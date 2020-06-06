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Uğur Vardan

Uğur Vardan

uvardan@hurriyet.com.tr

Zamanımızın en iyileri…

6 Haziran 2020

Sinema mönümüzde 2000’lerin en iyilerine devam ediyoruz... Geçen hafta 2000-2009 aralığında dolaşmıştık, bu hafta da 2010’dan günümüze uzanıyoruz. İşte size tarihsel, politik, sistem karşıtı, ‘öteki’ler, aşk, şiir, inanç gibi duraklarda dolaşan son derece çarpıcı filmler toplamı...

1) BİR AYRILIK / JODAEIYE NADER AZ SIMINZamanımızın en iyileri…
HER ŞEYİN BAŞI VİCDAN

Tahranlı orta sınıfa mensup bir çiftin hayatında ayrılık rüzgârları esmektedir. Anne Simin, 11 yaşındaki kızı için yurtdışına gitmek ister, kocası Nadir’se kendisini alzheimer hastası babasına bakmakla yükümlü görür. İranlı Asghar Farhadi’nin yapıtı 2000’lerin tartışmasız en muhteşem filmlerinden biridir, insanın yüreğine işler. Ayrıca ‘Yabancı Dilde En İyi Film’ kategorisinde Oscar kazanmıştır.

2) LEVIATHANZamanımızın en iyileri…
ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜN RESMİ…

Kuzeybatı Rusya’daki bir kasabada ilk evliliğinden olan oğlu Roma ve ikinci karısı Lilya’yla yaşayan araba tamircisi Kolya odağında bir dönem panoraması. Andrey Zvyagintsev, filminin adıyla hem Tevrat’ta yer alan canavara hem de Thomas Hobbes’un klasik kitabına göndermede bulunurken genel bir çürümüşlüğün sosyolojisine soyunuyor.

3) MUHTEŞEM GÜZELLİK / LA GRANDE BELLEZZAZamanımızın en iyileri…
ROMA’DA FARKLI BİR GEZİ

Yıllar önce yazdığı romanla dikkat çeken ama sonrasını getiremeyen emektar gazeteci Jep Gambardella eşliğinde Roma’nın güzellikleri... Öte yandan toplumsal sıkışma ve her kesime sirayet eden kokuşmuşluk tasviri… İtalyan sinemasının son dönemdeki en etkileyici yönetmeni Paolo Sorrentino’nun ismi gibi ‘muhteşem’ yapıtı ‘Yabancı Dilde En İyi Film’ dalında da Oscar’a uzanmıştı.

4) SEN ŞARKILARINI SÖYLE / INSIDE LLEWYN DAVISZamanımızın en iyileri…
HÜZÜNLÜ KAYBEDENLER

1960’ların başında hayata tutunmakta zorlanan bir folk şarkıcısı… Coen Biraderler’in bu çizgi üstü yapımı ‘Görkemli Kaybedenler’ kuşağından portreler sunarken özellikle hüznüyle seyircisini etkiliyor. Filmin güzellikleri arasında Ulysses adlı kediyi ve bir Van Ronk bestesi, ‘Hang Me, Oh Hang Me’yi sayabiliriz.

5) İZ BIRAKMA / LEAVE NO TRACEZamanımızın en iyileri…
SİSTEME HAYIR!

Modern hayata karşı çıkıp doğaya sığınan bir babayla kızının hikâyesi… Jennifer Lawrence’ı şöhrete kavuşturan ‘Gerçeğin Parçaları’nın ardından uzun bir suskunluk dönemine giren Debra Granik’i tekrar sinemaya döndüren bu aykırı film, romantik ve naif takılmak yerine meseleyi son derece gerçekçi çizgilerde ele alıyor. 

BUNLAR DA VAR!

