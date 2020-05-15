Bu tren insanlığın sonuna gidiyor

Haftayı çok konuşulacak 3 yeni diziyle karşılıyoruz: Yapım süreci yılan hikâyesine dönmüş bilim kurgu dizisi “Snowpiercer”, Elle Fanning’in Büyük Katerina’ya hayat verdiği mini seri “The Great” ve liseli süper kahraman dizisi “Stargirl”, ilk bölümleriyle ekranlara merhaba diyor. Online dünyanın bu haftaki keşif tavsiyesi ise, Macar yönetmen Ildikó Enyedi’nin 1989 tarihli başyapıtı “Benim 20. Yüzyılım”.
SNOWPIERCER (Netflix)
Oyuncular: Jennifer Connelly, Daveed Diggs, Alison Wright, Mickey Sumner
2020-ABD-1. SEZON-10 Bölüm
BİLİM KURGU, AKSİYON, DRAM
“Parasite” ile bu yıl cümle aleme Oscar sürprizi yaşatan Bong Joon-ho’nun 2013 yılında çektiği, Fransız grafik romanı Le Transperceneige’den uyarlanan bilim kurgu harikası “Snowpiercer”ın heyecanla beklediğimiz dizi versiyonu, pazar günü yayında olacak. Çekimleri pek çok kez ertelenen ve birçok kanalın kapısından geri dönen dizi, sonunda TNT yapımcılığında ve “Orphan Black”in yazarı Graeme Manson’ın yaratıcılığında hayat buluyor. Küresel ısınmayı engellemek amacıyla yapılan deneyler sonucu buzullar altında kalmış bir dünyada geçen dizide, asla durmayan bir trende yaşamak zorunda kalan insanların sınıf ve yaşam mücadelelerini izleyeceğiz. Jennifer Connelly’nin performansıyla da merak uyandıran “Snowpiercer”ı Netflix’te yakalayabilirsiniz.
YILDIZKIZ’IN EKRAN MACERASI BAŞLIYOR
STARGIRL (DC Universe)
Oyuncular: Brec Bassinger, Luke Wilson, Anjelika Washington
2020-ABD-1. SEZON-13 Bölüm
FANTASTİK, MACERA
DC evreninin değer görmemiş süper kahramanlarından Supergirl’ün televizyon macerası 19 Mayıs’ta başlıyor. “The Flash”, “Titans” dizilerinde de birlikte çalışmış Geoff Johns ve Greg Berlanti’nin ortaklaşa yarattıkları dizi, lise öğrencisi Courtney Whitmore’un Stargirl’e dönüşmesini işliyor. Yaratıcısı Geoff Johns’un uçak kazasında kaybettiği kız kardeşi anısına çizdiği ve ilk kez 1999’da “Stars and S.T.R.I.P.E.” adlı çizgi romanda karşımıza çıkan Stargirl’ü “Rock of School ile tanınan Brec Bassinger canlandırıyor. İlk sezonu toplamda 13 bölümden oluşacak dizi, pazartesi günleri DC Universe platformunda izlenebilir.
YÜZYILIN MASALI
BENİM 20. YÜZYILIM / MY TWENTIETH CENTURY (İstanbul Modern)
Yönetmen: Ildikó Enyedi
Oyuncular: Dorota Segda, Oleg Yankovskiy, Paulus Manker
1989-MACARİSTAN, ALMANYA, KÜBA-102’
KOMEDİ, DRAM
En son 2017’de Altın Ayı ödüllü “On Body and Soul/Ruh ve Beden” filmiyle hayran olduğumuz Macar yönetmen Ildikó Enyedi’nin 1989 tarihli başyapıtı, bu akşam İstanbul Modern’in internet sitesi üzerinden izlemeye açılıyor. Birbirlerinden ayrı düşen ikiz kız kardeşlerin hikâyesini masalsı ögelerle anlatan ve Cannes’dan Altın Kamera ödülüyle dönen filmi saat 20.00’den itibaren ve 24 saat boyunca istanbulmodern.org adresinden ücretsiz izleyebilirsiniz.
