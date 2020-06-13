Oysa hepimiz eÅŸitizâ€¦

George Floydâ€™un Minneapolisâ€™te polis ÅŸiddetiyle hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle baÅŸlayan protesto dalgasÄ± ABDâ€™den tüm dünyaya yayÄ±ldÄ± ama benzer vakalar daha önce de yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. Bu vesileyle bu hafta konusu â€˜Ä±rkçÄ±lÄ±kâ€™ olan yapÄ±mlara baktÄ±k. Ä°ÅŸte size insanlÄ±k tarihinin utanç sayfalarÄ±nda dolaÅŸan bir grup film...
1) MISSISSIPPI YANIYOR / MISSISSIPPI BURNING
Ku Klux Klan illetine karÅŸÄ±â€¦
YÄ±l 1964, Mississippiâ€™de biri siyah, ikisi beyaz Ã¼Ã§ sivil haklar savunucusu ortadan kaybolur. Olaya el koyan FBI ekibinin baÅŸÄ±nda biri okullu ve genÃ§, diÄŸeri alaylÄ± ve tecrÃ¼beli iki ajan vardÄ±r ve yÃ¶redeki Ku Klux Klan Ã¶rgÃ¼tlenmesini Ã§Ã¶kertmek iÃ§in kollarÄ± sÄ±varlar. GerÃ§ek bir olaydan sinemaya taÅŸÄ±nan filmde, yÃ¶netmen Alan Parkerâ€™Ä±n her zamanki ajitatif anlatÄ±mÄ± Ã¶n planda ve bu durum, seyircide Ä±rkÃ§Ä± beyazlara karÅŸÄ± bir tÃ¼r katarsis saÄŸlÄ±yor.
2) DOÄžRUYU SEÃ‡ / DO THE RIGHT THING
Åžiddet Ã§Ã¶zÃ¼m deÄŸil
Brooklynâ€™de siyahlarÄ±n mahallesinde pizzacÄ±lÄ±k yapan Ä°talyan asÄ±llÄ± Sal ve iki oÄŸluyla dÃ¼kkÃ¢nda Ã§alÄ±ÅŸan Mookie odaÄŸÄ±nda geliÅŸen Ã¶ykÃ¼de, gÃ¼nÃ¼n birinde bilinÃ§altlarÄ±ndaki Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±n aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±kmasÄ± anlatÄ±lÄ±yor. Spike Lee, Public Enemyâ€™nin â€˜Fight The Powerâ€™Ä± eÅŸliÄŸinde meselelerin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde ÅŸiddetin bir seÃ§enek olmayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Filmin kilit sahnesi George Floydâ€™un katlini yÄ±llar Ã¶nce gÃ¶stermiÅŸ sanki...Â
3) Ã–ZGÃœRLÃœK YÃœRÃœYÃœÅžÃœ / SELMA
Oysa bir hayali vardÄ±â€¦
1965â€™te, â€˜Nobel BarÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼lÃ¼â€™ sahibi Martin Luther King, BaÅŸkan Lyndon B. Johnsonâ€™la yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde â€˜Oy HakkÄ± Kanunuâ€™ konusunda somut adÄ±mlar atÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± fark edince eylemlere hÄ±z verilmesi yÃ¶nÃ¼nde hareket eder. Ä°lk hedef, siyahlara zulmÃ¼n yoÄŸun olduÄŸu Alabamaâ€™da, Selma ÅŸehrinden eyalet baÅŸkenti Montgomeryâ€™ye doÄŸru 87 kmâ€™lik yolda bir protesto yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirmektir. Ava DuVernay imzalÄ± yapÄ±m, Kingâ€™in hayatÄ±ndan kesitler eÅŸliÄŸinde o dÃ¶nemdeki protesto yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlerine odaklanÄ±yor.
4)Â BAYAN DAISYâ€™NÄ°N ÅžOFÃ–RÃœ / DRIVING MISS DAISY
Gel siyahla beyaz olalÄ±mâ€¦
OÄŸlunun kendisine tahsis ettiÄŸi ama pek de gÃ¼venmediÄŸi siyah ÅŸofÃ¶rle, zaman iÃ§inde aralarÄ±ndaki buzlar eriyen yaÅŸlÄ± beyaz kadÄ±nÄ±n Ã¶ykÃ¼sÃ¼.Â Bruce Beresfordâ€™un yÃ¶nettiÄŸi ve dÃ¶rt dalda Oscarâ€™a uzanan Ã§alÄ±ÅŸma, hem yaÅŸlÄ±lÄ±k hem de Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k Ã¼zerine zarif ve uzlaÅŸmacÄ± mesajlarÄ±yla dikkat Ã§ekiyor.
