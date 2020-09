Murphy usulü ‘feminist korku’

Koronavirüs salgını kapsamında evde izolasyon sağladığımız şu günlerde, yeni dizi, film ve belgeselleri keşfederek vakit geçirmek isteyenlere özel hazırladığımız rehberimize devam ediyoruz.

Hafta başı sona eren Tribeca Film Festivali’nin birincisi “Bir Bilsen”, Netflix ekranlarında. Arkadaşının sevdiği kıza aşık olan Ellie’nin komik ve hüzünlü “Cyrano” hikâyesini anlatan film, yılın en iyi romantik komedilerinden. Ekranın yenilerinde bu hafta, Paris’te geçen müzik dizisi “The Eddy”, Mark Ruffalo’lu roman uyarlaması “I Know This Much Is True” ve “Rick and Morty”nin yaratıcı ekibinden yeni animasyon “Solar Opposites” öne çıkıyor. Online dünyanın bu haftaki keşif tavsiyesi ise, Gürcan Keltek imzalı etkileyici belgesel “Koloni”.



BİR BİLSEN / THE HALF OF IT (Netflix)

Yönetmen: Alice Wu

Oyuncular: Leah Lewis, Alexxis Lemire, Daniel Diemer

2020-ABD-104’

KOMEDİ, AŞK

Geçtiğimiz hafta sadece basın mensupları ve sektör profesyonellerine özel online gerçekleşen Tribeca Film Festivali’nde ABD birincisi “Bir Bilsen”, 1 Mayıs’ta Netflix’te gösterime girdi. 2004’te çektiği ilk filmi “Saving Face”ten beri sesi soluğu çıkmayan Çin asıllı Amerikalı sinemacı Alice Wu’nun yazıp yönettiği film, eleştirmenlerce yılın romantik komedilerinden biri olarak gösteriliyor. Günümüz Amerikasında geçen bir Cyrano de Bergerac hikâyesi anlatan filmde, okulun sessiz kızı Ellie Chu’nun, arkadaşına yardım etmek için yazmaya başladığı aşk mektuplarının nasıl da birden kendi hislerine döndüğünü izliyoruz. “Nancy Drew” adlı diziyle adından söz ettiren Leah Lewis’in performansına özellikle dikkat.