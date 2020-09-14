Gençlere özel plan şart

Ekonomiyle ilgilenenleriniz bilir, her ayın 10’unda iş gücü istatistiklerini açıklar Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK).
Pandemi süreciyle birlikte bu açıklamaların şekli değilse bile içeriği değişti ve biraz daha dikkatli okuma gerekmeye başladı. 2018 Ağustos ayındaki döviz dalgalanmasına kadar iş gücü rakamları giderek düzelmeye başlamıştı.
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Haziran 2018 verisine göre, 29 milyon 314 bin istihdam vardı. İşsizlik oranı ise 10.2’de kalmış. 2019 Haziran’da bu rakamlar istihdamda 25 milyon 512 bin kişi ve işsiz oranı da yüzde 13. Bu yılın Haziran ayı verisi ise 26 milyon 531 bin istihdam ve 13.4 işsizlik oranı.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta, kısa çalışma ödeneği ile işten çıkarma yasağı. Bu şartlar altında işsiz oranı çok artmamış görünebilir. Ama bize sıkıntılı tabloyu, istihdam oranı ve iş aramaktan vazgeçenler gösteriyor.
Yani 24 ayda istihdam rakamı neredeyse 3 milyon geriye düşüyor. Yani kapasiteler düşüyor, işletmeler kapanıyor demektir bu. Buna bir de artan nüfusu ekleyince tablo biraz daha iç karartıcı olabiliyor.
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İçiniz kararmasın bunu düzeltebilecek dinamizme sahibiz. Ancak asıl korkutan tablo genç işsizlerde. 24 ayda 15-24 yaşı kapsayan genç işsiz oranı yüzde 20.2’den bugün yüzde 28.2’ye çıkmış durumda.
Bu gruptaki gençler, işletmelerin ilk vazgeçtikleri grupta yer alıyor. Hal böyle olunca gençler de iş aramaktan vazgeçmeye başlıyor. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 7,4 puanlık azalışla yüzde 38,1 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde, ne de istihdamda olanların oranı da, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,1 puanlık artışla yüzde 29,3 seviyesinde gerçekleşti.
Yani ana baba parası yiyip bilgisayar başında kahve köşelerinde vakit öldüren bir gençlik.
İşte bunu düzeltmek zor olacak. Bir de buna pandemi nedeniyle bu yılın mart ayından belki de gelecek yılın mart ayına kadar okullara gidemeyecek olan gençleri eklersek, acil planlamalar gerektiği de ortada.
Düşünmek, bulmak zorundayız. İstihdamı artırırken, gençleri de üretimin içine almamız şart. Nesil kaybetmeye tahammülümüz yok.
Kalın sağlıcakla.
Gençlere özel plan şart
Ekonomiyle ilgilenenleriniz bilir, her ayın 10’unda iş gücü istatistiklerini açıklar Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK).
Pandemi süreciyle birlikte bu açıklamaların şekli değilse bile içeriği değişti ve biraz daha dikkatli okuma gerekmeye başladı. 2018 Ağustos ayındaki döviz dalgalanmasına kadar iş gücü rakamları giderek düzelmeye başlamıştı.
*
Haziran 2018 verisine göre, 29 milyon 314 bin istihdam vardı. İşsizlik oranı ise 10.2’de kalmış. 2019 Haziran’da bu rakamlar istihdamda 25 milyon 512 bin kişi ve işsiz oranı da yüzde 13. Bu yılın Haziran ayı verisi ise 26 milyon 531 bin istihdam ve 13.4 işsizlik oranı.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta, kısa çalışma ödeneği ile işten çıkarma yasağı. Bu şartlar altında işsiz oranı çok artmamış görünebilir. Ama bize sıkıntılı tabloyu, istihdam oranı ve iş aramaktan vazgeçenler gösteriyor.
Yani 24 ayda istihdam rakamı neredeyse 3 milyon geriye düşüyor. Yani kapasiteler düşüyor, işletmeler kapanıyor demektir bu. Buna bir de artan nüfusu ekleyince tablo biraz daha iç karartıcı olabiliyor.
*
İçiniz kararmasın bunu düzeltebilecek dinamizme sahibiz. Ancak asıl korkutan tablo genç işsizlerde. 24 ayda 15-24 yaşı kapsayan genç işsiz oranı yüzde 20.2’den bugün yüzde 28.2’ye çıkmış durumda.
Bu gruptaki gençler, işletmelerin ilk vazgeçtikleri grupta yer alıyor. Hal böyle olunca gençler de iş aramaktan vazgeçmeye başlıyor. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 7,4 puanlık azalışla yüzde 38,1 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde, ne de istihdamda olanların oranı da, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,1 puanlık artışla yüzde 29,3 seviyesinde gerçekleşti.
Yani ana baba parası yiyip bilgisayar başında kahve köşelerinde vakit öldüren bir gençlik.
İşte bunu düzeltmek zor olacak. Bir de buna pandemi nedeniyle bu yılın mart ayından belki de gelecek yılın mart ayına kadar okullara gidemeyecek olan gençleri eklersek, acil planlamalar gerektiği de ortada.
Düşünmek, bulmak zorundayız. İstihdamı artırırken, gençleri de üretimin içine almamız şart. Nesil kaybetmeye tahammülümüz yok.
Kalın sağlıcakla.