‘Büyü’ye siyaset karışıyor

J.K. Rowling’in 2001 tarihli kitabı ‘Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?’dan yola çıkarak çekilen ‘Fantastik Canavarlar’ serisinin üçüncü adımı ‘Dumbledore’un Sırları’... Film, büyücülerin ve cadıların dahil olduğu iyi ve kötünün mücadelesini faşizme ve Hitler Almanya’sının reflekslerine göndermelerle anlatıyor.
Tüm dünyanın sevdiği ‘Harry Potter’ın hayranı çocuklar çoktan büyüdü. Karakteri canlandıran Daniel Radcliffe 33 yaşında bir aktör olarak eski imajını geride bıraktı, farklı rollerle yoluna devam ediyor. Ama bütün bu cephelerdeki değişimler J.K. Rowling’i ve uyarlamalarını bağlamıyor elbette; elde yeni bir maden var ve o, işlenmeye devam ediyor. Evet, ‘Fantastik Canavarlar’dan bahsediyorum. Meselenin odak noktası, Rowling’in 2001 tarihli ‘Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?’ (Fantastic Beasts and Where to Find Them) kitabı. Bereketli bir kaynak bu; çünkü beş filmlik bir seriye ilham kaynağı oldu. İlki kitapla aynı ismi taşıyordu. İkinci hamlenin adı ‘Fantastik Canavarlar: Grindelwald’ın Suçları’ydı (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald). Bu haftadan itibaren salonlara uğrayan üçüncü adımsa ‘Fantastik Canavarlar: Dumbledore’un Sırları’...
Tabii ki bütün bu yapımları sadece bu kitap değil, ‘Harry Potter’ serisindeki kimi küçük öykücükler de besliyor.
Gelelim yeni serüvene... Profesör Albus Dumbledore, karanlık tarafta yer alan Gellert Grindelwald’u durdurma mücadelesine girer. Bu uğraşta en büyük destekçileri büyüzoolog Newt Scamander’in öncülüğündeki büyücüler, cadılar ve cesur Muggle fırıncıdan oluşan ekiptir...
‘Fantastik Canavarlar’ serisi David Yates’e teslim edildi.
Politik okumalarla yüklü serinin bu üçüncü filminde Mads Mikkelsen, öykünün parlayan yıldızı.
‘Harry Potter’ serisinde de dört bölüme imza atan İngiliz yönetmen, ‘Dumbledore’un Sırları’nda iki eski sevgilinin; Dumbledore ve Grindelwald’un (ki bu yönüyle, yani eşcinsel bir aşkla seride bir eşiğin aşıldığı söylenebilir) iyi ve kötü olarak iki ayrı cepheye savrulmalarını anlatıyor. Film, son derece keyifli ve sürükleyici anlardan oluşuyor. Rowling’le Steve Kloves’ın senaryosu, gücü elinde tutmak isteyen narsistik bir profile karşı verilen savaşın üzerine kurulu. Büyücüler âlemindeki başkan seçiminde iki aday varken geçmişte işlediği suçlardan ‘aklanan’ Grindelwald, üçüncü aday oluyor ve iktidarı ele geçirmek üzere birçok dalavere çeviriyor...
Batı sineması uzun süredir azgelişmiş demokrasilere çöreklenen diktatoryal rejimlere filmler üzerinden yaptığı göndermelerle sesleniyor ve sanki kitlelere ‘doğru yol’u göstermeye çalışıyor.
Lakin bu tür sistemleri kendi siyasal erklerinin desteklediklerinden ya da işlerine geldiği sürece ses çıkarmadıklarından hiç haberleri yokmuşçasına davranıyorlar... ‘Dumbledore’un Sırları’ Berlin’deki büyük buluşma bölümünde, sokaklardaki afişler, atmosfer ve Gestapovari görevlilerle Nazi Almanya’sını çağrıştıran kadrajlar sunuyor. Bhutan’daki ‘demokratik’ görünümlü seçim süreci de göndermeler içeriyor. Yani serinin üçüncü adımı politik okumalarla yüklü.
“Berlin’deki ‘Matrix’vari aksiyon sahneleri başarılı. Çin mitolojisinden alınan Qilin de muhteşem bir yaratıktı.”
