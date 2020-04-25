Benim sinemalarım

Cate Blanchett’ın performansıyla öne çıkan “Mrs. America”, eylemleriyle feminist politikalara zararlar vermiş muhafazakâr aktivist Phyllis Schlafly’nin hayatını anlatıyor ve günümüz Amerikasındaki eşitsizliklere 70’lerden selam gönderiyor. Polisiye tutkunlarına 10’ar dakikalık cinayet draması “When The Street Lights Go On”, kahkaha arayanlara HBO’nun yeni reality şovu “We’re Here”, aşk da olsun gerilim de diyen kararsızlara “Run”, haftanın diğer ekran seçenekleri... Etkileyici görüntüleriyle “Toprağın Tuzu” ve dünya galasını Visions du Réel’de yapacak “Mimaroğlu” belgeselleri de bu haftanın online keşifleri...
‘KADIN’ DEĞİL ‘BAYAN’ AMERİKA
MRS. AMERICA (Hulu)
Oyuncular: Rose Byrne, Elizabeth Banks, Uzo Aduba, Jeanne Tripplehorn
2020-ABD-1. SEZON-9 Bölüm
DRAM, BİYOGRAFİ, KADIN, TARİH
2020 yılına kadar sinema ve eğlence sektöründe cinsiyet eşitliğinin sağlanması için yürütülen 5050x2020 hareketinin ekranlardaki en yeni örneği olan dizi, ilk bölümüyle 15 Nisan’da Hulu’da yayınlandı. Özellikle başrolde Cate Blanchett’ın performansı için merakla beklediğimiz dram türündeki “Mrs. America”, 70’lerde feminist hareket ve LGBTİ savunucularına karşı yürüttüğü propaganda çalışmalarıyla ve özellikle ekonomik yaşamda cinsiyet eşitliği getirebilecek Eşit Haklar Değişikliği’nin kabul edilmemesi için yaptığı eylemlerle ünlenen Amerikalı muhafazakâr Phyllis Schlafly’nin gerçek yaşamından yola çıkıyor. Ekonomik eşitsizliğin ayyuka çıktığı günümüz Trump Amerikasına 70’lerin muhafazakâr ve ayrımcı dünyasından dersler veren dizide ayrıca,
Gloria Steinem, Bella Abzug, Shirley Chisholm gibi dönemin ünlü feministleri de hayat buluyor.
KAÇ AŞK, KAÇ
RUN (HBO)
Oyuncular: Domhnall Gleeson, Merritt Wever
2020-ABD-1. SEZON-8 Bölüm
AŞK, KOMEDİ, GERİLİM
Ekranların en özgün projelerinden “Fleabag”in yaratıcısı Phoebe Waller-Bridge’in sağ kolu ve “Killing Eve”in senaristi olarak tanıdığımız Vicky Jones bu kez kendi tasarladığı diziyle karşımızda. İki eski sevgilinin yıllar sonra gerçekleşen buluşmalarının bir kaçışa döndüğü “Run”, bir aşk hikâyesi olarak başlayıp gerilimli sulara yelken açan bir kara komedi. Merak uyandıran hikâyesi kadar, “Nurse Jackie”den hatırlayacağınız Emmy ödüllü Merritt Wever, Harry Potter’ın Bill Weasley’i ve bugünün yetenekli aktörü Domhnall Gleeson’ın uyumlu birliktelikleriyle dikkat çeken dizi, 8 bölüm olarak planlandı.
BİLGE DÜNYADAN FOTOĞRAFLAR
TOPRAĞIN TUZU / THE SALT OF THE EARTH (SALT Online)
Yönetmenler: Juliano Ribeiro Salgado, Wim Wenders
2014-FRANSA, BREZİLYA, İTALYA-110’
BELGESEL, FOTOĞRAF, TARİH
2014 yılında Cannes’dan iki ödül birden kazanan, César Ödülleri’nde En İyi Belgesel seçilen ve eleştirmenlerce yılın en iyi filmlerinden biri olarak gösterilen “Toprağın Tuzu”, SALT’ın 50. Dünya Günü kapsamında online erişime açıldı. Yakın tarihte birçok büyük olaya tanıklık etmiş Brezilyalı belgesel fotoğrafçı ve kâşif Sebastião Salgado’nun modern uygarlık tarafından zarar görmemiş toprakları keşfe çıkışını takip eden filmi, sanatçının görüntü yönetmeni oğlu Juliano Ribeiro Salgado ile efsanevi yönetmen Wim Wenders birlikte yönetiyor. Etkileyici görüntüleri, şiirsel kurgusu ve dünyaya daha iyi bakmamız gerektiğini hatırlatan bilgeliğiyle modern bir başyapıta dönüşmüş belgeseli 10 Mayıs’a dek saltonline.org üzerinden Türkçe altyazılı ve ücretsiz izleyebilirsiniz.
