Hollywood rüyasına hoş geldiniz

Televizyon dünyasında ses getirecek projeler üretmekte başarılı Ryan Murphy’nin yeni Netflix dizisi “Hollywood”, ünlü olmak isteyen bir grup gencin hikâyesini anlatırken, Hollywood rüyasının gizli gerçeklerini de ortaya döküyor. Gizemli suç hikâyelerini sevenlere Chris Evans’lı mini seri “Defending Jacob” ve kaykay sahnelerinin tozunu attıran kadınların maceralarını anlatan “Betty”, ekranların diğer yeni dizileri. Belgesel tutkunlarına “Amina” ve ilk Kürt süper kahraman filmi “Gênco”, haftanın online keşifleri...
HOLLYWOOD (Netflix)
Oyuncular: Darren Criss, Jake Picking, Samara Weaving, Jeremy Pope
2020-ABD-1. SEZON-7 Bölüm
DRAM, TARİH
2000’lerin klasiklerinden “Nip/Tuck” başta olmak üzere “Pose”, “Feud”, “American Horror Story” gibi sıra dışı birçok diziyi yaratmış Ryan Murphy’nin, “Glee”, “Scream Queens” gibi yapımlarda da çalıştığı Ian Brennan ile birlikte yazdığı dizi, 7 bölüm halinde Netflix’te yayınlandı. 2. Dünya Savaşı sonrasında Altın Çağı’nı yaşayan Hollywood’da ünlü olmak isteyen bir grup oyuncu ve yönetmenin yaşadıklarını anlatan dizi, Amerikan Rüyası’nın arkasında yatan dramaları ve skandalları da ekrana taşımaktan çekinmiyor. Dönemin Amerika’sında yaşanan ırk, cinsiyet ve cinsel yönelim ayrımcılıklarını da gözler önüne seren “Hollywood”da, Rock Hudson’a Jake Picking, Vivien Leigh’e de Katie McGuinness hayat veriyor.
KAYKAYIN GÜÇLÜ KADINLARI
BETTY (HBO)
Oyuncular: Rachelle Vinberg, Dede Lovelace, Nina Moran, Ajani Russell
2020-ABD-1. SEZON-6 Bölüm
KOMEDİ, DRAM, KADIN
HBO’nun güvendiği projelerinden “Betty”nin ilk bölümü 1 Mayıs’ta yayınlandı. Amerikalı bağımsız sinemacı Crystal Moselle’in 2018’de ödüllerle karşılanan filmi “Skate Kitchen”ı ekranlara taşıyan komedi türündeki dizi, oyuncularından kamera arkasına, tüm film ekibini yeniden bir araya getiriyor. Erkeklerin hakimiyetindeki kaykay sahnelerinde var olmak için mücadele eden bir grup genç kadının yaşadıklarını izleyeceğimiz dizi, güçlü kadın karakterlerin yanı sıra bolca mizah ve heyecanlı kaykay sahneleri vadediyor.
AMİNA’NIN HAYALLERİ
AMİNA (Blu TV)
Yönetmen: Kıvılcım Akay
2019-TÜRKİYE-70’
BELGESEL
Kıvılcım Akay’ın geçen yıl festivallerde ilgiyle karşılanan belgeseli, İstanbul’da yaşayan Senegalli göçmen Amina’nın hikâyesini anlatıyor. Kızına para gönderebilmek için 8 yıl önce Türkiye’ye gelmiş olan Amina, bir tekstil firmasında mağaza modeli ve satış personeli olarak çalışırken, bir yandan da gerçek bir model olabilme hayallerinin peşine düşüyor.
İNCE BİR ZEKÂNIN ÜRÜNÜ
GÊNCO (You Tube)
Yönetmen: Ali Kemal Çınar
Oyuncular: Ali Kemal Çınar, Salih Demir, İhsan Şakar
2018-TÜRKİYE-80’
FANTASTİK, KOMEDİ
Ankara Film Festivali’nde En İyi Film seçilen ve Jüri Başkanı Onur Ünlü’nün “İnce bir zekânın ürünü” olarak övdüğü “Gênco”, son yılların en özgün yönetmenlerinden birine dönüşen Ali Kemal Çınar’ın yönettiği, ilk Kürt süper kahraman filmi. Beş yaşındayken başka dünyadan gelen birinin verdiği kısıtlı süper güçleriyle insanlara yardım eden Ali Kemal’in fantastik dünyasını anlatan filmi, yönetmenin You Tube kanalında ücretsiz izleyebilirsiniz.
