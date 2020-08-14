Lovecraft’ın canavarları ekranı basıyor

J.J. Abrams’ın yapımcılığında ve Jordan Peele’in yaratıcılığında aynı adlı romandan uyarlanan “Lovecraft Country”, meşhur korku yazarı H.P. Lovecraft’ın evrenindeki canavarları da ekrana taşıyor. “Saturday Night Live”ın yaratıcılarının kaleminden çıkma polisiye komedisi “Mapleworth Murders”, Transformers evreninin köklerine inen anime üçlemesi “Transformers: War For Cybertron Trilogy” ve viralden ekrana transfer komedi “Ted Lasso”, haftanın en eğlenceli seçenekleri...
LOVECRAFT COUNTRY (HBO)
Yaratıcılar: Misha Green, Jordan Peele
Oyuncular: Jonathan Majors, Jurnee Smollett, Courtney B. Vance, Michael Kenneth Williams
2020-ABD-1. SEZON-10 Bölüm
FANTASTİK, KORKU, GERİLİM
Ağustos ayının en iddialı dizisi de diyebileceğimiz “Lovecraft Country”, ilk bölümüyle pazar günü HBO’da yayında. J.J. Abrams’ın yapımcıları arasında olduğu ve Misha Green ile “Get Out”, “Us” gibi son dönemin en yaratıcı korkularını yazmış Jordan Peele’in birlikte yarattığı dizi, fantastik ve korku tutkunlarını peşine takacak görünüyor. Mark Ruff’ın 2016’da yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanan dizide, 50’lerin ırkçı Amerikasında kayıp babasını arayan Afro-Amerikan Atticus Black’in yaşadıkları anlatılıyor. Atticus, arkadaşı Letitia ve amcası George ile çıktığı bu yolculukta bir yandan ırkçı saldırılara karşı koyarken bir yandan da meşhur korku yazarı H.P. Lovecraft’ın evrenindeki canavarlarla karşılaşıyor. Şimdiden kült’e dönüşecek görünen dizide, efsanevi dizi “The Wire”ın Omar’ı olarak tanıdığımız Michael Kenneth Williams da Atticus’un babası rolünde görünüyor.
TRANSFORMERLARIN ANİMESİ
TRANSFORMERS: WAR FOR CYBERTRON TRILOGY (Netflix)
Yaratıcılar: F.J. DeSanto, Brandon Easton, Gavin Hignight
2020-ABD-3 SEZON
ANİME, AKSİYON, DRAM, BİLİMKURGU
Netflix’in anime dünyasındaki kararlı ilerleyişi şimdide meşhur çizgi dizi Transformers’ın animesiyle devam ediyor. Üçleme olarak tasarlanan ve Transformerlar evreninin köklerine inen dizi, Autobot’lar ile Decepticon’lar arasındaki iç savaşın perde arkasında olan biteni anlatıyor. Kahramanlarımızın meşhur gezegenleri Cybertron hakkında daha çok bilgi de verecek üçlemeyi Transformers hayranları kadar anime meraklılarına da öneririz.
CİNAYETİ YAZAN OKUR
MAPLEWORTH MURDERS (Quibi)
Yaratıcılar: John Lutz, Paula Pell
Oyuncular: John Lutz, Paula Pell, Annie Mumolo, Tina Fey
2020-ABD-1. SEZON-12 Bölüm
KOMEDİ, GİZEM
70’lerin ortasında başladığı ekran serüvenini kesintisiz sürdüren komedi klasiği “Saturday Night Live”ın yaratıcıları John Lutz ve Paula Pell’in perde arkası ve önünde birden oldukları komedi, yaşadığı kasabada gerçekleşen tuhaf cinayetleri tuhaf yöntemlerle çözen cinayet romanları yazarı Abigail Mapleworth’ün maceralarını anlatıyor. Tina Fey, Chris Parnell, Andy Sandberg, Wanda Sykes gibi ünlü komedyenleri de konuk oyuncu olarak izleyeceğimiz dizi, hafta içi her gün 10’ar dakikalık yeni bölümleriyle Quibi platformunda olacak.
VİRALDEN EKRANA TRANSFER
TED LASSO (Apple TV+)
Yaratıcılar: Mike McMahan
2020-İNGİLTERE, ABD-1. SEZON-10 Bölüm
KOMEDİ, DRAM
İlk kez 2013 yılında, NBC Sports’un İngiltere Premiere Ligi’nin yayın haklarını almasıyla başlattığı viral reklamlarda karşımıza çıkan Ted Lasso, gördüğü ilgi sonucu Apple TV+ platformuyla ekrana transfer oldu. Viraldeki gibi Jason Sudeikis’in canlandırdığı Ted Lasso, Kansas’ta amerikan futbolu koçluğu yaparken kendini bir anda İngiltere’de bir futbol takımının kaptanı olarak buluyor ve olaylar gelişiyor.
