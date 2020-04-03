Evde hayata da dizilere de devam

Evde hayat zamanlarını yeni dizileri keşfederek geçirmek isteyenlere özel başlattığımız rehberde bu hafta 4 sıradışı yapım var. “İçinden geçtiğimiz dünyanın bir anlamı olmalı” diyenlere ‘Cosmos: Possible Worlds’, geçmişin bugünün bir provası olduğunu düşünenlere ‘The Hunters’, farklılıkların bizi özgürleştirdiğine inananlara ‘Beastars’ ve komedinin zekisini sevenlere ‘Avenue 5’, haftanın ekran tavsiyeleri…
MUTLU SON YOKTUR
HUNTERS (Amazon Prime)
Oyuncular: Masayuki Deal, Mami Fujioka, Sakurako Konishi
2020-ABD-10 Bölüm
BİLİMKURGU, MACERA
Al Pacino ve Logan Lerman’ın başrolünde olduğu ve seyirciyi 70’lere ışınlayan dizi; Beyaz Saray’dan NASA’ya, Amerika’nın güçlü kurumlarını ele geçirmiş Nazilerin peşine düşen Yahudi örgütün hikâyesini anlatıyor. Her ne kadar çizgi roman estetiğini kullansa da şiddeti dillendirmek ve canlandırmada sakınmayan, gerçek ile kurgunun sıklıkla birbirine karıştığı ‘Hunters’, bugünü okumamıza da yardımcı olacak bir insanlık tarihi dersi veriyor. Mutlu son arayanlar uzak dursun.
BAŞKA HAYAT MÜMKÜN
COSMOS: POSSIBLE WORLDS (National Geographic)
Sunan: Neil deGrasse Tyson
2020-ABD-1. SEZON-13 Bölüm
BELGESEL
Bilim dünyasının en etkileyici çiftlerinden Ann Druyan ile Carl Sagan’ın birlikte yarattıkları ve 2014 yılında Sagan’ın öğrencilerinden Neil deGrasse Tyson’ın sunuculuğunda devam eden efsane belgesel serisi ‘Cosmos’, 3. sezonuyla geri döndü. Pazartesi akşamları National Geographic’te yakalayabileceğiniz belgesel, hayatın izini Bing Bang’den takibe başlayarak seyirciyi zihin açıcı bir yolculuğa çıkarıyor ve aralarında insanlığın ilk yerleşim yerlerinden Çatalhöyük’ün de olduğu medeniyetlere de uğrayarak, başka gezegenlerde hayat kurmanın mümkünlüğünü 2039’un fütüristik dünyasından anlatıyor.
FARKLI OLANDAN KORKMA
BEASTARS (Netflix)
Senaryo: Nanami Higuchi, Paru Itagaki
2020-JAPONYA-1. SEZON-12 Bölüm
ANİMASYON, DRAM, SUÇ
Paru Itagaki tarafından yazılıp çizilmiş Japon manga serisinden uyarlanan dizi, etobur ve otoburların olduğu bir dünyada geçiyor ve kahramanlarımız kurt Legoshi ile geyik Louis’in peşinde, sertliği de yumuşaklığı da bir olan bir maceraya sürüklüyor. Farklı olandan korkmak değil, onu merak etmek ve anlamak bizi büyütür, diyen bu maceranın 2. sezonuna onay geldiğini de hatırlatalım.
KAPTAN CLARK İLE TANIŞIN
AVENUE 5 (HBO)
Oyuncular: Hugh Laurie, Josh Gad, Zach Woods
2020-ABD-1. SEZON-9 Bölüm
KOMEDİ, BİLİMKURGU
Son yılların en orijinal komedi dizisi ‘Veep’in yaratıcısı olarak tanıdığımız Armando Ianucci’nin yeni HBO işbirliği, uzayda geçen bir komedi. Yolcuları zenginlerden oluşan Avenue 5 adlı uzay seyahat aracında birbirinden tuhaf olayların yaşandığı dizide, geminin kaptanı Ryan Clark ve ekibinin durdurulamaz beceriksizliklerini izliyoruz. ‘House’ ile tanıdığımız İngiliz aktör Hugh Laurie’nin hayat verdiği Kaptan Clark karakterinin şimdiden kült olduğunu söyleyebiliriz. Ianucci’nin mizahına güveniyor ve komedinin zekisini seviyorsanız size göre.
YENİ SEZONLAR GELDİ!
WESTWORLD
Hayranlarının iki yıldır sabırsızlıkla beklediği bilimkurgu dizisi, 3. sezonuyla HBO’da. Gelişmiş yapay zekaya sahip robotların insan eğlencesine dönüştüğü bir dünyada geçen dizinin yeni yüzü ise Breaking Bad’in Jesse’si Aaron Paul olacak.
BETTER THINGS
Pamela Adlon’ın Louis C.K. ile birlikte yarattığı ve başrolünde oynadığı dram komedi dizisi, 4. sezonuyla Cuma akşamları FX’te.
OZARK
2017’de yayınlanan ilk sezonu ile ‘Yeni Breaking Bad’ ilan edilen ve başrollerini Jason Bateman ile Laura Linney’nin paylaştığı suç draması Ozark, üçüncü sezonuyla Netflix’te.
GOOD GIRLS
Christina Hendricks, Retta ve Mae Whitman’ın başrolünde olduğu ve başları bir türlü suçtan kurtulmayan üç kadının yaşadıkları komik olayları anlatan dizinin 3. sezonu NBC’de devam ediyor.