Göndermeleri yerinde
Harry Potter’ın Hogwarts dönemi öncesindeki büyücülük dünyasında gezinen bu serinin hedef kitlesinin yetişkinler olduğu aşikâr. ‘Fantastik Canavarlar’ serisi sanırım büyüyerek ‘Harry Potter’la yollarını ayırmak zorunda kalan eski hayranların şimdiki zamandaki ‘sihirli ama yer yer gerçekçi dünya’ ihtiyacına seslenmek isteğinde.
Filmde beğendiğim bölümler Newt ve kardeşinin karanlık mağaradan kurtulma esnasında ‘yengecimsi’ yaratıkları dans figürleriyle atlattığı, ‘Indiana Jones’a selam gönderen sekansla Berlin’deki ‘Matrix’vari aksiyon sahneleri oldu. Ceylanı andıran ve Çin mitolojisinden alınan
Qilin de muhteşem bir yaratıktı.
Eddie Redmayne, Jude Law, Jacob Kowalski, Callum Turner, Alison Sudol, Ezra Miller, Victoria Yeates gibi isimler kadrodaki yerlerini korurken Johnny Depp’in yerine oyuna dahil olan Mads Mikkelsen öykünün parlayan yıldızı olarak dikkati çekiyor. Filmdeki en iyi performans Danimarkalı aktörden gelmiş.
Sonuç olarak izlenmesi zevkli, göndermeleri yerinde bir yapım olan filmi gönül rahatlığıyla tavsiye ederim...
Harika bir basın ve insanlık eleştirisi...
41. İstanbul Film Festivali’nde sona yaklaşılıyor. Şu ana kadar izlediğim en iyi filmden bahsedeyim. Söz konusu yapıt Xavier Giannoli’nin imzasını taşıyan ‘Sönmüş Hayaller’di (Illusions perdues). 26 Şubat’ta dağıtılan César’larda En İyi Film dahil yedi dalda ödüllendirilen yapım, 19’uncu yüzyılda Fransa’da geçen bir öyküyü anlatıyor. Lucien adlı taşralı bir şairin âşık olduğu soylu bir kadının peşinden Paris’e giderek tutunma adına masumiyetini kaybetmesine odaklanan film, Honoré de Balzac’ın aynı isimli muhteşem yapıtının uyarlaması. Fransız büyük usta, metnini o zamanlardan (1843) basının konumuna, iktidar karşısındaki zikzaklı çizgisine, eleştiri kurumunun satın alınabilir oluşuna dikkat çeken öngörülerle süslerken, hırsın ve kibrin insan ruhunda açtığı yaralara da vurgu yapmış. Giannoli de filminde romanın hakkını vermiş
ve günümüze ilişkin göndermelerde bulunmuş.
Benjamin Voisin, Cecile de France, Vincent Lacoste ve Xavier Dolan’ın ışıltılı performanslar sergilediği filmde Gerard Depardieu da çok başarılı bir kompozisyon çiziyordu. ‘Sönmez Hayaller’in festival dahilindeki son gösterimi yarın gece 21.30’da Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleştirilecek, kesinlikle kaçırmayın derim...
Sönmüş Hayaller
Yönetmen: Xavier Giannoli
Oyuncular: Benjamin Voisin, Cecile de France, Vincent Lacoste, Salome Dewae
ls, Xavier Dolan, Gerard Depardieu, Jeanne Balibar,
Andre Marcon, Jean-François Stevenin
Fransa-Belçika ortak yapımı
Ve diğer seçenekler...
‘Stardust’ yolun başındaki David Bowie’yi anlatıyor. Yönetmen Gabriel Range, oyuncular Johnny Flynn, Marc Maron, Jena Malone ve Derek Moran. ‘Çağrı’ (The Message), 45 yıl sonra tekrar salonlara uğruyor. Mustafa Akkad imzasını taşıyan yapımda başrolleri Anthony Quinn, Irene Papas, Michael Ansara, Johnny Sekka, Michael Forest, Damien Thomas gibi isimler paylaşıyor. Gösterime giren diğer yapımlar şöyle: ‘7’ (Yön: Buğra Kekik), ‘Zalo’ (Yön: Necati Aslan) ‘Azaim: Cin Mezarlığı’ (Yön: Erdal Şimşek), ‘Çıngırak’ (Yön: Ralpn Waldo), ‘Lanetli Tapınak’ (Yön: Metin Kuru). Haftanın animasyon seçeneği ‘Troll: Kuyruklu Macera’ (‘Troll: Tail of a Tail’) ise Kevin Munroe imzasını taşıyor.
