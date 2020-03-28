Buyurun ‘salon’ futboluna!

Malum maçlara ara verildi. Taraftarlar da evde, en büyük zevklerinden mahrum kaldı. Futbol severleri sahalardan çok uzak tutmayalım dedik ve futbol sevdamız üzerine çekilmiş yapımlara göz attık. İşte size öyküleri meşin yuvarlak etrafında biçimlenmiş unutulmaz filmler...
1 - Cehennemde İki Devre Ket felido a pokolban
Futbol, asla sadece futbol değildir
2. Dünya Savaşı esnasında Ukrayna’da, Macarların bulunduğu kampta Hitler’in doğum günü şerefine bir gösteri maçı oynanacaktır. Esirler arasındaki eski futbolcu Onodi, Nazilere karşı oynanacak karşılaşma için bir takım kurar ve mücadeleye hazırlar. Gerçek bir olaydan sinemaya aktarılan bu 1961 tarihli Zoltan Fabri klasiği, bence bütün zamanların en güzel ve siyasal-sosyal açıdan da en etkileyici futbol filmidir. ‘Zafere Kaçış’ın da ilham kaynağıdır.
2 - Dar Alanda Kısa Paslaşmalar
Amatör ruhun ölümü
‘Futbol filmleri’ ele aldığı meselenin sosyolojisine de göz attığı ölçüde kalıcıdır.
Serdar Akar imzalı ‘Dar Alanda Kısa Paslaşmalar’, oyuna, oyunun aktörlerine, ANAP Türkiyesi’nin kabuk değiştirme sancılarına, futbolun sermayeye teslimiyetine, amatör bir ruhun bozulma serüvenine Bursa’daki bir semt takımı (Esnafspor) üzerinden çarpıcı bir bakış
atan enfes bir çalışmadır.
3 - Amigolar / Ultra
Bir holiganın portresi
‘Prens’ lakaplı Roma taraftarı bir holiganın hapisten çıktıktan sonra dağılan dengeler etrafında bocalamasını anlatan film, ağırlıklı olarak bir Juventus deplasmanı odağında geçerken sert, şiddet dolu sahneleri ve gerçekçi tarzıyla dikkat çeker. 1991 tarihli bu Ricky Tognazzi imzalı yapımda Ferzan Özpetek de asistan olarak çalışmıştır.
4 - Hayata Çalım At / Looking for Eric
Gol değil, pas önemli
Akıl hocası ve bir tür yoldaşı, hayalinde yarattığı Eric Cantona olan bir postacı... Ken Loach’un İngiliz işçi sınıfı meselelerine bu kez futbol eşliğinde göz attığı yapım, özellikle Cantona’nın kariyerindeki en unutamadığı şeyin attığı gol değil de verdiği klas bir pas olduğunu açıkladığı sahnede zirvesini bulur.
5 - Lanetli Takım / The Damned United
Oyunun ‘arıza’lı tarafına dair...
İngiliz futbol tarihinin en aykırı karakterlerinden biri olan menajer Brian Clough’ın, Leeds United’ın başında, sadece 44 gün süren teknik direktörlük dönemi... Tom Hooper’ın 2009 tarihli çalışması, ‘arıza’ bir kişiliğin eşliğinde oyunun acı tatlı yanlarının yanı sıra kirli ve temiz sularında dolaşır.
6 - Annemler Tatilde
O Ano em Que Meus Pais Sairam de Ferias
Çocuk gözüyle kupa
Muhalif ailesiyle Brezilya’daki faşist rejimden kaçan 12 yaşındaki Mauro’nun, solcu ağabeyler eşliğinde futbolla olan sıkı fıkı ilişkisi... Cao Hamburger imzalı yapım Meksika’da düzenlenen ‘70 Dünya Kupası’nı küçük bir çocuğun gözünden, sosyolojik ve siyasal göndermelerle dolu bir senaryo eşliğinde aktarır.
7 - KUPA / Phörpa
‘Bu da’ farklı bir film
Bir Budist tapınağına yeni gelen iki genç rahibin ‘98 Dünya Kupası Finali’ni izleyecekleri bir televizyon bulmak için verdikleri mücadele. Bu arada maçta onlar Brezilya’yı, tapınaktaki başrahipler de politik açıdan Tibet’in yanında duran Fransa’yı desteklemektedir. Bhutanlı yönetmen Kkhyentse Norbu’nun çalışması, meseleye son derece eğlenceli yaklaşır.