5)Â BÃœLBÃœLÃœ Ã–LDÃœRMEK / TO KILL A MOCKINGBIRD
Hukuk ve Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k
1930â€™lÄ± yÄ±llar, Alabama... KÃ¼Ã§Ã¼k bir kasabada iki Ã§ocuÄŸuyla yaÅŸayan avukat Atticus Finch, beyaz bir kÄ±za tecavÃ¼z suÃ§lamasÄ±yla sanÄ±k sandalyesine oturan bir siyahÄ±n savunmasÄ±nÄ± Ã¼stlenir. Harper Leeâ€™nin gerÃ§ek hayatta tanÄ±k olduÄŸu kimi olaylardan yola Ã§Ä±karak yazdÄ±ÄŸÄ± Ã¼nlÃ¼ romanÄ±n uyarlamasÄ± olan, Robert Mulligan imzalÄ± film, Ã¼Ã§ dalda Oscar kazanmÄ±ÅŸtÄ±.
BUNLAR DA VAR...
- 12 YÄ±llÄ±k Esaret / 12 Years a Slave / YÃ¶n: Steve McQueen
- SavaÅŸtan Sonra / Mudbound / YÃ¶n: Dee Rees
- Malcolm X / YÃ¶n: Spike Lee
- RÃ¼zgÃ¢rÄ±n OÄŸlu / Race /Â YÃ¶n: Stephen Hopkins
- YeÅŸil Rehber / Green Book / YÃ¶n: Peter Farrelly
- KaranlÄ±kla KarÅŸÄ± KarÅŸÄ±ya /Â BlacKkKlansman / YÃ¶n: Spike Lee
- Gecenin SÄ±caÄŸÄ±nda / In the Heat of the Night /Â YÃ¶n: Norman Jewison
- Mor YÄ±llar / The Color People / YÃ¶n: Steven Spielberg
- Loving / YÃ¶n: Jeff Nichols
- DuygularÄ±n Rengi / The Help / YÃ¶n: Tate Taylor
- BaÅŸkanlarÄ±n HizmetkÃ¢rÄ± /Â The Butler / YÃ¶n: Lee Daniels
- Just Mercy / YÃ¶n: Destin Daniel Cretton
- Gizli SayÄ±lar / Hidden Figures / YÃ¶n: Theodore Melfi
- Son Durak / Fruitvale Station / YÃ¶n: Ryan Coogler
- The Long Walk HomeÂ / YÃ¶n: Richard Pearce
SÄ°NEMADA â€˜GÃ–Ã‡â€™ ZAMANIâ€¦
DÃ¼nyanÄ±n en geniÅŸ katÄ±lÄ±mlÄ± ve kapsamlÄ± tematik film festivali olarak yola Ã§Ä±kan â€˜UluslararasÄ± GÃ¶Ã§ Filmleri Festivaliâ€™ yarÄ±n baÅŸlÄ±yor. Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen festivale KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± da katkÄ± saÄŸlÄ±yor. BasÄ±n sponsorluÄŸunu DemirÃ¶ren Medyaâ€™nÄ±n Ã¼stlendiÄŸi etkinlik 21 Haziranâ€™a kadar sÃ¼recek ve internet Ã¼zerinden gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Filmlerse www.festivalscope.com sitesi Ã¼zerinden, Ã¼ye olmak kaydÄ±yla Ã¼cretsiz izlenebilecek.
Festival kapsamÄ±nda son beÅŸ yÄ±lda Ã¶nemli organizasyonlarda Ã¶dÃ¼le layÄ±k gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸ yapÄ±mlar â€˜UluslararasÄ± Uzun Metrajâ€™ ve â€˜UluslararasÄ± KÄ±sa Metrajâ€™ olmak Ã¼zere iki kategoride yarÄ±ÅŸacak. YarÄ±ÅŸma sonucunda; â€˜En Ä°yi Uzun Metraj Filmâ€™ 15 bin Euro, En Ä°yi KÄ±sa Metraj Filmâ€™ ile â€˜Ä°lham Verici Senaryoâ€™ 5 bin Euro para Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼n sahibi olacak. AyrÄ±ca, â€˜AynÄ± Gemi-Same Boatâ€™ adÄ±yla dÃ¼zenlenecek bir baÅŸka kÄ±sa metraj film yarÄ±ÅŸmasÄ±nda da yine birinciye 1000 Euro Ã¶dÃ¼l verilecek.
