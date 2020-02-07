Haftanın filmleri

Çizgi roman dünyasının en büyüklerinden DC Comics’in anti kahramanlarından Harley Quinn, yeniden Margot Robbie’nin bedeninde ama bu kez kendi filmiyle perdede hayat buluyor. “Yırtıcı Kuşlar ve Muhteşem Harley Quinn”, DC’nin kadın kahramanları kadın yönetmenlere çektirme politikasının da ilk filmlerinden.
HARLEY QUİNN BU KEZ ROCK’N ROLL!
YIRTICI KUŞLAR VE MUHTEŞEM HARLEY QUINN
Yönetmen: Cathy Yan
Oyuncular: Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett Bell, Rosie Perez
2020-ABD-129’
AKSİYON, MACERA, SUÇ
İLK BAKIŞTA: Perdede ilk kez “Suicide Squad”da gördüğümüz DC kahramanı Harley Quinn, şimdi de kendi filmiyle karşımızda. Önceki filmin uğradığı ağır eleştirileri dikkate alan DC, bu kez işi riske atmamış hem yaratıcı hem de feminist yorumlara da açık tutacak bir ekiple yola çıkmış. Yönetmen koltuğunda, 2018’de Sundance’ten Jüri Ödüllü “Dead Pigs” adlı bağımsız filmiyle övgüler toplamış Cathy Yan otururken, senaryoda “Bumblebee”yi (2018) de yazmış Christina Hodson var. Harley Quinn’i bir kez daha Margot Robbie’nin canlandırdığı filmin kötüsü Black Mask’e de Ewan McGregor hayat veriyor.
NE ANLATIYOR: Gotham’ın en alçak, narsist kötüsü Sionis ve onun hevesli yardımcısı Zsasz’in, Cass adında bir genç kızı hedef göstermesi üzerine, onu arayanlar yüzünden şehrin altı üstüne gelir. Böylece, Harley, Avcı, Siyah Kanarya ve Renee Montoya’nın yolları kesişir. Sionis’i alaşağı için, bu dörtlünün takım olmaktan başka seçeneği yoktur.
SON KARAR: Harley Quinn’in hikâyesi perdede bu kez kıvamına erişmiş görünüyor. Gelen seyirci yorumları filmin en Rock’n roll DC uyarlaması olduğunu bile söylüyor. Göreceğiz.
ŞEYTANIN AVUKATI
KARANLIK SULAR/DARK WATERS
Yönetmen: Todd Haynes
Oyuncular: Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Camp
2019-ABD-126’
BİYOGRAFİ, DRAM
İLK BAKIŞTA: “Velvet Goldmine” (1998), “I’m Not There” (2007), “Carol” (2015) gibi her filmi modern klasikler arasına girmiş Todd Haynes’ın yönettiği film, Nathaniel Rich’in 2016’da New York Times’da yayımlanmış “The Lawyer Who Became DuPont’s Worst Nightmare” adlı makalesinden uyarlandı.
NE ANLATIYOR: Robert Bilott, işinde oldukça başarılı olan bir avukattır. Genç adamın ele aldığı yeni dava, toplumu çok yakından ilgilendirir. Giderek artan ve nedeni açıklanamayan ölüm olaylarını araştırmakta olan Robert Bilott, yaşananların arkasında dünyanın en büyük şirketlerinden birinin olduğunu keşfeder.
SON KARAR: Todd Haynes’ın oyuncu yönetimindeki ustalığı burda da konuşuyor. Oscar adaylıklarında adeta görmezden gelinen filmde, Mark Ruffalo başta olmak üzere tüm oyuncular çok iyi.
ANNELER HATIRLAR
ANNELERİMİZ/NUESTRAS MADRES
Yönetmen: Cesar Diaz
Oyuncular: Armando Espitia, Emma Dib, Aurelia Caal
2019-GUETAMALA, İSVEÇ, FRANSA-78’
DRAM
İLK BAKIŞTA: Guetamalalı yönetmen Cesar Diaz’ın askeri cunta sırasında militan olan babasının kayboluşundan esinle yazdığı ve yönettiği film, geçen yıl Cannes’da iki ödül birden kazanmıştı.
NE ANLATIYOR: Orta Amerika ülkesi Guatemala’da 200 binden fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan ve günümüzde bile çok iyi bilinmeyen iç savaşın acılarını ve karanlıkta kalan alanlarını sinemaya aktarıyor.