YAŞASIN ‘DRAG KARDEŞLİĞİ’
WE’RE HERE (HBO)
Oyuncular: David Huggard, D.J. ‘Shangela’ Pierce, Caldwell Tidicue
2020-ABD-1. SEZON-6 Bölüm
REALITY ŞOV, KOMEDİ
Rupaul’ün meşhur yarışması Drag Race ile hayatımıza girmiş meşhur drag queen’ler ‘Bob the Drag Queen’, ‘Eureka O’Hara’ ve ‘Shangela’nın başrolünde olduğu bu reality şov, senaryosuz ilerliyor ve 6. bölümün sonunda izleyeceğimiz özel şov için yarışan drag kızlarının hazırlık süreçlerini anlatıyor. 23 Nisan’da HBO’da başlayan 6 bölümlük seri, çılgın kahramanlarının peşinde bolca eğlence vadediyor.
MİMAROĞLU’NDAN KALANLAR
MİMAROĞLU (Visions du Reel Online)
Yönetmen: Serdar Kökçeoğlu
2020-TÜRKİYE-77’
BELGESEL, MÜZİK, TARİH
2012 yılında kaybettiğimiz besteci ve prodüktör İlhan Mimaroğlu’nun hayat arkadaşı Güngör Mimaroğlu ile birlikte İstanbul’dan New York’a, elektronik müzikten politikaya uzanan birlikteliklerini konu alan belgesel, dünya galasını bugün İsviçre’de düzenlenen Visions du Réel’de yapıyor ve 2 Mayıs tarihine dek festivalin visionsdureel.ch adresinde online olarak izlenebiliyor.
10 DAKİKALIK SUÇLAR
WHEN THE STREET LIGHTS GO ON (QUIBI)
Oyuncular: Ben Ahlers, Chosen Jacobs, Ivy Matheson
2020-ABD-1. SEZON-11 Bölüm
KISA, DRAM, SUÇ
“Cobain: Montage of Heck” (2015), “Jane” (2017) gibi ödüllü belgesellere imza atmış Brett Morgen ile “Strange Things” yönetmenlerinden Rebecca Thomas’ın birlikte çektikleri ve her bölümü 10’ar dakikadan oluşan dizi, küçük bir kasabada yaşanan ve lise öğrencisi ile öğretmeninin öldürüldüğü cinayetin ardında yatan sırları konu alan bir dram.
DEVAMLAR VE BİTENLERDE BU HAFTA
Bosch Amazon Prime’ın en uzun soluklu dizisi Bosch’un 6. sezonu 17 Nisan’da toplu halde yayınlandı. Michael Connelly’nin çok satan romanlarından uyarlanan ve gelecek yıl ekranlara vede edecek olan dizi, dedektif Harry Bosch’un yeni bir macerasına yelken açıyor.
Penny Dreadful: Hayranlarının dört gözle beklediği “Penny Dreadful: City of Angels”, yarın Showtime’da başlıyor. 1938 yılında Los Angeles’da geçecek dizinin başrolünde Game of Thrones’tan tanıdığımız Natalie Dormer yer alıyor.
Will & Grace: 2000’lerin fenomen komedi dizisi, üç yıl önce 9. sezonuyla geri dönerek hayranlarını havalara uçurmuştu. Bugüne dek Emmy ve Altın Küre’lerin de aralarında olduğu 50’den fazla ödül kazanan dizi, 11. sezonunun son bölümüyle önceki gece NBC’deydi.
Prodigal Son New York Polis Departmanı emrinde profil uzmanı olarak çalışan psikolog Malcolm Bright’ın maceralarında yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Polisiye tutkunlarının kaçırmadığı dizinin 20. bölümü pazartesi günü FOX’ta yayında.