Lovecraft’ın canavarları ekranı basıyor
J.J. Abrams’ın yapımcılığında ve Jordan Peele’in yaratıcılığında aynı adlı romandan uyarlanan “Lovecraft Country”, meşhur korku yazarı H.P. Lovecraft’ın evrenindeki canavarları da ekrana taşıyor. “Saturday Night Live”ın yaratıcılarının kaleminden çıkma polisiye komedisi “Mapleworth Murders”, Transformers evreninin köklerine inen anime üçlemesi “Transformers: War For Cybertron Trilogy” ve viralden ekrana transfer komedi “Ted Lasso”, haftanın en eğlenceli seçenekleri...
LOVECRAFT COUNTRY (HBO)
Yaratıcılar: Misha Green, Jordan Peele
Oyuncular: Jonathan Majors, Jurnee Smollett, Courtney B. Vance, Michael Kenneth Williams
2020-ABD-1. SEZON-10 Bölüm
FANTASTİK, KORKU, GERİLİM
Ağustos ayının en iddialı dizisi de diyebileceğimiz “Lovecraft Country”, ilk bölümüyle pazar günü HBO’da yayında. J.J. Abrams’ın yapımcıları arasında olduğu ve Misha Green ile “Get Out”, “Us” gibi son dönemin en yaratıcı korkularını yazmış Jordan Peele’in birlikte yarattığı dizi, fantastik ve korku tutkunlarını peşine takacak görünüyor. Mark Ruff’ın 2016’da yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanan dizide, 50’lerin ırkçı Amerikasında kayıp babasını arayan Afro-Amerikan Atticus Black’in yaşadıkları anlatılıyor. Atticus, arkadaşı Letitia ve amcası George ile çıktığı bu yolculukta bir yandan ırkçı saldırılara karşı koyarken bir yandan da meşhur korku yazarı H.P. Lovecraft’ın evrenindeki canavarlarla karşılaşıyor. Şimdiden kült’e dönüşecek görünen dizide, efsanevi dizi “The Wire”ın Omar’ı olarak tanıdığımız Michael Kenneth Williams da Atticus’un babası rolünde görünüyor.
TRANSFORMERLARIN ANİMESİ
TRANSFORMERS: WAR FOR CYBERTRON TRILOGY (Netflix)
Yaratıcılar: F.J. DeSanto, Brandon Easton, Gavin Hignight
2020-ABD-3 SEZON
ANİME, AKSİYON, DRAM, BİLİMKURGU
Netflix’in anime dünyasındaki kararlı ilerleyişi şimdide meşhur çizgi dizi Transformers’ın animesiyle devam ediyor. Üçleme olarak tasarlanan ve Transformerlar evreninin köklerine inen dizi, Autobot’lar ile Decepticon’lar arasındaki iç savaşın perde arkasında olan biteni anlatıyor. Kahramanlarımızın meşhur gezegenleri Cybertron hakkında daha çok bilgi de verecek üçlemeyi Transformers hayranları kadar anime meraklılarına da öneririz.
CİNAYETİ YAZAN OKUR
MAPLEWORTH MURDERS (Quibi)
Yaratıcılar: John Lutz, Paula Pell
Oyuncular: John Lutz, Paula Pell, Annie Mumolo, Tina Fey
2020-ABD-1. SEZON-12 Bölüm
KOMEDİ, GİZEM
70’lerin ortasında başladığı ekran serüvenini kesintisiz sürdüren komedi klasiği “Saturday Night Live”ın yaratıcıları John Lutz ve Paula Pell’in perde arkası ve önünde birden oldukları komedi, yaşadığı kasabada gerçekleşen tuhaf cinayetleri tuhaf yöntemlerle çözen cinayet romanları yazarı Abigail Mapleworth’ün maceralarını anlatıyor. Tina Fey, Chris Parnell, Andy Sandberg, Wanda Sykes gibi ünlü komedyenleri de konuk oyuncu olarak izleyeceğimiz dizi, hafta içi her gün 10’ar dakikalık yeni bölümleriyle Quibi platformunda olacak.
VİRALDEN EKRANA TRANSFER
TED LASSO (Apple TV+)
Yaratıcılar: Mike McMahan
2020-İNGİLTERE, ABD-1. SEZON-10 Bölüm
KOMEDİ, DRAM
İlk kez 2013 yılında, NBC Sports’un İngiltere Premiere Ligi’nin yayın haklarını almasıyla başlattığı viral reklamlarda karşımıza çıkan Ted Lasso, gördüğü ilgi sonucu Apple TV+ platformuyla ekrana transfer oldu. Viraldeki gibi Jason Sudeikis’in canlandırdığı Ted Lasso, Kansas’ta amerikan futbolu koçluğu yaparken kendini bir anda İngiltere’de bir futbol takımının kaptanı olarak buluyor ve olaylar gelişiyor.