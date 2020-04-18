Gerçek online evinizde

Evden çıkamadığınız bu iki günü, bir fil ailesinin peşinde Afrika’yı dolaşarak geçirmeye ne dersiniz? Ya da Morgan Freeman ile inanç turuna çıkmaya? Yedi saatte yedi kıta gezip, hiç görmediğiniz canlılarla tanışmaya mesela? Karadeniz’in doğası kadar hırçın ve güçlü kadınlarının evlerine konuk olmaya ya da? İşte dünyaya daha yakından bakmak isteyenler için özel hazırladığımız online belgeseller rehberi...
ANNE FİLİN SÖYLEDİĞİ
THE ELEPHANT QUEEN(Apple TV+)
Anlatıcı: Chiwetel Ejiofor
2019-İNGİLTERE, KENYA-96’
ÇEVRE, HAYVAN, AİLE
Doğa belgeselciliğinin usta isimleri Mark Deeble ve Victoria Stone’un birlikte yönettiği film, Toronto’dan Sundance’e, gösterildiği festivallerde övgü toplamış; doğa belgesellerinin cirit attığı ekran dünyasında son yılların en orijinal yapımlarından biri olarak gösterilmişti. Tükenen su kaynaklarının yenisini bulmak için çocuklarıyla çıktığı yolda anne fil Athena’nın başına gelenleri anlatan bu etkileyici belgesele, “12 Years a Slave/12 Yıllık Esaret”, “Dirty Pretty Things/Kirli Tatlı Şeyler” ve “Doctor Strange” filmlerinin aktörü Chiwetel Ejiofor ses veriyor.
İNANCIN PEŞİNDE
MORGAN FREEMAN İLE İNANCIN HİKÂYESİ/THE STORY OF GOD WITH MORGAN FREEMAN(Netflix)
Sunucu: Morgan Freeman
2020-ABD-3. SEZON(8 Bölüm)
GİZEM, DRAM, TARİH
National Geographic’in 2016’da başlayan ve usta aktör Morgan Freeman’ın sunumuyla tatlanan belgesel serisi, 3. sezonuyla 22 Nisan’da Netflix’te yayında. 2003’te “Bruce Almighty/Aman Tanrım!” filminde Tanrı’yı bizzat canlandırmış olan oyuncu, Türkiye’den Hindistan’a, Çin’den Mısır’a ve Amerika’ya, dünyanın birçok ülkesine gidiyor ve farklı dinlerdeki inançların hayatımızı nasıl şekillendirdiğini anlamaya çalışıyor.
YEDİ KITADA DA HAYAT VAR
YEDİ DÜNYA, BİR GEZEGEN/SEVEN WORLDS, ONE PLANET(BBC EARTH)
Anlatıcı: David Attenborough
2019-İNGİLTERE, ÇİN, ABD, ALMANYA, FRANSA-1. SEZON(7 Bölüm)
ÇEVRE, HAYVAN
4 yıl süren çekimleri boyunca 7 kıtada, 41 ülkeyi ziyaret eden bu 7 bölümlük seri, biyoçeşitlilik konusunda yapılmış en kapsamlı proje olarak gösteriliyor. Her bölümünde ayrı bir kıtaya giden ve dünyadaki canlı çeşitliliğini vurgulayan belgesel, insanlığın modern dünyasında yaşam mücadelesi veren hayvanların hikâyesini de anlatıyor. Bugüne dek görüntülenmemiş birçok canlı hayatını da kaydeden dizinin anlatıcılığını, ünlü doğabilimci Sir David Attenborough üstleniyor.
GERÇEK KAHRAMAN İÇİNDE YATIYOR
MARVEL’S HERO PROJECT(Disney+)
Yapımcı: Marvel New Media Maggievision Productions
2019-ABD-1. SEZON-20 Bölüm
DRAM, BİYOGRAFİ
Yarattığı çizgiroman evrenleriyle sinemanın en az bir 10 yılını şekillendirmiş Marvel’ın Disney+ ortaklığında çektiği bu belgesel projesi, kendi ülkelerinde kahramanca işlere imza atmış çocuklarla tanıştırıyor seyirciyi. Her bölümü senaryosuz çekilen ve gerçek süperkahramanların bu dünyada yaşadığını söyleyen dizi, özellikle küçük izleyicilere ilhâm ve cesaret verecek hayatları ekrana taşıyor.
BU AİLE BAŞKA
THE WOLFPACK(SALT Online)
Yönetmenler: Crystal Moselle
2015-ABD-90’
DRAM, BİYOGRAFİ
Crystal Moselle’in 2015’te Jüri Büyük Ödülü’nü kazandığı Sundance başta olmak üzere dünya festivallerinde büyük yankı yaratan belgeseli, SALT’ın Vimeo kanalında Türkçe altyazılı olarak yayında. New York, Lower East Side’daki apartman dairelerinden çıkmadan büyüyen ve toplumdan uzak bir şekilde hayatlarını sürdüren altı erkek kardeşin inanılmaz hikâyesini anlatan filmi, 26 Nisan’a kadar vimeo.com/saltonline adresinden izleyebilirsiniz.
