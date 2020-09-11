Gençlik başımda ‘mutant’

Normale dönüşü bekleyen büyük bütçeli yapımlar sinemalardaki yerini almaya devam ediyor. X-Men evreninde geçen ve mutant olduklarını keşfeden bir grup gencin hikâyesini anlatan “Yeni Mutantlar” ve her yaştan izleyiciye seslenen animasyon “Hadi Gidelim”, perdede film izlemeyi özleyenlere haftanın öne çıkanları. İkinci sezonuyla “Atiye”, fantastik anime serisi “Memorias de Idhún” ve devam filmiyle korku komedisi “Bebek Bakıcısı: Katil Kraliçe” ise ekranların yeni seçenekleri...
SİNEMALARDA
YENİ MUTANTLAR/NEW MUTANTS
Yönetmen: Josh Boone
Oyuncular: Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Antonio Banderas
2020-ABD-94’
AKSİYON, KORKU, BİLİMKURGU
X-Men evreninde geçen ve 2014’te çektiği gençlik draması “The Fault in Our Stars” ile dikkatleri çeken Josh Boone’a emanet edilen “Yeni Mutantlar”, izole bir hastanede tutulan genç mutantların yaşadıklarını konu alıyor. Hastanede onları yakından izleyip, güçlerini nasıl kullanacaklarını öğrenmeye çalışan Dr. Reyes’e karşı ayaklanan gençlerin maceralarını izleyeceğimiz filmde, “Game of Thrones”un Arya Stark’ı Maisie Williams, “Stranger Things”in Jonathan’ı Charlie Heaton gibi ünlü ekran yüzleri oynuyor.
SİLAHLAR FORA/GUNS AKIMBO
Yönetmen: Jasoen Lei Howden
Oyuncular: Daniel Radcliffe, Samara Weaving, Natasha_Lui Bordizzo
2019-İNGİLTERE, KANADA-98’
KOMEDİ, AKSİYON
Daniel Radcliffe ve Samara Weaving’i bir araya getiren aksiyon dolu bu çılgın komedi, günlerini bilgisayar başından kalkmadan geçiren Miles’ın hikâyesini anlatıyor. İnsanların birbiriyle dövüşmesine aracılık eden Skizm adlı oyunda yanlış insanları sinirlendiren Miles, kendini hiç ummadığı bir belânın içinde buluyor. Eski kız arkadaşı bu çete tarafından kaçırılan Miles, ellerine bağlı silahlarla uyanır. Artık yaşamak için öldürmek zorunda olduğu gerçek bir oyunun içindedir.
HADİ GİDELİM/ONWARD
Yönetmen: Dan Scanlon
2020-ABD-102’
ANİMASYON, MACERA, KOMEDİ
2013 yapımı “Monsters University”nin yönetmeni Dan Scanlon’nun yeni animasyonu, küçük yaşta babalarını kaybeden iki genç elf kardeşin hikâyesini konu alıyor. Bir büyü sayesinde hayal meyal hatırladıkları babalarıyla son bir gün geçirme fırsatları olduğunu öğrenen kardeşler, bu fırsatı kaçırmamak için büyülü bir maceraya atılıyorlar. Perdede animasyon izlemeyi özleyen her yaştan seyirciye önerilir.
EKRANLARDA
BEBEK BAKICISI: KATİL KRALİÇE/THE BABYSITTER: KILLER QUEEN(Netflix)
Yönetmen: McG
Oyuncular: Judah Lewis, Bella Thorne, Leslie Bibb, Emily Alyn Lind
2020-ABD-101’
KOMEDİ, KORKU
“Charlie’s Angels: Full Throttle”(2003), “Terminator Salvation”(2009) gibi hızlı
aksiyonlarıyla tanıdığımız McG’nin 2017’de çektiği korku komedisi “Babysitter”ın ikincisi. İki yıl önce bebek bakıcısı Bee’nin şeytani ritüelinden kurtulmayı başaran Cole, geçmişi ardında bırakıp okuluna odaklanmaya çalışmaktadır. Ama iblislerin onun peşini bırakmaya pek de niyeti yoktur. Samara Weaving’in hariç tüm ekibi yerinde göreceğimiz devam filminin yeni starı ise Emily Alyn Lind olacak.
ATİYE (Netflix)
Oyuncular: Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger
2019-TÜRKİYE-2. SEZON
GİZEM, FANTASTİK, DRAM
Netflix’in ses getiren Türkiye yapımı dizisinin ikinci sezonundan ilk 3 bölüm dün yayınlandı. Beren Saat’in başrolünde olduğu ve Göbeklitepe’de geçen dizinin bu sezonunda, istediği her şeyin mümkün olabileceğini ve insanın gücünün sınırsızlığını gören Atiye’nin ölen kardeşi Cansu’yu geri istemesi ve Göbeklitepe’deki boyut kapısından geçmesi sonrası yaşadıklarını izliyoruz. Kardeşinin hayatta olduğu bu evrende hiç bir şey, alıştığı ve bildiği gibi olmayacaktır. İlk sezonu sevdiyseniz...
MEMORIAS DE IDHÚN(Netflix)
Yönetmen: Maite Ruiz de Austri
2020-İSPANYA-1. SEZON-5 Bölüm
ANİME, FANTASTİK, MACERA
Laura Gallego Garcia’nın Türkçe’ye de çevrilen fantastik roman serisi “İdhun Günlükleri”nden uyarlanan anime dizisi, üç güneş ve üç ay’ın aynı hizada bir araya geldiği gün karanlık büyücü Ashran’ın hâkimiyetine geçen İdhun’da yaşananları anlatacak. “Direniş” adlı ilk kitaptan uyarlanan 5 bölümlük birinci sezon dün yayınlandı.