SUÇUN KÖKLERİ
DEFENDING JACOB (Apple TV+)
Yönetmen: Morten Tyldum
Oyuncular: Chris Evans, Michelle Dockery, Jaeden Martell
2020-ABD-1. SEZON-8 Bölüm
DRAM, GİZEM, GERİLİM
Apple TV+’ın merak edilen dizilerinden “Defending Jacob”, William Landay’in 2012’de New York Times’ın çok satanlar listesine girmiş ve Türkçede “Genetik Miras” adıyla yayımlanmış romanından uyarlama. 14 yaşındaki oğlu cinayetle suçlanan savcı bir babanın hikâyesini konu alan 8 bölümlük bu mini diziyi, 2015’te Oscar’a aday olduğu “The Imitation Game” ile tanıdığımız, en son “Passengers” (2014) adlı bilimkurgusunu izlediğimiz Morten Tyldum yönetiyor. Başrollerde ‘Captain America’ Chris Evans, Downton Abbey’nin Lady Mary’si Michelle Dockery ve “Midnight Special”, “It” ile çocuk oyuncuların en iyilerinden olduğunu kanıtlamış Jaeden Martell’ı izleyeceğimiz diziyi, romanın okurları kadar gizemli suç hikâyelerini sevenlere de öneririz.
ÖNCE SOHBET, SONRA KONSER
SOHBET & KONSER: RICHARD BARATTA
24. yaşını salgın nedeniyle online’da kutlayacak olan Ankara Caz Festivali, The Irishman (2019), Joker (2019), “The Wolf of Wall Street” (2013) gibi Oscarlı filmlerin yapımcısı Richard Baratta’yı evinize konuk ediyor. Aynı zamanda müzisyen olan Baratta, 9 Mayıs akşamı 21.00’de film ve müzik yapımcılığı konusunda sorularınızı yanıtlarken, 22.30’da da filmlerinde kullandığı müzikleri Latin caz formatında yorumladığı grubu Richard Baratta Latin Jazz Band ile canlı konsere bağlanıyor. Sorularınızı 5 Mayıs tarihine kadar oov@cazdernegi.org adresine gönderebileceğiniz söyleşiyi ve konseri Jazz Society of Turkey-Caz Derneği’nin You Tube kanalında izleyebilirsiniz.
YENİ BÖLÜMLER GELDİ
PARKS AND RECREATION: 2009’da başlayarak 7 sezon boyunca ekranların unutulmaz komedilerinden birine dönüşen “Parks and Recreation”, hayranlarının “bir bölüm daha” baskılarına dayanamadı ve 5 yıl sonra özel bir bölümle ve tam kadro olarak geri döndü. 30 Nisan’da NBC’de yayınlanan bölümün yayınından elde edilen gelir, Amerikalı yardımlaşma örgütü Feeding America’ya bağışlanıyor.
AFTER LIFE: Her bölümünde eleştiri oklarına yakalanan, mizah anlayışıyla seyirciyi sürekli uyanık tutan İngiliz komedyen ve oyuncu Ricky Gervais imzalı “After Life”, 2. sezonuyla ekranlara geri döndü. Kaybettiği eşi Lisa’nın yasını tutarken istediği her şeyi yapmaya ve söylemeye karar veren Tony’nin maceralarını anlatan dizi 24 Nisan’da 6 bölümüyle Netflix’te yayınlandı.
WHAT WE DO IN THE SHADOWS: Taika Waititi ve Jemaine Clement’in birlikte yönettikleri ve 2014 yılının en yaratıcı filmlerinden biri sayılan aynı isimli filmden uyarlanan dizinin beklenen 2. sezonu 15 Nisan’da izleyici ile buluştu. “Vampirler modern dünyada yaşasa ne yaparlardı” sorusunun eğlenceli yanıtı olan dizinin sezon sürprizi ise,“The Sixth Sense / Altıncı His”in “ölü insanlar gören” Cole’u Haley Joel Osment’li bölüm kuşkusuz.
