Gelecek de bir gün gelecek!

Aylardır adeta bir bilimkurgu filminin içinde salınıp duruyoruz. Biz de bu hafta ‘Korona günlerinde sinema’ bölümümüzde bilimkurgu yapıtlarına yer verelim dedik. Ama bu kategoride o kadar çok güzel ve etkileyici yapım var ki bu kez listeyi uzun tuttuk.
1) YARATIK / ALIEN
Bilmediğin gezegende işin ne?
Sigourney Weaver kariyeri boyunca 'Teğmen Ripley' karakterini dört kez canlandırdı.
Bir kargo gemisi dönüş yolculuğundayken yakınından geçtiği bir gezegenden sinyaller alır. Mürettebatın bir kısmı aşağı iner ama geriye döndüklerinde büyük bir felaketi de yanlarında getirdiklerini fark ederler... Uzayın boşluğunda sınıfsal meseleler, şirket politikaları, ‘robotik’ dertler, üst düzey gerilim ve meseleye el koyan kadının gücü... 1979 tarihli film bence bütün zamanların en iyi gerilimli bilimkurgusudur. Yönetmeni Ridley Scott, daha sonra aynı sulara döndüğünde yarattığı bu mitin eksenini ruhani sınırlara taşımıştı.
2) 2001: UZAY MACERASI / 2001: A SPACE ODYSSEY
İnsanlığa bir ‘HAL’ler oluyor
Arthur C. Clarke’ın ‘The Sentinel’ adlı yapıtından Stanley Kubrick sinemaya uyarladı. İlk gösterildiği (1968) dönem tuhaf bir yapıt olarak nitelendirildi. Sonra değeri anlaşıldı. Öykünün geçtiği uzay istasyonundaki devasa bilgisayar HAL 9000, en unutulmaz karakterlerden.
3) BIÇAK SIRTI / BLADE RUNNER
Kim robot, kim insan belli değil!
Yıl 2019... Büyük şirketlerin ürettiği insansı robotlar başkaldırmıştır. Sistem için çalışan Rick Deckard peşlerine düşer. Philip K. Dick’in öyküsünden uyarlanan Ridley Scott imzalı filmde (1982) Harrison Ford ve Rutger Hauer’li yağmurlu sahne muhteşemdir.
4) E.T. (THE EXTRA-TERRESTRIAL)
Evim, evim, güzel evim...
Steven Spielberg’ün ‘düşman uzaylı’ algısını tersyüz eden ve ‘öteki’yi çocukların gözünden anlatan sımsıcak bilimkurgusu. Büyüklerin bir türlü göremediği, minik Elliot ve arkadaşlarınınsa geldiği gezegene dönmesi için büyük çaba harcadığı dünya dışı yaratığın öyküsünü anlatan film, bir anlamda yönetmeninin ‘Üçüncü Türden Yakınlaşmalar’ adlı çalışmasının da devamı niteliğindeydi.
5) SOLARIS
Ne geçmiş tükendi ne yarınlar...
Sularla kaplı Solaris adeta kendine ait bilinci olan bir gezegendir ve üzerindeki insanların zihinleriyle oynar. Yaşananları araştırmak üzere gelen psikolog Kris Kelvin de çok geçmeden gezegenin etkisi altına girer. Stanislaw Lem’in romanından uyarlanan filmde Andrey Tarkovski sinema tarihinin en felsefi bilimkurgularından birine imza atar. Aynı yapıt 2002’de Steven Soderbergh tarafından da beyazperdeye taşınmıştı.
6) YILDIZ SAVAŞLARI: YENİ BİR UMUT / STAR WARS
Güç seninle olsun!
İmparatorluk, isyancı güçler, Prenses Leia, Luke Skywalker, Han Solo, Darth Vader, Obi-Van Kenobi, Jedi Şövalyeleri, R2-D2, C-3PO... Koca bir evrene, sinema tarihinin en uzun ve en çok para getiren serisini başlatan efsane bir ilk adım. George Lucas, bilimkurgusal bir masal anlatsa da aslında ortaçağ ritüellerini ve Western öğelerini harmanlıyordu. Sonra seri uzadıkça uzadı ama en azından benim kuşağım için 1977 tarihli bu ilk filmin tadı her daim korundu.
7) YAPAY ZEKÂ / A.I. ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Robot da olsa insan insandır!Çocukları tedavi gören bir aileye evlatlık giden David adlı robotun duygusal gelgitleri... Brian Aldiss’in hikâyesinden uyarlanan film, Kubrick’in çekmek istediği ama Steven Spielberg’ün hayata geçirdiği bir projeydi. Minik oyuncu Haley Joel Osment’ın filmdeki performansı çok etkileyicidir.
