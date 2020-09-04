Canlı kanlı Mulan

Sinema salonlarının açılmasını bekleyen büyük yapımlardan “Mulan” gösterimde.
90’ların büyük ilgi görmüş Disney animasyonunun live-action yeniden çevrimi olan film, çizilen kaderine isyan eden genç bir kadın savaşçıyı anlatıyor. Charlie Kaufman’ın ilk korku filmi de olan “Her Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum” ve ilk iki bölümünü Ridley Scott’ın yönettiği karanlık bilimkurgu dizisi “Raised by Wolves” da haftanın en dikkat çekici ekran seçenekleri. Bugün başlayan Ankara Film Festivali’nden kaçırılmayacak 5 filmi sizin için seçtik.
MULAN
Yönetmen: Niki Caro
Oyuncular: Yifei Liu, Donnie Yen, Li Gong
2020-ABD, KANADA, HONG KONG-115’
Disney’in ilgi görmüş animasyon filmlerinden olan ve Çin’in bilinen en iyi savaşçısının hikâyesini konu alan “Mulan”ın live-action yeniden çevrimi sinemalarda. Pandemi sürecinde gösterimi ertelenen film, “Whale Rider”, “North Country” filmleriyle tanıdığımız Yeni Zelandalı yönetmen Niki Caro’ya emanet edilmiş. Konusu ise şöyle: Çin İmparatoru, ülkeyi Kuzey istilacılarına karşı savunmak için her aileden bir erkeğin İmparatorluk Ordusu adına savaşması konusunda karar çıkarınca, bir savaşçının en büyük kızı Hua Mulan, hasta babasının yerine geçer. Erkek kılığına bürünen Mulan, Hua Jun adıyla her adımında test edilir.
HAPİSHANEDEN KAÇIŞ
PRETORIA’DAN KAÇIŞ/ESCAPE FROM PRETORIA
Yönetmen: Francis Annan
Oyuncular: Daniel Radcliffe, Daniel Webber, Ian Hart, Nathan Page
2020-İNGİLTERE, ABD, AVUSTRALYA-106’
DRAM, GERİLİM
Yaşanmış olaylara dayanan ve Tim Jenkin’in “Inside Out: Escape from Pretoria Prison” adlı otobiyografik kitabından uyarlanan film, 1970’lerde yasaklı organizasyonlar adına ilan üretip dağıtma suçundan yargılanan Güney Afrikalı Jenkin’in yaşadıklarını anlatıyor. 12 yıl ceza alan Jenkin, kendisi gibi tutuklu arkadaşları Alex Moumbaris ve Stephen Lee ile yüksek güvenlikli hapishane Pretoria’dan kaçmaya çalışırlar.
KAUFMAN USULÜ KORKU
HER ŞEYİ BİTİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUM/I’M THINKING OF ENDING THINGS (Netflix)
Yönetmen: Charlie Kaufman
Oyuncular: Jessie Buckley, Jesse Plemons, Toni Colette, David Thewlis
2020-ABD-134’
DRAM, GERİLİM, KORKU
“Being John Malkovich”, “Adaptation”, “Eternal Sunshine of the Spotless Mind” gibi modern klasikleri yazmış, “Synecdoche, New York” ve “Anomalisa” ile yönetmenlikte de rüştünü ispatlamış Charlie Kaufman’ın son filmi, bugünden itibaren Netflix’te yayında. Kanadalı yazar Iain Reid’in aynı adlı çok satan romanından uyarlanan psikolojik gerilim türündeki film, ilişkisini bitirmeyi düşündüğü erkek arkadaşının ailesiyle tanışmak için gittiği çiftlikte kar fırtınası sonucu mahsur kalan bir kadının yaşadığı kabus dolu yolculuğu konu alıyor. “Beast”, “Wild Rose”, “Taboo” gibi filmlerde dikkat çekmiş Jessie Buckley ve “Breaking Bad” ve “Fargo” ile tanıdığımız Jesse Plemons’ı genç çift rolünde izleyeceğimiz filmde, Toni Collette ve David Thewlis gibi usta isimler de heyecan uyandırıyor.
