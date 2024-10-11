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KaranlÄ±k bir dünyaya atÄ±lan yumruklar

#Dengeler#Film#Boks

â€˜Dengelerâ€™ bir sokak boksÃ¶rÃ¼ olan Ferit KamacÄ±â€™nÄ±n ayakta kalmak iÃ§in Ã§abalarken mafyanÄ±n hedefi olmasÄ±nÄ± ve bir intikam mÃ¼cadelesine girmesini anlatÄ±yor. SÃ¼leyman Mert Ã–zdemir imzalÄ± yapÄ±m dinamik bir anlatÄ±ma ve kurguya sahip.

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DoÄŸumu sÄ±rasÄ±nda annesi vefat ettiÄŸi iÃ§in babasÄ±yla her daim mesafeli bir iliÅŸkisi olan Ferit KamacÄ±, profesyonel boksÃ¶r olmak istemiÅŸ ama bu hedefini gerÃ§ekleÅŸtirememiÅŸ bir genÃ§tir. Ama bu spora olan tutkusunu zaman zaman sokaklarda, illegal ortamlarda boks yaparak tatmin eder. Ã–te yandan eÅŸi hamile olan taksici abisine de yardÄ±m amacÄ±yla geceleri Ã§alÄ±ÅŸÄ±r. Lakin yeni bir gece kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± dolayÄ±sÄ±yla gÃ¶steri maÃ§Ä± yapmak iÃ§in Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ringde profesyonel bir boksÃ¶rÃ¼ yenince karÄ±ÅŸÄ±klÄ±k yaÅŸanÄ±r. Feritâ€™in yenilmesi Ã¼zerine para yatÄ±ran mafya ÅŸefi sonuca isyan eder, ortalÄ±k kana bulanÄ±r. PeÅŸi sÄ±ra yakÄ±n dÃ¶nemli bir hesabÄ± kapatmak isteyen kulÃ¼p sahibinin hamlesi ailesine bÃ¼yÃ¼k bir acÄ± yaÅŸatÄ±r. Ferit sevdiÄŸi kadÄ±nla birlikte hem kendi geleceÄŸini kurtarmak hem de intikam almak durumundadÄ±r.

KaranlÄ±k bir dÃ¼nyaya atÄ±lan yumruklar

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GAÄ°N adlÄ± platformda gÃ¶sterilen ve Ã§ok tutulan bir dizinin (Dengeler: Biri Olmak) sinema versiyonu olan â€˜Dengelerâ€™in konusu Ã¶zetle bÃ¶yle. YÃ¶netmenliÄŸini SÃ¼leyman Mert Ã–zdemirâ€™in Ã¼stlendiÄŸi yapÄ±ma dinamik bir anlatÄ±m ve kurgu hÃ¢kim. Ã–ykÃ¼ aynÄ± zaman dÃ¼zleminde Ã¼Ã§ ayrÄ± karakterin; Feritâ€™in, kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± mafya ÅŸefi Ä°lyasâ€™Ä±n ve Feritâ€™in â€˜AlamancÄ±â€™ akrabasÄ± BabÃ¼râ€™Ã¼n cephesinden anlatÄ±lÄ±yor. Nihayetinde bu Ã¼Ã§lÃ¼ aktarÄ±m, ana arterde birleÅŸiyor ve parÃ§alar tamamlanÄ±yor.

Film, arka planÄ±nda sÄ±nÄ±fsal olarak toplumsal piramidin alt noktalarÄ±nda seyrederken hayata dÃ¼rÃ¼stlÃ¼k ve inanÃ§ baÄŸlamÄ±nda tutunan insanlarÄ± perdeye taÅŸÄ±yor. OnlarÄ±n karanlÄ±k bir dÃ¼nyanÄ±n iÃ§ine Ã§ekilmesine ait bir hikÃ¢ye anlatÄ±yor. Genel manzara itibariyle Ä°ngiliz suÃ§ filmlerini andÄ±ran â€˜Dengelerâ€™, aksiyona itibar eden bir anlayÄ±ÅŸ ve hÃ¼zÃ¼nlÃ¼ gÃ¶rÃ¼nen ama ilk elde hemen silaha baÅŸvuran, baÅŸvurmak zorunda kalan karakterlerle ilerliyor. Bu aÃ§Ä±dan izlenmesi yer yer zevkli. Fakat ben Ã¶ykÃ¼nÃ¼n baÄŸlandÄ±ÄŸÄ± yeri, genel gidiÅŸata gÃ¶re pek mantÄ±klÄ± ve manalÄ± bulmadÄ±ÄŸÄ±mÄ± belirtmeliyim.