Ã–zel orkestra aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ ve kapanÄ±ÅŸta sahne alacak
Onursal baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± F. Murray Abrahamâ€™Ä±n Ã¼stlendiÄŸi festivalde jÃ¼ri baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da Nuri Bilge Ceylan yapacak.
JÃ¼rideki diÄŸer isimlerse ÅŸÃ¶yle: ABDâ€™li oyuncu-yÃ¶netmen Danny L. Glover, BosnalÄ± oyuncu Emir Hadzihafizbegovic, Ã‡in asÄ±llÄ± ABDâ€™li oyuncu Joan Chen, DanimarkalÄ± yÃ¶netmen Lone Scherfig, Ä°ngiliz kostÃ¼m tasarÄ±mcÄ±sÄ± Sandy Powell ve Ä°ranlÄ± oyuncu Seyyid Åžahap HÃ¼seyni.
Ã–te yandan festivalin yarÄ±nki aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ ve 24 Haziranâ€™daki kapanÄ±ÅŸ tÃ¶renlerinde birÃ§ok Ã¼lke sanatÃ§Ä±sÄ±ndan oluÅŸan â€˜International Virtual Festival Orchestraâ€™ sahne alacak.
Bu Ã¶zel orkestra, dÃ¼nyanÄ±n en iyi udilerinden DiyarbakÄ±rlÄ± Ermeni sanatÃ§Ä± Ara Dinkjian, neyzen Bilgin Canaz, Ã¼nlÃ¼ orkestra ÅŸefi Musa GÃ¶Ã§menâ€™in de aralarÄ±nda olduÄŸu 27 mÃ¼zisyenden oluÅŸuyor. Seslendirdikleri ÅŸarkÄ±lardan biri de SÃ¼ryani bir kÄ±zla MÃ¼slÃ¼man bir gencin aÅŸkÄ±nÄ± konu alan anonim â€˜Suzan Suziâ€™ tÃ¼rkÃ¼sÃ¼ olacak.
â€˜UZUN METRAJ YARIÅžMAâ€™ FÄ°LMLERÄ°
Sama Ä°Ã§in / For Sama / YÃ¶n:Â Waad Al Kateab-Edward Watts
Gece Yolcusu / Midnight Traveler / YÃ¶n: Hassan Fazili
Omar ve Biz / Omar and Us /Â YÃ¶n: Maryna Er Gorbach-Mehmet BahadÄ±r Er
KÄ±zÄ±m Gibi Kokuyorsun / Scent of My DaughterÂ/ YÃ¶n: Olgun Ã–zdemir
Oskar&Lilli / YÃ¶n: Arash T. Riahi
OÄŸlum Gibi / Just Like My Son / YÃ¶n: Costanza Quatriglio
Rafael / YÃ¶n: Ben Sombogaart
The Merger / YÃ¶n: Mark Grentell
Oysa hepimiz eÅŸitizâ€¦
George Floydâ€™un Minneapolisâ€™te polis ÅŸiddetiyle hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle baÅŸlayan protesto dalgasÄ± ABDâ€™den tüm dünyaya yayÄ±ldÄ± ama benzer vakalar daha önce de yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. Bu vesileyle bu hafta konusu â€˜Ä±rkçÄ±lÄ±kâ€™ olan yapÄ±mlara baktÄ±k. Ä°ÅŸte size insanlÄ±k tarihinin utanç sayfalarÄ±nda dolaÅŸan bir grup film...
1) MISSISSIPPI YANIYOR / MISSISSIPPI BURNING
Ku Klux Klan illetine karÅŸÄ±â€¦
YÄ±l 1964, Mississippiâ€™de biri siyah, ikisi beyaz Ã¼Ã§ sivil haklar savunucusu ortadan kaybolur. Olaya el koyan FBI ekibinin baÅŸÄ±nda biri okullu ve genÃ§, diÄŸeri alaylÄ± ve tecrÃ¼beli iki ajan vardÄ±r ve yÃ¶redeki Ku Klux Klan Ã¶rgÃ¼tlenmesini Ã§Ã¶kertmek iÃ§in kollarÄ± sÄ±varlar. GerÃ§ek bir olaydan sinemaya taÅŸÄ±nan filmde, yÃ¶netmen Alan Parkerâ€™Ä±n her zamanki ajitatif anlatÄ±mÄ± Ã¶n planda ve bu durum, seyircide Ä±rkÃ§Ä± beyazlara karÅŸÄ± bir tÃ¼r katarsis saÄŸlÄ±yor.
