Karanlık zamanlar bitiyor

Netflix’in büyük ilgi gören serisi “Dark”, üçüncü sezonuyla hayranlarına veda ediyor. Her bölümde ayrı bir hikâye anlatan korku ve bilimkurgu dizisi “The Twilight Zone”, komedi arayanlara “Flipped”, animasyon sevenlere de “Adventure Time: Distant Lands” ve “Food Wars: Shokugeki no Soma”, haftanın diğer seçenekleri...
DARK (Netflix)
Yaratıcılar: Baran bo Odar, Jantje Friese
Oyuncular: Oliver Masucci, Karoline Eichhorn, Louis Hofmann, Jördis Triebel
2017/2020-ALMANYA, ABD-3. SEZON-8 Bölüm
SUÇ, DRAM, GİZEM
Netflix’in büyük ilgi gören uluslararası projelerinden “Dark”, üçüncü ve son sezonuyla veda ediyor. Winden adlı bir Alman kasabasında iki çocuğun gizemli bir şekilde kayboluşunu odağına alsa da, çocukların neden değil, ne zaman kaybolduğu sorusunun peşine düşen ve seyirciyi başdöndürücü bir zaman yolculuğuna çıkaran dizinin sırları, yarın akşam 10 bölümde birden çözülüyor.
HAYALLERİNDEN TAŞANLAR
FILIPPED (Quibi)
Yaratıcılar: Damon Jones, Steve Mallory
Oyuncular: Will Forte, Kaitlin Olson, Luis Moncada
2020-ABD-1. SEZON-10 Bölüm
KOMEDİ, SUÇ
10 dakikayı geçmeyen dizilerle yeni bir izleme deneyimi sunan Quibi’nin ses getiren komedilerinden “Flipped”, absürt komedi sevenler için birebir. Tasarım konusunda ve yaratıcılıkta sınır tanımayan Melfi çifti, değerlerinin bilinmediğine inandıkları bu hayatta kendilerine ait televizyon şovlarının hayaliyle yaşamaktadırlar. Bunu hayata geçirmek için çıktıkları yolculuk ise onları bir uyuşturucu kartelinin içine sürükleyecektir. “The Last Man on Earth”ün yıldızı Will Forte ve Kaitlin Olson’un performanslarıyla öne çıkan dizinin her bir bölümü sadece 6 dakika sürüyor ve keşke biraz daha devam etseydi duygusu bırakıyor.
BU MACERA BİTMEZ
ADVENTURE TIME: DISTANT LANDS (HBO Max)
Yaratıcı: Pendleton Ward
2020-ABD-1. SEZON-4 Bölüm
KOMEDİ, ANİMASYON
2018’de sona eren ve 10 sezon boyunca ekranların en sevilen animasyonlarından birine dönüşen Emmy ödüllü “Adventure Time”, dört bölümlük özel bir projeyle geri dönüyor. Dizinin yaratıcısı da olan Pendleton Ward’un HBO Max’e özel tasarladığı bu seride, maceracı ve meraklı Finn ile sihirli güçlere sahip üvey kardeşi köpek Jake’in yeni maceraları anlatılacak. İlk bölümü dün yayınlanan ve her biri 60 dakika sürecek yeni serinin son iki bölümü içinse 2021’i beklemeniz gerekecek.
ALACAKARANLIK KUŞAĞI’NA DEVAM
THE TWILIGHT ZONE (CBC All)
Oyuncular: Morena Baccarin, Jenna Elfman, Sky Ferreira
2020-ABD-1. SEZON-10 Bölüm
DRAM, GİZEM, KORKU, BİLİMKURGU
60’ların kült dizilerinden olan, 80’lerde ise TRT ekranlarından birçok çocuğun kâbuslarına giren bilimkurgu ve korku serisi “Alacakaranlık Kuşağı”, yeni nesil versiyonunun ikinci sezonuyla yayında. “Get Out” ve “Us” filmleriyle tanıdığımız Jordan Peele’nin öncülüğünde geçen yıl yeniden hayata geçen dizi, bilimkurgu, gizem ve korku türlerini harmanlıyor ve her bölümde yeni bir hikâye anlatıyor.
YEMEK SAVAŞLARI BAŞLADI
FOOD WARS: SHOKUGEKİ NO SOMA (Netflix)
2015-JAPONYA-5 SEZON
ANİME, KOMEDİ, YEMEK
Yutto Tsukuda tarafından yazılıp Shun Saeki tarafından çizilen Japon manga serisinden uyarlanan dizi, annesiz büyüyen ve usta aşçı babasının mutfağında yetişen Yukihira Souma’nın maceralarını konu alıyor. Tek hayali babasından daha iyi yemek yapmak olan Souma, dünyanın en zorlu aşçılık okullarından Totsuki Mutfak Sanatları Akademisi’ne başlıyor ve burada yalnızca yemek pişirmenin inceliklerini değil, arkadaşlığı ve hayatı da öğreniyor. 2015’ten beri devam eden ancak Netflix kataloğunda yalnızca ilk sezonuyla yer alan dizi, yalnızca anime tutkunlarına değil gastronomi meraklılarına da sesleniyor.
