Film online’da değil sinemada izlenir

Christopher Nolan’ın gösterime girmeden, hatta sırf gösterilemediği için bile sinema tarihine geçecek son filmi “Tenet”ın vizyon tarihi bir kez daha değişti.
Pandemi sonrası seyirciyi yeniden salonlara getireceğine inanılan ve sinemalar için adeta umut ışığına dönüşen filmin gösterim tarihi üçüncü kez ve bilinmez bir tarihe ertelendi. Neyse ki gişe filmleriyle işi olmayan film festivallerinin hevesi kırılmadan devam ediyor. 71 yıllık Venedik, 2 Eylül’de fiziksel gösterimlerle başlıyorum diyor, Ankara Film Festivali de 3 Eylül’de Kızılay Büyülü Fener Sineması’nın kapılarını açıyor. Pandemi öncesi vizyonda şansı olmayan festival filmleri belki de sinemanın geleceğini kurtarıyor. Hep birlikte izleyip göreceğiz.
“TENET”A 3. ERTELEME
“Memento”dan “Inception”a, “Batman: The Dark Knight” üçlemesinden “Interstellar”a, her çektiği modern klasikler arasına giren Christopher Nolan’ın merakla beklenen son filmi “Tenet”tan bir erteleme haberi daha geldi. Sinema salonlarının pandemi ile kaybettiği seyirciyi yeniden kazanmaları için umut ışığı olarak gördükleri, Nolan’ın da “En iyi filmim ve sinema perdesinde oynamalı” diyerek online platformlara direndiği filmin vizyon tarihi üçüncü kez ertelendi. Warner Bros.’u bu karara iten neden, Amerika’daki vaka sayısındaki artış ve sinema salonlarının bir süre daha kapalı kalacağının resmileşmesi tabii ki. Filmin yeni takvimi yine 2020 ama hangi gün, onu kimse bilmiyor.
“BLACK WIDOW” DA BEKLİYOR
Bir başka erteleme haberi de Disney’den geldi. 2020’de Marvel Sinematik Evreni’ni genişletme hazırlıklarına başlayan ancak salgınla birlikte stüdyolarını durduran Disney, Scarlett Johansson’lı “Black Widow” haricindeki Marvel filmlerini gelecek yıla bıraktığını duyurdu, ki onun tarihi de 6 Kasım! Örümcek Adam, Thor ve Dr. Strange sevenler ise en az bir yıl beklemek durumunda.
FESTİVALLER EYLÜL’DE BAŞLIYOR
Neyse ki bu karamsar tablo, bazı festivallerin hevesini kırmamış görünüyor. Başından beri online festivale karşı olduklarını, gerekirse kendi kendini iptal edeceğini söyleyen 71 yıllık Venedik Film Festivali, 2-12 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Fiziksel gösterim yapmanın “yeni bir başlangıç” ve “sinemayı hayatta tutmak” anlamına geldiğini söyleyen Venedik, normal hayata dönüşün başladığı Avrupa’da birçok festivale cesaret verebilir.
‘HAYALETLER’ SÜRPRİZİ
Festivalde ayrıca Türkiye sinemasından güzel bir sürpriz de var. “Küçük Kara Balıklar”, “Sulukule Mon Amour” gibi ödüllü kısalarıyla tanıdığımız Azra Deniz Okyay’ın ilk uzun filmi “Hayaletler”, dünya prömiyerini Venedik’te yapacak ve festivalin Uluslararası Eleştirmenler Haftası bölümünde Geleceğin Aslanı Ödülü için yarışacak.
EYLÜL’DE ANKARA’DA YARIŞ HEYECANI
Aynı tarihlerde Ankara’da da 31 yıllık Ankara Uluslararası Film Festivali gerçekleşecek. 3-11 Eylül tarihlerinde Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda yapılacak festival, dünyada pandemi sonrası sinema salonunda yapılan ilk festivallerden biri olacak görünüyor.
Ankara’nın Ulusal Uzun Film Yarışması filmleri ise, Eylül’ün heyecanlı geçeceğine işaret ediyor.