Evde hayata da dizilere de devam
Evde hayat zamanlarını yeni dizileri keşfederek geçirmek isteyenlere özel başlattığımız rehberde bu hafta 4 sıradışı yapım var. “İçinden geçtiğimiz dünyanın bir anlamı olmalı” diyenlere ‘Cosmos: Possible Worlds’, geçmişin bugünün bir provası olduğunu düşünenlere ‘The Hunters’, farklılıkların bizi özgürleştirdiğine inananlara ‘Beastars’ ve komedinin zekisini sevenlere ‘Avenue 5’, haftanın ekran tavsiyeleri…
MUTLU SON YOKTUR
HUNTERS (Amazon Prime)
Oyuncular: Masayuki Deal, Mami Fujioka, Sakurako Konishi
2020-ABD-10 Bölüm
BİLİMKURGU, MACERA
Al Pacino ve Logan Lerman’ın başrolünde olduğu ve seyirciyi 70’lere ışınlayan dizi; Beyaz Saray’dan NASA’ya, Amerika’nın güçlü kurumlarını ele geçirmiş Nazilerin peşine düşen Yahudi örgütün hikâyesini anlatıyor. Her ne kadar çizgi roman estetiğini kullansa da şiddeti dillendirmek ve canlandırmada sakınmayan, gerçek ile kurgunun sıklıkla birbirine karıştığı ‘Hunters’, bugünü okumamıza da yardımcı olacak bir insanlık tarihi dersi veriyor. Mutlu son arayanlar uzak dursun.
BAŞKA HAYAT MÜMKÜN
COSMOS: POSSIBLE WORLDS (National Geographic)
Sunan: Neil deGrasse Tyson
2020-ABD-1. SEZON-13 Bölüm
BELGESEL
Bilim dünyasının en etkileyici çiftlerinden Ann Druyan ile Carl Sagan’ın birlikte yarattıkları ve 2014 yılında Sagan’ın öğrencilerinden Neil deGrasse Tyson’ın sunuculuğunda devam eden efsane belgesel serisi ‘Cosmos’, 3. sezonuyla geri döndü. Pazartesi akşamları National Geographic’te yakalayabileceğiniz belgesel, hayatın izini Bing Bang’den takibe başlayarak seyirciyi zihin açıcı bir yolculuğa çıkarıyor ve aralarında insanlığın ilk yerleşim yerlerinden Çatalhöyük’ün de olduğu medeniyetlere de uğrayarak, başka gezegenlerde hayat kurmanın mümkünlüğünü 2039’un fütüristik dünyasından anlatıyor.
FARKLI OLANDAN KORKMA
BEASTARS (Netflix)
Senaryo: Nanami Higuchi, Paru Itagaki
2020-JAPONYA-1. SEZON-12 Bölüm
ANİMASYON, DRAM, SUÇ
Paru Itagaki tarafından yazılıp çizilmiş Japon manga serisinden uyarlanan dizi, etobur ve otoburların olduğu bir dünyada geçiyor ve kahramanlarımız kurt Legoshi ile geyik Louis’in peşinde, sertliği de yumuşaklığı da bir olan bir maceraya sürüklüyor. Farklı olandan korkmak değil, onu merak etmek ve anlamak bizi büyütür, diyen bu maceranın 2. sezonuna onay geldiğini de hatırlatalım.
KAPTAN CLARK İLE TANIŞIN
AVENUE 5 (HBO)
Oyuncular: Hugh Laurie, Josh Gad, Zach Woods
2020-ABD-1. SEZON-9 Bölüm
KOMEDİ, BİLİMKURGU
Son yılların en orijinal komedi dizisi ‘Veep’in yaratıcısı olarak tanıdığımız Armando Ianucci’nin yeni HBO işbirliği, uzayda geçen bir komedi. Yolcuları zenginlerden oluşan Avenue 5 adlı uzay seyahat aracında birbirinden tuhaf olayların yaşandığı dizide, geminin kaptanı Ryan Clark ve ekibinin durdurulamaz beceriksizliklerini izliyoruz. ‘House’ ile tanıdığımız İngiliz aktör Hugh Laurie’nin hayat verdiği Kaptan Clark karakterinin şimdiden kült olduğunu söyleyebiliriz. Ianucci’nin mizahına güveniyor ve komedinin zekisini seviyorsanız size göre.
YENİ SEZONLAR GELDİ!
WESTWORLD
Hayranlarının iki yıldır sabırsızlıkla beklediği bilimkurgu dizisi, 3. sezonuyla HBO’da. Gelişmiş yapay zekaya sahip robotların insan eğlencesine dönüştüğü bir dünyada geçen dizinin yeni yüzü ise Breaking Bad’in Jesse’si Aaron Paul olacak.
BETTER THINGS
Pamela Adlon’ın Louis C.K. ile birlikte yarattığı ve başrolünde oynadığı dram komedi dizisi, 4. sezonuyla Cuma akşamları FX’te.
OZARK
2017’de yayınlanan ilk sezonu ile ‘Yeni Breaking Bad’ ilan edilen ve başrollerini Jason Bateman ile Laura Linney’nin paylaştığı suç draması Ozark, üçüncü sezonuyla Netflix’te.
GOOD GIRLS
Christina Hendricks, Retta ve Mae Whitman’ın başrolünde olduğu ve başları bir türlü suçtan kurtulmayan üç kadının yaşadıkları komik olayları anlatan dizinin 3. sezonu NBC’de devam ediyor.