Benim sinemalarım
Cate Blanchett’ın performansıyla öne çıkan “Mrs. America”, eylemleriyle feminist politikalara zararlar vermiş muhafazakâr aktivist Phyllis Schlafly’nin hayatını anlatıyor ve günümüz Amerikasındaki eşitsizliklere 70’lerden selam gönderiyor. Polisiye tutkunlarına 10’ar dakikalık cinayet draması “When The Street Lights Go On”, kahkaha arayanlara HBO’nun yeni reality şovu “We’re Here”, aşk da olsun gerilim de diyen kararsızlara “Run”, haftanın diğer ekran seçenekleri... Etkileyici görüntüleriyle “Toprağın Tuzu” ve dünya galasını Visions du Réel’de yapacak “Mimaroğlu” belgeselleri de bu haftanın online keşifleri...
‘KADIN’ DEĞİL ‘BAYAN’ AMERİKA
MRS. AMERICA (Hulu)
Oyuncular: Rose Byrne, Elizabeth Banks, Uzo Aduba, Jeanne Tripplehorn
2020-ABD-1. SEZON-9 Bölüm
DRAM, BİYOGRAFİ, KADIN, TARİH
2020 yılına kadar sinema ve eğlence sektöründe cinsiyet eşitliğinin sağlanması için yürütülen 5050x2020 hareketinin ekranlardaki en yeni örneği olan dizi, ilk bölümüyle 15 Nisan’da Hulu’da yayınlandı. Özellikle başrolde Cate Blanchett’ın performansı için merakla beklediğimiz dram türündeki “Mrs. America”, 70’lerde feminist hareket ve LGBTİ savunucularına karşı yürüttüğü propaganda çalışmalarıyla ve özellikle ekonomik yaşamda cinsiyet eşitliği getirebilecek Eşit Haklar Değişikliği’nin kabul edilmemesi için yaptığı eylemlerle ünlenen Amerikalı muhafazakâr Phyllis Schlafly’nin gerçek yaşamından yola çıkıyor. Ekonomik eşitsizliğin ayyuka çıktığı günümüz Trump Amerikasına 70’lerin muhafazakâr ve ayrımcı dünyasından dersler veren dizide ayrıca,
Gloria Steinem, Bella Abzug, Shirley Chisholm gibi dönemin ünlü feministleri de hayat buluyor.
KAÇ AŞK, KAÇ
RUN (HBO)
Oyuncular: Domhnall Gleeson, Merritt Wever
2020-ABD-1. SEZON-8 Bölüm
AŞK, KOMEDİ, GERİLİM
Ekranların en özgün projelerinden “Fleabag”in yaratıcısı Phoebe Waller-Bridge’in sağ kolu ve “Killing Eve”in senaristi olarak tanıdığımız Vicky Jones bu kez kendi tasarladığı diziyle karşımızda. İki eski sevgilinin yıllar sonra gerçekleşen buluşmalarının bir kaçışa döndüğü “Run”, bir aşk hikâyesi olarak başlayıp gerilimli sulara yelken açan bir kara komedi. Merak uyandıran hikâyesi kadar, “Nurse Jackie”den hatırlayacağınız Emmy ödüllü Merritt Wever, Harry Potter’ın Bill Weasley’i ve bugünün yetenekli aktörü Domhnall Gleeson’ın uyumlu birliktelikleriyle dikkat çeken dizi, 8 bölüm olarak planlandı.
BİLGE DÜNYADAN FOTOĞRAFLAR
TOPRAĞIN TUZU / THE SALT OF THE EARTH (SALT Online)
Yönetmenler: Juliano Ribeiro Salgado, Wim Wenders
2014-FRANSA, BREZİLYA, İTALYA-110’
BELGESEL, FOTOĞRAF, TARİH
2014 yılında Cannes’dan iki ödül birden kazanan, César Ödülleri’nde En İyi Belgesel seçilen ve eleştirmenlerce yılın en iyi filmlerinden biri olarak gösterilen “Toprağın Tuzu”, SALT’ın 50. Dünya Günü kapsamında online erişime açıldı. Yakın tarihte birçok büyük olaya tanıklık etmiş Brezilyalı belgesel fotoğrafçı ve kâşif Sebastião Salgado’nun modern uygarlık tarafından zarar görmemiş toprakları keşfe çıkışını takip eden filmi, sanatçının görüntü yönetmeni oğlu Juliano Ribeiro Salgado ile efsanevi yönetmen Wim Wenders birlikte yönetiyor. Etkileyici görüntüleri, şiirsel kurgusu ve dünyaya daha iyi bakmamız gerektiğini hatırlatan bilgeliğiyle modern bir başyapıta dönüşmüş belgeseli 10 Mayıs’a dek saltonline.org üzerinden Türkçe altyazılı ve ücretsiz izleyebilirsiniz.