  1. Spotlight / Yön: Tom McCarthy
  2. Mavi En Sıcak Renktir / La Vie d’Adèle / Yön: Abdellatif Kechiche
  3. Dovlatov / Yön: Aleksey German Jr.
  4. Sessizliğin Bakışı / The Look of Silence /Yön: Joshua Oppenheimer
  5. Frantz / Yön: François Ozon
  6. Transit / Yön: Christian Petzold
  7. Carol / Yön: Todd Haynes
  8. Beden ve Ruh / Teströl es lelekröl / Yön: Ildiko Enyedi
  9. The Post / Yön: Steven Spielberg
  10. Ay Işığı / Moonlight / Yön: Barry JenkinsZamanımızın en iyileri…
  11. El Club / Yön: Pablo Larrain
  12. Arakçılar / Manbiki kazoku / Yön: Hirokazu Koreeda
  13. Aşk / Amour / Yön: Michael Haneke
  14. First Reformed / Yön: Paul Schrader
  15. Mutlu Lazzaro / Lazzaro felice / Yön: Alice Rohrwacher
  16. Yaz / Leto / Yön: Kirill Serebrennikov
  17. Aç Kalpler / Hungry Hearts / Yön: Saverio Costanzo
  18. Paterson / Yön: Jim Jarmusch
  19. Kaptan Amerika: Kış Askeri / Captain America: The Winter Soldier / Yön: Russo Kardeşler
  20. Ben, Daniel Blake / I, Daniel Blake / Yön: Ken Loach
  21. Gizli Bir Yaşam / A Hidden Life / Yön: Terrence Malick
  22. 45 Yıl / 45 Years / Yön: Andrew Haigh
  23. Zama / Yön: Lucrecia Martel
  24. Pas ve Kemik / De Rouille et d’Os / Yön: Jacques Audiard
  25. Hakaret / L’insulte / Yön: Ziad Doueiri
  26. İki Gün ve Bir Gece / Deux Jours, Une Nuit / Yön: Dardenne Kardeşler
  27. Beyaz Tanrı / Feher Isten / Yön: Kornel Mundruczo
  28. Whiplash / Yön: Damien Chazelle
  29. Mirasçılar / Las herederas / Yön: Marcelo Martinessi
  30. Saul’un Oğlu / Saul fia / Yön: Laszlo Nemes
  31. The Lobster / Yön: Yorgos Lanthimos
  32. Mad Max: Fury Road / Yön: George Miller
  33. Aslı Gibidir / Copie Conforme / Yön: Abbas Kiarostami
  34. Ayı Teddy / Ted / Yön: Seth MacFarlane
  35. Gloria / Yön: Sebastian Lelio

ÇOCUKLAR SİZLERİ UNUTMADIK

Evin küçük üyeleri için haftanın mönüsü...  

1. BUZ DEVRİ / ICE AGE

GÖREVİMİZ TEHLİKE!

Buzul çağında hayatta kalmaya çabalarken bir araya gelen üç hayvanın asıl derdi, küçük bir bebeği ailesine teslim etmek olmuştur.

2. NEŞELİ AYAKLAR / HAPPY FEET

SESİM KÖTÜ OLABİLİR AMA...

Berbat bir sese sahip olduğu için ait içinde bulunduğu toplumdan dışlanan Mumble adlı bir penguenin kendi yolunu bulma çabası…

3. DİNOZOR / DİNOSAUR

BU YAĞMUR, AH BU YAĞMUR!

Henüz kuluçkadayken kaçırılan ve maymunlar tarafından büyütülen Aladar isimli bir dinozorun anakaraya ulaşma mücadelesi…

4. KÖPEKBALIĞI HİKÂYESİ / SHARK TALE

MAFYAYA KAFA TUTUNCA...

Ünlü olmak için yalan söyleyen küçük balık Oscar... Ona yardım eden mafya babası köpekbalığıyla onun gelenekleri reddeden oğlu Lenny...

5. ÇILGIN DOSTLAR / OPEN SEASONZamanımızın en iyileri…
MAKSAT HEYECAN OLSUN

Evcilleşen bozayı Boog, Elliot adlı delidolu bir geyikle tanışır ve rutine bağlı hayatını terk ederek heyecanlı bir serüvene atılır.

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