Üçü bir arada…

‘Evde kal’maya devam ederken yedinci sanatla olan bağımızı da güçlendirmeyi unutmuyoruz. Bu haftanın öneriler listesinde sinema tarihinin en etkileyici ‘üçlemeler’i var. Sizi mafya destanlarından fantastik serüvenlere uzanan bir yolculuğa davet ediyoruz...
1-Baba Üçlemesi /The Godfather TrIlogy
En ‘baba’ seri!
Sinema tarihinin popüler kültürdeki yeri belki de en derin serisi... Corleone ailesindeki kuşaklar arası değişimle birlikte mafyanın iç işleyiş kuralları tarafından biçimlenen hayatlarında gezinen üçleme, Mario Puzo’nun romanından sinemaya uyarlanmıştı. Francis Ford Coppola’nın klişeleri muazzam şekilde kullandığı seride Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro, Diane Keaton, Thalia Shire, Andy Garcia gibi isimleri izledik, Nino Rota’nın unutulmaz müziğine kulak verdik. Serinin en büyük günahı, mafyayı, destansı bir anlatımla adeta yüceltmesiydi.
2-Üç Renk Üçlemesi / TroIs couleurs trIlogIe
Özgürlük, eşitlik,kardeşlik...
Fransız bayrağının üç renginin (mavi, beyaz, kırmızı) temsil ettiği değerlerde, yani özgürlük, eşitlik ve kardeşlik temalarında dolaşan üç unutulmaz film... Büyük usta Krzysztof Kieslowski’nin şiirsel anlatımıyla bezeli, ahlaki ve sosyolojik metaforlarla yüklü bu muhteşem serinin duraklarında Juliette Binoche, Julie Delpy ve Irene Jacob’u izliyoruz. Zbigniew Preisner’in muhteşem müziği de filmler kadar hafızalardaki yerini almıştır.
3-The MatrIx Üçlemesi /
The MatrIx TrIlogy
Mavi hapı alırsan hikâye biter!
İnsanlığın makinelerden, makineleşmekten kurtarılma mücadelesi... Seçilmiş kişi ‘Neo’ öncülüğündeki bir direniş öyküsünü işleyen üçlemenin özellikle ilk adımı, sinema tarihinin kimi görsel algılarını yeniden tanımladı. Bilgisayar efektleri yardımıyla yaratılan atmosferi ve felsefi göndermeleriyle dikkat çeken Lana ve Lilly Wachowski imzalı üçleme, Keanu Reeves’i de sinemasal bir ‘ikon’a dönüştürdü.
4- Yüzüklerin Efendisi Üçlemesi /
The Lord of the RIngs TrIlogy
‘Orta Dünya’nın halleri…
J.R.R. Tolkien’in fantastik destanının Yeni Zelandalı yönetmen Peter Jackson eliyle sinemasal düzlemde yeniden yaratılması... Sevimli ve mücadeleci hobbitler (başta Frodo Baggins olmak üzere), Gandalf, Aragorn, Boromir, Legolas, Sauron, Saruman, Gollum, Elfler, Orklar, Goblinler, Orta Dünya derken iyilik ve kötülüğün ezeli ve ebedi savaşı... Görsel zirvesini ‘Miğfer Dibi Savaşı’nda bulan seri, kimilerine göre sinema tarihinin
en fantastik üçlemesidir.
5-Geleceğe Dönüş Üçlemesi /
Back to the Future TrIlogy
Zaman düşer ellerimden yere…
Çılgın doktor Emmett Brown’ın icadı arabayla geleceğe gitmek isterken geçmişe
uzanan ve buradaki bir hatasıyla kronolojiyi bozan genç Marty’nin yaşadıkları ve yaşattıkları... H.G. Wells’in ünlü klasiği ‘Zaman Makinesi’nin son derece eğlenceli bir uyarlaması. Üçleme zamanla kültürel bir fenomene dönüştü. Maharetli yönetmen Robert Zemeckis’in yarattığı dünyanın içinde ana karakterlere hayat veren Michael J. Fox ve Christopher Lloyd da sinema tarihinin en bilinen ikililerinden oldu.
