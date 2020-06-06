Zamanımızın en iyileri…

Sinema mönümüzde 2000’lerin en iyilerine devam ediyoruz... Geçen hafta 2000-2009 aralığında dolaşmıştık, bu hafta da 2010’dan günümüze uzanıyoruz. İşte size tarihsel, politik, sistem karşıtı, ‘öteki’ler, aşk, şiir, inanç gibi duraklarda dolaşan son derece çarpıcı filmler toplamı...
1) BİR AYRILIK / JODAEIYE NADER AZ SIMIN
HER ŞEYİN BAŞI VİCDAN
Tahranlı orta sınıfa mensup bir çiftin hayatında ayrılık rüzgârları esmektedir. Anne Simin, 11 yaşındaki kızı için yurtdışına gitmek ister, kocası Nadir’se kendisini alzheimer hastası babasına bakmakla yükümlü görür. İranlı Asghar Farhadi’nin yapıtı 2000’lerin tartışmasız en muhteşem filmlerinden biridir, insanın yüreğine işler. Ayrıca ‘Yabancı Dilde En İyi Film’ kategorisinde Oscar kazanmıştır.
2) LEVIATHAN
ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜN RESMİ…
Kuzeybatı Rusya’daki bir kasabada ilk evliliğinden olan oğlu Roma ve ikinci karısı Lilya’yla yaşayan araba tamircisi Kolya odağında bir dönem panoraması. Andrey Zvyagintsev, filminin adıyla hem Tevrat’ta yer alan canavara hem de Thomas Hobbes’un klasik kitabına göndermede bulunurken genel bir çürümüşlüğün sosyolojisine soyunuyor.
3) MUHTEŞEM GÜZELLİK / LA GRANDE BELLEZZA
ROMA’DA FARKLI BİR GEZİ
Yıllar önce yazdığı romanla dikkat çeken ama sonrasını getiremeyen emektar gazeteci Jep Gambardella eşliğinde Roma’nın güzellikleri... Öte yandan toplumsal sıkışma ve her kesime sirayet eden kokuşmuşluk tasviri… İtalyan sinemasının son dönemdeki en etkileyici yönetmeni Paolo Sorrentino’nun ismi gibi ‘muhteşem’ yapıtı ‘Yabancı Dilde En İyi Film’ dalında da Oscar’a uzanmıştı.
4) SEN ŞARKILARINI SÖYLE / INSIDE LLEWYN DAVIS
HÜZÜNLÜ KAYBEDENLER
1960’ların başında hayata tutunmakta zorlanan bir folk şarkıcısı… Coen Biraderler’in bu çizgi üstü yapımı ‘Görkemli Kaybedenler’ kuşağından portreler sunarken özellikle hüznüyle seyircisini etkiliyor. Filmin güzellikleri arasında Ulysses adlı kediyi ve bir Van Ronk bestesi, ‘Hang Me, Oh Hang Me’yi sayabiliriz.
5) İZ BIRAKMA / LEAVE NO TRACE
SİSTEME HAYIR!
Modern hayata karşı çıkıp doğaya sığınan bir babayla kızının hikâyesi… Jennifer Lawrence’ı şöhrete kavuşturan ‘Gerçeğin Parçaları’nın ardından uzun bir suskunluk dönemine giren Debra Granik’i tekrar sinemaya döndüren bu aykırı film, romantik ve naif takılmak yerine meseleyi son derece gerçekçi çizgilerde ele alıyor.
BUNLAR DA VAR!
- Spotlight / Yön: Tom McCarthy
- Mavi En Sıcak Renktir / La Vie d’Adèle / Yön: Abdellatif Kechiche
- Dovlatov / Yön: Aleksey German Jr.
