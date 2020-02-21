Haftanın filmleri

Heyecanımızı yükseltmeyen bir vizyon haftasındayız ne yazık ki. Jack London’ın meşhur kitabından uyarlanan ve Harrison Ford’un başrolünde olduğu “Vahşetin Çağrısı”, Japon korku klasiğinin Amerikan versiyonu “Garez” ve Filistinli yönetmen Elia Suleiman’ın komedisi “Burası Cennet Olmalı” haftanın öne çıkan seçenekleri.
JACK LONDON KLASİĞİ PERDEDE
VAHŞETİN ÇAĞRISI/THE CALL OF THE WILD
Yönetmen: Chris Sanders
Oyuncular: Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens, Karen Gillan
2020-ABD-100’
MACERA, DRAM, AİLE
İLK BAKIŞTA: “Lilo ve Stitch” (2002), “Ejderhanı Nasıl Eğitirsin” (2010) gibi animasyonlarıyla tanıdığımız Chris Sanders’ın Jack London’ın aynı adlı kitabından uyarlanan filminde Harrison Ford başrolde.
NE ANLATIYOR: Bir posta dağıtım köpeği, kızak takımının en yeni çaylağı, sonrasında lideri Buck, bu dünyadaki gerçek yerinin ne olduğunu keşfetmesine ve kendinin efendisi olmasına yol açacak bir yolculuğa çıkıyor.
SON KARAR: Kitabın sıkı hayranlarının kaçırmayacağı bir uyarlama.
GAREZİM SÜRÜYOR
GAREZ/THE GRUDGE
Yönetmen: Nicolas Pesce
Oyuncular: Andrea Riseborough, Demian Bichir, John Cho
2020-ABD, KANADA-94’
KORKU, GERİLİM
İLK BAKIŞTA: 2016’da çektiği ilk filmi “The Eyes of My Mother” (2016) ile övgüler toplamış Nicolas Pesce, 2004 tarihli Japon korku klasiğini yeniden uyarlıyor.
NE ANLATIYOR: Bekar bir anne, mahallesinde yaşanan cinayeti araştıran dedektif ile birlikte karanlık olaylara dalar.
SON KARAR: Eleştirmenler ve seyirciden gelen tepkiler orijinaline bile yaklaşamayan bir uyarlama olduğu görüşünde. Yine de ilk filmindeki stilize korku denemesine hayran kalanlardansanız Nicolas Pesce’nin yolculuğunu izlemek için kaçırmayın.
KUŞLAR NEREYE UÇAR?
BURASI CENNET OLMALI/IT MUST BE HEAVEN
Yönetmen: Elia Suleiman
Oyuncular: Elia Suleiman, Gael García Bernal, Ali Suliman
2019-FRANSA, ALMANYA, KANADA, TÜRKİYE, FİLİSTİN-97’
KOMEDİ
İLK BAKIŞTA: Elia Suleiman’ın Şair Mahmud Derviş’in “Nereye uçar kuşlar, son gökten sonra?” sorusundan yola çıkarak çektiği ve başrolünde de oynadığı film, Cannes’dan FIPRESCI Ödülü kazanmış, Oscar’larda da ülkesi Filistin’i temsil etmişti.
NE ANLATIYOR: Elia Suleiman’ın alteregosu ES yeni bir memleket arayışına girer. Fakat Paris’ten New York’a, dünyanın hangi köşesine giderse gitsin, memleketi Filistin onu yalnız bırakmaz, peşinden gelir.
SON KARAR: Suleiman’ın sinemasına aşina olanların yabancılık çekmeyeceği bir komedi.
KOMİK OLAMAYAN KOMEDİ
PATRON GİBİ/LIKE A BOSS
Yönetmen: Miguel Arteta
Oyuncular: Rose Byrne, Tiffany Haddish, Salma Hayek
2019-ABD-83’
KOMEDİ
İLK BAKIŞTA: “Chuck & Buck”, “The Good Girl” gibi bağımsız filmlerin ardından kariyerini televizyon yapımlarıyla ilerleten Porto Rikolu Miguel Arteta’nın yönettiği komedi, eleştirmenlerce yılın en kötü filmlerinden biri olarak gösterildi.
NE ANLATIYOR: Farklı kişiliklere sahip iki yakın arkadaş, kurdukları şirkete yatırım yapmak isteyen biriyle tanıştıktan sonra ilişkilerinin de yıpranacağı bir sürece girerler.
SON KARAR: Feminizme bakışı da komedisi de problemli bir film var karşımızda, seçim sizin.
BUNLAR DA VAR
BAYİ TOPLANTISI
Yönetmen: Bedran Güzel
20209/TÜRKİYE/KOMEDİ
Namık, Sadık ve Adem hayatlarının sıkıntılı dönemlerini yaşarken yolları bir bayi toplantısında kesişir.
VİKİNGLER: BÜYÜK MACERA/VIKINGS
Yönetmen: Eric Cazes
2019/ALMANYA, FRANSA/ANİMASYON
Viki ve dostları Ylvi, Squirrel, Leif şef Halvar ve ekibiyle birlikte Viki’nin annesi Ylva’yı kurtarmak için yepyeni bir maceraya yelken açıyorlar.
