Gelecek pilde

Yerli elektrikli otomobille birlikte gündeme gelen piller, aslında değişen dünyanın da habercisi.
Öyle ya, fosil yakıtlarla dünyamızı kirletiyoruz el birliği ile. Ancak bir yandan fosil yakıtların azalma eğilimi, diğer yandan küresel ısınma etkisiyle, artık araçların elektrik enerjisiyle çalışması geri dönülemez bir noktaya gidiyor. Ancak burada önemli iki nokta öne çıkıyor. İlki elektriğin kaynağının ne olduğu? Yani pillerin şarj edileceği elektrik enerjisi yenilenebilir enerjiden mi, yoksa yine fosil yakıtlardan mı elde ediliyor. Eğer elektriğinizi fosil yakıtlardan üretmeye devam ediyorsanız, elektrikli araç kullanmanızın çok da bir önemi yok.
Ancak gerek fosil yakıtların azalması gerekse küresel ısınma nedeniyle dünyada elektriğin depolanması için çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Bu konuda da Çin pastanın hakimi. Çin, yüzde 62 ile pil üretiminde lider. Çin’i ABD, Güney Kore ve Polonya takip ediyor.
Türkiye de, Zorlu Holding ve Çinli ortağıyla bu konuda önemli bir adım atmış durumda. Zorlu Grubu 2023’te Türkiye’nin ve dünyanın sayılı pil üreticisi olmak için harekete geçti. Bilindiği gibi Zorlu Grubu, yerli otomobilin de ortakları arasında
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Olaydaki devrimi şöyle düşünün; buhar gücü bulunduğunda, insanlar bir yandan kendi kas gücünün sınırlarını aşmış, diğer yandan da mobiliteyi sağlamıştı. Şimdi de elektrik enerjisinde hem mobilite daha da yaygın hale geliyor, hem de çevrecilik öne çıkıyor. Düşünün ki evinizin çatısında güneşten elde ettiğiniz elektriği pillerle depoladınız. Artık daha mobil ve daha çevreci olabileceksiniz.
Teknoloji de hızla bu gelişmelere hizmet eder durumda. Pillerin kullanım ömürleri, şarj süreleri artarken kapladıkları yer ve ağırlık da giderek düşüyor. Fiyatlar da öyle. Aynı gelişme yenilenebilir enerji üretme teknolojilerinde de ortaya çıkıyor. Yani kısa sürede yenilenebilir enerji ve bu enerjinin depolanması teknolojileri daha ulaşılır hale geliyor. Yine tıpkı buharlı makinelerin bulunmasında olduğu gibi. Ancak bu kez her şey kat be kat hızlı gelişiyor. Şu an lityum iyon pillerin de yakın gelecekte yeni bir teknolojik gelişmeye maruz kalacağı ve yepyeni bir dünyanın önümüzde açılacağı ifade edilir oldu.
O nedenle varmak istediğim sadeti kısaca şöyle ifade edeyim; yerli otomobil, tek başına bir anlam ifade etmiyor. Ancak bunu geleceği yakalamak olarak görürsek ve özellikle pil teknolojilerinde söz sahibi olmaya çabalarsak o zaman gerçekten bir çağı yakalarız. Artık güç bitmeyen pillere sahip olanın elinde olacak. Petrol giderek önemini azaltacak. Bu da enerjideki güç dengelerini değiştirecek. Güneş cenneti ülkemizde, umarım yenilenebilir enerji ve bu enerjinin depolanmasına daha çok akıl yürütülür.
Kalın sağlıcakla.
Gelecek pilde
Yerli elektrikli otomobille birlikte gündeme gelen piller, aslında değişen dünyanın da habercisi.
Öyle ya, fosil yakıtlarla dünyamızı kirletiyoruz el birliği ile. Ancak bir yandan fosil yakıtların azalma eğilimi, diğer yandan küresel ısınma etkisiyle, artık araçların elektrik enerjisiyle çalışması geri dönülemez bir noktaya gidiyor. Ancak burada önemli iki nokta öne çıkıyor. İlki elektriğin kaynağının ne olduğu? Yani pillerin şarj edileceği elektrik enerjisi yenilenebilir enerjiden mi, yoksa yine fosil yakıtlardan mı elde ediliyor. Eğer elektriğinizi fosil yakıtlardan üretmeye devam ediyorsanız, elektrikli araç kullanmanızın çok da bir önemi yok.
Ancak gerek fosil yakıtların azalması gerekse küresel ısınma nedeniyle dünyada elektriğin depolanması için çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Bu konuda da Çin pastanın hakimi. Çin, yüzde 62 ile pil üretiminde lider. Çin’i ABD, Güney Kore ve Polonya takip ediyor.
Türkiye de, Zorlu Holding ve Çinli ortağıyla bu konuda önemli bir adım atmış durumda. Zorlu Grubu 2023’te Türkiye’nin ve dünyanın sayılı pil üreticisi olmak için harekete geçti. Bilindiği gibi Zorlu Grubu, yerli otomobilin de ortakları arasında
*
Olaydaki devrimi şöyle düşünün; buhar gücü bulunduğunda, insanlar bir yandan kendi kas gücünün sınırlarını aşmış, diğer yandan da mobiliteyi sağlamıştı. Şimdi de elektrik enerjisinde hem mobilite daha da yaygın hale geliyor, hem de çevrecilik öne çıkıyor. Düşünün ki evinizin çatısında güneşten elde ettiğiniz elektriği pillerle depoladınız. Artık daha mobil ve daha çevreci olabileceksiniz.
Teknoloji de hızla bu gelişmelere hizmet eder durumda. Pillerin kullanım ömürleri, şarj süreleri artarken kapladıkları yer ve ağırlık da giderek düşüyor. Fiyatlar da öyle. Aynı gelişme yenilenebilir enerji üretme teknolojilerinde de ortaya çıkıyor. Yani kısa sürede yenilenebilir enerji ve bu enerjinin depolanması teknolojileri daha ulaşılır hale geliyor. Yine tıpkı buharlı makinelerin bulunmasında olduğu gibi. Ancak bu kez her şey kat be kat hızlı gelişiyor. Şu an lityum iyon pillerin de yakın gelecekte yeni bir teknolojik gelişmeye maruz kalacağı ve yepyeni bir dünyanın önümüzde açılacağı ifade edilir oldu.
O nedenle varmak istediğim sadeti kısaca şöyle ifade edeyim; yerli otomobil, tek başına bir anlam ifade etmiyor. Ancak bunu geleceği yakalamak olarak görürsek ve özellikle pil teknolojilerinde söz sahibi olmaya çabalarsak o zaman gerçekten bir çağı yakalarız. Artık güç bitmeyen pillere sahip olanın elinde olacak. Petrol giderek önemini azaltacak. Bu da enerjideki güç dengelerini değiştirecek. Güneş cenneti ülkemizde, umarım yenilenebilir enerji ve bu enerjinin depolanmasına daha çok akıl yürütülür.
Kalın sağlıcakla.