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Uğur Yüksel

Uğur Yüksel

ugur@thisiszu.com

Bir zamanlar Amerika

18 Eylül 2020

Netflix’in heyecanla beklenen orijinal yapımlarından “The Devil All the Time”, gerek konusu gerek Tom Holland, Mia Wasikowska ve Robert Pattinson’lı kadrosuyla bu haftanın en dikkat çekici filmi olmayı da başarıyor. Yılın en iyi yerli yapımlarından “Uzun Zaman Önce”, Marie Curie’nin hayatını perdeye taşıyan “Radyoaktif” ve meşhur çizgi dizi Scooby Doo’nun beyazperdedeki üçüncü serüveni “Scoob!”, sinema salonlarında sizi bekliyor.

EKRANLARDA

Bir zamanlar Amerika

THE DEVIL ALL THE TIME(Netflix)
Yönetmen: Antonio Campos
Oyuncular: Tom Holland, Robert Pattinson, Mia Wasikowska, Bill Skarsgård
2020-ABD-138’
SUÇ, DRAM, GERİLİM

Netflix’in merakla beklenen orijinal filmlerinden “The Devil All the Time”, Donald Ray Pollock’un 2011 tarihli aynı adlı romanından uyarlama. “Afterschool”, “Simon Killer” gibi bağımsız filmleriyle eleştirmenlerin dikkatini çeken ve en son 2016’da “Christine” ile başarısını sürdüren Antonio Campos’un yönettiği film, Ohio ve Bati Virginia’da yaşayan farklı geçmişlerden bir grup ayrıksı insanın II. Dünya Savaşı’nın sonundan 1960’lara uzanan hayatlarını anlatacak. Sinemanın son Spider-Man’i Tom Holland, kuşağının en iyi aktrislerinden Mia Wasikowska ve yakında Batman rolünde izleyeceğimiz Robert Pattinson’ı bir araya getiren ve yapımcıları arasında Jake Gyllenhaal’un da olduğu filmin adı, şimdiden Oscar yarışında geçiyor.

Bir zamanlar Amerika

ENOLA HOLMES(Netflix)
Yönetmen:
Oyuncular: Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Sam Clafflin, Helena Bonham Carter
2020-İNGİLTERE-123’
SUÇ, MACERA, DRAM

Nancy Springer’ın ‘Enola Holmes Mysteries’ adlı serisinden uyarlanan ve “Stranger Things”in yıldızı Millie Bobby Brown’ı başrole taşıyan film, Sherlock Holmes’un kız kardeşi Enola Holmes’u odağına alıyor. 16. yaş gününde annesinin kaybolduğunu öğrenen Enola, kardeşleri Sherlock ile Mycroft’tan beklediği yardımı görmeyince annesini bulmak için tek başına Londra’ya gidiyor. “Fleabag”, “Killing Eve” gibi sevilen dizileri yönetmiş Harry Bradbeer imzası taşıyan filmde, Sherlock Holmes’u DC evreninin son ‘Superman’i Henry Cavill canlandırırken, kardeşlerin annelerine ise Helena Bonham Carter hayat veriyor.

SİNEMALARDA

Bir zamanlar Amerika

UZUN ZAMAN ÖNCE
Yönetmen: Cihan Sağlam
Oyuncular: Onur Dikmen, Serdar Orçin, Nihan Okutucu Dengiz, Reha Özcan
2019/TÜRKİYE/119’
DRAM, GİZEM

Geçtiğimiz hafta sona eren Ankara Film Festivali’nde En İyi İlk Film dahil 3 ödül birden kazanan “Uzun Zaman Önce”, ‘vicdan’ temasından yola çıkarak bir masumiyeti kaybediş hikâyesi anlatıyor. Cihan Sağlam’ın yazıp yönettiği gerilim dozu yüksek dram, doğup büyüdükleri Anadolu kasabasında, taş ocağı sahibi otoriter babalarının gölgesinde hayatlarını sürdüren iki kardeşi ve onların suç ortağı oldukları cinayetin ardında yaşananları izleyeceğimiz film, her festivalden ödüller alan oyuncularıyla da merak uyandırıyor. Ankara’dan ödülle dönen Uygur Yiğit imzalı müzikleri ve Deniz Yüksek’in etkileyici görüntüleriyle hafızalara kazınan “Uzun Zaman Önce”, yılın en iyi yerli yapımlarından biri olmayı da başarıyor.

Bir zamanlar Amerika

SCOOB!
Yönetmen: Tony Cervone
2019-ABD-93’
KOMEDİ, ANİMASYON

Meşhur çizgi dizinin beyazperde serüveni “Scoob!” ile devam ediyor. Tuhaf ve gizemli olayları aydınlatmakta başarılı Scooby Doo ve arkadaşları bu kez, hayalet köpek Cerberus’u durdurmaya çalışıyor.

Bir zamanlar Amerika

RADYOAKTİF/RADIOACTIVE
Yönetmen: Marjane Satrapi
2020-ABD-102’
ANİMASYON, MACERA, KOMEDİ

2007’de çektiği “Persepolis” ile dikkatleri çeken İranlı yönetmen Marjane Satrapi’nin son filmi, bilim dünyasının meşhur kadın figürü Marie Curie’nin hayatını perdeye taşıyor. Curie’nin kendisi gibi bilim insanı olan eşi Pierre ile birlikte radyoaktiviteyi keşfedişini ve Nobel’e uzanan yolculuğunu da izleyeceğimiz filmde Rosamund Pike başrolde.

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