İNSANLIK GELECEKTE DE DEĞİŞMİYOR
RAISED BY WOLVES (HBO Max)
Yaratıcı: Aaron Guzikowski
Oyuncular: Travis Fimmel, Jordan Loughran, Ethan Hazzard
2020-ABD-1. SEZON-10 Bölüm
BİLİMKURGU, GERİLİM, DRAM
“Blade Runner”, “Alien”, “Thelma & Louise” gibi unutulmaz filmlerin yaratıcısı Ridley Scott’ın yapımcısı olduğu ve iki bölümünü yönettiği “Raised by Wolves”, uzun zamandır heyecanla beklediğimiz projelerdendi. “Prisoners” ve “Papillon” filmlerini yazmış Aaron Guzikowski’nin yaratıcısı olduğu dizi, insanların koloniler kurmaya çalıştığı bir gezegende insan çocuklarını yetiştirmekle görevli Mother ve Father adlı iki androidi odağına alıyor. Bilim kurgu, gerilim ve aksiyon ögelerini buluşturan ve 10 bölüm olarak tasarlanan dizinin ilk üç bölümü dün HBO Max’te yayınlandı.
FESTİVALİN GİZLİ HAZİNELERİ
Bu yıl 31’cisisi düzenlenen Ankara Uluslararası Film Festivali’nin gösterimleri bugün Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda başlıyor. Programınızı yaparken özellikle bu 5 filmi gözden kaçırmamanızı tavsiye ederiz.
RÜZGÂRI EKEN/SOW THE WIND: 2011’de çok düşük bütçelerle çektiği ilk filmi “La Mezza Stagione” ile dikkatleri çeken İtalyan yönetmen Danilo Caputo’nun ikinci filmi. Dünya prömiyerini Berlin Film Festivali’nin Panorama bölümünde yapan film, doğaya, insana ve yaşama dair etkileyici bir isyan hikâyesi anlatıyor.
PARIS CALLIGRAMMES: Feminist ve avangart sinemanın yaşayan kraliçesi Ulrike Ottinger’in son filmi. Dünya prömiyerini bu yıl Berlin Film Festivali’nde yapan bu otobiyografik belgesel, her zaman mesafeli durmuş sanatçının kişisel arşivini ilk kez izleyiciye açıyor.
KADINLAR ÜLKESİ: Şirin Bahar Demirel’e geçen yıl Antalya Film Festivali’nde En İyi Belgesel Ödülü’nü getiren film, Suriye’deki savaş yüzünden evlerinden edilip Florida’ya yerleştirilen Fatima ve Huda adlı iki kadını izliyor. Demirel’in kişisel hikâyesiyle de bağ kurduğu belgesel, ev ve yurt kavramlarına bir kez daha bakmaya çağırıyor bizi.
UZUN ZAMAN ÖNCE: Geçen yılın en iyi yerli yapımlarından biri olan ve pandemi sürecinde seyirciyle buluşması geciken Uzun Zaman Önce, Ankara’da ilk kez gösterilecek. Cihan Sağlam’ın yazıp yönettiği, bir baba ile oğullarının hikâyesi üzerine seyirciyi vicdan ve ahlak sorgulamasına çağıran film, ödüllerle karşılanmış oyuncularıyla da yarışmanın en iddialı yapımlarından.
HUŞBE! (SUS!): Festivalin kısa film yarışmasında yakalayabileceğiniz film, Nursel Doğan’ın ikinci kısası. Muhafazakar ve otoriter ortamlarda büyümek zorunda kalmış çocuklara adanan filmde, Ağrı’nın küçük bir köyünde yaşayan ve müziğe olan ilgisini evde ritmik ses çıkaran ne varsa çalarak gösteren Zere’nin inat hikâyesini izleyeceğiz.