Onur Ünlü’nün “Topal Şükran’ın Maceraları” ve Ümit Ünal’ın “Aşk, Büyü vs.”nin de aralarında olduğu 9 film, Ankara’da ilk kez seyirciyle buluşacak.
İDDİALI KADIN OYUNCULAR
Bu yıl asıl çekişme oyuncular arasında geçecek görünüyor. En İyi Kadın Oyuncu dalında, Demet Evgar “Topal Şükran’ın Maceraları”, Meryem Uzerli de “Kovan” filmi ile karşı karşıya gelecek. Sezin Akbaşoğulları “Ceviz Ağacı” ile yarışta ben de varım, diyor. Nihan Okutucu “Uzun Zaman Önce” ile Boğaziçi Film Festivali’nde, Selen Uçer de “Aşk, Büyü vs.” ile Antalya’da en iyi kadın oyuncu ödülünü almış isimler. Uçer’in filmdeki partneri Ece Dizdar’ın şansı da oldukça yüksek.
SERDAR ORÇİN İKİ FİLM İLE ADAY
Erkek oyunculara gelince... Serdar Orçin, “Ceviz Ağacı” ve Adana’da en iyi yardımcı erkek oyuncu seçildiği “Uzun Zaman Önce” filmleriyle yarışmada.
“Uzun Zaman Önce”nin bir diğer başrol oyuncusu Onur Dikmen de güçlü adaylardan. Filmdeki performansı İrlanda’da düzenlenen Silk Road Festivali’nden en iyi erkek oyuncu ödülünü getirmişti en son. Kategorinin diğer güçlü isimleri de, “Bilmemek” ile Emir Özden ve “Topal Şükran’ın Maceraları” ile Halil Babür.
Sonuçlar 11 Eylül’de belli olacak. Başkanlığını usta yönetmen Yeşim Ustaoğlu’nun yapacağı ve Aylin Zoi Tinel, Berkay Ateş, Tuğçe Altuğ ve Uğur Vardan’dan oluşan jüri bakalım kimleri seçecek?
Film online’da değil sinemada izlenir
Christopher Nolan’ın gösterime girmeden, hatta sırf gösterilemediği için bile sinema tarihine geçecek son filmi “Tenet”ın vizyon tarihi bir kez daha değişti.
Pandemi sonrası seyirciyi yeniden salonlara getireceğine inanılan ve sinemalar için adeta umut ışığına dönüşen filmin gösterim tarihi üçüncü kez ve bilinmez bir tarihe ertelendi. Neyse ki gişe filmleriyle işi olmayan film festivallerinin hevesi kırılmadan devam ediyor. 71 yıllık Venedik, 2 Eylül’de fiziksel gösterimlerle başlıyorum diyor, Ankara Film Festivali de 3 Eylül’de Kızılay Büyülü Fener Sineması’nın kapılarını açıyor. Pandemi öncesi vizyonda şansı olmayan festival filmleri belki de sinemanın geleceğini kurtarıyor. Hep birlikte izleyip göreceğiz.
“TENET”A 3. ERTELEME
“Memento”dan “Inception”a, “Batman: The Dark Knight” üçlemesinden “Interstellar”a, her çektiği modern klasikler arasına giren Christopher Nolan’ın merakla beklenen son filmi “Tenet”tan bir erteleme haberi daha geldi. Sinema salonlarının pandemi ile kaybettiği seyirciyi yeniden kazanmaları için umut ışığı olarak gördükleri, Nolan’ın da “En iyi filmim ve sinema perdesinde oynamalı” diyerek online platformlara direndiği filmin vizyon tarihi üçüncü kez ertelendi. Warner Bros.’u bu karara iten neden, Amerika’daki vaka sayısındaki artış ve sinema salonlarının bir süre daha kapalı kalacağının resmileşmesi tabii ki. Filmin yeni takvimi yine 2020 ama hangi gün, onu kimse bilmiyor.
