Havadar festival

Bu yıl salgın nedeniyle ertelenen İstanbul Film Festivali, Ulusal Yarışma’yı ve Ulusal Kısa Film Yarışması’nı yaza taşıdı. Dün itibariyle heyecan başladı. 11 yapımın yer aldığı Ulusal Yarışma’da ilk olarak dün gece Hacı Orman imzalı ‘Körleşme’ gösterildi. Geride 10 film var. Biz de her gece Sakıp Sabancı Müzesi’nde kurulan açık hava sinemasında saat 21.00’de gösterilecek filmleri sizlere tanıtalım dedik.
ŞAİR
Yön: Mehmet Emin Yıldırım
Yazma sancıları...
Psikolojik temalı romanlar kaleme alan bir yazar ve yeni romanının doğum sancıları... Zaman geçer ama o ilk adımları bir türlü atamaz, üstelik geçirdiği bir trafik kazası, işleri daha da karmaşık hale getirir.
Bugün, saat 21.00
PLAZA
Yön: Anıl Gelberi
Issızlığın ortasında...
Atanamamış bir öğretmen, güvenlik görevlisi olarak çalıştığı banka tarafından yıllardır atıl duran bir plazaya gönderilir. 27 katlı bomboş binada beklenmedik olaylar ve karışık bir aşk onu beklemektedir.
Yarın, saat 21.00
BİLMEMEK
Yön: Leyla Yılmaz
‘Sevgisiz’lik
Mutsuz evliliklerini ayakta tutan oğulları hakkında çıkan söylentiler çiftin hayatını darmadağın eder. Sevgisizlik, önyargı, ötekileştirme gibi meselelerde gezinen yapım, son Antalya Film Festivali’nde ‘İzleyici Ödülü’nü kazanmıştı. 20 Temmuz, saat 21.00
CEVİZ AĞACI
Yön: Faysal Soysal
Ben bir ceviz ağacıyım
Hayatı ve yazma serüveni karmaşıklaşan bir yazar ve takıntı haline getirdiği, annesinin bahçesindeki kurumuş ceviz ağacı... Ağaç tomurcuklanmaya, yazarınsa yaraları ve acıları daha da derinleşmeye başlar.
21 Temmuz, saat 21.00
UZAK ÜLKE
Yön: Erkan Yazıcı
Kökler ve bağlar...
Yıl 1925... 12 yaşındaki Trabzon Rum’u Paris, babasının annesi için yonttuğu hediyeyi almak üzere kamptan kaçar. Geri döndüğünde mübadillerin gönderilmiş ve kampın boşaltılmış olduğunu görür. Köklerin ve bağlılığın sorgulandığı bir yapım... 22 Temmuz, saat 21.00
BİNA
Yön: Orçun Behram
Biri bizi gözetliyor
Devletin tek bir koldan yayın yapan yeni yayın ağlarını kurduğu bir dönemde apartmana anten takarken düşerek ölen bir görevli ve bu olay sonrası gerçeklik algısı bozulan güvenlik görevlisi... ‘Bina’, distopik bir öykü anlatıyor. 23 Temmuz, saat 21.00
NASİPSE ADAYIZ
Yön: Ercan Kesal
Siyasi bir günün hikâyesi
İstanbul’da bir belediyenin başkan aday adayı olan Doktor Kemal Güner’in bir günde geçen trajikomik hikâyesi. Ercan Kesal’ın kendi deneyimlerinin yansıması olan kitabının, yine kendisi tarafından gerçekleştirilmiş sinema uyarlaması.
24 Temmuz, saat 21.00
AŞK, BÜYÜ VS.
Yön: Ümit Ünal
‘Büyü’lü ilişkimiz...