Canlı kanlı Mulan
Sinema salonlarının açılmasını bekleyen büyük yapımlardan “Mulan” gösterimde.
90’ların büyük ilgi görmüş Disney animasyonunun live-action yeniden çevrimi olan film, çizilen kaderine isyan eden genç bir kadın savaşçıyı anlatıyor. Charlie Kaufman’ın ilk korku filmi de olan “Her Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum” ve ilk iki bölümünü Ridley Scott’ın yönettiği karanlık bilimkurgu dizisi “Raised by Wolves” da haftanın en dikkat çekici ekran seçenekleri. Bugün başlayan Ankara Film Festivali’nden kaçırılmayacak 5 filmi sizin için seçtik.
MULAN
Yönetmen: Niki Caro
Oyuncular: Yifei Liu, Donnie Yen, Li Gong
2020-ABD, KANADA, HONG KONG-115’
Disney’in ilgi görmüş animasyon filmlerinden olan ve Çin’in bilinen en iyi savaşçısının hikâyesini konu alan “Mulan”ın live-action yeniden çevrimi sinemalarda. Pandemi sürecinde gösterimi ertelenen film, “Whale Rider”, “North Country” filmleriyle tanıdığımız Yeni Zelandalı yönetmen Niki Caro’ya emanet edilmiş. Konusu ise şöyle: Çin İmparatoru, ülkeyi Kuzey istilacılarına karşı savunmak için her aileden bir erkeğin İmparatorluk Ordusu adına savaşması konusunda karar çıkarınca, bir savaşçının en büyük kızı Hua Mulan, hasta babasının yerine geçer. Erkek kılığına bürünen Mulan, Hua Jun adıyla her adımında test edilir.
HAPİSHANEDEN KAÇIŞ
PRETORIA’DAN KAÇIŞ/ESCAPE FROM PRETORIA
Yönetmen: Francis Annan
Oyuncular: Daniel Radcliffe, Daniel Webber, Ian Hart, Nathan Page
2020-İNGİLTERE, ABD, AVUSTRALYA-106’
DRAM, GERİLİM
Yaşanmış olaylara dayanan ve Tim Jenkin’in “Inside Out: Escape from Pretoria Prison” adlı otobiyografik kitabından uyarlanan film, 1970’lerde yasaklı organizasyonlar adına ilan üretip dağıtma suçundan yargılanan Güney Afrikalı Jenkin’in yaşadıklarını anlatıyor. 12 yıl ceza alan Jenkin, kendisi gibi tutuklu arkadaşları Alex Moumbaris ve Stephen Lee ile yüksek güvenlikli hapishane Pretoria’dan kaçmaya çalışırlar.
KAUFMAN USULÜ KORKU
HER ŞEYİ BİTİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUM/I’M THINKING OF ENDING THINGS (Netflix)
Yönetmen: Charlie Kaufman
Oyuncular: Jessie Buckley, Jesse Plemons, Toni Colette, David Thewlis
2020-ABD-134’
DRAM, GERİLİM, KORKU
“Being John Malkovich”, “Adaptation”, “Eternal Sunshine of the Spotless Mind” gibi modern klasikleri yazmış, “Synecdoche, New York” ve “Anomalisa” ile yönetmenlikte de rüştünü ispatlamış Charlie Kaufman’ın son filmi, bugünden itibaren Netflix’te yayında. Kanadalı yazar Iain Reid’in aynı adlı çok satan romanından uyarlanan psikolojik gerilim türündeki film, ilişkisini bitirmeyi düşündüğü erkek arkadaşının ailesiyle tanışmak için gittiği çiftlikte kar fırtınası sonucu mahsur kalan bir kadının yaşadığı kabus dolu yolculuğu konu alıyor. “Beast”, “Wild Rose”, “Taboo” gibi filmlerde dikkat çekmiş Jessie Buckley ve “Breaking Bad” ve “Fargo” ile tanıdığımız Jesse Plemons’ı genç çift rolünde izleyeceğimiz filmde, Toni Collette ve David Thewlis gibi usta isimler de heyecan uyandırıyor.