‘Büyü’ye siyaset karışıyor
J.K. Rowling’in 2001 tarihli kitabı ‘Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?’dan yola çıkarak çekilen ‘Fantastik Canavarlar’ serisinin üçüncü adımı ‘Dumbledore’un Sırları’... Film, büyücülerin ve cadıların dahil olduğu iyi ve kötünün mücadelesini faşizme ve Hitler Almanya’sının reflekslerine göndermelerle anlatıyor.
Tüm dünyanın sevdiği ‘Harry Potter’ın hayranı çocuklar çoktan büyüdü. Karakteri canlandıran Daniel Radcliffe 33 yaşında bir aktör olarak eski imajını geride bıraktı, farklı rollerle yoluna devam ediyor. Ama bütün bu cephelerdeki değişimler J.K. Rowling’i ve uyarlamalarını bağlamıyor elbette; elde yeni bir maden var ve o, işlenmeye devam ediyor. Evet, ‘Fantastik Canavarlar’dan bahsediyorum. Meselenin odak noktası, Rowling’in 2001 tarihli ‘Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?’ (Fantastic Beasts and Where to Find Them) kitabı. Bereketli bir kaynak bu; çünkü beş filmlik bir seriye ilham kaynağı oldu. İlki kitapla aynı ismi taşıyordu. İkinci hamlenin adı ‘Fantastik Canavarlar: Grindelwald’ın Suçları’ydı (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald). Bu haftadan itibaren salonlara uğrayan üçüncü adımsa ‘Fantastik Canavarlar: Dumbledore’un Sırları’...
Tabii ki bütün bu yapımları sadece bu kitap değil, ‘Harry Potter’ serisindeki kimi küçük öykücükler de besliyor.
Gelelim yeni serüvene... Profesör Albus Dumbledore, karanlık tarafta yer alan Gellert Grindelwald’u durdurma mücadelesine girer. Bu uğraşta en büyük destekçileri büyüzoolog Newt Scamander’in öncülüğündeki büyücüler, cadılar ve cesur Muggle fırıncıdan oluşan ekiptir...
‘Fantastik Canavarlar’ serisi David Yates’e teslim edildi.
Politik okumalarla yüklü serinin bu üçüncü filminde Mads Mikkelsen, öykünün parlayan yıldızı.
‘Harry Potter’ serisinde de dört bölüme imza atan İngiliz yönetmen, ‘Dumbledore’un Sırları’nda iki eski sevgilinin; Dumbledore ve Grindelwald’un (ki bu yönüyle, yani eşcinsel bir aşkla seride bir eşiğin aşıldığı söylenebilir) iyi ve kötü olarak iki ayrı cepheye savrulmalarını anlatıyor. Film, son derece keyifli ve sürükleyici anlardan oluşuyor. Rowling’le Steve Kloves’ın senaryosu, gücü elinde tutmak isteyen narsistik bir profile karşı verilen savaşın üzerine kurulu. Büyücüler âlemindeki başkan seçiminde iki aday varken geçmişte işlediği suçlardan ‘aklanan’ Grindelwald, üçüncü aday oluyor ve iktidarı ele geçirmek üzere birçok dalavere çeviriyor...
Batı sineması uzun süredir azgelişmiş demokrasilere çöreklenen diktatoryal rejimlere filmler üzerinden yaptığı göndermelerle sesleniyor ve sanki kitlelere ‘doğru yol’u göstermeye çalışıyor.
Lakin bu tür sistemleri kendi siyasal erklerinin desteklediklerinden ya da işlerine geldiği sürece ses çıkarmadıklarından hiç haberleri yokmuşçasına davranıyorlar... ‘Dumbledore’un Sırları’ Berlin’deki büyük buluşma bölümünde, sokaklardaki afişler, atmosfer ve Gestapovari görevlilerle Nazi Almanya’sını çağrıştıran kadrajlar sunuyor. Bhutan’daki ‘demokratik’ görünümlü seçim süreci de göndermeler içeriyor. Yani serinin üçüncü adımı politik okumalarla yüklü.
