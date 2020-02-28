Haftanın filmleri

1933 tarihli klasik filmin modern uyarlaması olan “Görünmez Adam”, hem türün tutkunlarını hem de Elisabeth Moss hayranlarını memnun edecek bir korku. George Mackay’li suç filmi “Kelly Çetesi’nin Gerçek Hikâyesi”, İsveçli usta yönetmen Roy Andersson’ın son filmi “Sonsuzluk Üzerine”, güldürmeyen komedi “Jexi”, haftanın diğer seçenekleri...
GÖRMEDİĞİNDEN KORKMAK
GÖRÜNMEZ ADAM/THE INVISIBLE MAN
Yönetmen: Leigh Whannell
Oyuncular: Elisabeth Moss, Aldis Hodge, Storm Reid
2020-AVUSTRALYA, ABD-124’
KORKU, BİLİM KURGU, GERİLİM
İLK BAKIŞTA: “Insidious: Chapter 3” (2015) ve “Upgrade” (2018) filmleriyle yönetmenliğe geçiş yapan Amerikalı oyuncu Leigh Whannell’in yazıp yönettiği film, H.G. Wells’in aynı adlı romanının ve 1933 tarihli korku filminin serbest bir uyarlaması.
NE ANLATIYOR: Zengin bilim adamıyla yaşadığı ilişkide kısılıp kalan Cecilia Kass, bir gece kaçar. Kız kardeşi, çocukluk arkadaşları ve onun kızının yardımlarıyla saklanarak ortadan kaybolur. Ama Cecilia’nın tacizkâr eski kocası intihar edip servetinin büyük bir bölümünü kendisine miras bıraktığında Cecilia ölümün bir aldatmaca olduğundan şüphelenir.
SON KARAR: Meşhur roman ve filme özgün bir yorum getirse de, yeni bir korku filmi yaratmadığı muhakkak. Ama yine de türün tutkunları ve özellikle Elisabeth Moss hayranları aradıklarını bulacaktır.
BİR KATİL DOĞUYOR
KELLY ÇETESİ’NİN GERÇEK HİKÂYESİ/TRUE HISTORY OF THE KELLY GANG
Yönetmen: Justin Kurzel
Oyuncular: George Mackay, Essie Davis, Nicholas Hoult, Thomasin McKenzie
2019-İNGİLTERE, FRANSA, AVUSTRALYA-124’
BİYOGRAFİ, SUÇ, DRAM
İLK BAKIŞTA: “Macbeth” ve “Assassin’s Creed” filmleriyle tanıdığımız Avustralyalı yönetmen Justin Kurzel’in Peter Carey’nin romanından uyarlanan filmi, tarihin en ünlü haydutlarından biri olan Kelly Gang’in hayatını anlatıyor.
NE ANLATIYOR: Avustralya’nın ünlü kanun kaçağı Ned Kelly’nin hayat hikâyesini...
SON KARAR: Kurzel’in bu stilize suç filmi, bir çocuğun bir katile dönüştürülmesinin mümkünlüğünü ve kolaylığını da anlatıyor. Haftanın en iyi seçeneklerinden...
TELEFON AKLI
JEXI
Yönetmen: Jon Lucas, Scott Moore
Oyuncular: Adam Devine, Alexandra Shipp, Michael Pena, Rose Byrne
2019-ABD-129’
KOMEDİ
İLK BAKIŞTA: “Hangover”, “Bad Moms” gibi serilerinin yaratıcıları Jon Lucas ile Scott Moore’un yazıp yönettiği filmde Adam Devine başrolde.
NE ANLATIYOR: 30 yaşlarında pek çok insan gibi Phil de kafasını cep telefonundan kaldırmayı pek başaramamaktadır. Ancak bir gün yeni aldığı telefon ile hayatı tamamen değişir. Akıllı telefonun işletim sistemi Jexi, gerçekten de çok akıllıdır. Fakat biraz ağzı bozuk ve saplantılıdır.
SON KARAR: Eleştirmenlerin ağır şekilde eleştirdiği film, hafızanızda uzun süre kalmayacak cinsten bir komedi.