8 - Kupa finali / Gmar G’avi’a
Futbol birleştirir
İsrail’in, 1982 Haziran’ında Lübnan’ı işgali esnasında Filistinli küçük bir birliğe esir düşen İsrailli çavuş ve karşı karşıya olan iki tarafın da ‘82 Dünya Kupası’nın finalinde İtalya’ya gönül vermeleri etrafında şekilleniyor. Eran Riklis’in yapıtı, farklı cephelerdeki insanları birleştirme gücü üzerine etkileyici bir film.
9 - KARAVAN / The Van
Bir yaz rüyası
İşsiz güçsüz iki yakın arkadaş, ‘90 Dünya Kupası’nın düzenlendiği yaz ‘fish and cips’ işine girer. Ülkeleri İrlanda mucizevi sonuçlar eşliğinde tarihi başarıya imza atıp çeyrek finale kadar uzanırken onlar da bir anlamda sınıf atlamışlardır. Lakin takım turnuvadan elenir, onlar için de çöküş başlar. Film, ünlü İngiliz yönetmen Stephen Frears imzasını taşır.
10 - I.D.
Şiddetin cazibesi
İngiltere’de Margaret Thatcher döneminde iyiden iyiye yoldan çıkan holiganlar üzerine ilginç bir dram. Phil Davis imzalı film, azılı taraftarları araştırmak amacıyla onların arasına karışan ve zamanla kaynağını aradığı şiddetin parçasına dönüşen bir polisin öyküsünü anlatır.
Bir de bunlar var!
11. Zafere Kaçış / Victory / Yön: John Huston
12. Shaolin Soccer / Yön: Stephen Chow
13. Güzel İnsanlar / Beautiful People
Yön: Jasmin Dizdar
14. Hayatımın Çalımı / Bend It Like Beckham
Yön: Gurinder Chadra
15.The Football Factory / Yön: Nick Love
16. Daha İyisi Can Sağlığı / Purely Belter
Yön: Mark Herman
17. Fever Pitch / Yön: David Evans
18. Ofsayt / Offside / Yön: Cafer Panahi
19. One Day in Europe / Yön: Hannes Stöhr
20. Futbol Sevdası / 3 zeros / Yön: Fabian Onteniente
Çocuklar sizleri unutmadık
Evin küçük üyelerine yönelik bir mönümüz de var...
1. Vol.İ / Wall.E
Dünyada tek başına
Çöplerle dolu bir dünyada 700 yıldır görevini sürdüren bir robotun öyküsü. Andrew Stanton imzalı animasyon, türünün seçkin örneklerinden.
2. Oyuncak Hikâyesi 2 / Toy Story 2
Sanat aceleye gelmez
Bir Pixar şaheseri olan ‘Oyuncak Hikâyesi’ dört bölümlük bir seri ama ben özellikle ikinci adımı çok severim. Çünkü bu bölümde özel notlar vardır.
3. Noel Gecesi Kâbusu / The Nightmare Before Christmas
Bırakın oyuncakları ben dağıtayım
Bu Henry Selick imzalı ‘stop-motion’ yapımda Balkabağı Kralı Jack Skellington hayatına renk gelmesi için çocuklara oyuncak dağıtımı işini üstlenmek ister ve Noel Baba’yı kaçırma planlarını harekete geçirir.
4. Ruhların Kaçışı / Spirited Away
Gizemli bir yolculuk
Fantastik bir yolculuğa çıkan küçük Chihiro’nun yaşadığı olağanüstü olaylar… Animasyon üstadı Hayao Miyazaki’nin belki de en mükemmel yapıtı…
5. Ters Yüz / Inside Out
Beynimde neler oluyor?
Tüm zamanların en iyi animasyonu kabul edilen Pete Docter imzalı yapım, bir çocuğun büyüme sürecindeki duygusal serüvenini anlatıyor.
Buyurun ‘salon’ futboluna!
Malum maçlara ara verildi. Taraftarlar da evde, en büyük zevklerinden mahrum kaldı. Futbol severleri sahalardan çok uzak tutmayalım dedik ve futbol sevdamız üzerine çekilmiş yapımlara göz attık. İşte size öyküleri meşin yuvarlak etrafında biçimlenmiş unutulmaz filmler...