Karanlık zamanlar bitiyor
Netflix’in büyük ilgi gören serisi “Dark”, üçüncü sezonuyla hayranlarına veda ediyor. Her bölümde ayrı bir hikâye anlatan korku ve bilimkurgu dizisi “The Twilight Zone”, komedi arayanlara “Flipped”, animasyon sevenlere de “Adventure Time: Distant Lands” ve “Food Wars: Shokugeki no Soma”, haftanın diğer seçenekleri...
DARK (Netflix)
Yaratıcılar: Baran bo Odar, Jantje Friese
Oyuncular: Oliver Masucci, Karoline Eichhorn, Louis Hofmann, Jördis Triebel
2017/2020-ALMANYA, ABD-3. SEZON-8 Bölüm
SUÇ, DRAM, GİZEM
Netflix’in büyük ilgi gören uluslararası projelerinden “Dark”, üçüncü ve son sezonuyla veda ediyor. Winden adlı bir Alman kasabasında iki çocuğun gizemli bir şekilde kayboluşunu odağına alsa da, çocukların neden değil, ne zaman kaybolduğu sorusunun peşine düşen ve seyirciyi başdöndürücü bir zaman yolculuğuna çıkaran dizinin sırları, yarın akşam 10 bölümde birden çözülüyor.
HAYALLERİNDEN TAŞANLAR
FILIPPED (Quibi)
Yaratıcılar: Damon Jones, Steve Mallory
Oyuncular: Will Forte, Kaitlin Olson, Luis Moncada
2020-ABD-1. SEZON-10 Bölüm
KOMEDİ, SUÇ
10 dakikayı geçmeyen dizilerle yeni bir izleme deneyimi sunan Quibi’nin ses getiren komedilerinden “Flipped”, absürt komedi sevenler için birebir. Tasarım konusunda ve yaratıcılıkta sınır tanımayan Melfi çifti, değerlerinin bilinmediğine inandıkları bu hayatta kendilerine ait televizyon şovlarının hayaliyle yaşamaktadırlar. Bunu hayata geçirmek için çıktıkları yolculuk ise onları bir uyuşturucu kartelinin içine sürükleyecektir. “The Last Man on Earth”ün yıldızı Will Forte ve Kaitlin Olson’un performanslarıyla öne çıkan dizinin her bir bölümü sadece 6 dakika sürüyor ve keşke biraz daha devam etseydi duygusu bırakıyor.
BU MACERA BİTMEZ
ADVENTURE TIME: DISTANT LANDS (HBO Max)
Yaratıcı: Pendleton Ward
2020-ABD-1. SEZON-4 Bölüm
KOMEDİ, ANİMASYON
2018’de sona eren ve 10 sezon boyunca ekranların en sevilen animasyonlarından birine dönüşen Emmy ödüllü “Adventure Time”, dört bölümlük özel bir projeyle geri dönüyor. Dizinin yaratıcısı da olan Pendleton Ward’un HBO Max’e özel tasarladığı bu seride, maceracı ve meraklı Finn ile sihirli güçlere sahip üvey kardeşi köpek Jake’in yeni maceraları anlatılacak. İlk bölümü dün yayınlanan ve her biri 60 dakika sürecek yeni serinin son iki bölümü içinse 2021’i beklemeniz gerekecek.
ALACAKARANLIK KUŞAĞI’NA DEVAM
THE TWILIGHT ZONE (CBC All)
Oyuncular: Morena Baccarin, Jenna Elfman, Sky Ferreira
2020-ABD-1. SEZON-10 Bölüm
DRAM, GİZEM, KORKU, BİLİMKURGU
60’ların kült dizilerinden olan, 80’lerde ise TRT ekranlarından birçok çocuğun kâbuslarına giren bilimkurgu ve korku serisi “Alacakaranlık Kuşağı”, yeni nesil versiyonunun ikinci sezonuyla yayında. “Get Out” ve “Us” filmleriyle tanıdığımız Jordan Peele’nin öncülüğünde geçen yıl yeniden hayata geçen dizi, bilimkurgu, gizem ve korku türlerini harmanlıyor ve her bölümde yeni bir hikâye anlatıyor.
YEMEK SAVAŞLARI BAŞLADI
FOOD WARS: SHOKUGEKİ NO SOMA (Netflix)
2015-JAPONYA-5 SEZON
ANİME, KOMEDİ, YEMEK
Yutto Tsukuda tarafından yazılıp Shun Saeki tarafından çizilen Japon manga serisinden uyarlanan dizi, annesiz büyüyen ve usta aşçı babasının mutfağında yetişen Yukihira Souma’nın maceralarını konu alıyor. Tek hayali babasından daha iyi yemek yapmak olan Souma, dünyanın en zorlu aşçılık okullarından Totsuki Mutfak Sanatları Akademisi’ne başlıyor ve burada yalnızca yemek pişirmenin inceliklerini değil, arkadaşlığı ve hayatı da öğreniyor. 2015’ten beri devam eden ancak Netflix kataloğunda yalnızca ilk sezonuyla yer alan dizi, yalnızca anime tutkunlarına değil gastronomi meraklılarına da sesleniyor.