TÜLAY GERMAN’IN HAYALETİ
TÜLAY GERMAN: KOR VE ATEŞ YILLARI
Yönetmenler: Didem Pekün, Barış Doğrusöz
2010-TÜRKİYE-50’
MÜZİK, BİYOGRAFİ
Anadolu pop müziğin öncüsü Tülay German’ın hayatını konu alan film, 90’ların başında Paris’te münzevi bir hayat seçerek kayıplara karışmış bu benzersiz sesin hayaletinin peşine düşüyor. Arşiv görüntülerinden yola çıkarak German’ın sanatsal ve politik yolculuğunu izlediğimiz belgesel, bir yandan unutulmaz bir aşkın hikâyesini anlatırken bir yandan 60’lar Türkiye’sini de canlandırıyor. Didem Pekün ve Barış Doğrusöz’ün birlikte çektiği 2010 yapımı belgesel, vimeo.com/249913324 adresinde ücretsiz izlenebiliyor.
KARADENİZ’İN İNATÇI KADINLARI
SIRTLARINDAKİ HAYAT
Yönetmen: Yeşim Ustaoğlu
2004-TÜRKİYE-60’
DRAM
Türkiye sinemasının usta yönetmenlerinden Yeşim Ustaoğlu’nun çektiği tek belgesel de olan “Sırtlarındaki Hayat”, İstanbul Modern Sinema’nın dijital film programında gösteriliyor. Rize Çamlıhemşin’in Topluca Köyü’nde yaşayan ve onlarca sorumluluğun yanı sıra ailelerini de sırtında taşımak zorunda olan kadınların inat hikâyelerini anlatan belgesel, Karadeniz’in eşsiz doğasını da gözler önüne seriyor. Filmi, 30 Nisan’a dek istanbulmodern.org adresinden ücretsiz izleyebilirsiniz.
IDFA ARŞİVİNDEN 300 BELGESEL
Belgesel sinemanın kalelerinden sayılan Amsterdam Belgesel Film Festivali’nin(IDFA) arşivinden 300 film, online erişime açık durumda. Aralarında Türkiye’den Orhan Eskiköy ve Özgür Doğan’ın “İki Dil Bir Bavul” (2008) ve Kazım Öz’ün “Son Mevsim: Şavaklar” (2008) filmlerinin de olduğu belgesellere idfa.nl adresinden ulaşabiliyorsunuz.
Gerçek online evinizde
Evden çıkamadığınız bu iki günü, bir fil ailesinin peşinde Afrika’yı dolaşarak geçirmeye ne dersiniz? Ya da Morgan Freeman ile inanç turuna çıkmaya? Yedi saatte yedi kıta gezip, hiç görmediğiniz canlılarla tanışmaya mesela? Karadeniz’in doğası kadar hırçın ve güçlü kadınlarının evlerine konuk olmaya ya da? İşte dünyaya daha yakından bakmak isteyenler için özel hazırladığımız online belgeseller rehberi...
ANNE FİLİN SÖYLEDİĞİ
THE ELEPHANT QUEEN(Apple TV+)
Anlatıcı: Chiwetel Ejiofor
2019-İNGİLTERE, KENYA-96’
ÇEVRE, HAYVAN, AİLE
Doğa belgeselciliğinin usta isimleri Mark Deeble ve Victoria Stone’un birlikte yönettiği film, Toronto’dan Sundance’e, gösterildiği festivallerde övgü toplamış; doğa belgesellerinin cirit attığı ekran dünyasında son yılların en orijinal yapımlarından biri olarak gösterilmişti. Tükenen su kaynaklarının yenisini bulmak için çocuklarıyla çıktığı yolda anne fil Athena’nın başına gelenleri anlatan bu etkileyici belgesele, “12 Years a Slave/12 Yıllık Esaret”, “Dirty Pretty Things/Kirli Tatlı Şeyler” ve “Doctor Strange” filmlerinin aktörü Chiwetel Ejiofor ses veriyor.
İNANCIN PEŞİNDE
MORGAN FREEMAN İLE İNANCIN HİKÂYESİ/THE STORY OF GOD WITH MORGAN FREEMAN(Netflix)
Sunucu: Morgan Freeman
2020-ABD-3. SEZON(8 Bölüm)
GİZEM, DRAM, TARİH
National Geographic’in 2016’da başlayan ve usta aktör Morgan Freeman’ın sunumuyla tatlanan belgesel serisi, 3. sezonuyla 22 Nisan’da Netflix’te yayında. 2003’te “Bruce Almighty/Aman Tanrım!” filminde Tanrı’yı bizzat canlandırmış olan oyuncu, Türkiye’den Hindistan’a, Çin’den Mısır’a ve Amerika’ya, dünyanın birçok ülkesine gidiyor ve farklı dinlerdeki inançların hayatımızı nasıl şekillendirdiğini anlamaya çalışıyor.