İMPARATORİÇE TAŞLAMASI
THE GREAT (HULU)
Oyuncular: Elle Fanning, Nicholas Hoult, Phoebe Fox, Adam Godley
2020-AVUSTRALYA, İNGİLTERE-1. SEZON-10 Bölüm
KOMEDİ, DRAM, TARİH
1762’de 33 yaşındayken ele geçirdiği tahtı 34 yıl boyunca evlenmeden, tek başına korumuş, sanat ve felsefe alanında ülkenin en parlak dönemlerini yaşatırken yoksulluğu da çoğaltmış, politikaları kadar aşklarıyla da tarihe geçmiş Rus çariçe II. Katerina’nın hayatını hicveden “The Great” ilk bölümüyle bugün yayında. “Somewhere”, “The Neon Demon” filmlerinin yetenekli yıldızı Elle Fanning’in İmparatoriçeye hayat verdiği dizinin yazarları arasında, “The Favourite/Sarayın Gözdesi” ile Oscar’a aday olmuş Tony McNamara da bulunuyor.
VEDAYA HAZIRLANANLAR
THE 100: 2014’ten beri popülerliğini korumayı başaran kıyamet sonrası gençlik dizisi “The 100”, 9 aylık bir aradan sonra 7. ve sezon finaliyle geri dönüyor. Nükleer savaş sonrası gezegende yeniden hayat kurmak isteyen bir grubun yaşadıklarını anlatan dizinin 20 Mayıs’ta CW ekranlarında başlayacak son sezonu 16 bölümden oluşacak. Yeni başlayacaklara da ilk 5 sezonunun Netflix kataloğunda olduğunu hatırlatalım.
SHE-RA AND THE PRINCESSES OF POWER: Netflix’in yetişkinlerce de büyük ilgi gören animasyonu “She-Ra and the Princesses of Power” da ekranlara veda edenlerden. 80’lerin kült çizgi dizisinden uyarlanan ve acımasız Horde Prime’a karşı ülkesi Eteria’yı ve evreni koruyan Adora’nın maceralarını konu alan dizi, 5. sezonundan ilk bölümüyle bugün yayında.
Bu tren insanlığın sonuna gidiyor
Haftayı çok konuşulacak 3 yeni diziyle karşılıyoruz: Yapım süreci yılan hikâyesine dönmüş bilim kurgu dizisi “Snowpiercer”, Elle Fanning’in Büyük Katerina’ya hayat verdiği mini seri “The Great” ve liseli süper kahraman dizisi “Stargirl”, ilk bölümleriyle ekranlara merhaba diyor. Online dünyanın bu haftaki keşif tavsiyesi ise, Macar yönetmen Ildikó Enyedi’nin 1989 tarihli başyapıtı “Benim 20. Yüzyılım”.
SNOWPIERCER (Netflix)
Oyuncular: Jennifer Connelly, Daveed Diggs, Alison Wright, Mickey Sumner
2020-ABD-1. SEZON-10 Bölüm
BİLİM KURGU, AKSİYON, DRAM
“Parasite” ile bu yıl cümle aleme Oscar sürprizi yaşatan Bong Joon-ho’nun 2013 yılında çektiği, Fransız grafik romanı Le Transperceneige’den uyarlanan bilim kurgu harikası “Snowpiercer”ın heyecanla beklediğimiz dizi versiyonu, pazar günü yayında olacak. Çekimleri pek çok kez ertelenen ve birçok kanalın kapısından geri dönen dizi, sonunda TNT yapımcılığında ve “Orphan Black”in yazarı Graeme Manson’ın yaratıcılığında hayat buluyor. Küresel ısınmayı engellemek amacıyla yapılan deneyler sonucu buzullar altında kalmış bir dünyada geçen dizide, asla durmayan bir trende yaşamak zorunda kalan insanların sınıf ve yaşam mücadelelerini izleyeceğiz. Jennifer Connelly’nin performansıyla da merak uyandıran “Snowpiercer”ı Netflix’te yakalayabilirsiniz.