2) DOÄžRUYU SEÃ‡ / DO THE RIGHT THING
Åžiddet Ã§Ã¶zÃ¼m deÄŸil
Brooklynâ€™de siyahlarÄ±n mahallesinde pizzacÄ±lÄ±k yapan Ä°talyan asÄ±llÄ± Sal ve iki oÄŸluyla dÃ¼kkÃ¢nda Ã§alÄ±ÅŸan Mookie odaÄŸÄ±nda geliÅŸen Ã¶ykÃ¼de, gÃ¼nÃ¼n birinde bilinÃ§altlarÄ±ndaki Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±n aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±kmasÄ± anlatÄ±lÄ±yor. Spike Lee, Public Enemyâ€™nin â€˜Fight The Powerâ€™Ä± eÅŸliÄŸinde meselelerin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde ÅŸiddetin bir seÃ§enek olmayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Filmin kilit sahnesi George Floydâ€™un katlini yÄ±llar Ã¶nce gÃ¶stermiÅŸ sanki...Â
3) Ã–ZGÃœRLÃœK YÃœRÃœYÃœÅžÃœ / SELMA
Oysa bir hayali vardÄ±â€¦
1965â€™te, â€˜Nobel BarÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼lÃ¼â€™ sahibi Martin Luther King, BaÅŸkan Lyndon B. Johnsonâ€™la yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde â€˜Oy HakkÄ± Kanunuâ€™ konusunda somut adÄ±mlar atÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± fark edince eylemlere hÄ±z verilmesi yÃ¶nÃ¼nde hareket eder. Ä°lk hedef, siyahlara zulmÃ¼n yoÄŸun olduÄŸu Alabamaâ€™da, Selma ÅŸehrinden eyalet baÅŸkenti Montgomeryâ€™ye doÄŸru 87 kmâ€™lik yolda bir protesto yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirmektir. Ava DuVernay imzalÄ± yapÄ±m, Kingâ€™in hayatÄ±ndan kesitler eÅŸliÄŸinde o dÃ¶nemdeki protesto yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlerine odaklanÄ±yor.
4)Â BAYAN DAISYâ€™NÄ°N ÅžOFÃ–RÃœ / DRIVING MISS DAISY
Gel siyahla beyaz olalÄ±mâ€¦
OÄŸlunun kendisine tahsis ettiÄŸi ama pek de gÃ¼venmediÄŸi siyah ÅŸofÃ¶rle, zaman iÃ§inde aralarÄ±ndaki buzlar eriyen yaÅŸlÄ± beyaz kadÄ±nÄ±n Ã¶ykÃ¼sÃ¼.Â Bruce Beresfordâ€™un yÃ¶nettiÄŸi ve dÃ¶rt dalda Oscarâ€™a uzanan Ã§alÄ±ÅŸma, hem yaÅŸlÄ±lÄ±k hem de Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k Ã¼zerine zarif ve uzlaÅŸmacÄ± mesajlarÄ±yla dikkat Ã§ekiyor.
5)Â BÃœLBÃœLÃœ Ã–LDÃœRMEK / TO KILL A MOCKINGBIRD
Hukuk ve Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k
1930â€™lÄ± yÄ±llar, Alabama... KÃ¼Ã§Ã¼k bir kasabada iki Ã§ocuÄŸuyla yaÅŸayan avukat Atticus Finch, beyaz bir kÄ±za tecavÃ¼z suÃ§lamasÄ±yla sanÄ±k sandalyesine oturan bir siyahÄ±n savunmasÄ±nÄ± Ã¼stlenir. Harper Leeâ€™nin gerÃ§ek hayatta tanÄ±k olduÄŸu kimi olaylardan yola Ã§Ä±karak yazdÄ±ÄŸÄ± Ã¼nlÃ¼ romanÄ±n uyarlamasÄ± olan, Robert Mulligan imzalÄ± film, Ã¼Ã§ dalda Oscar kazanmÄ±ÅŸtÄ±.
BUNLAR DA VAR...