SON KARAR: Askeri cuntaların insanlığın en karanlık zamanlarının yaratıcıları da olduğunu hatırlatan, etkileyici bir dram.
BABASI GİBİ OLMAK İSTEMEYEN ÇOCUK
ŞEKER ÇOCUK/HONEY BOY
Yönetmen: Alma Har’el
Oyuncular: Shia LaBeouf, Lucas Hedges, Noah Jupe
2019-ABD-94’
DRAM
İLK BAKIŞTA: Hollywood’un asi aktörlerinden Shia LaBeouf’un kendi hayatından esinlenerek yazdığı ve başrolünde oynadığı film, yaratıcı belgeselleri ve müzik videolarıyla tanınan Alma Har’el’in ilk uzun kurmacası.
NE ANLATIYOR: LaBeouf’un fırtınalı geçen çocukluk ve gençlik zamanlarına odaklanıyor ve aktörün babasıyla arasını düzeltmek için verdiği mücadeleyi konu alıyor.
SON KARAR: Shia LaBeouf’un travmasını bu kadar cesurca anlatmış olması kadar Alma Har’el’in bu sert erkeklik hikâyesine getirdiği kadın bakışı da övgüyü hak ediyor. Çocuk oyuncu Noah Jupe’un performansı özellikle çok iyi.
BUNLAR DA VAR
SÜPER AJANLAR/SPYCIES
Yönetmen: Guillaume Ivernel, Zhiyi Zhang
2019/ÇİN-FRANSA/ANİMASYON
Özel ajan Vladimir, gizli servisin en iyi casusudur ancak emirlere pek uymaz. Aldığı disiplin cezası yüzünden ıssız bir yere gönderilen Vladimir’in yeni görevi çok gizli bir malzemeyi korumaktır.
PERİ: AĞZI OLMAYAN KIZ
Yönetmen: Can Evrenol
2019/TÜRKİYE/FANTASTİK
Perihan, yıllar önce büyük bir santralde yaşanan korkunç patlama yüzünden ağzı olmadan dünyaya gelmiştir.
KARABASAN/WAKE UP
Yönetmen: Joe W. Nowland
2019/ABD/KORKU
Mesleğinde ileri derecede uzman olan bir psikiyatri doktoru, ailesini öldürerek yok eden genç bir kızın günlüğünü okumaya başlar.
Haftanın filmleri
Çizgi roman dünyasının en büyüklerinden DC Comics’in anti kahramanlarından Harley Quinn, yeniden Margot Robbie’nin bedeninde ama bu kez kendi filmiyle perdede hayat buluyor. “Yırtıcı Kuşlar ve Muhteşem Harley Quinn”, DC’nin kadın kahramanları kadın yönetmenlere çektirme politikasının da ilk filmlerinden.
HARLEY QUİNN BU KEZ ROCK’N ROLL!
YIRTICI KUŞLAR VE MUHTEŞEM HARLEY QUINN
Yönetmen: Cathy Yan
Oyuncular: Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett Bell, Rosie Perez
2020-ABD-129’
AKSİYON, MACERA, SUÇ
İLK BAKIŞTA: Perdede ilk kez “Suicide Squad”da gördüğümüz DC kahramanı Harley Quinn, şimdi de kendi filmiyle karşımızda. Önceki filmin uğradığı ağır eleştirileri dikkate alan DC, bu kez işi riske atmamış hem yaratıcı hem de feminist yorumlara da açık tutacak bir ekiple yola çıkmış. Yönetmen koltuğunda, 2018’de Sundance’ten Jüri Ödüllü “Dead Pigs” adlı bağımsız filmiyle övgüler toplamış Cathy Yan otururken, senaryoda “Bumblebee”yi (2018) de yazmış Christina Hodson var. Harley Quinn’i bir kez daha Margot Robbie’nin canlandırdığı filmin kötüsü Black Mask’e de Ewan McGregor hayat veriyor.
NE ANLATIYOR: Gotham’ın en alçak, narsist kötüsü Sionis ve onun hevesli yardımcısı Zsasz’in, Cass adında bir genç kızı hedef göstermesi üzerine, onu arayanlar yüzünden şehrin altı üstüne gelir. Böylece, Harley, Avcı, Siyah Kanarya ve Renee Montoya’nın yolları kesişir. Sionis’i alaşağı için, bu dörtlünün takım olmaktan başka seçeneği yoktur.
SON KARAR: Harley Quinn’in hikâyesi perdede bu kez kıvamına erişmiş görünüyor. Gelen seyirci yorumları filmin en Rock’n roll DC uyarlaması olduğunu bile söylüyor. Göreceğiz.
