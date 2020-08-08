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Uğur Yüksel

Uğur Yüksel

ugur@thisiszu.com

Ekranlara veda dalgası

8 Ağustos 2020

Son yılların en orijinal komedilerinden “Unbreakable Kimmy Schmidt”in interaktif özel bölümü “Kimmy vs the Reverend”, Guillermo Del Toro imzalı enfes animasyon serisi “Tales of Arcadia”nın üçüncüsü “Wizard” ve İskandinav distopyası “The Rain”, Netflix’te yayınlanan son bölümleriyle ekranlarda veda dalgası estiriyorlar. Seth Rogen’lı komedi filmi “An American Pickle”, 60’ların kült dizisine yeni yorum getiren “The Fugitive” ve Uzay Yolu evrenine özel yaratılan yetişkin animasyonu “Star Trek: Lower Decks”, haftanın taze yapımları...

Ekranlara veda dalgası

KİMMY’NİN MUTLULUĞU ELİNİZDE

UNBREAKABLE KIMMY SCHMIDT: KIMMY VS. THE REVEREND (2020) (Netflix)
Yönetmen: Claire Scanlon
Oyuncular: Ellie Kemper, Jane Krakowski, Tituss Burgess, Carol Kane, Daniel Radcliffe
2020-ABD-80’
KOMEDİ

“Saturday Night Live”, “30 Rock” gibi efsane dizilerin yaratıcılarından Tina Fey ve Robert Carlock’un 2015-2019 yılları arasında yayınlanan meşhur komedileri “Unbreakable Kimmy Schmidt”, bu kez interaktif özel bölümüyle karşımızda. Seyircinin müdahalesiyle ilerleyecek dizide, Rahip’in şeytani planlarına rağmen Kimmy’nin düğününe zamanında yetişmesini sağlamak ya da robotlara karşı savaş başlatmak sizin elinizde olacak. Çılgın kahramanlarımız Kimmy, Tituss, Lillian ve Jacqueline’e son vedamızı da edeceğimiz dizinin sürpriz ismi Kimmy’nin nişanlısı rolünde izleyeceğimiz Daniel Radcliffe olacak.

Ekranlara veda dalgası

BÜYÜLÜ KAPANIŞ

WIZARDS (Netflix)
Yaratıcı: Guillermo Del Toro
2020-ABD-10 Bölüm
ANİMASYON, FANTASTİK, AKSİYON

En son iki yıl önce, Oscar’a da uzandığı “The Shape of Water”ını izlediğimiz ve halen “Pinokyo” projesine devam eden dahi yönetmen Guillermo Del Toro’nun tasarladığı animasyon üçlemesi “Tales of Arcadia”nın sonuncu halkasındayız. Yine Netflix’te yayınlanan “Trollhunters” ile başlayan ve “3Below” ile devam eden serinin üçüncüsünde, insanlar, troller, uzaylılar ve büyücülerin birbirine karışan dünyasında kahramanlarımızın yardımına Merlin’in çırağı Douxie yetişiyor.

Ekranlara veda dalgası

YAĞMUR DİNİYOR

THE RAIN (2018) (Netflix)
Oyuncular: Alba August, Lucas Lynggaard Tonnesen, Mikkel Boe Folsgaard
2018/2020-DANİMARKA-3. SEZON
DRAM, BİLİMKURGU

Yağmur ile taşınan bir virüsün nüfusun büyük kısmını yok ettiği bir dünyada geçen ve hayatta kalmayı başaran iki kardeşin gerilim dolu maceralarını anlatan İskandinav gençlik dizisinin üçüncü ve son sezonu dün yayınlandı. Geride kalanlar arasındaki savaşın nasıl sonlanacağını merak edenler ekran başına.

Ekranlara veda dalgası

KAÇMAYA DEVAM

THE FUGITIVE (2020) (Quibi)
Yönetmenler: Emmanuel Adjei, Blitz Bazawule, Beyoncé
Oyuncular: Kiefer Sutherland, Boyd Holbrook, Natalie Martinez, Tiya Sircar
2020-ABD-1. SEZON-14 Bölüm
SUÇ, DRAM, AKSİYON

60’ların popüler dizilerinden “Kaçak”ın modern versiyonu olan dizi, sadece mobil telefonlar üzerinden yayın yapan Quibi’de başladı. Orijinal diziden de 1993 tarihli Harrison Ford ve Tommy Lee Jones’lu filminden de farklı bir hikâyeyi işleyecek olan yeni dizide, “Narcos” dizisiyle tanıdığımız Boyd Holbrook kaçacak, Kiefer Sutherland da kovalayacak. 3 Ağustos’ta üç bölümü yayınlanan dizi, hafta içi her gün 10’ar dakikalık yeni bölümleriyle telefonunuzda olacak.

Ekranlara veda dalgası

ATILGAN’IN GERÇEK KAHRAMANLARI

STAR TREK: LOWER DECKS (CBS All Access)
Yaratıcılar: Mike McMahan
2020-ABD-1. SEZON-10 Bölüm
ANİMASYON, KOMEDİ, BİLİMKURGU

Kült animasyon “Rick and Morty”nin baş yazarı olarak hayatımıza giren ve en son “Solar Opposites” ile uzaya ve uzaylılara olan sevgisini doğrulatan Mike McMahan’ın yeni animasyonu, Uzay Yolu evrenine özel yaratıldı. İlk bölümü dün CBS All Access’te yayınlanan ve Perşembe geceleri ekrana gelecek seri, “Star Trek: Next Generation” dönemini işleyecek ve Atılgan’ın görünmez kahramanlarının, aşağı güverte çalışanlarının maceralarını anlatacak.

Ekranlara veda dalgası

SALAMURA DÜNYA

AN AMERICAN PICKLE (2020) (HBO Max)
Yönetmen: Brandon Trost
Oyuncular: Seth Rogen, Sarah Snook, Sean Whalen, Jorma Taccone
2020-ABD-90’
KOMEDİ

Pandemi sürecinden etkilenen filmlerdendi “An American Pickle” ve seyirciyle buluşmak için sinema salonlarının açılmasını daha fazla beklemeyerek dün HBO Max’ta yayınlandı. Platformun da ilk orijinal uzun metrajı olan film, Simon Rich’in 2013’te The New Yorker’ta yayımlanan “Sell Out” adlı kısa hikâyesinden uyarlandı. “This Is the End”, “Superbad” gibi komedilerden tanıdığımız Seth Rogen’ı iki rolde birden başrolde izleyeceğimiz komedi, 1920’de Amerikan rüyasının peşinde ABD’ye göç etmiş Polonyalı hendek işçisi Herschel Greenbaum’un başına gelen olayları anlatıyor. Çalıştığı turşu fabrikasında yanlışlıkla düştüğü fıçıda salamura haline gelen ve bozulmadan 100 yıl hayatta kalan Herschel, günümüz Brooklyn’ine uyanıyor ve bir yandan yeni dünyaya alışmaya çalışırken bir yandan da hayattaki tek akrabası olan büyük torununa kendini sevdirmeye çalışıyor. Komedi arayanlara önerilir.

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