Gençlik başımda ‘mutant’
Normale dönüşü bekleyen büyük bütçeli yapımlar sinemalardaki yerini almaya devam ediyor. X-Men evreninde geçen ve mutant olduklarını keşfeden bir grup gencin hikâyesini anlatan “Yeni Mutantlar” ve her yaştan izleyiciye seslenen animasyon “Hadi Gidelim”, perdede film izlemeyi özleyenlere haftanın öne çıkanları. İkinci sezonuyla “Atiye”, fantastik anime serisi “Memorias de Idhún” ve devam filmiyle korku komedisi “Bebek Bakıcısı: Katil Kraliçe” ise ekranların yeni seçenekleri...
SİNEMALARDA
YENİ MUTANTLAR/NEW MUTANTS
Yönetmen: Josh Boone
Oyuncular: Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Antonio Banderas
2020-ABD-94’
AKSİYON, KORKU, BİLİMKURGU
X-Men evreninde geçen ve 2014’te çektiği gençlik draması “The Fault in Our Stars” ile dikkatleri çeken Josh Boone’a emanet edilen “Yeni Mutantlar”, izole bir hastanede tutulan genç mutantların yaşadıklarını konu alıyor. Hastanede onları yakından izleyip, güçlerini nasıl kullanacaklarını öğrenmeye çalışan Dr. Reyes’e karşı ayaklanan gençlerin maceralarını izleyeceğimiz filmde, “Game of Thrones”un Arya Stark’ı Maisie Williams, “Stranger Things”in Jonathan’ı Charlie Heaton gibi ünlü ekran yüzleri oynuyor.
SİLAHLAR FORA/GUNS AKIMBO
Yönetmen: Jasoen Lei Howden
Oyuncular: Daniel Radcliffe, Samara Weaving, Natasha_Lui Bordizzo
2019-İNGİLTERE, KANADA-98’
KOMEDİ, AKSİYON
Daniel Radcliffe ve Samara Weaving’i bir araya getiren aksiyon dolu bu çılgın komedi, günlerini bilgisayar başından kalkmadan geçiren Miles’ın hikâyesini anlatıyor. İnsanların birbiriyle dövüşmesine aracılık eden Skizm adlı oyunda yanlış insanları sinirlendiren Miles, kendini hiç ummadığı bir belânın içinde buluyor. Eski kız arkadaşı bu çete tarafından kaçırılan Miles, ellerine bağlı silahlarla uyanır. Artık yaşamak için öldürmek zorunda olduğu gerçek bir oyunun içindedir.
HADİ GİDELİM/ONWARD
Yönetmen: Dan Scanlon
2020-ABD-102’
ANİMASYON, MACERA, KOMEDİ
2013 yapımı “Monsters University”nin yönetmeni Dan Scanlon’nun yeni animasyonu, küçük yaşta babalarını kaybeden iki genç elf kardeşin hikâyesini konu alıyor. Bir büyü sayesinde hayal meyal hatırladıkları babalarıyla son bir gün geçirme fırsatları olduğunu öğrenen kardeşler, bu fırsatı kaçırmamak için büyülü bir maceraya atılıyorlar. Perdede animasyon izlemeyi özleyen her yaştan seyirciye önerilir.
EKRANLARDA
BEBEK BAKICISI: KATİL KRALİÇE/THE BABYSITTER: KILLER QUEEN(Netflix)
Yönetmen: McG
Oyuncular: Judah Lewis, Bella Thorne, Leslie Bibb, Emily Alyn Lind
2020-ABD-101’
KOMEDİ, KORKU
“Charlie’s Angels: Full Throttle”(2003), “Terminator Salvation”(2009) gibi hızlı
aksiyonlarıyla tanıdığımız McG’nin 2017’de çektiği korku komedisi “Babysitter”ın ikincisi. İki yıl önce bebek bakıcısı Bee’nin şeytani ritüelinden kurtulmayı başaran Cole, geçmişi ardında bırakıp okuluna odaklanmaya çalışmaktadır. Ama iblislerin onun peşini bırakmaya pek de niyeti yoktur. Samara Weaving’in hariç tüm ekibi yerinde göreceğimiz devam filminin yeni starı ise Emily Alyn Lind olacak.
ATİYE (Netflix)
Oyuncular: Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger
2019-TÜRKİYE-2. SEZON
GİZEM, FANTASTİK, DRAM
Netflix’in ses getiren Türkiye yapımı dizisinin ikinci sezonundan ilk 3 bölüm dün yayınlandı. Beren Saat’in başrolünde olduğu ve Göbeklitepe’de geçen dizinin bu sezonunda, istediği her şeyin mümkün olabileceğini ve insanın gücünün sınırsızlığını gören Atiye’nin ölen kardeşi Cansu’yu geri istemesi ve Göbeklitepe’deki boyut kapısından geçmesi sonrası yaşadıklarını izliyoruz. Kardeşinin hayatta olduğu bu evrende hiç bir şey, alıştığı ve bildiği gibi olmayacaktır. İlk sezonu sevdiyseniz...
MEMORIAS DE IDHÚN(Netflix)
Yönetmen: Maite Ruiz de Austri
2020-İSPANYA-1. SEZON-5 Bölüm
ANİME, FANTASTİK, MACERA
Laura Gallego Garcia’nın Türkçe’ye de çevrilen fantastik roman serisi “İdhun Günlükleri”nden uyarlanan anime dizisi, üç güneş ve üç ay’ın aynı hizada bir araya geldiği gün karanlık büyücü Ashran’ın hâkimiyetine geçen İdhun’da yaşananları anlatacak. “Direniş” adlı ilk kitaptan uyarlanan 5 bölümlük birinci sezon dün yayınlandı.