ŞEYTANIN AVUKATI
KARANLIK SULAR/DARK WATERS
Yönetmen: Todd Haynes
Oyuncular: Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Camp
2019-ABD-126’
BİYOGRAFİ, DRAM
İLK BAKIŞTA: “Velvet Goldmine” (1998), “I’m Not There” (2007), “Carol” (2015) gibi her filmi modern klasikler arasına girmiş Todd Haynes’ın yönettiği film, Nathaniel Rich’in 2016’da New York Times’da yayımlanmış “The Lawyer Who Became DuPont’s Worst Nightmare” adlı makalesinden uyarlandı.
NE ANLATIYOR: Robert Bilott, işinde oldukça başarılı olan bir avukattır. Genç adamın ele aldığı yeni dava, toplumu çok yakından ilgilendirir. Giderek artan ve nedeni açıklanamayan ölüm olaylarını araştırmakta olan Robert Bilott, yaşananların arkasında dünyanın en büyük şirketlerinden birinin olduğunu keşfeder.
SON KARAR: Todd Haynes’ın oyuncu yönetimindeki ustalığı burda da konuşuyor. Oscar adaylıklarında adeta görmezden gelinen filmde, Mark Ruffalo başta olmak üzere tüm oyuncular çok iyi.
ANNELER HATIRLAR
ANNELERİMİZ/NUESTRAS MADRES
Yönetmen: Cesar Diaz
Oyuncular: Armando Espitia, Emma Dib, Aurelia Caal
2019-GUETAMALA, İSVEÇ, FRANSA-78’
DRAM
İLK BAKIŞTA: Guetamalalı yönetmen Cesar Diaz’ın askeri cunta sırasında militan olan babasının kayboluşundan esinle yazdığı ve yönettiği film, geçen yıl Cannes’da iki ödül birden kazanmıştı.
NE ANLATIYOR: Orta Amerika ülkesi Guatemala’da 200 binden fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan ve günümüzde bile çok iyi bilinmeyen iç savaşın acılarını ve karanlıkta kalan alanlarını sinemaya aktarıyor.
SON KARAR: Askeri cuntaların insanlığın en karanlık zamanlarının yaratıcıları da olduğunu hatırlatan, etkileyici bir dram.
BABASI GİBİ OLMAK İSTEMEYEN ÇOCUK
ŞEKER ÇOCUK/HONEY BOY
Yönetmen: Alma Har’el
Oyuncular: Shia LaBeouf, Lucas Hedges, Noah Jupe
2019-ABD-94’
DRAM
İLK BAKIŞTA: Hollywood’un asi aktörlerinden Shia LaBeouf’un kendi hayatından esinlenerek yazdığı ve başrolünde oynadığı film, yaratıcı belgeselleri ve müzik videolarıyla tanınan Alma Har’el’in ilk uzun kurmacası.
NE ANLATIYOR: LaBeouf’un fırtınalı geçen çocukluk ve gençlik zamanlarına odaklanıyor ve aktörün babasıyla arasını düzeltmek için verdiği mücadeleyi konu alıyor.
SON KARAR: Shia LaBeouf’un travmasını bu kadar cesurca anlatmış olması kadar Alma Har’el’in bu sert erkeklik hikâyesine getirdiği kadın bakışı da övgüyü hak ediyor. Çocuk oyuncu Noah Jupe’un performansı özellikle çok iyi.
BUNLAR DA VAR
SÜPER AJANLAR/SPYCIES
Yönetmen: Guillaume Ivernel, Zhiyi Zhang
2019/ÇİN-FRANSA/ANİMASYON
Özel ajan Vladimir, gizli servisin en iyi casusudur ancak emirlere pek uymaz. Aldığı disiplin cezası yüzünden ıssız bir yere gönderilen Vladimir’in yeni görevi çok gizli bir malzemeyi korumaktır.
PERİ: AĞZI OLMAYAN KIZ
Yönetmen: Can Evrenol
2019/TÜRKİYE/FANTASTİK
Perihan, yıllar önce büyük bir santralde yaşanan korkunç patlama yüzünden ağzı olmadan dünyaya gelmiştir.
KARABASAN/WAKE UP
Yönetmen: Joe W. Nowland
2019/ABD/KORKU
Mesleğinde ileri derecede uzman olan bir psikiyatri doktoru, ailesini öldürerek yok eden genç bir kızın günlüğünü okumaya başlar.