- Sessizliğin Bakışı / The Look of Silence /Yön: Joshua Oppenheimer
- Frantz / Yön: François Ozon
- Transit / Yön: Christian Petzold
- Carol / Yön: Todd Haynes
- Beden ve Ruh / Teströl es lelekröl / Yön: Ildiko Enyedi
- The Post / Yön: Steven Spielberg
- Ay Işığı / Moonlight / Yön: Barry Jenkins
- El Club / Yön: Pablo Larrain
- Arakçılar / Manbiki kazoku / Yön: Hirokazu Koreeda
- Aşk / Amour / Yön: Michael Haneke
- First Reformed / Yön: Paul Schrader
- Mutlu Lazzaro / Lazzaro felice / Yön: Alice Rohrwacher
- Yaz / Leto / Yön: Kirill Serebrennikov
- Aç Kalpler / Hungry Hearts / Yön: Saverio Costanzo
- Paterson / Yön: Jim Jarmusch
- Kaptan Amerika: Kış Askeri / Captain America: The Winter Soldier / Yön: Russo Kardeşler
- Ben, Daniel Blake / I, Daniel Blake / Yön: Ken Loach
- Gizli Bir Yaşam / A Hidden Life / Yön: Terrence Malick
- 45 Yıl / 45 Years / Yön: Andrew Haigh
- Zama / Yön: Lucrecia Martel
- Pas ve Kemik / De Rouille et d’Os / Yön: Jacques Audiard
- Hakaret / L’insulte / Yön: Ziad Doueiri
- İki Gün ve Bir Gece / Deux Jours, Une Nuit / Yön: Dardenne Kardeşler
- Beyaz Tanrı / Feher Isten / Yön: Kornel Mundruczo
- Whiplash / Yön: Damien Chazelle
- Mirasçılar / Las herederas / Yön: Marcelo Martinessi
- Saul’un Oğlu / Saul fia / Yön: Laszlo Nemes
- The Lobster / Yön: Yorgos Lanthimos
- Mad Max: Fury Road / Yön: George Miller
- Aslı Gibidir / Copie Conforme / Yön: Abbas Kiarostami
- Ayı Teddy / Ted / Yön: Seth MacFarlane
- Gloria / Yön: Sebastian Lelio
ÇOCUKLAR SİZLERİ UNUTMADIK
Evin küçük üyeleri için haftanın mönüsü...
1. BUZ DEVRİ / ICE AGE
GÖREVİMİZ TEHLİKE!
Buzul çağında hayatta kalmaya çabalarken bir araya gelen üç hayvanın asıl derdi, küçük bir bebeği ailesine teslim etmek olmuştur.
2. NEŞELİ AYAKLAR / HAPPY FEET
SESİM KÖTÜ OLABİLİR AMA...
Berbat bir sese sahip olduğu için ait içinde bulunduğu toplumdan dışlanan Mumble adlı bir penguenin kendi yolunu bulma çabası…
3. DİNOZOR / DİNOSAUR
BU YAĞMUR, AH BU YAĞMUR!
Henüz kuluçkadayken kaçırılan ve maymunlar tarafından büyütülen Aladar isimli bir dinozorun anakaraya ulaşma mücadelesi…
4. KÖPEKBALIĞI HİKÂYESİ / SHARK TALE
MAFYAYA KAFA TUTUNCA...
Ünlü olmak için yalan söyleyen küçük balık Oscar... Ona yardım eden mafya babası köpekbalığıyla onun gelenekleri reddeden oğlu Lenny...
5. ÇILGIN DOSTLAR / OPEN SEASON
MAKSAT HEYECAN OLSUN
Evcilleşen bozayı Boog, Elliot adlı delidolu bir geyikle tanışır ve rutine bağlı hayatını terk ederek heyecanlı bir serüvene atılır.
Zamanımızın en iyileri…
Sinema mönümüzde 2000’lerin en iyilerine devam ediyoruz... Geçen hafta 2000-2009 aralığında dolaşmıştık, bu hafta da 2010’dan günümüze uzanıyoruz. İşte size tarihsel, politik, sistem karşıtı, ‘öteki’ler, aşk, şiir, inanç gibi duraklarda dolaşan son derece çarpıcı filmler toplamı...
1) BİR AYRILIK / JODAEIYE NADER AZ SIMIN
HER ŞEYİN BAŞI VİCDAN
Tahranlı orta sınıfa mensup bir çiftin hayatında ayrılık rüzgârları esmektedir. Anne Simin, 11 yaşındaki kızı için yurtdışına gitmek ister, kocası Nadir’se kendisini alzheimer hastası babasına bakmakla yükümlü görür. İranlı Asghar Farhadi’nin yapıtı 2000’lerin tartışmasız en muhteşem filmlerinden biridir, insanın yüreğine işler. Ayrıca ‘Yabancı Dilde En İyi Film’ kategorisinde Oscar kazanmıştır.
