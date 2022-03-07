Metaverse mi yoksa sadece meta mı?

Karl Marx’a göre, “Kapitalizm bir meta üretimi sistemidir, bu yapısı gereği her şeyi metalaştırır, her şey para aracılığıyla kullanım değerinin ötesinde değişim değeri dolayısıyla da üretilir. Marx, bu noktada metanın değişim amacıyla üretilen bir şey olduğunu söyler” diyor wikipedia.
Kapitalizm artık metaversle yeni bir eşiği aşmış gibi görünüyor. Bense hala temel ihtiyaçlardaki metanın çok daha önemli olduğuna inanıyorum. Evet iletişim imkanlarını çeşitlendiren, bilgiye ulaşmayı kolaylaştıran teknolojik gelişmeler, hayatımıza renk katıyor, kolaylaştırıyor. Ama hayat zor anlarda neyin değerli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinin ilk basamağını fizyolojik ihtiyaçlar oluşturur. Nefes almak, yemek, içmek gibi. Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlaması, emtia fiyatlarındaki tırmanışın daha uzun bir süre devam edeceğini de gösterdi.
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Türkiye için Rusya özel bir ortak. Enerji, tarım ve turizm konusunda çok sıkı bir ilişki durumumuz var. Tarımsal ihracat rakamımız 2021 sonu itibarıyla 29 milyar 737 milyon dolar. Bunun 6 milyar 993 milyon doları ağaç ve orman ürünlerinden. Geri kalanın 3 milyar 400 milyon doları hayvansal ürünlerden ve 19 milyar 343 milyon doları da bitkisel ürünlerden. Tahıl ve baklagillerde sıkıntılarımız var. Kendi kendimize yetemiyoruz ve ithalata gidiyoruz. İthalatımızın da buğdayda iki önemli ortağı Rusya ve Ukrayna. Rusya’ya sadece yaş sebze ve meyve satarak 1 milyar doların üstünde döviz kazanmışız Toplam ihracatımız da 5 milyar 275 milyon dolar. Ukrayna’ya ihracatımız da 2 milyar 500 milyon dolar.
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Metaverse’den girip Rusya ve Ukrayna’ya ihracata nasıl geldik değil mi? Dedim ya zor zamanlar sanalın değil yakıcı somut ihtiyaçların önemini ortaya koyuyor.
Pandemi sonrası arz sıkıntısına bir de içinde en kötü senaryoları da barındıran bir işgali getirince, tarımda kendi kendine yetmenin ne kadar önemli olduğunu hatırlayalım istedim.
Dünya’nın en büyük teknoloji şirketleri nerede desem, sanal alemin krallarının ülkesini sorsam, ülkelerin gelirlerinden büyük şirketler hangi ülkede desem, yanıt hep aynı olur; ABD. Peki dünyanın en büyük tarım ülkesi desem. Evet yine yanıt ABD. İşte durum bu kadar net. Tarımı sıkı tutmak zorundayız. Dilimizde tüy bitti desek yeridir. Kalkınma tarımda başlar. İstihdam da öyle. Bu kriz ortamları umarım bize tarımın önemini bir kez daha hatırlatır.
Gücümüz olmadığı halde borçlanarak aldığımız o pahalı cep telefonlarının karnımızı doyurmayacağını, sanal alemin somut alemin yerini tutamayacağını, önce karnımızı doyurup sonra sanal alemde keyif çatabileceğimizi anlamamız şart.
Metası çok olanın metaverse hakkı var gibi görünüyor. Metalarınızı ‘metaverse’e kaptırmadan, kalın sağlıcakla.
Metaverse mi yoksa sadece meta mı?
Karl Marx’a göre, “Kapitalizm bir meta üretimi sistemidir, bu yapısı gereği her şeyi metalaştırır, her şey para aracılığıyla kullanım değerinin ötesinde değişim değeri dolayısıyla da üretilir. Marx, bu noktada metanın değişim amacıyla üretilen bir şey olduğunu söyler” diyor wikipedia.
Kapitalizm artık metaversle yeni bir eşiği aşmış gibi görünüyor. Bense hala temel ihtiyaçlardaki metanın çok daha önemli olduğuna inanıyorum. Evet iletişim imkanlarını çeşitlendiren, bilgiye ulaşmayı kolaylaştıran teknolojik gelişmeler, hayatımıza renk katıyor, kolaylaştırıyor. Ama hayat zor anlarda neyin değerli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinin ilk basamağını fizyolojik ihtiyaçlar oluşturur. Nefes almak, yemek, içmek gibi. Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlaması, emtia fiyatlarındaki tırmanışın daha uzun bir süre devam edeceğini de gösterdi.
*
Türkiye için Rusya özel bir ortak. Enerji, tarım ve turizm konusunda çok sıkı bir ilişki durumumuz var. Tarımsal ihracat rakamımız 2021 sonu itibarıyla 29 milyar 737 milyon dolar. Bunun 6 milyar 993 milyon doları ağaç ve orman ürünlerinden. Geri kalanın 3 milyar 400 milyon doları hayvansal ürünlerden ve 19 milyar 343 milyon doları da bitkisel ürünlerden. Tahıl ve baklagillerde sıkıntılarımız var. Kendi kendimize yetemiyoruz ve ithalata gidiyoruz. İthalatımızın da buğdayda iki önemli ortağı Rusya ve Ukrayna. Rusya’ya sadece yaş sebze ve meyve satarak 1 milyar doların üstünde döviz kazanmışız Toplam ihracatımız da 5 milyar 275 milyon dolar. Ukrayna’ya ihracatımız da 2 milyar 500 milyon dolar.
*
Metaverse’den girip Rusya ve Ukrayna’ya ihracata nasıl geldik değil mi? Dedim ya zor zamanlar sanalın değil yakıcı somut ihtiyaçların önemini ortaya koyuyor.
Pandemi sonrası arz sıkıntısına bir de içinde en kötü senaryoları da barındıran bir işgali getirince, tarımda kendi kendine yetmenin ne kadar önemli olduğunu hatırlayalım istedim.
Dünya’nın en büyük teknoloji şirketleri nerede desem, sanal alemin krallarının ülkesini sorsam, ülkelerin gelirlerinden büyük şirketler hangi ülkede desem, yanıt hep aynı olur; ABD. Peki dünyanın en büyük tarım ülkesi desem. Evet yine yanıt ABD. İşte durum bu kadar net. Tarımı sıkı tutmak zorundayız. Dilimizde tüy bitti desek yeridir. Kalkınma tarımda başlar. İstihdam da öyle. Bu kriz ortamları umarım bize tarımın önemini bir kez daha hatırlatır.
Gücümüz olmadığı halde borçlanarak aldığımız o pahalı cep telefonlarının karnımızı doyurmayacağını, sanal alemin somut alemin yerini tutamayacağını, önce karnımızı doyurup sonra sanal alemde keyif çatabileceğimizi anlamamız şart.
Metası çok olanın metaverse hakkı var gibi görünüyor. Metalarınızı ‘metaverse’e kaptırmadan, kalın sağlıcakla.