İNSANLIK GELECEKTE DE DEĞİŞMİYOR
RAISED BY WOLVES (HBO Max)
Yaratıcı: Aaron Guzikowski
Oyuncular: Travis Fimmel, Jordan Loughran, Ethan Hazzard
2020-ABD-1. SEZON-10 Bölüm
BİLİMKURGU, GERİLİM, DRAM
“Blade Runner”, “Alien”, “Thelma & Louise” gibi unutulmaz filmlerin yaratıcısı Ridley Scott’ın yapımcısı olduğu ve iki bölümünü yönettiği “Raised by Wolves”, uzun zamandır heyecanla beklediğimiz projelerdendi. “Prisoners” ve “Papillon” filmlerini yazmış Aaron Guzikowski’nin yaratıcısı olduğu dizi, insanların koloniler kurmaya çalıştığı bir gezegende insan çocuklarını yetiştirmekle görevli Mother ve Father adlı iki androidi odağına alıyor. Bilim kurgu, gerilim ve aksiyon ögelerini buluşturan ve 10 bölüm olarak tasarlanan dizinin ilk üç bölümü dün HBO Max’te yayınlandı.
FESTİVALİN GİZLİ HAZİNELERİ
Bu yıl 31’cisisi düzenlenen Ankara Uluslararası Film Festivali’nin gösterimleri bugün Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda başlıyor. Programınızı yaparken özellikle bu 5 filmi gözden kaçırmamanızı tavsiye ederiz.
RÜZGÂRI EKEN/SOW THE WIND: 2011’de çok düşük bütçelerle çektiği ilk filmi “La Mezza Stagione” ile dikkatleri çeken İtalyan yönetmen Danilo Caputo’nun ikinci filmi. Dünya prömiyerini Berlin Film Festivali’nin Panorama bölümünde yapan film, doğaya, insana ve yaşama dair etkileyici bir isyan hikâyesi anlatıyor.
PARIS CALLIGRAMMES: Feminist ve avangart sinemanın yaşayan kraliçesi Ulrike Ottinger’in son filmi. Dünya prömiyerini bu yıl Berlin Film Festivali’nde yapan bu otobiyografik belgesel, her zaman mesafeli durmuş sanatçının kişisel arşivini ilk kez izleyiciye açıyor.
KADINLAR ÜLKESİ: Şirin Bahar Demirel’e geçen yıl Antalya Film Festivali’nde En İyi Belgesel Ödülü’nü getiren film, Suriye’deki savaş yüzünden evlerinden edilip Florida’ya yerleştirilen Fatima ve Huda adlı iki kadını izliyor. Demirel’in kişisel hikâyesiyle de bağ kurduğu belgesel, ev ve yurt kavramlarına bir kez daha bakmaya çağırıyor bizi.
UZUN ZAMAN ÖNCE: Geçen yılın en iyi yerli yapımlarından biri olan ve pandemi sürecinde seyirciyle buluşması geciken Uzun Zaman Önce, Ankara’da ilk kez gösterilecek. Cihan Sağlam’ın yazıp yönettiği, bir baba ile oğullarının hikâyesi üzerine seyirciyi vicdan ve ahlak sorgulamasına çağıran film, ödüllerle karşılanmış oyuncularıyla da yarışmanın en iddialı yapımlarından.
HUŞBE! (SUS!): Festivalin kısa film yarışmasında yakalayabileceğiniz film, Nursel Doğan’ın ikinci kısası. Muhafazakar ve otoriter ortamlarda büyümek zorunda kalmış çocuklara adanan filmde, Ağrı’nın küçük bir köyünde yaşayan ve müziğe olan ilgisini evde ritmik ses çıkaran ne varsa çalarak gösteren Zere’nin inat hikâyesini izleyeceğiz.