6-Bourne Üçlemesi /
The Bourne TrIlogy
Ben tek, siz hepiniz…
Robert Ludlum’ın ‘Soğuk Savaş’ döneminde yarattığı karakterin şimdiki zaman serüvenlerini anlatan seri, örgütüne karşı tek başına savaş veren bir CIA ajanının mücadelesine odaklanır. Jason Bourne, gerçekçi çizgilerle donatılmış bir Bond’dur ve gezindiği coğrafyalar günümüz politik konjonktürüne göndermeler içerir.
Yönetmenliğini önce Doug Liman’ın sonra da Paul Greengras’ın üstlendiği ve Matt Damon’ın sürüklediği üçleme, son dönemlerin en heyecanlı serisidir.
7-The Before Üçlemesi/ The Before TrIlogy
Her şey bir trende başladı
Jesse ve Celine’in bir tren yolculuğunda hem etrafı hem de birbirlerini keşfetmeleriyle başlayan serüven zamana paralel biçimde gelişti. Richard Linklater’ın romantik bir gençlik filmi tadındaki ilk hamlesinin ardından evliliğin kendine özgü koşullarında seyreden bir seriye tanıklık ettik. Karakterlere Ethan Hawke-Julie Delpy ikilisi hayat verdi.
8-Mad Max Üçlemesi / Mad Max TrIlogy
Dünyanın çivisi çıktığında…
Distopik, karanlık bir dünyanın (ya da geleceğin) çarpıcı bir resmi... Özellikle ikinci adımında zirvesini bulan seri, Mel Gibson’ın da önünü açtı ve bir anlamda sinemaya popüler bir aktör kazandırdı. Bilindiği gibi Avusturyalı yönetmen George Miller, yıllar sonra aksiyon serisine bir ek daha yaptı ve bu kez Tom Hardy’li bir distopyanın tasvirine soyundu.
9-Çıplak Silah Üçlemesi / The Naked Gun TrIlogy
Saçmalamanın sınırsızlığı!
ZAZ (David Zucker, Jim Abrams ve Jim Zucker) üçlüsünün Frank Drebin adlı sakar bir dedektifin maceralarını anlatan üçlemesi, sinema tarihinin en komik serilerinden biridir. ‘Saçmanın saçması’ formdaki bu filmlerin başrolünde 2010’da kaybettiğimiz Leslie Nielsen’i izliyoruz.
10-Milenyum Üçlemesi / The MIllenNIum TrIlogy
Soğuktan gelen seri…
Stieg Larsson’un kitapları çok sattı, sinemaya uyarlandı. ‘Milenyum Üçlemesi’nde ‘Ejderha Dövmeli Kız’ Lisbeth Salander’ın (karakteri Noomi Rapace canlandırıyor) mücadelesini izliyoruz. İlkini Niels Arden Oplev’in, devamındaki adımlarıysa Daniel Alfredson’un yönettiği İsveç yapımı seri David Fincher’la Hollywood’a taşındı ama tek filmde kaldı.
Minikler için...
Yukarı Bak / Up
Gökyüzü hepimizindir
Küçük bir çocukla 78 yaşındaki yaşlı bir balon satıcısı adamın dostluğu üzerine olağanüstü bir Pixar yapımı.
Şrek / Shrek
Yeşilmişik, âşıkmışık!
Korkunç görünümlü yeşil devle bir prensesin aşkı... ‘Güzel ve Çirkin’in farklı bir versiyonu. ‘Şrek’in öyküsü ilk filmin gördüğü ilgiden sonra seriye dönüşmüştü.
İnanılmaz Aile
The IncredIbles
Bu aile çok ‘süper’
Süper bir kahramanın eve dönüşü ama koşullar gereği yeniden önemli bir görevi üstlenmesi. Sonradan ikincisi de çekilmişti.
Addams Ailesi
The Addams FamIly
Bu aile de çok ‘karanlık’
Amerikalı çizer Charles Addams’ın yarattığı kurgusal ‘aile’nin animasyon filmi versiyonu, ‘gotik’ havayı başarıyla yansıtırken bir anlamda çocuklara ‘öteki’lerle dostluk kurmanın yollarını gösteriyor.
Bambi
Zıplaya zıplaya büyümek...
Küçük bir ceylanın dostlarıyla birlikte ormanı, tehlikeleri, özetle hayatı keşfetmesini anlatan 1942 tarihli, zamana yenik düşmeyen bir Walt Disney klasiği...