“BLACK WIDOW” DA BEKLİYOR
Bir başka erteleme haberi de Disney’den geldi. 2020’de Marvel Sinematik Evreni’ni genişletme hazırlıklarına başlayan ancak salgınla birlikte stüdyolarını durduran Disney, Scarlett Johansson’lı “Black Widow” haricindeki Marvel filmlerini gelecek yıla bıraktığını duyurdu, ki onun tarihi de 6 Kasım! Örümcek Adam, Thor ve Dr. Strange sevenler ise en az bir yıl beklemek durumunda.
FESTİVALLER EYLÜL’DE BAŞLIYOR
Neyse ki bu karamsar tablo, bazı festivallerin hevesini kırmamış görünüyor. Başından beri online festivale karşı olduklarını, gerekirse kendi kendini iptal edeceğini söyleyen 71 yıllık Venedik Film Festivali, 2-12 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Fiziksel gösterim yapmanın “yeni bir başlangıç” ve “sinemayı hayatta tutmak” anlamına geldiğini söyleyen Venedik, normal hayata dönüşün başladığı Avrupa’da birçok festivale cesaret verebilir.
‘HAYALETLER’ SÜRPRİZİ
Festivalde ayrıca Türkiye sinemasından güzel bir sürpriz de var. “Küçük Kara Balıklar”, “Sulukule Mon Amour” gibi ödüllü kısalarıyla tanıdığımız Azra Deniz Okyay’ın ilk uzun filmi “Hayaletler”, dünya prömiyerini Venedik’te yapacak ve festivalin Uluslararası Eleştirmenler Haftası bölümünde Geleceğin Aslanı Ödülü için yarışacak.
EYLÜL’DE ANKARA’DA YARIŞ HEYECANI
Aynı tarihlerde Ankara’da da 31 yıllık Ankara Uluslararası Film Festivali gerçekleşecek. 3-11 Eylül tarihlerinde Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda yapılacak festival, dünyada pandemi sonrası sinema salonunda yapılan ilk festivallerden biri olacak görünüyor.
Ankara’nın Ulusal Uzun Film Yarışması filmleri ise, Eylül’ün heyecanlı geçeceğine işaret ediyor.
Onur Ünlü’nün “Topal Şükran’ın Maceraları” ve Ümit Ünal’ın “Aşk, Büyü vs.”nin de aralarında olduğu 9 film, Ankara’da ilk kez seyirciyle buluşacak.
İDDİALI KADIN OYUNCULAR
Bu yıl asıl çekişme oyuncular arasında geçecek görünüyor. En İyi Kadın Oyuncu dalında, Demet Evgar “Topal Şükran’ın Maceraları”, Meryem Uzerli de “Kovan” filmi ile karşı karşıya gelecek. Sezin Akbaşoğulları “Ceviz Ağacı” ile yarışta ben de varım, diyor. Nihan Okutucu “Uzun Zaman Önce” ile Boğaziçi Film Festivali’nde, Selen Uçer de “Aşk, Büyü vs.” ile Antalya’da en iyi kadın oyuncu ödülünü almış isimler. Uçer’in filmdeki partneri Ece Dizdar’ın şansı da oldukça yüksek.
SERDAR ORÇİN İKİ FİLM İLE ADAY
Erkek oyunculara gelince... Serdar Orçin, “Ceviz Ağacı” ve Adana’da en iyi yardımcı erkek oyuncu seçildiği “Uzun Zaman Önce” filmleriyle yarışmada.
“Uzun Zaman Önce”nin bir diğer başrol oyuncusu Onur Dikmen de güçlü adaylardan. Filmdeki performansı İrlanda’da düzenlenen Silk Road Festivali’nden en iyi erkek oyuncu ödülünü getirmişti en son. Kategorinin diğer güçlü isimleri de, “Bilmemek” ile Emir Özden ve “Topal Şükran’ın Maceraları” ile Halil Babür.
Sonuçlar 11 Eylül’de belli olacak. Başkanlığını usta yönetmen Yeşim Ustaoğlu’nun yapacağı ve Aylin Zoi Tinel, Berkay Ateş, Tuğçe Altuğ ve Uğur Vardan’dan oluşan jüri bakalım kimleri seçecek?