8) GERÇEĞE ÇAĞRI / TOTAL RECALL
Mars’ta sistemle mücadeleHayali bir Mars seyahati satın alan inşaat işçisinin zihnine yüklenen anılarla problem yaşamasını ve sistemle mücadeleye girişmesini anlatan yapım Philip K. Dick’in bir eserinden sinemaya uyarlandı. Paul Verhoeven imzalı bu öncü adımda Arnold Schwarzenegger kariyerindeki en iyi performanslardan birini sergiler.
9) 28 GÜN SONRA / 28 DAYS LATER
Bugünlerin habercisiDenek maymunlardan yayılan bir virüsün esir aldığı İngiltere... İçinden geçtiğimiz zorlu günlerde sinemaseverlerin aklına gelen ilk referans filmlerden.
‘28 Gün Sonra’, Danny Boyle’un etkileyici anlatımıyla zirvesini bulan, gerilimi üst düzey bir bilimkurguydu. 2002 tarihli bu ilk adımın devam hamlesi 2007’de geldi ve bu kez ‘28 Hafta Sonra’yı izledik.
10) SON UMUT / CHILDREN OF MEN
İnsanlık çırpınırken2027’de insanlık üreme özelliklerini kaybetmiştir... Ve... ‘Roma’yla sinema tarihine geçen Meksikalı Alfonso Cuarón imzalı yapım, devlet otoritesi, asiler, göçmenler gibi meselelerde dolaşırken günümüzün siyasal iklimlerine de vurgu yapıyor. P.D. James’in romanından uyarlanan film, çoklarına göre 21’inci yüzyılın en iyi bilimkurgusu.
BUNLARA DA DİKKAT!
11. Brazil / Yön: Terry Gilliam
12. The Thing / Yön: John Carpenter
13. The Matrix / Yön: Lana ve Lili Wachowski
14. Yasak Bölge 9 / District 9 / Yön: Neill Blomkamp
15. Terminator 2: Judgment Day / Yön: James Cameron
16. Mad Max: Fury Road / Yön: George Miller
17. Dünyanın Durduğu Gün / The Day the Earth Stood Still / Yön: Robert Wise
18. Invasion of the Body Snatchers / Yön: Philip Kaufman
19. Yıldız Gemisi Askerleri / Starship Troopers / Yön: Paul Verhoeven
20. 12 Maymun / Twelve Monkeys / Yön: Terry Gilliam
21. Başlangıç / Inception / Yön: Christopher Nolan
22. Azınlık Raporu / Minority Report / Yön: Steven Spielberg
23. Yaşam Şifresi / Source Code / Yön: Duncan Jones
24. Ölümü Beklerken / La Mort en Direct / Yön: Bertrand Tavernier
25. Sinek / The Fly / Yön: David Cronenberg
26. Gattaca / Yön: Andrew Niccol
27. Karanlık Şehir / Dark City / Yön: Alex Proyas
28. Gün Işığı / Sunshine / Yön: Danny Boyle
29. Varoluş / Existenz / Yön: David Cronenberg
30. Tuhaf Günler / Strange Days / Yön: Kathryn Bigelow
ÇOCUKLAR SİZLERİ UNUTMADIK
Evin küçük üyeleri için bu haftanın film mönüsü...
1. KARMAKARIŞIK / TANGLED
Saçlarında saklanayım...
Ünlü Rapunzel masalının farklı bir versiyonu. Disney’in bu başarılı uyarlamasında bu kez Rapunzel’in kulesini bir haydut, saklanmak için kullanıyor.
2. CANAVAR EV / MONSTER HOUSE
Böyle ev, olmaz olsun
Yaşlı Nebbercracker’ın evi tuhaftır. Minik DJ Walters onun bahçesine kaçan topunun yok olduğunu görür ve bu esrarın peşine düşer.
Son derece etkili bir gerilim animasyonu.
3. KARINCA Z / ANTZ
Bir gün tek başına
İşçi sınıfından bir karıncayla bir prensesin kurulu düzene karşı verdiği mücadele... Bu enfes Pixar animasyonu sürü dışına taşmak isteyen ve birey olmayı hedefleyen karıncaları anlatıyor.
4. TARZAN
Ben kimim?
Goriller tarafından yetiştirilen bir adam, insan olduğunu keşfeder ve... Edgar Rice Burrougs’un ünlü klasiği ‘Ormanlar Kralı Tarzan’ın Disney imzalı animasyon versiyonu.
5. MY DOG TULİP
En iyi arkadaşım
Bir Alman çoban köpeğini kurtarıp sahiplenen İngiliz gazeteci-yazar J.R. Ackerley’nin anılarından çekilen bu çarpıcı yapımda bir insanla bir köpeğin derin dostluğunu izliyoruz.