Üçü bir arada…
‘Evde kal’maya devam ederken yedinci sanatla olan bağımızı da güçlendirmeyi unutmuyoruz. Bu haftanın öneriler listesinde sinema tarihinin en etkileyici ‘üçlemeler’i var. Sizi mafya destanlarından fantastik serüvenlere uzanan bir yolculuğa davet ediyoruz...
1-Baba Üçlemesi /The Godfather TrIlogy
En ‘baba’ seri!
Sinema tarihinin popüler kültürdeki yeri belki de en derin serisi... Corleone ailesindeki kuşaklar arası değişimle birlikte mafyanın iç işleyiş kuralları tarafından biçimlenen hayatlarında gezinen üçleme, Mario Puzo’nun romanından sinemaya uyarlanmıştı. Francis Ford Coppola’nın klişeleri muazzam şekilde kullandığı seride Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro, Diane Keaton, Thalia Shire, Andy Garcia gibi isimleri izledik, Nino Rota’nın unutulmaz müziğine kulak verdik. Serinin en büyük günahı, mafyayı, destansı bir anlatımla adeta yüceltmesiydi.
2-Üç Renk Üçlemesi / TroIs couleurs trIlogIe
Özgürlük, eşitlik,kardeşlik...
Fransız bayrağının üç renginin (mavi, beyaz, kırmızı) temsil ettiği değerlerde, yani özgürlük, eşitlik ve kardeşlik temalarında dolaşan üç unutulmaz film... Büyük usta Krzysztof Kieslowski’nin şiirsel anlatımıyla bezeli, ahlaki ve sosyolojik metaforlarla yüklü bu muhteşem serinin duraklarında Juliette Binoche, Julie Delpy ve Irene Jacob’u izliyoruz. Zbigniew Preisner’in muhteşem müziği de filmler kadar hafızalardaki yerini almıştır.
3-The MatrIx Üçlemesi /
The MatrIx TrIlogy
Mavi hapı alırsan hikâye biter!
İnsanlığın makinelerden, makineleşmekten kurtarılma mücadelesi... Seçilmiş kişi ‘Neo’ öncülüğündeki bir direniş öyküsünü işleyen üçlemenin özellikle ilk adımı, sinema tarihinin kimi görsel algılarını yeniden tanımladı. Bilgisayar efektleri yardımıyla yaratılan atmosferi ve felsefi göndermeleriyle dikkat çeken Lana ve Lilly Wachowski imzalı üçleme, Keanu Reeves’i de sinemasal bir ‘ikon’a dönüştürdü.
4- Yüzüklerin Efendisi Üçlemesi /
The Lord of the RIngs TrIlogy
‘Orta Dünya’nın halleri…
J.R.R. Tolkien’in fantastik destanının Yeni Zelandalı yönetmen Peter Jackson eliyle sinemasal düzlemde yeniden yaratılması... Sevimli ve mücadeleci hobbitler (başta Frodo Baggins olmak üzere), Gandalf, Aragorn, Boromir, Legolas, Sauron, Saruman, Gollum, Elfler, Orklar, Goblinler, Orta Dünya derken iyilik ve kötülüğün ezeli ve ebedi savaşı... Görsel zirvesini ‘Miğfer Dibi Savaşı’nda bulan seri, kimilerine göre sinema tarihinin
en fantastik üçlemesidir.
5-Geleceğe Dönüş Üçlemesi /
Back to the Future TrIlogy
Zaman düşer ellerimden yere…
Çılgın doktor Emmett Brown’ın icadı arabayla geleceğe gitmek isterken geçmişe
uzanan ve buradaki bir hatasıyla kronolojiyi bozan genç Marty’nin yaşadıkları ve yaşattıkları... H.G. Wells’in ünlü klasiği ‘Zaman Makinesi’nin son derece eğlenceli bir uyarlaması. Üçleme zamanla kültürel bir fenomene dönüştü. Maharetli yönetmen Robert Zemeckis’in yarattığı dünyanın içinde ana karakterlere hayat veren Michael J. Fox ve Christopher Lloyd da sinema tarihinin en bilinen ikililerinden oldu.