Haftanın filmleri
Heyecanımızı yükseltmeyen bir vizyon haftasındayız ne yazık ki. Jack London’ın meşhur kitabından uyarlanan ve Harrison Ford’un başrolünde olduğu “Vahşetin Çağrısı”, Japon korku klasiğinin Amerikan versiyonu “Garez” ve Filistinli yönetmen Elia Suleiman’ın komedisi “Burası Cennet Olmalı” haftanın öne çıkan seçenekleri.
JACK LONDON KLASİĞİ PERDEDE
VAHŞETİN ÇAĞRISI/THE CALL OF THE WILD
Yönetmen: Chris Sanders
Oyuncular: Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens, Karen Gillan
2020-ABD-100’
MACERA, DRAM, AİLE
İLK BAKIŞTA: “Lilo ve Stitch” (2002), “Ejderhanı Nasıl Eğitirsin” (2010) gibi animasyonlarıyla tanıdığımız Chris Sanders’ın Jack London’ın aynı adlı kitabından uyarlanan filminde Harrison Ford başrolde.
NE ANLATIYOR: Bir posta dağıtım köpeği, kızak takımının en yeni çaylağı, sonrasında lideri Buck, bu dünyadaki gerçek yerinin ne olduğunu keşfetmesine ve kendinin efendisi olmasına yol açacak bir yolculuğa çıkıyor.
SON KARAR: Kitabın sıkı hayranlarının kaçırmayacağı bir uyarlama.
GAREZİM SÜRÜYOR
GAREZ/THE GRUDGE
Yönetmen: Nicolas Pesce
Oyuncular: Andrea Riseborough, Demian Bichir, John Cho
2020-ABD, KANADA-94’
KORKU, GERİLİM
İLK BAKIŞTA: 2016’da çektiği ilk filmi “The Eyes of My Mother” (2016) ile övgüler toplamış Nicolas Pesce, 2004 tarihli Japon korku klasiğini yeniden uyarlıyor.
NE ANLATIYOR: Bekar bir anne, mahallesinde yaşanan cinayeti araştıran dedektif ile birlikte karanlık olaylara dalar.
SON KARAR: Eleştirmenler ve seyirciden gelen tepkiler orijinaline bile yaklaşamayan bir uyarlama olduğu görüşünde. Yine de ilk filmindeki stilize korku denemesine hayran kalanlardansanız Nicolas Pesce’nin yolculuğunu izlemek için kaçırmayın.
KUŞLAR NEREYE UÇAR?
BURASI CENNET OLMALI/IT MUST BE HEAVEN
Yönetmen: Elia Suleiman
Oyuncular: Elia Suleiman, Gael García Bernal, Ali Suliman
2019-FRANSA, ALMANYA, KANADA, TÜRKİYE, FİLİSTİN-97’
KOMEDİ
İLK BAKIŞTA: Elia Suleiman’ın Şair Mahmud Derviş’in “Nereye uçar kuşlar, son gökten sonra?” sorusundan yola çıkarak çektiği ve başrolünde de oynadığı film, Cannes’dan FIPRESCI Ödülü kazanmış, Oscar’larda da ülkesi Filistin’i temsil etmişti.
NE ANLATIYOR: Elia Suleiman’ın alteregosu ES yeni bir memleket arayışına girer. Fakat Paris’ten New York’a, dünyanın hangi köşesine giderse gitsin, memleketi Filistin onu yalnız bırakmaz, peşinden gelir.
SON KARAR: Suleiman’ın sinemasına aşina olanların yabancılık çekmeyeceği bir komedi.
KOMİK OLAMAYAN KOMEDİ
PATRON GİBİ/LIKE A BOSS
Yönetmen: Miguel Arteta
Oyuncular: Rose Byrne, Tiffany Haddish, Salma Hayek
2019-ABD-83’
KOMEDİ
İLK BAKIŞTA: “Chuck & Buck”, “The Good Girl” gibi bağımsız filmlerin ardından kariyerini televizyon yapımlarıyla ilerleten Porto Rikolu Miguel Arteta’nın yönettiği komedi, eleştirmenlerce yılın en kötü filmlerinden biri olarak gösterildi.
NE ANLATIYOR: Farklı kişiliklere sahip iki yakın arkadaş, kurdukları şirkete yatırım yapmak isteyen biriyle tanıştıktan sonra ilişkilerinin de yıpranacağı bir sürece girerler.
SON KARAR: Feminizme bakışı da komedisi de problemli bir film var karşımızda, seçim sizin.
BUNLAR DA VAR
BAYİ TOPLANTISI
Yönetmen: Bedran Güzel
20209/TÜRKİYE/KOMEDİ
Namık, Sadık ve Adem hayatlarının sıkıntılı dönemlerini yaşarken yolları bir bayi toplantısında kesişir.
VİKİNGLER: BÜYÜK MACERA/VIKINGS
Yönetmen: Eric Cazes
2019/ALMANYA, FRANSA/ANİMASYON
Viki ve dostları Ylvi, Squirrel, Leif şef Halvar ve ekibiyle birlikte Viki’nin annesi Ylva’yı kurtarmak için yepyeni bir maceraya yelken açıyorlar.