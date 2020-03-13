Haftanın filmleri

Yılda en az iki film çekmesiyle ünlü üretken Japon yönetmen Takashi Miike’nin, şiddetin dozundan kaçınmadığı yeni eğlencesi “İlk Aşk”, yönetmenin takipçilerini mutlu edecek. İlker Ayrık’ın ilk yönetmenlik denemesi “Müstakbel Damat” ve Vin Dieselli çizgiroman uyarlaması “Bloodshot: Durdurulamaz Güç”, bu verimsiz haftanın diğer seçenekleri…
İLK AŞKLAR UNUTULMAZ
İLK AŞK / FIRST LOVE
Yönetmen: Takashi Miike
Oyuncular: Masayuki Deal, Mami Fujioka, Sakurako Konishi
2019-JAPONYA, İNGİLTERE-108’
KOMEDİ, SUÇ, ROMANTİK
İLK BAKIŞTA: Üretkenliğiyle Woody Allen’ı bile geride bırakan Japon yönetmen Takashi Miike’nin son filmi.
NE ANLATIYOR: Tek bir gece boyunca başkent Tokyo’da geçen filmde, beyin tümörü teşhisi konulan bahtsız bir boksör, masum bir telekıza âşık olur. Ama kötü adamlar tabii ki peşlerini bırakmaz.
SON KARAR: Miike’nin üslubunu seven izleyiciler için eğlence kesintisiz devam ediyor diyebiliriz. Şiddet dozunun yüksek olduğunu hatırlatalım.
KIBRIS DÜĞÜNÜ
MÜSTAKBEL DAMAT
Yönetmen: İlker Ayrık
Oyuncular: İlker Ayrık, Hande Soral, Erdal Özyağcılar
2020-TÜRKİYE-129’
KOMEDİ
İLK BAKIŞTA: Oyuncu İlker Ayrık, ilk yönetmenlik denemesi olan komedinin başrolünde.
NE ANLATIYOR: Kıbrıslı bir ailenin kızını istemek için İstanbul’dan yola çıkan bir damat adayı, huzur dolu ada hayatını bir anda alt üst eder.
SON KARAR: Yerli komedi seven seyircinin ilgisini çekebilir.
VİN DİESEL GÜCÜ
BLOODSHOT: DURDURULAMAZ GÜÇ / BLOODSHOT
Yönetmen: David S. F. Wilson
Oyuncular: Vin Diesel, Eiza Gonzalez, Sam Heughan
2020-ÇİN, ABD-109’
AKSİYON, BİLİMKURGU, DRAM
İLK BAKIŞTA: 90’larda yaratılmış aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanan filmin başrolünde Vin Diesel’i izliyoruz.
NE ANLATIYOR: Bir çatışmada öldürülen asker Ray Garrison, süper kahraman Bloodshot olarak hayata döndürülür. Bloodshot, damarlarında dolaşan nano teknoloji ordusu ile artık durdurulamaz bir güçtür. Çok güçlüdür ve kendini anında iyileştirebilmektedir.
SON KARAR: Çizgi roman uyarlamalarına meraklıysanız ve Vin Dieselli aksiyonların hayranıysanız kaçırmayın.
BUNLAR DA VAR
MALAZGİRT 1071: BİZANS’IN KIYAMETİ
Yönetmen: Bilal Kalyoncu, Özgür Bakar
2020 / TÜRKİYE / TARİH, SAVAŞ
Anadolu tarihindeki meşhur savaşlardan Malazgirt’in hikâyesini konu alıyor.
DENEY
Yönetmen: Birol Kurt
2019 / TÜRKİYE / KORKU
Askeri bilim insanı olan Albay Vladimir Rusya’da bazı gizli deneyler yapmak ister, fakat Rus hükümeti bu durumu kabul etmeyip gerekli izinleri kendisine vermez.
ARAF 4: MERYEM
Yönetmen: Gökhan Arı
2020 / TÜRKİYE / KORKU
Meryem mesleğinin henüz başında olan genç bir öğretmendir. Kendisi gibi öğretmen olan yakın arkadaşı Güzide ile teyzesi Nurten’nin evinde kalmaktadır.
ASLAN HÜRKUŞ: KAYIP ELMAS
Yönetmen: Gökhan Arı
2020 / TÜRKİYE / ANİMASYON
Aslan, kahraman bir pilot olan büyük büyük babasından kalan eşyaları kullanarak canlanabilen eski bir uçağın izini sürer. Bu uçağın adı Hürkuş’tur.