YAŞASIN ‘DRAG KARDEŞLİĞİ’
WE’RE HERE (HBO)
Oyuncular: David Huggard, D.J. ‘Shangela’ Pierce, Caldwell Tidicue
2020-ABD-1. SEZON-6 Bölüm
REALITY ŞOV, KOMEDİ
Rupaul’ün meşhur yarışması Drag Race ile hayatımıza girmiş meşhur drag queen’ler ‘Bob the Drag Queen’, ‘Eureka O’Hara’ ve ‘Shangela’nın başrolünde olduğu bu reality şov, senaryosuz ilerliyor ve 6. bölümün sonunda izleyeceğimiz özel şov için yarışan drag kızlarının hazırlık süreçlerini anlatıyor. 23 Nisan’da HBO’da başlayan 6 bölümlük seri, çılgın kahramanlarının peşinde bolca eğlence vadediyor.
MİMAROĞLU’NDAN KALANLAR
MİMAROĞLU (Visions du Reel Online)
Yönetmen: Serdar Kökçeoğlu
2020-TÜRKİYE-77’
BELGESEL, MÜZİK, TARİH
2012 yılında kaybettiğimiz besteci ve prodüktör İlhan Mimaroğlu’nun hayat arkadaşı Güngör Mimaroğlu ile birlikte İstanbul’dan New York’a, elektronik müzikten politikaya uzanan birlikteliklerini konu alan belgesel, dünya galasını bugün İsviçre’de düzenlenen Visions du Réel’de yapıyor ve 2 Mayıs tarihine dek festivalin visionsdureel.ch adresinde online olarak izlenebiliyor.
10 DAKİKALIK SUÇLAR
WHEN THE STREET LIGHTS GO ON (QUIBI)
Oyuncular: Ben Ahlers, Chosen Jacobs, Ivy Matheson
2020-ABD-1. SEZON-11 Bölüm
KISA, DRAM, SUÇ
“Cobain: Montage of Heck” (2015), “Jane” (2017) gibi ödüllü belgesellere imza atmış Brett Morgen ile “Strange Things” yönetmenlerinden Rebecca Thomas’ın birlikte çektikleri ve her bölümü 10’ar dakikadan oluşan dizi, küçük bir kasabada yaşanan ve lise öğrencisi ile öğretmeninin öldürüldüğü cinayetin ardında yatan sırları konu alan bir dram.
DEVAMLAR VE BİTENLERDE BU HAFTA
Bosch Amazon Prime’ın en uzun soluklu dizisi Bosch’un 6. sezonu 17 Nisan’da toplu halde yayınlandı. Michael Connelly’nin çok satan romanlarından uyarlanan ve gelecek yıl ekranlara vede edecek olan dizi, dedektif Harry Bosch’un yeni bir macerasına yelken açıyor.
Penny Dreadful: Hayranlarının dört gözle beklediği “Penny Dreadful: City of Angels”, yarın Showtime’da başlıyor. 1938 yılında Los Angeles’da geçecek dizinin başrolünde Game of Thrones’tan tanıdığımız Natalie Dormer yer alıyor.
Will & Grace: 2000’lerin fenomen komedi dizisi, üç yıl önce 9. sezonuyla geri dönerek hayranlarını havalara uçurmuştu. Bugüne dek Emmy ve Altın Küre’lerin de aralarında olduğu 50’den fazla ödül kazanan dizi, 11. sezonunun son bölümüyle önceki gece NBC’deydi.
Prodigal Son New York Polis Departmanı emrinde profil uzmanı olarak çalışan psikolog Malcolm Bright’ın maceralarında yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Polisiye tutkunlarının kaçırmadığı dizinin 20. bölümü pazartesi günü FOX’ta yayında.