YEDİ KITADA DA HAYAT VAR
YEDİ DÜNYA, BİR GEZEGEN/SEVEN WORLDS, ONE PLANET(BBC EARTH)
Anlatıcı: David Attenborough
2019-İNGİLTERE, ÇİN, ABD, ALMANYA, FRANSA-1. SEZON(7 Bölüm)
ÇEVRE, HAYVAN
4 yıl süren çekimleri boyunca 7 kıtada, 41 ülkeyi ziyaret eden bu 7 bölümlük seri, biyoçeşitlilik konusunda yapılmış en kapsamlı proje olarak gösteriliyor. Her bölümünde ayrı bir kıtaya giden ve dünyadaki canlı çeşitliliğini vurgulayan belgesel, insanlığın modern dünyasında yaşam mücadelesi veren hayvanların hikâyesini de anlatıyor. Bugüne dek görüntülenmemiş birçok canlı hayatını da kaydeden dizinin anlatıcılığını, ünlü doğabilimci Sir David Attenborough üstleniyor.
GERÇEK KAHRAMAN İÇİNDE YATIYOR
MARVEL’S HERO PROJECT(Disney+)
Yapımcı: Marvel New Media Maggievision Productions
2019-ABD-1. SEZON-20 Bölüm
DRAM, BİYOGRAFİ
Yarattığı çizgiroman evrenleriyle sinemanın en az bir 10 yılını şekillendirmiş Marvel’ın Disney+ ortaklığında çektiği bu belgesel projesi, kendi ülkelerinde kahramanca işlere imza atmış çocuklarla tanıştırıyor seyirciyi. Her bölümü senaryosuz çekilen ve gerçek süperkahramanların bu dünyada yaşadığını söyleyen dizi, özellikle küçük izleyicilere ilhâm ve cesaret verecek hayatları ekrana taşıyor.
BU AİLE BAŞKA
THE WOLFPACK(SALT Online)
Yönetmenler: Crystal Moselle
2015-ABD-90’
DRAM, BİYOGRAFİ
Crystal Moselle’in 2015’te Jüri Büyük Ödülü’nü kazandığı Sundance başta olmak üzere dünya festivallerinde büyük yankı yaratan belgeseli, SALT’ın Vimeo kanalında Türkçe altyazılı olarak yayında. New York, Lower East Side’daki apartman dairelerinden çıkmadan büyüyen ve toplumdan uzak bir şekilde hayatlarını sürdüren altı erkek kardeşin inanılmaz hikâyesini anlatan filmi, 26 Nisan’a kadar vimeo.com/saltonline adresinden izleyebilirsiniz.
TÜLAY GERMAN’IN HAYALETİ
TÜLAY GERMAN: KOR VE ATEŞ YILLARI
Yönetmenler: Didem Pekün, Barış Doğrusöz
2010-TÜRKİYE-50’
MÜZİK, BİYOGRAFİ
Anadolu pop müziğin öncüsü Tülay German’ın hayatını konu alan film, 90’ların başında Paris’te münzevi bir hayat seçerek kayıplara karışmış bu benzersiz sesin hayaletinin peşine düşüyor. Arşiv görüntülerinden yola çıkarak German’ın sanatsal ve politik yolculuğunu izlediğimiz belgesel, bir yandan unutulmaz bir aşkın hikâyesini anlatırken bir yandan 60’lar Türkiye’sini de canlandırıyor. Didem Pekün ve Barış Doğrusöz’ün birlikte çektiği 2010 yapımı belgesel, vimeo.com/249913324 adresinde ücretsiz izlenebiliyor.
KARADENİZ’İN İNATÇI KADINLARI
SIRTLARINDAKİ HAYAT
Yönetmen: Yeşim Ustaoğlu
2004-TÜRKİYE-60’
DRAM
Türkiye sinemasının usta yönetmenlerinden Yeşim Ustaoğlu’nun çektiği tek belgesel de olan “Sırtlarındaki Hayat”, İstanbul Modern Sinema’nın dijital film programında gösteriliyor. Rize Çamlıhemşin’in Topluca Köyü’nde yaşayan ve onlarca sorumluluğun yanı sıra ailelerini de sırtında taşımak zorunda olan kadınların inat hikâyelerini anlatan belgesel, Karadeniz’in eşsiz doğasını da gözler önüne seriyor. Filmi, 30 Nisan’a dek istanbulmodern.org adresinden ücretsiz izleyebilirsiniz.
IDFA ARŞİVİNDEN 300 BELGESEL
Belgesel sinemanın kalelerinden sayılan Amsterdam Belgesel Film Festivali’nin(IDFA) arşivinden 300 film, online erişime açık durumda. Aralarında Türkiye’den Orhan Eskiköy ve Özgür Doğan’ın “İki Dil Bir Bavul” (2008) ve Kazım Öz’ün “Son Mevsim: Şavaklar” (2008) filmlerinin de olduğu belgesellere idfa.nl adresinden ulaşabiliyorsunuz.