Gençlik başımda duman…

Bu haftaki film önerilerimiz ‘evde kal’ın daimi üyeleri arasında yer alan gençlere yönelik... İşte size öyküsü ve dertleri itibariyle hayatının başındaki karakterlerin peşine takılan yapımlardan bir seçki...
1-Gerçeğin Parçaları WInter’s Bone
Babamı arıyorum...
Missouri kırsalında bir yandan kayıp babasını arayan bir yandan da bütün yükünü üstlendiği ailesinin ayakta kalması için çabalayan 17 yaşında bir genç kız. Debra Granik’in usta işi anlatımı ve muhteşem atmosferi eşliğinde bize geleceğin ışıltılı yıldızı Jennifer Lawrence’ı da tanıtan, etkileyici bir ‘taşradan çıkışsızlık’ hikâyesi.
2-Şüphe / BeonIng
İlişkiler üçgeni
Yakın dönemden çarpıcı bir gençlik ve sınıfsal ilişkiler filmi. Güney Koreli Lee Chang-dong imzalı yapımda yazar olmak için çabalayan bir genç, tutulduğu kızın peşinden sürüklenerek kendini ait olmadığı sularda bulur. Murakami’nin ‘Barn Burning’ adlı öyküsünden yola çıkılarak çekilen film, ünlü klasik ‘Muhteşem Gatsby’den de göndermeler içeriyor.
3-whıplash
Bu hocaya yaranılmaz!
Manhattan’daki bir konservatuvarda eğitim alan genç davulcunun disiplin takıntılı hocasıyla yaşadığı zorlu süreç. Damien Chazelle’in bu yapımında ikili arasındaki çekişme belli noktalardan sonra gerilimli bir psikolojik savaşa dönüşüyor. Filmde, Miles Teller ve JK Simmons’ın performansları, eskilerin deyimiyle ‘görmelere seza’.
4-Milyoner / Slumdog MIllIonaIre
Kim bu koşullarda
yaşamak ister?
Şu aralar bizdeki ismi ‘Kim Milyoner Olmak İster’e dönüşen yarışmanın Hindistan versiyonunda soruları adım adım cevaplayarak büyük ödüle ulaşmayı hedefleyen ‘çaycı’ Jamal’in odağında Bombaylı yetimlerin hayatta kalma mücadelesi. Danny Boyle’un bu modern Dickens hikâyesi sekiz dalda Oscar almıştı.
5-Ölü Ozanlar Derneği /
Dead Poets SocIety
Günü yakala!
1950’lerin ABD’sinde, bir kolejde sistemin muhafazakâr yapısında adeta bir umut ışığı olarak beliren İngilizce öğretmeni John Keating’le birlikte değişen dengeler... Peter Weir’ın yapıtı zihinlerdeki yerini, özellikle ‘Carpe diem’ (‘Anı yaşa’) özdeyişini armağan etmesiyle almıştır. Robin Williams’ın filmdeki müthiş performansının da altını çizmek gerek.
6-Kahvaltı Kulübü / The Breakfast Club
Beş benzemez liseli
80’li yılların Amerikan lise hayatından çekip çıkarılmış, beş benzemez öğrencinin yaşadığı serüven. Benzer dertlere sahip ‘Sixteen Candles’ ve ‘Pretty Pink’ gibi filmlerin de yaratıcısı John Hughes’un bu çalışması, bugünden bakıldığında
artık bir klasik sayılıyor.
7-Romeo + JulIet
Zamanımızın âşıkları
Shakespeare’in ünlü eseri günümüze taşınsaydı, birbirlerine düşman Montague ve Capulet’ler, iki gencin ilişkisini bu kez nasıl engellemeye çalışırdı? Baz Luhrmann, başrollerinde Leonardo DiCaprio ve Claire Danes’e yer verdiği filminde etkileyici bir modern aşk hikâyesi çıkmazını anlatıyor.