Gelecek de bir gün gelecek!
Aylardır adeta bir bilimkurgu filminin içinde salınıp duruyoruz. Biz de bu hafta ‘Korona günlerinde sinema’ bölümümüzde bilimkurgu yapıtlarına yer verelim dedik. Ama bu kategoride o kadar çok güzel ve etkileyici yapım var ki bu kez listeyi uzun tuttuk.
1) YARATIK / ALIEN
Bilmediğin gezegende işin ne?
Sigourney Weaver kariyeri boyunca 'Teğmen Ripley' karakterini dört kez canlandırdı.
Bir kargo gemisi dönüş yolculuğundayken yakınından geçtiği bir gezegenden sinyaller alır. Mürettebatın bir kısmı aşağı iner ama geriye döndüklerinde büyük bir felaketi de yanlarında getirdiklerini fark ederler... Uzayın boşluğunda sınıfsal meseleler, şirket politikaları, ‘robotik’ dertler, üst düzey gerilim ve meseleye el koyan kadının gücü... 1979 tarihli film bence bütün zamanların en iyi gerilimli bilimkurgusudur. Yönetmeni Ridley Scott, daha sonra aynı sulara döndüğünde yarattığı bu mitin eksenini ruhani sınırlara taşımıştı.
2) 2001: UZAY MACERASI / 2001: A SPACE ODYSSEY
İnsanlığa bir ‘HAL’ler oluyor
Arthur C. Clarke’ın ‘The Sentinel’ adlı yapıtından Stanley Kubrick sinemaya uyarladı. İlk gösterildiği (1968) dönem tuhaf bir yapıt olarak nitelendirildi. Sonra değeri anlaşıldı. Öykünün geçtiği uzay istasyonundaki devasa bilgisayar HAL 9000, en unutulmaz karakterlerden.
3) BIÇAK SIRTI / BLADE RUNNER
Kim robot, kim insan belli değil!
Yıl 2019... Büyük şirketlerin ürettiği insansı robotlar başkaldırmıştır. Sistem için çalışan Rick Deckard peşlerine düşer. Philip K. Dick’in öyküsünden uyarlanan Ridley Scott imzalı filmde (1982) Harrison Ford ve Rutger Hauer’li yağmurlu sahne muhteşemdir.
4) E.T. (THE EXTRA-TERRESTRIAL)
Evim, evim, güzel evim...
Steven Spielberg’ün ‘düşman uzaylı’ algısını tersyüz eden ve ‘öteki’yi çocukların gözünden anlatan sımsıcak bilimkurgusu. Büyüklerin bir türlü göremediği, minik Elliot ve arkadaşlarınınsa geldiği gezegene dönmesi için büyük çaba harcadığı dünya dışı yaratığın öyküsünü anlatan film, bir anlamda yönetmeninin ‘Üçüncü Türden Yakınlaşmalar’ adlı çalışmasının da devamı niteliğindeydi.
5) SOLARIS
Ne geçmiş tükendi ne yarınlar...
Sularla kaplı Solaris adeta kendine ait bilinci olan bir gezegendir ve üzerindeki insanların zihinleriyle oynar. Yaşananları araştırmak üzere gelen psikolog Kris Kelvin de çok geçmeden gezegenin etkisi altına girer. Stanislaw Lem’in romanından uyarlanan filmde Andrey Tarkovski sinema tarihinin en felsefi bilimkurgularından birine imza atar. Aynı yapıt 2002’de Steven Soderbergh tarafından da beyazperdeye taşınmıştı.
6) YILDIZ SAVAŞLARI: YENİ BİR UMUT / STAR WARS
Güç seninle olsun!
İmparatorluk, isyancı güçler, Prenses Leia, Luke Skywalker, Han Solo, Darth Vader, Obi-Van Kenobi, Jedi Şövalyeleri, R2-D2, C-3PO... Koca bir evrene, sinema tarihinin en uzun ve en çok para getiren serisini başlatan efsane bir ilk adım. George Lucas, bilimkurgusal bir masal anlatsa da aslında ortaçağ ritüellerini ve Western öğelerini harmanlıyordu. Sonra seri uzadıkça uzadı ama en azından benim kuşağım için 1977 tarihli bu ilk filmin tadı her daim korundu.
7) YAPAY ZEKÂ / A.I. ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Robot da olsa insan insandır!Çocukları tedavi gören bir aileye evlatlık giden David adlı robotun duygusal gelgitleri... Brian Aldiss’in hikâyesinden uyarlanan film, Kubrick’in çekmek istediği ama Steven Spielberg’ün hayata geçirdiği bir projeydi. Minik oyuncu Haley Joel Osment’ın filmdeki performansı çok etkileyicidir.