İki kadın 20 yıl sonra tekrar bir araya gelir. Biri onları yeniden buluşturan şeyin büyü olduğunu iddia eder...Yapıt son Antalya Film Festivali’nde Behlül Dal Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu ve SİYAD En İyi Film ödüllerine uzanmıştı. 25 Temmuz, saat 21.00
SOLUK
Yön: Özkan Yılmaz
Kesişen yollar
Genelgeçer değerlere önem vermeden yaşamış yaşlı bir adam, en büyük destekçisi komşusu Aslı ve tuhaf kişiliğiyle bir hastabakıcı... Üçünün yolları kesişir... Aslı İnandık, Antalya’da En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştı. 26 Temmuz, saat 21.00
TOPAL ŞÜKRAN’IN MACERALARI
Yön: Onur Ünlü
Sessiz ve derin
10 yaşında geçirdiği kazadan dolayı topal kalan ve hayatı boyunca insanlarla ortak bir nokta bulmaya çalışan Şükran’ın diyalogsuz ve trajikomik hikâyesi. Onur Ünlü’nün gerçeküstü dünyasından yeni bir adım...
27 Temmuz, saat 21.00
KAPANIŞ TÖRENİ 28 TEMMUZ’DA
Bütün bu filmleri, başkanlığını yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun’un üstlendiği jüri değerlendirecek. Jüride yer alan diğer isimler şöyle: Yapımcı Sevil Demirci, oyuncu Berk Hakman, görüntü yönetmeni Deniz Eyüboğlu Aydın, yazar Hakan Bıçakcı. Bu arada yarışma dahilindeki filmlerin aynı tarihlerde festivalin sitesi filmonline.iksv.org’da gösterime açılacağını da belirtelim. Öte yandan uzun metrajların önünde Ulusal Kısa Film Yarışması’nda yer alan yapımlar da seyirciyle buluşacak. Gösterimler, film ekiplerinin katılımıyla yapılacak. Festivalin kapanış töreniyse 28 Temmuz’da, yine Sakıp Sabancı Müzesi’nde.
Festivalin yarışma filmleri 27 Temmuz'a dek çevrimiçi izlenebilir. filmonline.iksv.org
YENİDEN VİZYONDA: ‘ZENGO’YLA İKİNCİ RANDEVU
Bu haftanın vizyon menüsünde tek bir film yer alıyor, yeniden seyirciyle buluşan ‘Zengo’. Şahan Gökbakar-Müge Manuş ikilisinin yönettiği yapımın başrollerini Yasemin Sakallıoğlu, Dilşah Demir, Ece İrtem, Semih Varol ve Ünal Kantarcı paylaşıyor.
Havadar festival
Bu yıl salgın nedeniyle ertelenen İstanbul Film Festivali, Ulusal Yarışma’yı ve Ulusal Kısa Film Yarışması’nı yaza taşıdı. Dün itibariyle heyecan başladı. 11 yapımın yer aldığı Ulusal Yarışma’da ilk olarak dün gece Hacı Orman imzalı ‘Körleşme’ gösterildi. Geride 10 film var. Biz de her gece Sakıp Sabancı Müzesi’nde kurulan açık hava sinemasında saat 21.00’de gösterilecek filmleri sizlere tanıtalım dedik.
ŞAİR
Yön: Mehmet Emin Yıldırım
Yazma sancıları...
Psikolojik temalı romanlar kaleme alan bir yazar ve yeni romanının doğum sancıları... Zaman geçer ama o ilk adımları bir türlü atamaz, üstelik geçirdiği bir trafik kazası, işleri daha da karmaşık hale getirir.
Bugün, saat 21.00
PLAZA
Yön: Anıl Gelberi
Issızlığın ortasında...
Atanamamış bir öğretmen, güvenlik görevlisi olarak çalıştığı banka tarafından yıllardır atıl duran bir plazaya gönderilir. 27 katlı bomboş binada beklenmedik olaylar ve karışık bir aşk onu beklemektedir.
Yarın, saat 21.00
BİLMEMEK
Yön: Leyla Yılmaz
‘Sevgisiz’lik
Mutsuz evliliklerini ayakta tutan oğulları hakkında çıkan söylentiler çiftin hayatını darmadağın eder. Sevgisizlik, önyargı, ötekileştirme gibi meselelerde gezinen yapım, son Antalya Film Festivali’nde ‘İzleyici Ödülü’nü kazanmıştı. 20 Temmuz, saat 21.00
CEVİZ AĞACI
Yön: Faysal Soysal
Ben bir ceviz ağacıyım
Hayatı ve yazma serüveni karmaşıklaşan bir yazar ve takıntı haline getirdiği, annesinin bahçesindeki kurumuş ceviz ağacı... Ağaç tomurcuklanmaya, yazarınsa yaraları ve acıları daha da derinleşmeye başlar.