8-Can Dostum / Good WIll HuntIng
Akıl oyunları
MIT’de çalışan genç bir temizlik görevlisinin bir akşam, tahtadaki problemi çözmesi üzerine okuldaki bir profesör tarafından keşfedilmesi... Eğitim görememiş üstün zekâlılarla ilgili bir öykü anlatan Gus Van Sant imzalı film, Matt Damon-Ben Affleck ikilisinin de sinemadaki yollarını açmıştı.
9-Uğur Böceği / Lady BIrd
Büyüme sancıları
Greta Gerwig’in ilk solo yönetmenlik çalışması olan ‘Uğur Böceği’, eğitimini New York’ta sürdürmek isteyen Sacramento’lu lise öğrencisinin arayışlarını anlatıyor. Yönetmenin kendi hayatından izler
taşıyan yapım, Katolik bir lisede okumanın
problemleri, işsiz baba ve fedakâr anne figürleri, sanata ilişkin dertler gibi limanlara da uğruyor.
10-Alfa Kurt / Alpha
Benim sadık yârim...
20 bin yıl öncesi; insanlık avcı-toplayıcı dönemini yaşıyor... İlk avına çıkan ve öldü sanılarak kaderine terk edilen genç Keda’nın dönüş yolunda bir yareni olacaktır; yaraladığı bir kurt... Albert Hughes imzalı yapım, öykü bazında klişelere göz kırpsa da doğa, insan-hayvan ilişkileri açısından seyircisini alıp götüren
bir yapıya ve etkileyici anlara sahip.
BUNLARA DA DİKKAT!
11. 11. Fil / Elephant / Yön: Gus Van Sant
12. Dışarıdakiler / The Outsiders / Yön: Francis F. Coppola
13. Kefaret / Atonement / Yön: Joe Wright
14. Düşler, Tutkular ve Suçlar / The Dreamers / Yön: Bernardo Bertolucci
15. Bana Sevdiğini Söyle / Say Anything… / Yön: Cameron Crowe
16. Stand By Me / Yön: Rob Reiner
17. Brick / Yön: Rian Johnson
18. Juno / Yön: Jason Reitman
19. Senden Nefret Etmemin 10 Sebebi / 10 Things I Hate About You / Yön: Gil Junger
20. İlk Aşk, İlk Dans / Dirty Dancing / Yön: Emile Ardolino
En iyi
gençlik serileri
1. Çığlık / Scream
2. Açlık OyunlarıThe Hunger Games
3. Bill ve Ted’in Maceraları Bill & Ted’s Excellent Adventure
4. Alacakaranlık Efsanesi Twilight
5. Amerikan PastasıAmerican Pie
Çocuklar
sizleri unutmadık
Evin küçük üyeleri için bu haftanın film mönüsü...
1- Sevimli Canavarlar / Monsters, Inc.
‘Oyuncak’ deyip geçme
Farklı bir evrenden gelerek çocukların hayatlarına renk katan oyuncaklar. Pixar’ın en şahane işlerinden.
2- Yürüyen Şato / Hauru no ugoku shiro
Yürü yürü, nereye kadar!
Kötü bir cadının büyüsüyle 90 yaşında bir kadına dönüştürülmüş 17 yaşındaki bir kızın hikâyesi. Miyazaki ustanın en iyilerinden…
3. Güzel ve Çirkin / Beauty and the Beast
Önemli olan ruh güzelliği
Büyüyle çirkinleştirilmiş prensle kitap kurdu genç kızın aşkı. Ünlü klasiğin Disney versiyonu…
4. Zootropolis: Hayvanlar Şehri / Zootopia
Katil uşak mı?
Hayvanlardan oluşan bir kent modeli içinde sürükleyici bir dedektiflik öyküsü… La Fontaine’den Agatha Christie’ye
uzanan bir yolculuk yani!
5. Angry Birds Film
The Angry Birds Movie
Biraz sakinleşelim lütfen!
Mobil cihazlar için geliştirilmiş ‘Angry Birds’ adlı oyunun animasyon haline getirilmiş filmi,
kuşlarla dolu bir adanın
hikâyesini anlatıyor.