SONSUZLUK VE BİR GÜN
SONSUZLUK ÜZERİNE/ABOUT ENDLESSNESS
Yönetmen: Roy Andersson
Oyuncular: Bengt Bergius, Anja Broms, Tatiana Delaunay
2019-ALMANYA, İSVEÇ, NORVEÇ-78’
DRAM
İLK BAKIŞTA: Usta sinemacı Roy Andersson’un Binbir Gece Masalları’nın anlatıcısı Şehrazad’ın öykü anlatımından ilham alarak çektiği film, Venedik’te En İyi Yönetmen Ödülü’nü almıştı.
NE ANLATIYOR: Savaşın ezip geçtiği Köln’ün semalarından geçen bir çift, bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun altında kızını doğum gününe götürmeye çalışan bir baba, bir kafenin dışında dans eden genç kızlar, inancını kaybeden bir rahip, hiç aşık olmamış genç bir adam ve Hitler’in mağlup olduğunu anladığı an…
SON KARAR: Andersson’un mizahına yakın olanlar bunu da sevecektir.
BUNLAR DA VAR
GEÇERKEN UĞRADIM
Yönetmen: Onur Bilgin
2020/TÜRKİYE/KOMEDİ
İstanbul’da toptan gıda işi ile uğraşan Cavit, uzun zamandır ailesine verdiği tatil sözünü yerine getirmeye karar verir.
KAPTAN PENGU VE ARKADAŞLARI
Yönetmen: Nurullah Yenihan, Engin Baştürk
2020/TÜRKİYE/ANİMASYON
Kaptan Pengu, sera gazları ve küresel ısınma etkisiyle eriyen buzullar için çalışırken biricik dostu Putuk’un, eriyen buzuldan düşerek denizde kaybolduğunu öğrenir.
ACI KİRAZ
Yönetmen: Serdar Akar
2020/TÜRKİYE/DRAM
Kiraz yetiştiricisi yaşlı bir çiftçiyi, gırtlağına kadar borca batmış sahtekâr bir nakliyecinin yaşadıklarını anlatıyor.
Haftanın filmleri
1933 tarihli klasik filmin modern uyarlaması olan “Görünmez Adam”, hem türün tutkunlarını hem de Elisabeth Moss hayranlarını memnun edecek bir korku. George Mackay’li suç filmi “Kelly Çetesi’nin Gerçek Hikâyesi”, İsveçli usta yönetmen Roy Andersson’ın son filmi “Sonsuzluk Üzerine”, güldürmeyen komedi “Jexi”, haftanın diğer seçenekleri...
GÖRMEDİĞİNDEN KORKMAK
GÖRÜNMEZ ADAM/THE INVISIBLE MAN
Yönetmen: Leigh Whannell
Oyuncular: Elisabeth Moss, Aldis Hodge, Storm Reid
2020-AVUSTRALYA, ABD-124’
KORKU, BİLİM KURGU, GERİLİM
İLK BAKIŞTA: “Insidious: Chapter 3” (2015) ve “Upgrade” (2018) filmleriyle yönetmenliğe geçiş yapan Amerikalı oyuncu Leigh Whannell’in yazıp yönettiği film, H.G. Wells’in aynı adlı romanının ve 1933 tarihli korku filminin serbest bir uyarlaması.
NE ANLATIYOR: Zengin bilim adamıyla yaşadığı ilişkide kısılıp kalan Cecilia Kass, bir gece kaçar. Kız kardeşi, çocukluk arkadaşları ve onun kızının yardımlarıyla saklanarak ortadan kaybolur. Ama Cecilia’nın tacizkâr eski kocası intihar edip servetinin büyük bir bölümünü kendisine miras bıraktığında Cecilia ölümün bir aldatmaca olduğundan şüphelenir.
SON KARAR: Meşhur roman ve filme özgün bir yorum getirse de, yeni bir korku filmi yaratmadığı muhakkak. Ama yine de türün tutkunları ve özellikle Elisabeth Moss hayranları aradıklarını bulacaktır.