21 Temmuz, saat 21.00
UZAK ÜLKE
Yön: Erkan Yazıcı
Kökler ve bağlar...
Yıl 1925... 12 yaşındaki Trabzon Rum’u Paris, babasının annesi için yonttuğu hediyeyi almak üzere kamptan kaçar. Geri döndüğünde mübadillerin gönderilmiş ve kampın boşaltılmış olduğunu görür. Köklerin ve bağlılığın sorgulandığı bir yapım... 22 Temmuz, saat 21.00
BİNA
Yön: Orçun Behram
Biri bizi gözetliyor
Devletin tek bir koldan yayın yapan yeni yayın ağlarını kurduğu bir dönemde apartmana anten takarken düşerek ölen bir görevli ve bu olay sonrası gerçeklik algısı bozulan güvenlik görevlisi... ‘Bina’, distopik bir öykü anlatıyor. 23 Temmuz, saat 21.00
NASİPSE ADAYIZ
Yön: Ercan Kesal
Siyasi bir günün hikâyesi
İstanbul’da bir belediyenin başkan aday adayı olan Doktor Kemal Güner’in bir günde geçen trajikomik hikâyesi. Ercan Kesal’ın kendi deneyimlerinin yansıması olan kitabının, yine kendisi tarafından gerçekleştirilmiş sinema uyarlaması.
24 Temmuz, saat 21.00
AŞK, BÜYÜ VS.
Yön: Ümit Ünal
‘Büyü’lü ilişkimiz...
İki kadın 20 yıl sonra tekrar bir araya gelir. Biri onları yeniden buluşturan şeyin büyü olduğunu iddia eder...Yapıt son Antalya Film Festivali’nde Behlül Dal Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu ve SİYAD En İyi Film ödüllerine uzanmıştı. 25 Temmuz, saat 21.00
SOLUK
Yön: Özkan Yılmaz
Kesişen yollar
Genelgeçer değerlere önem vermeden yaşamış yaşlı bir adam, en büyük destekçisi komşusu Aslı ve tuhaf kişiliğiyle bir hastabakıcı... Üçünün yolları kesişir... Aslı İnandık, Antalya’da En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştı. 26 Temmuz, saat 21.00
TOPAL ŞÜKRAN’IN MACERALARI
Yön: Onur Ünlü
Sessiz ve derin
10 yaşında geçirdiği kazadan dolayı topal kalan ve hayatı boyunca insanlarla ortak bir nokta bulmaya çalışan Şükran’ın diyalogsuz ve trajikomik hikâyesi. Onur Ünlü’nün gerçeküstü dünyasından yeni bir adım...
27 Temmuz, saat 21.00
KAPANIŞ TÖRENİ 28 TEMMUZ’DA
Bütün bu filmleri, başkanlığını yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun’un üstlendiği jüri değerlendirecek. Jüride yer alan diğer isimler şöyle: Yapımcı Sevil Demirci, oyuncu Berk Hakman, görüntü yönetmeni Deniz Eyüboğlu Aydın, yazar Hakan Bıçakcı. Bu arada yarışma dahilindeki filmlerin aynı tarihlerde festivalin sitesi filmonline.iksv.org’da gösterime açılacağını da belirtelim. Öte yandan uzun metrajların önünde Ulusal Kısa Film Yarışması’nda yer alan yapımlar da seyirciyle buluşacak. Gösterimler, film ekiplerinin katılımıyla yapılacak. Festivalin kapanış töreniyse 28 Temmuz’da, yine Sakıp Sabancı Müzesi’nde.
Festivalin yarışma filmleri 27 Temmuz'a dek çevrimiçi izlenebilir. filmonline.iksv.org
YENİDEN VİZYONDA: ‘ZENGO’YLA İKİNCİ RANDEVU
Bu haftanın vizyon menüsünde tek bir film yer alıyor, yeniden seyirciyle buluşan ‘Zengo’. Şahan Gökbakar-Müge Manuş ikilisinin yönettiği yapımın başrollerini Yasemin Sakallıoğlu, Dilşah Demir, Ece İrtem, Semih Varol ve Ünal Kantarcı paylaşıyor.