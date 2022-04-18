Turizmde heyecanlı bekleyiş

Türkiye’nin döviz getiren sektörleri içinde sanayinin ardından turizm, sanırım en önemlisidir. Sanayi, 170 milyar dolar ihracat geliri, tarım 30 milyar dolar ve madencilik de yaklaşık 6 milyar dolar döviz girdisi sağlar.
Turizm ise pandemi nedeniyle 2020’de adeta entübe olmuş ardından da geçen yıl yoğun bakıma alınmıştı. Bu yıl artık eski performansına kavuşmasını beklediğimiz turizmin önüne bu kez Rusya’nın Ukrayna’yı işgali engel olarak çıktı.
İlk gelen rakamlar savaş başlamadan önceye işaret ettiği için yeterli veri oluşturmuyor elbette. Türkiye’ye Ocak-Şubat 20222’de 2 milyon 823 bin turist gelmiş. 2021’de bu rakam bir milyon 47 bin, 2020’de pandemi henüz dünyayı sarmadan önce ise 3 milyon 520 binmiş. Yani pandemiden sıyrılıyoruz ama henüz pandemi öncesi rakamlar ulaşamamışız.
Savaş 24 Şubat’ta çıktığı için Rusya ve Ukrayna’dan gelen turist sayısı artışını bu dönem için sürdürmüş. Türkiye için asıl belirleyici olan yaz rakamlarında ilk 10’da yer alan Rusya ve Ukrayna’nın durumu yıl sonu için belirleyici olacak.
2019’da rekor kırdığımız 51 milyon 747 bin rakamına ulaşmamız zor görünüyor. Savaş hanemize ciddi anlamda eksi yazarken, pandeminin ardından gelen rahatlama ve dövizdeki hareket nedeniyle ucuz bir ülke haline gelmemiz ise görece olumlu yönler.
Dövize ihtiyacımız olduğu açık, ülkenin turizmini yönetenlerin kayıpları telafi edecek açılımlara kafa yorduğunu umalım.
Yıl sonu geldiğinde 2019 rakamını yakalayamasak da, hiç olmazsa geçen yılın 30 milyon turist rakamını geçmiş olalım.
Körfez ülkeleriyle iyileşen ilişkilerimiz, Avrupa’ya daha iyi pazarlama yapılmasıyla Ukrayna ve Rusya’dan oluşacak kaybı umarım karşılarız.
Bursa’da Körfez ülkelerinden gelen turistlerle yılı iyi geçirebilir. Umalım ki o pazarları kaybetmeyelim.
Bursa için önemli olan tarım, turizm ve sanayi üçlüsü aynı zamanda ülkemizin de ekonomik bel kemiği. Sanayi görevini hakkıyla yerine getiriyor. Tarım ve turizmde de devletin desteklerine ihtiyaç var. Türkiye’nin bu iki alandaki potansiyeli çok yüksek. Turizmde hizmet ve tesis kalitesiyle oldukça iyi olan Türkiye’nin istediğini almasını umarak kalın sağlıcakla.
Turizmde heyecanlı bekleyiş
Türkiye’nin döviz getiren sektörleri içinde sanayinin ardından turizm, sanırım en önemlisidir. Sanayi, 170 milyar dolar ihracat geliri, tarım 30 milyar dolar ve madencilik de yaklaşık 6 milyar dolar döviz girdisi sağlar.
Turizm ise pandemi nedeniyle 2020’de adeta entübe olmuş ardından da geçen yıl yoğun bakıma alınmıştı. Bu yıl artık eski performansına kavuşmasını beklediğimiz turizmin önüne bu kez Rusya’nın Ukrayna’yı işgali engel olarak çıktı.
İlk gelen rakamlar savaş başlamadan önceye işaret ettiği için yeterli veri oluşturmuyor elbette. Türkiye’ye Ocak-Şubat 20222’de 2 milyon 823 bin turist gelmiş. 2021’de bu rakam bir milyon 47 bin, 2020’de pandemi henüz dünyayı sarmadan önce ise 3 milyon 520 binmiş. Yani pandemiden sıyrılıyoruz ama henüz pandemi öncesi rakamlar ulaşamamışız.
Savaş 24 Şubat’ta çıktığı için Rusya ve Ukrayna’dan gelen turist sayısı artışını bu dönem için sürdürmüş. Türkiye için asıl belirleyici olan yaz rakamlarında ilk 10’da yer alan Rusya ve Ukrayna’nın durumu yıl sonu için belirleyici olacak.
2019’da rekor kırdığımız 51 milyon 747 bin rakamına ulaşmamız zor görünüyor. Savaş hanemize ciddi anlamda eksi yazarken, pandeminin ardından gelen rahatlama ve dövizdeki hareket nedeniyle ucuz bir ülke haline gelmemiz ise görece olumlu yönler.
Dövize ihtiyacımız olduğu açık, ülkenin turizmini yönetenlerin kayıpları telafi edecek açılımlara kafa yorduğunu umalım.
Yıl sonu geldiğinde 2019 rakamını yakalayamasak da, hiç olmazsa geçen yılın 30 milyon turist rakamını geçmiş olalım.
Körfez ülkeleriyle iyileşen ilişkilerimiz, Avrupa’ya daha iyi pazarlama yapılmasıyla Ukrayna ve Rusya’dan oluşacak kaybı umarım karşılarız.
Bursa’da Körfez ülkelerinden gelen turistlerle yılı iyi geçirebilir. Umalım ki o pazarları kaybetmeyelim.
Bursa için önemli olan tarım, turizm ve sanayi üçlüsü aynı zamanda ülkemizin de ekonomik bel kemiği. Sanayi görevini hakkıyla yerine getiriyor. Tarım ve turizmde de devletin desteklerine ihtiyaç var. Türkiye’nin bu iki alandaki potansiyeli çok yüksek. Turizmde hizmet ve tesis kalitesiyle oldukça iyi olan Türkiye’nin istediğini almasını umarak kalın sağlıcakla.