SÄ°NEMADA â€˜GÃ–Ã‡â€™ ZAMANIâ€¦
DÃ¼nyanÄ±n en geniÅŸ katÄ±lÄ±mlÄ± ve kapsamlÄ± tematik film festivali olarak yola Ã§Ä±kan â€˜UluslararasÄ± GÃ¶Ã§ Filmleri Festivaliâ€™ yarÄ±n baÅŸlÄ±yor. Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen festivale KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± da katkÄ± saÄŸlÄ±yor. BasÄ±n sponsorluÄŸunu DemirÃ¶ren Medyaâ€™nÄ±n Ã¼stlendiÄŸi etkinlik 21 Haziranâ€™a kadar sÃ¼recek ve internet Ã¼zerinden gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Filmlerse www.festivalscope.com sitesi Ã¼zerinden, Ã¼ye olmak kaydÄ±yla Ã¼cretsiz izlenebilecek.
Festival kapsamÄ±nda son beÅŸ yÄ±lda Ã¶nemli organizasyonlarda Ã¶dÃ¼le layÄ±k gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸ yapÄ±mlar â€˜UluslararasÄ± Uzun Metrajâ€™ ve â€˜UluslararasÄ± KÄ±sa Metrajâ€™ olmak Ã¼zere iki kategoride yarÄ±ÅŸacak. YarÄ±ÅŸma sonucunda; â€˜En Ä°yi Uzun Metraj Filmâ€™ 15 bin Euro, En Ä°yi KÄ±sa Metraj Filmâ€™ ile â€˜Ä°lham Verici Senaryoâ€™ 5 bin Euro para Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼n sahibi olacak. AyrÄ±ca, â€˜AynÄ± Gemi-Same Boatâ€™ adÄ±yla dÃ¼zenlenecek bir baÅŸka kÄ±sa metraj film yarÄ±ÅŸmasÄ±nda da yine birinciye 1000 Euro Ã¶dÃ¼l verilecek.
Ã–zel orkestra aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ ve kapanÄ±ÅŸta sahne alacak
Onursal baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± F. Murray Abrahamâ€™Ä±n Ã¼stlendiÄŸi festivalde jÃ¼ri baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da Nuri Bilge Ceylan yapacak.
JÃ¼rideki diÄŸer isimlerse ÅŸÃ¶yle: ABDâ€™li oyuncu-yÃ¶netmen Danny L. Glover, BosnalÄ± oyuncu Emir Hadzihafizbegovic, Ã‡in asÄ±llÄ± ABDâ€™li oyuncu Joan Chen, DanimarkalÄ± yÃ¶netmen Lone Scherfig, Ä°ngiliz kostÃ¼m tasarÄ±mcÄ±sÄ± Sandy Powell ve Ä°ranlÄ± oyuncu Seyyid Åžahap HÃ¼seyni.
Ã–te yandan festivalin yarÄ±nki aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ ve 24 Haziranâ€™daki kapanÄ±ÅŸ tÃ¶renlerinde birÃ§ok Ã¼lke sanatÃ§Ä±sÄ±ndan oluÅŸan â€˜International Virtual Festival Orchestraâ€™ sahne alacak.
Bu Ã¶zel orkestra, dÃ¼nyanÄ±n en iyi udilerinden DiyarbakÄ±rlÄ± Ermeni sanatÃ§Ä± Ara Dinkjian, neyzen Bilgin Canaz, Ã¼nlÃ¼ orkestra ÅŸefi Musa GÃ¶Ã§menâ€™in de aralarÄ±nda olduÄŸu 27 mÃ¼zisyenden oluÅŸuyor. Seslendirdikleri ÅŸarkÄ±lardan biri de SÃ¼ryani bir kÄ±zla MÃ¼slÃ¼man bir gencin aÅŸkÄ±nÄ± konu alan anonim â€˜Suzan Suziâ€™ tÃ¼rkÃ¼sÃ¼ olacak.
â€˜UZUN METRAJ YARIÅžMAâ€™ FÄ°LMLERÄ°
Sama Ä°Ã§in / For Sama / YÃ¶n:Â Waad Al Kateab-Edward Watts
Gece Yolcusu / Midnight Traveler / YÃ¶n: Hassan Fazili
Omar ve Biz / Omar and Us /Â YÃ¶n: Maryna Er Gorbach-Mehmet BahadÄ±r Er
KÄ±zÄ±m Gibi Kokuyorsun / Scent of My DaughterÂ/ YÃ¶n: Olgun Ã–zdemir
Oskar&Lilli / YÃ¶n: Arash T. Riahi
OÄŸlum Gibi / Just Like My Son / YÃ¶n: Costanza Quatriglio
Rafael / YÃ¶n: Ben Sombogaart
The Merger / YÃ¶n: Mark Grentell