Hollywood rüyasına hoş geldiniz
Televizyon dünyasında ses getirecek projeler üretmekte başarılı Ryan Murphy’nin yeni Netflix dizisi “Hollywood”, ünlü olmak isteyen bir grup gencin hikâyesini anlatırken, Hollywood rüyasının gizli gerçeklerini de ortaya döküyor. Gizemli suç hikâyelerini sevenlere Chris Evans’lı mini seri “Defending Jacob” ve kaykay sahnelerinin tozunu attıran kadınların maceralarını anlatan “Betty”, ekranların diğer yeni dizileri. Belgesel tutkunlarına “Amina” ve ilk Kürt süper kahraman filmi “Gênco”, haftanın online keşifleri...
HOLLYWOOD (Netflix)
Oyuncular: Darren Criss, Jake Picking, Samara Weaving, Jeremy Pope
2020-ABD-1. SEZON-7 Bölüm
DRAM, TARİH
2000’lerin klasiklerinden “Nip/Tuck” başta olmak üzere “Pose”, “Feud”, “American Horror Story” gibi sıra dışı birçok diziyi yaratmış Ryan Murphy’nin, “Glee”, “Scream Queens” gibi yapımlarda da çalıştığı Ian Brennan ile birlikte yazdığı dizi, 7 bölüm halinde Netflix’te yayınlandı. 2. Dünya Savaşı sonrasında Altın Çağı’nı yaşayan Hollywood’da ünlü olmak isteyen bir grup oyuncu ve yönetmenin yaşadıklarını anlatan dizi, Amerikan Rüyası’nın arkasında yatan dramaları ve skandalları da ekrana taşımaktan çekinmiyor. Dönemin Amerika’sında yaşanan ırk, cinsiyet ve cinsel yönelim ayrımcılıklarını da gözler önüne seren “Hollywood”da, Rock Hudson’a Jake Picking, Vivien Leigh’e de Katie McGuinness hayat veriyor.
KAYKAYIN GÜÇLÜ KADINLARI
BETTY (HBO)
Oyuncular: Rachelle Vinberg, Dede Lovelace, Nina Moran, Ajani Russell
2020-ABD-1. SEZON-6 Bölüm
KOMEDİ, DRAM, KADIN
HBO’nun güvendiği projelerinden “Betty”nin ilk bölümü 1 Mayıs’ta yayınlandı. Amerikalı bağımsız sinemacı Crystal Moselle’in 2018’de ödüllerle karşılanan filmi “Skate Kitchen”ı ekranlara taşıyan komedi türündeki dizi, oyuncularından kamera arkasına, tüm film ekibini yeniden bir araya getiriyor. Erkeklerin hakimiyetindeki kaykay sahnelerinde var olmak için mücadele eden bir grup genç kadının yaşadıklarını izleyeceğimiz dizi, güçlü kadın karakterlerin yanı sıra bolca mizah ve heyecanlı kaykay sahneleri vadediyor.
AMİNA’NIN HAYALLERİ
AMİNA (Blu TV)
Yönetmen: Kıvılcım Akay
2019-TÜRKİYE-70’
BELGESEL
Kıvılcım Akay’ın geçen yıl festivallerde ilgiyle karşılanan belgeseli, İstanbul’da yaşayan Senegalli göçmen Amina’nın hikâyesini anlatıyor. Kızına para gönderebilmek için 8 yıl önce Türkiye’ye gelmiş olan Amina, bir tekstil firmasında mağaza modeli ve satış personeli olarak çalışırken, bir yandan da gerçek bir model olabilme hayallerinin peşine düşüyor.
İNCE BİR ZEKÂNIN ÜRÜNÜ
GÊNCO (You Tube)
Yönetmen: Ali Kemal Çınar
Oyuncular: Ali Kemal Çınar, Salih Demir, İhsan Şakar
2018-TÜRKİYE-80’
FANTASTİK, KOMEDİ
Ankara Film Festivali’nde En İyi Film seçilen ve Jüri Başkanı Onur Ünlü’nün “İnce bir zekânın ürünü” olarak övdüğü “Gênco”, son yılların en özgün yönetmenlerinden birine dönüşen Ali Kemal Çınar’ın yönettiği, ilk Kürt süper kahraman filmi. Beş yaşındayken başka dünyadan gelen birinin verdiği kısıtlı süper güçleriyle insanlara yardım eden Ali Kemal’in fantastik dünyasını anlatan filmi, yönetmenin You Tube kanalında ücretsiz izleyebilirsiniz.