YILDIZKIZ’IN EKRAN MACERASI BAŞLIYOR
STARGIRL (DC Universe)
Oyuncular: Brec Bassinger, Luke Wilson, Anjelika Washington
2020-ABD-1. SEZON-13 Bölüm
FANTASTİK, MACERA
DC evreninin değer görmemiş süper kahramanlarından Supergirl’ün televizyon macerası 19 Mayıs’ta başlıyor. “The Flash”, “Titans” dizilerinde de birlikte çalışmış Geoff Johns ve Greg Berlanti’nin ortaklaşa yarattıkları dizi, lise öğrencisi Courtney Whitmore’un Stargirl’e dönüşmesini işliyor. Yaratıcısı Geoff Johns’un uçak kazasında kaybettiği kız kardeşi anısına çizdiği ve ilk kez 1999’da “Stars and S.T.R.I.P.E.” adlı çizgi romanda karşımıza çıkan Stargirl’ü “Rock of School ile tanınan Brec Bassinger canlandırıyor. İlk sezonu toplamda 13 bölümden oluşacak dizi, pazartesi günleri DC Universe platformunda izlenebilir.
YÜZYILIN MASALI
BENİM 20. YÜZYILIM / MY TWENTIETH CENTURY (İstanbul Modern)
Yönetmen: Ildikó Enyedi
Oyuncular: Dorota Segda, Oleg Yankovskiy, Paulus Manker
1989-MACARİSTAN, ALMANYA, KÜBA-102’
KOMEDİ, DRAM
En son 2017’de Altın Ayı ödüllü “On Body and Soul/Ruh ve Beden” filmiyle hayran olduğumuz Macar yönetmen Ildikó Enyedi’nin 1989 tarihli başyapıtı, bu akşam İstanbul Modern’in internet sitesi üzerinden izlemeye açılıyor. Birbirlerinden ayrı düşen ikiz kız kardeşlerin hikâyesini masalsı ögelerle anlatan ve Cannes’dan Altın Kamera ödülüyle dönen filmi saat 20.00’den itibaren ve 24 saat boyunca istanbulmodern.org adresinden ücretsiz izleyebilirsiniz.
İMPARATORİÇE TAŞLAMASI
THE GREAT (HULU)
Oyuncular: Elle Fanning, Nicholas Hoult, Phoebe Fox, Adam Godley
2020-AVUSTRALYA, İNGİLTERE-1. SEZON-10 Bölüm
KOMEDİ, DRAM, TARİH
1762’de 33 yaşındayken ele geçirdiği tahtı 34 yıl boyunca evlenmeden, tek başına korumuş, sanat ve felsefe alanında ülkenin en parlak dönemlerini yaşatırken yoksulluğu da çoğaltmış, politikaları kadar aşklarıyla da tarihe geçmiş Rus çariçe II. Katerina’nın hayatını hicveden “The Great” ilk bölümüyle bugün yayında. “Somewhere”, “The Neon Demon” filmlerinin yetenekli yıldızı Elle Fanning’in İmparatoriçeye hayat verdiği dizinin yazarları arasında, “The Favourite/Sarayın Gözdesi” ile Oscar’a aday olmuş Tony McNamara da bulunuyor.
VEDAYA HAZIRLANANLAR
THE 100: 2014’ten beri popülerliğini korumayı başaran kıyamet sonrası gençlik dizisi “The 100”, 9 aylık bir aradan sonra 7. ve sezon finaliyle geri dönüyor. Nükleer savaş sonrası gezegende yeniden hayat kurmak isteyen bir grubun yaşadıklarını anlatan dizinin 20 Mayıs’ta CW ekranlarında başlayacak son sezonu 16 bölümden oluşacak. Yeni başlayacaklara da ilk 5 sezonunun Netflix kataloğunda olduğunu hatırlatalım.
SHE-RA AND THE PRINCESSES OF POWER: Netflix’in yetişkinlerce de büyük ilgi gören animasyonu “She-Ra and the Princesses of Power” da ekranlara veda edenlerden. 80’lerin kült çizgi dizisinden uyarlanan ve acımasız Horde Prime’a karşı ülkesi Eteria’yı ve evreni koruyan Adora’nın maceralarını konu alan dizi, 5. sezonundan ilk bölümüyle bugün yayında.