8) GERÇEĞE ÇAĞRI / TOTAL RECALL
Mars’ta sistemle mücadeleHayali bir Mars seyahati satın alan inşaat işçisinin zihnine yüklenen anılarla problem yaşamasını ve sistemle mücadeleye girişmesini anlatan yapım Philip K. Dick’in bir eserinden sinemaya uyarlandı. Paul Verhoeven imzalı bu öncü adımda Arnold Schwarzenegger kariyerindeki en iyi performanslardan birini sergiler.
9) 28 GÜN SONRA / 28 DAYS LATER
Bugünlerin habercisiDenek maymunlardan yayılan bir virüsün esir aldığı İngiltere... İçinden geçtiğimiz zorlu günlerde sinemaseverlerin aklına gelen ilk referans filmlerden.
‘28 Gün Sonra’, Danny Boyle’un etkileyici anlatımıyla zirvesini bulan, gerilimi üst düzey bir bilimkurguydu. 2002 tarihli bu ilk adımın devam hamlesi 2007’de geldi ve bu kez ‘28 Hafta Sonra’yı izledik.
10) SON UMUT / CHILDREN OF MEN
İnsanlık çırpınırken2027’de insanlık üreme özelliklerini kaybetmiştir... Ve... ‘Roma’yla sinema tarihine geçen Meksikalı Alfonso Cuarón imzalı yapım, devlet otoritesi, asiler, göçmenler gibi meselelerde dolaşırken günümüzün siyasal iklimlerine de vurgu yapıyor. P.D. James’in romanından uyarlanan film, çoklarına göre 21’inci yüzyılın en iyi bilimkurgusu.
BUNLARA DA DİKKAT!
11. Brazil / Yön: Terry Gilliam
12. The Thing / Yön: John Carpenter
13. The Matrix / Yön: Lana ve Lili Wachowski
14. Yasak Bölge 9 / District 9 / Yön: Neill Blomkamp
15. Terminator 2: Judgment Day / Yön: James Cameron
16. Mad Max: Fury Road / Yön: George Miller
17. Dünyanın Durduğu Gün / The Day the Earth Stood Still / Yön: Robert Wise
18. Invasion of the Body Snatchers / Yön: Philip Kaufman
19. Yıldız Gemisi Askerleri / Starship Troopers / Yön: Paul Verhoeven
20. 12 Maymun / Twelve Monkeys / Yön: Terry Gilliam
21. Başlangıç / Inception / Yön: Christopher Nolan
22. Azınlık Raporu / Minority Report / Yön: Steven Spielberg
23. Yaşam Şifresi / Source Code / Yön: Duncan Jones
24. Ölümü Beklerken / La Mort en Direct / Yön: Bertrand Tavernier
25. Sinek / The Fly / Yön: David Cronenberg
26. Gattaca / Yön: Andrew Niccol
27. Karanlık Şehir / Dark City / Yön: Alex Proyas
28. Gün Işığı / Sunshine / Yön: Danny Boyle
29. Varoluş / Existenz / Yön: David Cronenberg
30. Tuhaf Günler / Strange Days / Yön: Kathryn Bigelow
ÇOCUKLAR SİZLERİ UNUTMADIK
Evin küçük üyeleri için bu haftanın film mönüsü...
1. KARMAKARIŞIK / TANGLED
Saçlarında saklanayım...
Ünlü Rapunzel masalının farklı bir versiyonu. Disney’in bu başarılı uyarlamasında bu kez Rapunzel’in kulesini bir haydut, saklanmak için kullanıyor.
2. CANAVAR EV / MONSTER HOUSE
Böyle ev, olmaz olsun
Yaşlı Nebbercracker’ın evi tuhaftır. Minik DJ Walters onun bahçesine kaçan topunun yok olduğunu görür ve bu esrarın peşine düşer.
Son derece etkili bir gerilim animasyonu.
3. KARINCA Z / ANTZ
Bir gün tek başına
İşçi sınıfından bir karıncayla bir prensesin kurulu düzene karşı verdiği mücadele... Bu enfes Pixar animasyonu sürü dışına taşmak isteyen ve birey olmayı hedefleyen karıncaları anlatıyor.
4. TARZAN
Ben kimim?
Goriller tarafından yetiştirilen bir adam, insan olduğunu keşfeder ve... Edgar Rice Burrougs’un ünlü klasiği ‘Ormanlar Kralı Tarzan’ın Disney imzalı animasyon versiyonu.
5. MY DOG TULİP
En iyi arkadaşım
Bir Alman çoban köpeğini kurtarıp sahiplenen İngiliz gazeteci-yazar J.R. Ackerley’nin anılarından çekilen bu çarpıcı yapımda bir insanla bir köpeğin derin dostluğunu izliyoruz.