Göndermeleri yerinde
Harry Potter’ın Hogwarts dönemi öncesindeki büyücülük dünyasında gezinen bu serinin hedef kitlesinin yetişkinler olduğu aşikâr. ‘Fantastik Canavarlar’ serisi sanırım büyüyerek ‘Harry Potter’la yollarını ayırmak zorunda kalan eski hayranların şimdiki zamandaki ‘sihirli ama yer yer gerçekçi dünya’ ihtiyacına seslenmek isteğinde.
Filmde beğendiğim bölümler Newt ve kardeşinin karanlık mağaradan kurtulma esnasında ‘yengecimsi’ yaratıkları dans figürleriyle atlattığı, ‘Indiana Jones’a selam gönderen sekansla Berlin’deki ‘Matrix’vari aksiyon sahneleri oldu. Ceylanı andıran ve Çin mitolojisinden alınan
Qilin de muhteşem bir yaratıktı.
Eddie Redmayne, Jude Law, Jacob Kowalski, Callum Turner, Alison Sudol, Ezra Miller, Victoria Yeates gibi isimler kadrodaki yerlerini korurken Johnny Depp’in yerine oyuna dahil olan Mads Mikkelsen öykünün parlayan yıldızı olarak dikkati çekiyor. Filmdeki en iyi performans Danimarkalı aktörden gelmiş.
Sonuç olarak izlenmesi zevkli, göndermeleri yerinde bir yapım olan filmi gönül rahatlığıyla tavsiye ederim...
Harika bir basın ve insanlık eleştirisi...
41. İstanbul Film Festivali’nde sona yaklaşılıyor. Şu ana kadar izlediğim en iyi filmden bahsedeyim. Söz konusu yapıt Xavier Giannoli’nin imzasını taşıyan ‘Sönmüş Hayaller’di (Illusions perdues). 26 Şubat’ta dağıtılan César’larda En İyi Film dahil yedi dalda ödüllendirilen yapım, 19’uncu yüzyılda Fransa’da geçen bir öyküyü anlatıyor. Lucien adlı taşralı bir şairin âşık olduğu soylu bir kadının peşinden Paris’e giderek tutunma adına masumiyetini kaybetmesine odaklanan film, Honoré de Balzac’ın aynı isimli muhteşem yapıtının uyarlaması. Fransız büyük usta, metnini o zamanlardan (1843) basının konumuna, iktidar karşısındaki zikzaklı çizgisine, eleştiri kurumunun satın alınabilir oluşuna dikkat çeken öngörülerle süslerken, hırsın ve kibrin insan ruhunda açtığı yaralara da vurgu yapmış. Giannoli de filminde romanın hakkını vermiş
ve günümüze ilişkin göndermelerde bulunmuş.
Benjamin Voisin, Cecile de France, Vincent Lacoste ve Xavier Dolan’ın ışıltılı performanslar sergilediği filmde Gerard Depardieu da çok başarılı bir kompozisyon çiziyordu. ‘Sönmez Hayaller’in festival dahilindeki son gösterimi yarın gece 21.30’da Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleştirilecek, kesinlikle kaçırmayın derim...
Sönmüş Hayaller
Yönetmen: Xavier Giannoli
Oyuncular: Benjamin Voisin, Cecile de France, Vincent Lacoste, Salome Dewae
ls, Xavier Dolan, Gerard Depardieu, Jeanne Balibar,
Andre Marcon, Jean-François Stevenin
Fransa-Belçika ortak yapımı
Ve diğer seçenekler...
‘Stardust’ yolun başındaki David Bowie’yi anlatıyor. Yönetmen Gabriel Range, oyuncular Johnny Flynn, Marc Maron, Jena Malone ve Derek Moran. ‘Çağrı’ (The Message), 45 yıl sonra tekrar salonlara uğruyor. Mustafa Akkad imzasını taşıyan yapımda başrolleri Anthony Quinn, Irene Papas, Michael Ansara, Johnny Sekka, Michael Forest, Damien Thomas gibi isimler paylaşıyor. Gösterime giren diğer yapımlar şöyle: ‘7’ (Yön: Buğra Kekik), ‘Zalo’ (Yön: Necati Aslan) ‘Azaim: Cin Mezarlığı’ (Yön: Erdal Şimşek), ‘Çıngırak’ (Yön: Ralpn Waldo), ‘Lanetli Tapınak’ (Yön: Metin Kuru). Haftanın animasyon seçeneği ‘Troll: Kuyruklu Macera’ (‘Troll: Tail of a Tail’) ise Kevin Munroe imzasını taşıyor.