Çalışmak istemeyen gençlere dikkat

Pandemiden en çok etkilenen sektör, hiç kuşkusuz ki insanlarla direkt temastaki hizmet sektörü oldu. Başta da turizm ve ulaşım.

Bu sektörlerde yavaş yavaş düzelmeler görülüyor. Önce ondan bahsedelim. 9 ayda turizmimiz hızını kazanmaya başladı. Ciğerlerimizi yakan yangınlara rağmen 2020 yılındaki kayıpları telafi ettik.

Ancak...

Evet bir ancak var. 2019 yılının çok ama çok uzağındayız. Elbette olumsuz koşulları düşünerek ‘buna da şükür’ diyoruz. 9 ayda 21 milyon 507 bin turist ülkemizi ziyaret etti. Geçen yıl aynı dönem için bu rakam 15 milyon 971 binmiş. 2019’da ise 41 milyon 564 bin.

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Geçen yılın toplamında 12 milyar dolar olan turizm geliri ilk 9 ayda 17 milyar dolara dayandı bile. Yıl sonuna kadar 20 milyar doları biraz geçmesi beklenen turizm geliri, pandemi öncesine göre ise düşük elbette. 2019’da 34 milyar 500 milyon dolar gelir elde edilmişti. Bir sevindirici durum var; o da kişi başına düşen harcama miktarı 830 dolara ulaşmış durumda.

Yani 2020 yılını çok büyük sıkıntılarla kapatan sektör 2021’de sadece yara sarabildi. Gelecek yıl neler olur bilinmez ancak diğer sektörlerde işler çok da iyi gitmiyor. Çip krizi tüm alanları etkiledi. Otomobil üreticilerinin sesi çok çıkıyor ama asıl sorunu elektronikçiler yaşıyor. Bir yıl önceden sipariş geçen elektronik üreticileri teslim tarihi alamadıklarından ve fiyatların 4-5 katına çıkmasından rahatsız. Hiç böyle bir dönem yaşamadıklarını söylüyorlar. Yalın üretim stratejilerinin talep birikmesine neden olduğunu ve bunun da aniden taleplerin açılmasıyla arzın uyum sağlayamamasına bağlıyorlar. Düzelmenin de 1 yılı bulabileceğini ifade ediyorlar.

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