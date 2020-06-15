Bursa'nın değişmeyen sorunu

Bursa, raylarla 1892’de tanışmış. Mudanya’dan Bursa’ya 56 yıl süren tren seferi 1948’de sona ermiş. Raylar sökülmüş. Ancak o günlerden kalan istasyonlar, bugün lokanta-cafe olarak hizmet vermeye devam ediyor.
Bursa’nın uzun yıllar sonra tekrar raylara kavuşması ise şehir içi ulaşımla mümkün oldu.
2002 yılında Bursaray ilk seferine başladı. İpekböceği, tarihi tramvay hatlarıyla, raylara alışkın hale geldi Bursa. Ama Bursa’nın makus talihini kimse kıramadı. 25 yıllık meslek hayatım boyunca, Bursa’nın en önemli sorunlarının başında, ulaşımın geldiğine tanıklık ettim.Üzerine defalarca yazdım, haber yaptım.
Hava, deniz ve karadan şehirler ve ülkeler arası bağlantı sorunun hep yaşadı Bursa.
25 YILDIR YENEMEDİ
Türkiye’nin üretim üssü ve ikinci ihracatçı ili olarak, bu talihini, 25 yılına tanıklık ettiğim sürede hiç yenemedi Bursa. Yenişehir Havaalanı, Yunuseli Havaalanı tartışmaları hiç bitmedi. Yenişehir Havaalanı’nın bölge havaalanı olarak kullanılması ihtimali de İstanbul Havaalanı’nın yapımıyla neredeyse imkansız hale geldi. Oysa dünyada bolca örneği olan ucuz havaalanı olması içten değildi Yenişehir’in.
Yenişehir, birkaç şehire sefer düzenlenen, hac döneminde kullanılan efektif kullanılamayan bir havaalanı olarak yaşamını sürdürüyor.
Havada işi çözemedik. Karada ise otoyollarla, gecikmeli de olsa bir rahatlama yaşandı şehirlerarası ulaşımda.
İzmir ve İstanbul’a ulaşım, paranız varsa daha kısa sürede gerçekleşmeye başladı. Ama trende işler öyle yürümedi. Ankara’dan Bursa’ya müjde haberleri geliyor, 2023’te Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri başlar diye. İyi de 2016’da, ardından 2021’de başlayacağı da söylenmişti.
2012’DEN BERİ SORU İŞARETİ
Benim anlayamadığım, Türkiye’nin 4. büyük kenti, üretim ve ihracat üssü bir kentin ve onun yetiştirdiği isimlerin kentin ulaşımda bu kadar geri kalmasına müdahale edememesi. Bursa’nın söz sahibi kişileri, 25 yıllık meslek hayatım boyunca tanık oldum ki ulaşım konusunda kentin yararına olacak konularda ya yanlış işler yaptılar ya da sonuca ulaşamadılar.
Ben artık YHT konusuna yetişemiyorum. Kaç istasyonu var? YHT mi olacak normal tren mi? Sadece yolcu mu taşınacak, yük de olacak mı? Gemlik’e ayrı hat gidecek mi? Ne kadara mal oluyor? Ne zaman bitecek? Nereden geçecek?
Bu sorular ilk kazmanın vurulduğu 2012’den beri hep konuşuldu. Ben artık peşini bıraktım. Trene binip Ankara’ya gidene kadar YHT benim için bir hayal olarak duracak.
Kalın sağlıcakla.
Bursa'nın değişmeyen sorunu
Bursa, raylarla 1892’de tanışmış. Mudanya’dan Bursa’ya 56 yıl süren tren seferi 1948’de sona ermiş. Raylar sökülmüş. Ancak o günlerden kalan istasyonlar, bugün lokanta-cafe olarak hizmet vermeye devam ediyor.
Bursa’nın uzun yıllar sonra tekrar raylara kavuşması ise şehir içi ulaşımla mümkün oldu.
2002 yılında Bursaray ilk seferine başladı. İpekböceği, tarihi tramvay hatlarıyla, raylara alışkın hale geldi Bursa. Ama Bursa’nın makus talihini kimse kıramadı. 25 yıllık meslek hayatım boyunca, Bursa’nın en önemli sorunlarının başında, ulaşımın geldiğine tanıklık ettim.Üzerine defalarca yazdım, haber yaptım.
Hava, deniz ve karadan şehirler ve ülkeler arası bağlantı sorunun hep yaşadı Bursa.
25 YILDIR YENEMEDİ
Türkiye’nin üretim üssü ve ikinci ihracatçı ili olarak, bu talihini, 25 yılına tanıklık ettiğim sürede hiç yenemedi Bursa. Yenişehir Havaalanı, Yunuseli Havaalanı tartışmaları hiç bitmedi. Yenişehir Havaalanı’nın bölge havaalanı olarak kullanılması ihtimali de İstanbul Havaalanı’nın yapımıyla neredeyse imkansız hale geldi. Oysa dünyada bolca örneği olan ucuz havaalanı olması içten değildi Yenişehir’in.
Yenişehir, birkaç şehire sefer düzenlenen, hac döneminde kullanılan efektif kullanılamayan bir havaalanı olarak yaşamını sürdürüyor.
Havada işi çözemedik. Karada ise otoyollarla, gecikmeli de olsa bir rahatlama yaşandı şehirlerarası ulaşımda.
İzmir ve İstanbul’a ulaşım, paranız varsa daha kısa sürede gerçekleşmeye başladı. Ama trende işler öyle yürümedi. Ankara’dan Bursa’ya müjde haberleri geliyor, 2023’te Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri başlar diye. İyi de 2016’da, ardından 2021’de başlayacağı da söylenmişti.
2012’DEN BERİ SORU İŞARETİ
Benim anlayamadığım, Türkiye’nin 4. büyük kenti, üretim ve ihracat üssü bir kentin ve onun yetiştirdiği isimlerin kentin ulaşımda bu kadar geri kalmasına müdahale edememesi. Bursa’nın söz sahibi kişileri, 25 yıllık meslek hayatım boyunca tanık oldum ki ulaşım konusunda kentin yararına olacak konularda ya yanlış işler yaptılar ya da sonuca ulaşamadılar.
Ben artık YHT konusuna yetişemiyorum. Kaç istasyonu var? YHT mi olacak normal tren mi? Sadece yolcu mu taşınacak, yük de olacak mı? Gemlik’e ayrı hat gidecek mi? Ne kadara mal oluyor? Ne zaman bitecek? Nereden geçecek?
Bu sorular ilk kazmanın vurulduğu 2012’den beri hep konuşuldu. Ben artık peşini bıraktım. Trene binip Ankara’ya gidene kadar YHT benim için bir hayal olarak duracak.
Kalın sağlıcakla.