SUÇUN KÖKLERİ
DEFENDING JACOB (Apple TV+)
Yönetmen: Morten Tyldum
Oyuncular: Chris Evans, Michelle Dockery, Jaeden Martell
2020-ABD-1. SEZON-8 Bölüm
DRAM, GİZEM, GERİLİM
Apple TV+’ın merak edilen dizilerinden “Defending Jacob”, William Landay’in 2012’de New York Times’ın çok satanlar listesine girmiş ve Türkçede “Genetik Miras” adıyla yayımlanmış romanından uyarlama. 14 yaşındaki oğlu cinayetle suçlanan savcı bir babanın hikâyesini konu alan 8 bölümlük bu mini diziyi, 2015’te Oscar’a aday olduğu “The Imitation Game” ile tanıdığımız, en son “Passengers” (2014) adlı bilimkurgusunu izlediğimiz Morten Tyldum yönetiyor. Başrollerde ‘Captain America’ Chris Evans, Downton Abbey’nin Lady Mary’si Michelle Dockery ve “Midnight Special”, “It” ile çocuk oyuncuların en iyilerinden olduğunu kanıtlamış Jaeden Martell’ı izleyeceğimiz diziyi, romanın okurları kadar gizemli suç hikâyelerini sevenlere de öneririz.
ÖNCE SOHBET, SONRA KONSER
SOHBET & KONSER: RICHARD BARATTA
24. yaşını salgın nedeniyle online’da kutlayacak olan Ankara Caz Festivali, The Irishman (2019), Joker (2019), “The Wolf of Wall Street” (2013) gibi Oscarlı filmlerin yapımcısı Richard Baratta’yı evinize konuk ediyor. Aynı zamanda müzisyen olan Baratta, 9 Mayıs akşamı 21.00’de film ve müzik yapımcılığı konusunda sorularınızı yanıtlarken, 22.30’da da filmlerinde kullandığı müzikleri Latin caz formatında yorumladığı grubu Richard Baratta Latin Jazz Band ile canlı konsere bağlanıyor. Sorularınızı 5 Mayıs tarihine kadar oov@cazdernegi.org adresine gönderebileceğiniz söyleşiyi ve konseri Jazz Society of Turkey-Caz Derneği’nin You Tube kanalında izleyebilirsiniz.
YENİ BÖLÜMLER GELDİ
PARKS AND RECREATION: 2009’da başlayarak 7 sezon boyunca ekranların unutulmaz komedilerinden birine dönüşen “Parks and Recreation”, hayranlarının “bir bölüm daha” baskılarına dayanamadı ve 5 yıl sonra özel bir bölümle ve tam kadro olarak geri döndü. 30 Nisan’da NBC’de yayınlanan bölümün yayınından elde edilen gelir, Amerikalı yardımlaşma örgütü Feeding America’ya bağışlanıyor.
AFTER LIFE: Her bölümünde eleştiri oklarına yakalanan, mizah anlayışıyla seyirciyi sürekli uyanık tutan İngiliz komedyen ve oyuncu Ricky Gervais imzalı “After Life”, 2. sezonuyla ekranlara geri döndü. Kaybettiği eşi Lisa’nın yasını tutarken istediği her şeyi yapmaya ve söylemeye karar veren Tony’nin maceralarını anlatan dizi 24 Nisan’da 6 bölümüyle Netflix’te yayınlandı.
WHAT WE DO IN THE SHADOWS: Taika Waititi ve Jemaine Clement’in birlikte yönettikleri ve 2014 yılının en yaratıcı filmlerinden biri sayılan aynı isimli filmden uyarlanan dizinin beklenen 2. sezonu 15 Nisan’da izleyici ile buluştu. “Vampirler modern dünyada yaşasa ne yaparlardı” sorusunun eğlenceli yanıtı olan dizinin sezon sürprizi ise,“The Sixth Sense / Altıncı His”in “ölü insanlar gören” Cole’u Haley Joel Osment’li bölüm kuşkusuz.