DENGELER

â—Š YÃ¶netmen: SÃ¼leyman Mert Ã–zdemir
â—Š Oyuncular: Cihangir Ceyhan, Mazlum Ã‡imen, Erol BabaoÄŸlu,
Sabahattin Yakut, Burak Åžafak, Tanju Bilir, Ulvi KahyaoÄŸlu, Canan Ãœrekil, Zamire Zeynep Ã–zdemir, Meli Bendeli / TÃ¼rkiye yapÄ±mÄ±

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KaranlÄ±k bir dÃ¼nyaya atÄ±lan yumruklar

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ÅžÄ°DDET ODAKLI DÄ°NAMÄ°KLERÂ

â€˜Dengelerâ€™de Ferit KamacÄ±â€™yÄ± (bu isim acaba Ã¼nlÃ¼ boksÃ¶rÃ¼mÃ¼z Cemal KamacÄ±â€™ya bir gÃ¶nderme mi) Cihangir Ceyhan, babasÄ± Halil Ä°brahimâ€™i Mazlum Ã‡imen, mafya ÅŸefi Ä°lyas KargÄ±â€™yÄ± Erol BabaoÄŸlu ve BabÃ¼r Tahaâ€™yÄ± Tanju Bilir canlandÄ±rÄ±yor.

SonuÃ§ta karanlÄ±k bir dÃ¼nyanÄ±n dengeleri arasÄ±nda yol alan, ÅŸiddet odaklÄ± bir yapÄ±nÄ±n dinamiklerini perdeye taÅŸÄ±yan, mafyaya ve ikiyÃ¼zlÃ¼ â€˜erilâ€™ deÄŸerlere vurgu yapan, senaryosunu Sarp KalfaoÄŸluâ€™nun kaleme aldÄ±ÄŸÄ± â€˜Dengelerâ€™ sÃ¼rÃ¼kleyici stiliyle izlenebilir bir yapÄ±m.

DÄ°ÄžER SEÃ‡ENEKLER

KaranlÄ±k bir dÃ¼nyaya atÄ±lan yumruklar

â—Š Moskova, 1930â€™lar. PopÃ¼ler bir oyun yazarÄ±, rejim karÅŸÄ±tÄ± olmakla suÃ§lanÄ±r ve ve oyunu repertuvardan kaldÄ±rÄ±lÄ±r. Bu zor dÃ¶neminde mutsuz bir evliliÄŸi olan Margaritaâ€™yla tanÄ±ÅŸÄ±r. Ondan esinlenerek yeni bir romana baÅŸlar. Mihail Bulgakovâ€™un Stalinizm eleÅŸtirisi Ã¼zerine kurulu yapÄ±tÄ± â€˜Usta ile Margaritaâ€™nÄ±n (Master i Margarita) son uyarlamasÄ±nÄ± Mikhail Lokshin yÃ¶netmiÅŸ. Kadroda August Diehl, Yuliya Snigir, Yevgeny Tsyganov ve Claes Bang var.

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â—Š HaftanÄ±n menÃ¼sÃ¼ndeki diÄŸer yapÄ±mlar ÅŸÃ¶yle: â€˜AyrÄ±lÄ±k A.Åž.â€™ (YÃ¶n: Tanser YÄ±lmaztÃ¼rk), â€˜Kabir AzabÄ±: Ä°nsi ve Cinniâ€™ (YÃ¶n: GÃ¶khan ArÄ±), â€˜Tembeller Ailesiâ€™ (The Sloth Lane/YÃ¶n: Tania Vincent-Ricard CussÃ³), â€˜Cesur Prenses: Sihirli Ãœlkeâ€™ (Rebellious/YÃ¶n: Alex Tsitsilin), â€˜My Hero Academia: SÄ±ra Sendeâ€™ (Boku no HÃ®rÃ´ Akademia za MÃ»bÃ® YuÃ¢ Nekusuto/YÃ¶n: Tensai Okamura), â€˜Cille 2069â€™. (YÃ¶n: Muhammet Musab GÃ¼ndÃ¼z)

#Dengeler#Film#Boks
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