6-Bourne Üçlemesi /
The Bourne TrIlogy
Ben tek, siz hepiniz…
Robert Ludlum’ın ‘Soğuk Savaş’ döneminde yarattığı karakterin şimdiki zaman serüvenlerini anlatan seri, örgütüne karşı tek başına savaş veren bir CIA ajanının mücadelesine odaklanır. Jason Bourne, gerçekçi çizgilerle donatılmış bir Bond’dur ve gezindiği coğrafyalar günümüz politik konjonktürüne göndermeler içerir.
Yönetmenliğini önce Doug Liman’ın sonra da Paul Greengras’ın üstlendiği ve Matt Damon’ın sürüklediği üçleme, son dönemlerin en heyecanlı serisidir.
7-The Before Üçlemesi/ The Before TrIlogy
Her şey bir trende başladı
Jesse ve Celine’in bir tren yolculuğunda hem etrafı hem de birbirlerini keşfetmeleriyle başlayan serüven zamana paralel biçimde gelişti. Richard Linklater’ın romantik bir gençlik filmi tadındaki ilk hamlesinin ardından evliliğin kendine özgü koşullarında seyreden bir seriye tanıklık ettik. Karakterlere Ethan Hawke-Julie Delpy ikilisi hayat verdi.
8-Mad Max Üçlemesi / Mad Max TrIlogy
Dünyanın çivisi çıktığında…
Distopik, karanlık bir dünyanın (ya da geleceğin) çarpıcı bir resmi... Özellikle ikinci adımında zirvesini bulan seri, Mel Gibson’ın da önünü açtı ve bir anlamda sinemaya popüler bir aktör kazandırdı. Bilindiği gibi Avusturyalı yönetmen George Miller, yıllar sonra aksiyon serisine bir ek daha yaptı ve bu kez Tom Hardy’li bir distopyanın tasvirine soyundu.
9-Çıplak Silah Üçlemesi / The Naked Gun TrIlogy
Saçmalamanın sınırsızlığı!
ZAZ (David Zucker, Jim Abrams ve Jim Zucker) üçlüsünün Frank Drebin adlı sakar bir dedektifin maceralarını anlatan üçlemesi, sinema tarihinin en komik serilerinden biridir. ‘Saçmanın saçması’ formdaki bu filmlerin başrolünde 2010’da kaybettiğimiz Leslie Nielsen’i izliyoruz.
10-Milenyum Üçlemesi / The MIllenNIum TrIlogy
Soğuktan gelen seri…
Stieg Larsson’un kitapları çok sattı, sinemaya uyarlandı. ‘Milenyum Üçlemesi’nde ‘Ejderha Dövmeli Kız’ Lisbeth Salander’ın (karakteri Noomi Rapace canlandırıyor) mücadelesini izliyoruz. İlkini Niels Arden Oplev’in, devamındaki adımlarıysa Daniel Alfredson’un yönettiği İsveç yapımı seri David Fincher’la Hollywood’a taşındı ama tek filmde kaldı.
Minikler için...
Yukarı Bak / Up
Gökyüzü hepimizindir
Küçük bir çocukla 78 yaşındaki yaşlı bir balon satıcısı adamın dostluğu üzerine olağanüstü bir Pixar yapımı.
Şrek / Shrek
Yeşilmişik, âşıkmışık!
Korkunç görünümlü yeşil devle bir prensesin aşkı... ‘Güzel ve Çirkin’in farklı bir versiyonu. ‘Şrek’in öyküsü ilk filmin gördüğü ilgiden sonra seriye dönüşmüştü.
İnanılmaz Aile
The IncredIbles
Bu aile çok ‘süper’
Süper bir kahramanın eve dönüşü ama koşullar gereği yeniden önemli bir görevi üstlenmesi. Sonradan ikincisi de çekilmişti.
Addams Ailesi
The Addams FamIly
Bu aile de çok ‘karanlık’
Amerikalı çizer Charles Addams’ın yarattığı kurgusal ‘aile’nin animasyon filmi versiyonu, ‘gotik’ havayı başarıyla yansıtırken bir anlamda çocuklara ‘öteki’lerle dostluk kurmanın yollarını gösteriyor.
Bambi
Zıplaya zıplaya büyümek...
Küçük bir ceylanın dostlarıyla birlikte ormanı, tehlikeleri, özetle hayatı keşfetmesini anlatan 1942 tarihli, zamana yenik düşmeyen bir Walt Disney klasiği...