Haftanın filmleri
Yılda en az iki film çekmesiyle ünlü üretken Japon yönetmen Takashi Miike’nin, şiddetin dozundan kaçınmadığı yeni eğlencesi “İlk Aşk”, yönetmenin takipçilerini mutlu edecek. İlker Ayrık’ın ilk yönetmenlik denemesi “Müstakbel Damat” ve Vin Dieselli çizgiroman uyarlaması “Bloodshot: Durdurulamaz Güç”, bu verimsiz haftanın diğer seçenekleri…
İLK AŞKLAR UNUTULMAZ
İLK AŞK / FIRST LOVE
Yönetmen: Takashi Miike
Oyuncular: Masayuki Deal, Mami Fujioka, Sakurako Konishi
2019-JAPONYA, İNGİLTERE-108’
KOMEDİ, SUÇ, ROMANTİK
İLK BAKIŞTA: Üretkenliğiyle Woody Allen’ı bile geride bırakan Japon yönetmen Takashi Miike’nin son filmi.
NE ANLATIYOR: Tek bir gece boyunca başkent Tokyo’da geçen filmde, beyin tümörü teşhisi konulan bahtsız bir boksör, masum bir telekıza âşık olur. Ama kötü adamlar tabii ki peşlerini bırakmaz.
SON KARAR: Miike’nin üslubunu seven izleyiciler için eğlence kesintisiz devam ediyor diyebiliriz. Şiddet dozunun yüksek olduğunu hatırlatalım.
KIBRIS DÜĞÜNÜ
MÜSTAKBEL DAMAT
Yönetmen: İlker Ayrık
Oyuncular: İlker Ayrık, Hande Soral, Erdal Özyağcılar
2020-TÜRKİYE-129’
KOMEDİ
İLK BAKIŞTA: Oyuncu İlker Ayrık, ilk yönetmenlik denemesi olan komedinin başrolünde.
NE ANLATIYOR: Kıbrıslı bir ailenin kızını istemek için İstanbul’dan yola çıkan bir damat adayı, huzur dolu ada hayatını bir anda alt üst eder.
SON KARAR: Yerli komedi seven seyircinin ilgisini çekebilir.
VİN DİESEL GÜCÜ
BLOODSHOT: DURDURULAMAZ GÜÇ / BLOODSHOT
Yönetmen: David S. F. Wilson
Oyuncular: Vin Diesel, Eiza Gonzalez, Sam Heughan
2020-ÇİN, ABD-109’
AKSİYON, BİLİMKURGU, DRAM
İLK BAKIŞTA: 90’larda yaratılmış aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanan filmin başrolünde Vin Diesel’i izliyoruz.
NE ANLATIYOR: Bir çatışmada öldürülen asker Ray Garrison, süper kahraman Bloodshot olarak hayata döndürülür. Bloodshot, damarlarında dolaşan nano teknoloji ordusu ile artık durdurulamaz bir güçtür. Çok güçlüdür ve kendini anında iyileştirebilmektedir.
SON KARAR: Çizgi roman uyarlamalarına meraklıysanız ve Vin Dieselli aksiyonların hayranıysanız kaçırmayın.
BUNLAR DA VAR
MALAZGİRT 1071: BİZANS’IN KIYAMETİ
Yönetmen: Bilal Kalyoncu, Özgür Bakar
2020 / TÜRKİYE / TARİH, SAVAŞ
Anadolu tarihindeki meşhur savaşlardan Malazgirt’in hikâyesini konu alıyor.
DENEY
Yönetmen: Birol Kurt
2019 / TÜRKİYE / KORKU
Askeri bilim insanı olan Albay Vladimir Rusya’da bazı gizli deneyler yapmak ister, fakat Rus hükümeti bu durumu kabul etmeyip gerekli izinleri kendisine vermez.
ARAF 4: MERYEM
Yönetmen: Gökhan Arı
2020 / TÜRKİYE / KORKU
Meryem mesleğinin henüz başında olan genç bir öğretmendir. Kendisi gibi öğretmen olan yakın arkadaşı Güzide ile teyzesi Nurten’nin evinde kalmaktadır.
ASLAN HÜRKUŞ: KAYIP ELMAS
Yönetmen: Gökhan Arı
2020 / TÜRKİYE / ANİMASYON
Aslan, kahraman bir pilot olan büyük büyük babasından kalan eşyaları kullanarak canlanabilen eski bir uçağın izini sürer. Bu uçağın adı Hürkuş’tur.