BİR KATİL DOĞUYOR
KELLY ÇETESİ’NİN GERÇEK HİKÂYESİ/TRUE HISTORY OF THE KELLY GANG
Yönetmen: Justin Kurzel
Oyuncular: George Mackay, Essie Davis, Nicholas Hoult, Thomasin McKenzie
2019-İNGİLTERE, FRANSA, AVUSTRALYA-124’
BİYOGRAFİ, SUÇ, DRAM
İLK BAKIŞTA: “Macbeth” ve “Assassin’s Creed” filmleriyle tanıdığımız Avustralyalı yönetmen Justin Kurzel’in Peter Carey’nin romanından uyarlanan filmi, tarihin en ünlü haydutlarından biri olan Kelly Gang’in hayatını anlatıyor.
NE ANLATIYOR: Avustralya’nın ünlü kanun kaçağı Ned Kelly’nin hayat hikâyesini...
SON KARAR: Kurzel’in bu stilize suç filmi, bir çocuğun bir katile dönüştürülmesinin mümkünlüğünü ve kolaylığını da anlatıyor. Haftanın en iyi seçeneklerinden...
TELEFON AKLI
JEXI
Yönetmen: Jon Lucas, Scott Moore
Oyuncular: Adam Devine, Alexandra Shipp, Michael Pena, Rose Byrne
2019-ABD-129’
KOMEDİ
İLK BAKIŞTA: “Hangover”, “Bad Moms” gibi serilerinin yaratıcıları Jon Lucas ile Scott Moore’un yazıp yönettiği filmde Adam Devine başrolde.
NE ANLATIYOR: 30 yaşlarında pek çok insan gibi Phil de kafasını cep telefonundan kaldırmayı pek başaramamaktadır. Ancak bir gün yeni aldığı telefon ile hayatı tamamen değişir. Akıllı telefonun işletim sistemi Jexi, gerçekten de çok akıllıdır. Fakat biraz ağzı bozuk ve saplantılıdır.
SON KARAR: Eleştirmenlerin ağır şekilde eleştirdiği film, hafızanızda uzun süre kalmayacak cinsten bir komedi.
SONSUZLUK VE BİR GÜN
SONSUZLUK ÜZERİNE/ABOUT ENDLESSNESS
Yönetmen: Roy Andersson
Oyuncular: Bengt Bergius, Anja Broms, Tatiana Delaunay
2019-ALMANYA, İSVEÇ, NORVEÇ-78’
DRAM
İLK BAKIŞTA: Usta sinemacı Roy Andersson’un Binbir Gece Masalları’nın anlatıcısı Şehrazad’ın öykü anlatımından ilham alarak çektiği film, Venedik’te En İyi Yönetmen Ödülü’nü almıştı.
NE ANLATIYOR: Savaşın ezip geçtiği Köln’ün semalarından geçen bir çift, bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun altında kızını doğum gününe götürmeye çalışan bir baba, bir kafenin dışında dans eden genç kızlar, inancını kaybeden bir rahip, hiç aşık olmamış genç bir adam ve Hitler’in mağlup olduğunu anladığı an…
SON KARAR: Andersson’un mizahına yakın olanlar bunu da sevecektir.
BUNLAR DA VAR
GEÇERKEN UĞRADIM
Yönetmen: Onur Bilgin
2020/TÜRKİYE/KOMEDİ
İstanbul’da toptan gıda işi ile uğraşan Cavit, uzun zamandır ailesine verdiği tatil sözünü yerine getirmeye karar verir.
KAPTAN PENGU VE ARKADAŞLARI
Yönetmen: Nurullah Yenihan, Engin Baştürk
2020/TÜRKİYE/ANİMASYON
Kaptan Pengu, sera gazları ve küresel ısınma etkisiyle eriyen buzullar için çalışırken biricik dostu Putuk’un, eriyen buzuldan düşerek denizde kaybolduğunu öğrenir.
ACI KİRAZ
Yönetmen: Serdar Akar
2020/TÜRKİYE/DRAM
Kiraz yetiştiricisi yaşlı bir çiftçiyi, gırtlağına kadar borca batmış sahtekâr bir nakliyecinin yaşadıklarını anlatıyor.