Gençlik başımda duman…
Bu haftaki film önerilerimiz ‘evde kal’ın daimi üyeleri arasında yer alan gençlere yönelik... İşte size öyküsü ve dertleri itibariyle hayatının başındaki karakterlerin peşine takılan yapımlardan bir seçki...
1-Gerçeğin Parçaları WInter’s Bone
Babamı arıyorum...
Missouri kırsalında bir yandan kayıp babasını arayan bir yandan da bütün yükünü üstlendiği ailesinin ayakta kalması için çabalayan 17 yaşında bir genç kız. Debra Granik’in usta işi anlatımı ve muhteşem atmosferi eşliğinde bize geleceğin ışıltılı yıldızı Jennifer Lawrence’ı da tanıtan, etkileyici bir ‘taşradan çıkışsızlık’ hikâyesi.
2-Şüphe / BeonIng
İlişkiler üçgeni
Yakın dönemden çarpıcı bir gençlik ve sınıfsal ilişkiler filmi. Güney Koreli Lee Chang-dong imzalı yapımda yazar olmak için çabalayan bir genç, tutulduğu kızın peşinden sürüklenerek kendini ait olmadığı sularda bulur. Murakami’nin ‘Barn Burning’ adlı öyküsünden yola çıkılarak çekilen film, ünlü klasik ‘Muhteşem Gatsby’den de göndermeler içeriyor.
3-whıplash
Bu hocaya yaranılmaz!
Manhattan’daki bir konservatuvarda eğitim alan genç davulcunun disiplin takıntılı hocasıyla yaşadığı zorlu süreç. Damien Chazelle’in bu yapımında ikili arasındaki çekişme belli noktalardan sonra gerilimli bir psikolojik savaşa dönüşüyor. Filmde, Miles Teller ve JK Simmons’ın performansları, eskilerin deyimiyle ‘görmelere seza’.
4-Milyoner / Slumdog MIllIonaIre
Kim bu koşullarda
yaşamak ister?
Şu aralar bizdeki ismi ‘Kim Milyoner Olmak İster’e dönüşen yarışmanın Hindistan versiyonunda soruları adım adım cevaplayarak büyük ödüle ulaşmayı hedefleyen ‘çaycı’ Jamal’in odağında Bombaylı yetimlerin hayatta kalma mücadelesi. Danny Boyle’un bu modern Dickens hikâyesi sekiz dalda Oscar almıştı.
5-Ölü Ozanlar Derneği /
Dead Poets SocIety
Günü yakala!
1950’lerin ABD’sinde, bir kolejde sistemin muhafazakâr yapısında adeta bir umut ışığı olarak beliren İngilizce öğretmeni John Keating’le birlikte değişen dengeler... Peter Weir’ın yapıtı zihinlerdeki yerini, özellikle ‘Carpe diem’ (‘Anı yaşa’) özdeyişini armağan etmesiyle almıştır. Robin Williams’ın filmdeki müthiş performansının da altını çizmek gerek.
6-Kahvaltı Kulübü / The Breakfast Club
Beş benzemez liseli
80’li yılların Amerikan lise hayatından çekip çıkarılmış, beş benzemez öğrencinin yaşadığı serüven. Benzer dertlere sahip ‘Sixteen Candles’ ve ‘Pretty Pink’ gibi filmlerin de yaratıcısı John Hughes’un bu çalışması, bugünden bakıldığında
artık bir klasik sayılıyor.
7-Romeo + JulIet
Zamanımızın âşıkları
Shakespeare’in ünlü eseri günümüze taşınsaydı, birbirlerine düşman Montague ve Capulet’ler, iki gencin ilişkisini bu kez nasıl engellemeye çalışırdı? Baz Luhrmann, başrollerinde Leonardo DiCaprio ve Claire Danes’e yer verdiği filminde etkileyici bir modern aşk hikâyesi çıkmazını anlatıyor.
