı her yaştan insana sesleniyor.
* PARALLELS: SHELLCA REWORKS(BEETHOVEN)-Christian Löffler, Elektronik, EP
* MUTSUZ PARTİ-Büyük Ev Ablukada, Alternatif, Albüm
* FIRTINA-Ekin Beril, Alternatif, Single
* PLASTIC HEARTS-Miley Cyrus, Pop, Albüm
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