2) LEVIATHAN
ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜN RESMİ…
Kuzeybatı Rusya’daki bir kasabada ilk evliliğinden olan oğlu Roma ve ikinci karısı Lilya’yla yaşayan araba tamircisi Kolya odağında bir dönem panoraması. Andrey Zvyagintsev, filminin adıyla hem Tevrat’ta yer alan canavara hem de Thomas Hobbes’un klasik kitabına göndermede bulunurken genel bir çürümüşlüğün sosyolojisine soyunuyor.
3) MUHTEŞEM GÜZELLİK / LA GRANDE BELLEZZA
ROMA’DA FARKLI BİR GEZİ
Yıllar önce yazdığı romanla dikkat çeken ama sonrasını getiremeyen emektar gazeteci Jep Gambardella eşliğinde Roma’nın güzellikleri... Öte yandan toplumsal sıkışma ve her kesime sirayet eden kokuşmuşluk tasviri… İtalyan sinemasının son dönemdeki en etkileyici yönetmeni Paolo Sorrentino’nun ismi gibi ‘muhteşem’ yapıtı ‘Yabancı Dilde En İyi Film’ dalında da Oscar’a uzanmıştı.
4) SEN ŞARKILARINI SÖYLE / INSIDE LLEWYN DAVIS
HÜZÜNLÜ KAYBEDENLER
1960’ların başında hayata tutunmakta zorlanan bir folk şarkıcısı… Coen Biraderler’in bu çizgi üstü yapımı ‘Görkemli Kaybedenler’ kuşağından portreler sunarken özellikle hüznüyle seyircisini etkiliyor. Filmin güzellikleri arasında Ulysses adlı kediyi ve bir Van Ronk bestesi, ‘Hang Me, Oh Hang Me’yi sayabiliriz.
5) İZ BIRAKMA / LEAVE NO TRACE
SİSTEME HAYIR!
Modern hayata karşı çıkıp doğaya sığınan bir babayla kızının hikâyesi… Jennifer Lawrence’ı şöhrete kavuşturan ‘Gerçeğin Parçaları’nın ardından uzun bir suskunluk dönemine giren Debra Granik’i tekrar sinemaya döndüren bu aykırı film, romantik ve naif takılmak yerine meseleyi son derece gerçekçi çizgilerde ele alıyor.
BUNLAR DA VAR!
ÇOCUKLAR SİZLERİ UNUTMADIK
Evin küçük üyeleri için haftanın mönüsü...
1. BUZ DEVRİ / ICE AGE
GÖREVİMİZ TEHLİKE!
Buzul çağında hayatta kalmaya çabalarken bir araya gelen üç hayvanın asıl derdi, küçük bir bebeği ailesine teslim etmek olmuştur.
2. NEŞELİ AYAKLAR / HAPPY FEET
SESİM KÖTÜ OLABİLİR AMA...
Berbat bir sese sahip olduğu için ait içinde bulunduğu toplumdan dışlanan Mumble adlı bir penguenin kendi yolunu bulma çabası…
3. DİNOZOR / DİNOSAUR
BU YAĞMUR, AH BU YAĞMUR!
Henüz kuluçkadayken kaçırılan ve maymunlar tarafından büyütülen Aladar isimli bir dinozorun anakaraya ulaşma mücadelesi…
4. KÖPEKBALIĞI HİKÂYESİ / SHARK TALE
MAFYAYA KAFA TUTUNCA...
Ünlü olmak için yalan söyleyen küçük balık Oscar... Ona yardım eden mafya babası köpekbalığıyla onun gelenekleri reddeden oğlu Lenny...
5. ÇILGIN DOSTLAR / OPEN SEASON
MAKSAT HEYECAN OLSUN
Evcilleşen bozayı Boog, Elliot adlı delidolu bir geyikle tanışır ve rutine bağlı hayatını terk ederek heyecanlı bir serüvene atılır.