8-Can Dostum / Good WIll HuntIng
Akıl oyunları
MIT’de çalışan genç bir temizlik görevlisinin bir akşam, tahtadaki problemi çözmesi üzerine okuldaki bir profesör tarafından keşfedilmesi... Eğitim görememiş üstün zekâlılarla ilgili bir öykü anlatan Gus Van Sant imzalı film, Matt Damon-Ben Affleck ikilisinin de sinemadaki yollarını açmıştı.
9-Uğur Böceği / Lady BIrd
Büyüme sancıları
Greta Gerwig’in ilk solo yönetmenlik çalışması olan ‘Uğur Böceği’, eğitimini New York’ta sürdürmek isteyen Sacramento’lu lise öğrencisinin arayışlarını anlatıyor. Yönetmenin kendi hayatından izler
taşıyan yapım, Katolik bir lisede okumanın
problemleri, işsiz baba ve fedakâr anne figürleri, sanata ilişkin dertler gibi limanlara da uğruyor.
10-Alfa Kurt / Alpha
Benim sadık yârim...
20 bin yıl öncesi; insanlık avcı-toplayıcı dönemini yaşıyor... İlk avına çıkan ve öldü sanılarak kaderine terk edilen genç Keda’nın dönüş yolunda bir yareni olacaktır; yaraladığı bir kurt... Albert Hughes imzalı yapım, öykü bazında klişelere göz kırpsa da doğa, insan-hayvan ilişkileri açısından seyircisini alıp götüren
bir yapıya ve etkileyici anlara sahip.
BUNLARA DA DİKKAT!
11. 11. Fil / Elephant / Yön: Gus Van Sant
12. Dışarıdakiler / The Outsiders / Yön: Francis F. Coppola
13. Kefaret / Atonement / Yön: Joe Wright
14. Düşler, Tutkular ve Suçlar / The Dreamers / Yön: Bernardo Bertolucci
15. Bana Sevdiğini Söyle / Say Anything… / Yön: Cameron Crowe
16. Stand By Me / Yön: Rob Reiner
17. Brick / Yön: Rian Johnson
18. Juno / Yön: Jason Reitman
19. Senden Nefret Etmemin 10 Sebebi / 10 Things I Hate About You / Yön: Gil Junger
20. İlk Aşk, İlk Dans / Dirty Dancing / Yön: Emile Ardolino
En iyi
gençlik serileri
1. Çığlık / Scream
2. Açlık OyunlarıThe Hunger Games
3. Bill ve Ted’in Maceraları Bill & Ted’s Excellent Adventure
4. Alacakaranlık Efsanesi Twilight
5. Amerikan PastasıAmerican Pie
Çocuklar
sizleri unutmadık
Evin küçük üyeleri için bu haftanın film mönüsü...
1- Sevimli Canavarlar / Monsters, Inc.
‘Oyuncak’ deyip geçme
Farklı bir evrenden gelerek çocukların hayatlarına renk katan oyuncaklar. Pixar’ın en şahane işlerinden.
2- Yürüyen Şato / Hauru no ugoku shiro
Yürü yürü, nereye kadar!
Kötü bir cadının büyüsüyle 90 yaşında bir kadına dönüştürülmüş 17 yaşındaki bir kızın hikâyesi. Miyazaki ustanın en iyilerinden…
3. Güzel ve Çirkin / Beauty and the Beast
Önemli olan ruh güzelliği
Büyüyle çirkinleştirilmiş prensle kitap kurdu genç kızın aşkı. Ünlü klasiğin Disney versiyonu…
4. Zootropolis: Hayvanlar Şehri / Zootopia
Katil uşak mı?
Hayvanlardan oluşan bir kent modeli içinde sürükleyici bir dedektiflik öyküsü… La Fontaine’den Agatha Christie’ye
uzanan bir yolculuk yani!
5. Angry Birds Film
The Angry Birds Movie
Biraz sakinleşelim lütfen!
Mobil cihazlar için geliştirilmiş ‘Angry Birds’ adlı oyunun animasyon haline getirilmiş filmi,
kuşlarla dolu bir adanın
hikâyesini anlatıyor.