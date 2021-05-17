Karbon düşmanımız değil

Tam kapandık sanıyordum. Sürekli basın kartı sahibi olduğum için sokağa çıkma yasağından muaf olanlardanım. Ancak ona rağmen gerekli olmadıkça evde kalmayı tercih ediyorum.

Geçen hafta arabamla kısa bir şehir turu attığımda kapanamadığımıza ben de canlı tanıklık ettim. Artık insanları sokaklardan uzak tutmak neredeyse imkansız hale gelmiş durumda.

Mesafe, maske ve temizlik eyvallah; ama kapanma artık olmuyor. 17’sinden sonra bir daha insanları içeri sokmanız neredeyse imkansız. Hoş zaten şu an da öyle gibi. Sadece bir araya gelecek mekanların olmaması, vaka sayılarında olumlu bir gelişmeye neden oluyor.

17 Mayıs’tan sonra ise açılma başlayacak ama nasıl?

Bilinmezleri çok. Aşılama istenen düzeyde gitmiyor. Umut aşıda toplumsal bağışıklık için aşılamanın yüksek olması umuluyordu. Devam eden düşüş umalım ki tekrar tırmanışa geçmesin. Ancak, kendimden de bildiğim gibi bu kapanışın ardından kendimize bir tatil sunmak istiyoruz.

Okullar 2 Temmuz’da kapanacağı için planlar bu tarihe göre yapılıyor. Ve birkaç gündür tatil seçeneklerine bakıyorum. Açıkçası en büyük enflasyon sanırım turizmde yaşanacak gibi. 5 yıldızlı otellere yanaşmak hiç de öyle kolay değil. 3 kişilik bir ailenin her şey dahil 5 yıldızlı bir otelde temmuz ayı içinde konaklaması 10 bin liralardan başlayıp 40 bin liraya kadar çıkıyor.

Açıkçası en az 15 bin lirayı gözden çıkarmanız şart. Yok ‘ben aparta giderim’ ya da ‘ev kiralarım’ diyorsanız, onun için de en az 3-5 bin lira konaklama ücretini kenara koymalısınız. Yemesi içmesi, yolu o da size 7-8 bin liraya patlayacak haberiniz olsun. Geçen sene kalabalıktan uzak apart tutarak yaptığımız tatili bunun yarısı bir maliyete gerçekleştirdiğimizi söylersem sanırım tatilde enflasyonun açıklanın çok üstünde olduğu ortaya çıkar.

Anlayacağınız orta ve alt gelir grubundakilere bir de pandemiden kaynaklanan gelir kaybı da eklenince bu sene tatil zor gibi. Köyü olanlar onunla avunsun. Yazlığı olanlar da şanslı olduklarına bir kez daha dua etsin. Yıllarımızı geçirdiğimiz Burhaniye’deki yazlık sitede bile günlük ev kirasının 500 lira olduğunu duyunca bu işin bu sene çok zor olacağına bir kez daha kanaat getirdim.

Turizm, Türkiye için olmazsa olmaz bir sektör. Hem istihdam hem doğal kaynak bolluğu hem de döviz girdisi açısından. Umarım yerli turistin gidemediği yerleri yabancı turist doldurur da döviz girişi olur. Bizler bir yıl daha özendiğimiz tatillere uzaktan bakmaya razıyız.