1 - Cehennemde İki Devre Ket felido a pokolban
Futbol, asla sadece futbol değildir
2. Dünya Savaşı esnasında Ukrayna’da, Macarların bulunduğu kampta Hitler’in doğum günü şerefine bir gösteri maçı oynanacaktır. Esirler arasındaki eski futbolcu Onodi, Nazilere karşı oynanacak karşılaşma için bir takım kurar ve mücadeleye hazırlar. Gerçek bir olaydan sinemaya aktarılan bu 1961 tarihli Zoltan Fabri klasiği, bence bütün zamanların en güzel ve siyasal-sosyal açıdan da en etkileyici futbol filmidir. ‘Zafere Kaçış’ın da ilham kaynağıdır.
2 - Dar Alanda Kısa Paslaşmalar
Amatör ruhun ölümü
‘Futbol filmleri’ ele aldığı meselenin sosyolojisine de göz attığı ölçüde kalıcıdır.
Serdar Akar imzalı ‘Dar Alanda Kısa Paslaşmalar’, oyuna, oyunun aktörlerine, ANAP Türkiyesi’nin kabuk değiştirme sancılarına, futbolun sermayeye teslimiyetine, amatör bir ruhun bozulma serüvenine Bursa’daki bir semt takımı (Esnafspor) üzerinden çarpıcı bir bakış
atan enfes bir çalışmadır.
3 - Amigolar / Ultra
Bir holiganın portresi
‘Prens’ lakaplı Roma taraftarı bir holiganın hapisten çıktıktan sonra dağılan dengeler etrafında bocalamasını anlatan film, ağırlıklı olarak bir Juventus deplasmanı odağında geçerken sert, şiddet dolu sahneleri ve gerçekçi tarzıyla dikkat çeker. 1991 tarihli bu Ricky Tognazzi imzalı yapımda Ferzan Özpetek de asistan olarak çalışmıştır.
4 - Hayata Çalım At / Looking for Eric
Gol değil, pas önemli
Akıl hocası ve bir tür yoldaşı, hayalinde yarattığı Eric Cantona olan bir postacı... Ken Loach’un İngiliz işçi sınıfı meselelerine bu kez futbol eşliğinde göz attığı yapım, özellikle Cantona’nın kariyerindeki en unutamadığı şeyin attığı gol değil de verdiği klas bir pas olduğunu açıkladığı sahnede zirvesini bulur.
5 - Lanetli Takım / The Damned United
Oyunun ‘arıza’lı tarafına dair...
İngiliz futbol tarihinin en aykırı karakterlerinden biri olan menajer Brian Clough’ın, Leeds United’ın başında, sadece 44 gün süren teknik direktörlük dönemi... Tom Hooper’ın 2009 tarihli çalışması, ‘arıza’ bir kişiliğin eşliğinde oyunun acı tatlı yanlarının yanı sıra kirli ve temiz sularında dolaşır.
6 - Annemler Tatilde
O Ano em Que Meus Pais Sairam de Ferias
Çocuk gözüyle kupa
Muhalif ailesiyle Brezilya’daki faşist rejimden kaçan 12 yaşındaki Mauro’nun, solcu ağabeyler eşliğinde futbolla olan sıkı fıkı ilişkisi... Cao Hamburger imzalı yapım Meksika’da düzenlenen ‘70 Dünya Kupası’nı küçük bir çocuğun gözünden, sosyolojik ve siyasal göndermelerle dolu bir senaryo eşliğinde aktarır.
7 - KUPA / Phörpa
‘Bu da’ farklı bir film
Bir Budist tapınağına yeni gelen iki genç rahibin ‘98 Dünya Kupası Finali’ni izleyecekleri bir televizyon bulmak için verdikleri mücadele. Bu arada maçta onlar Brezilya’yı, tapınaktaki başrahipler de politik açıdan Tibet’in yanında duran Fransa’yı desteklemektedir. Bhutanlı yönetmen Kkhyentse Norbu’nun çalışması, meseleye son derece eğlenceli yaklaşır.
8 - Kupa finali / Gmar G’avi’a
Futbol birleştirir
İsrail’in, 1982 Haziran’ında Lübnan’ı işgali esnasında Filistinli küçük bir birliğe esir düşen İsrailli çavuş ve karşı karşıya olan iki tarafın da ‘82 Dünya Kupası’nın finalinde İtalya’ya gönül vermeleri etrafında şekilleniyor. Eran Riklis’in yapıtı, farklı cephelerdeki insanları birleştirme gücü üzerine etkileyici bir film.
9 - KARAVAN / The Van
Bir yaz rüyası
İşsiz güçsüz iki yakın arkadaş, ‘90 Dünya Kupası’nın düzenlendiği yaz ‘fish and cips’ işine girer. Ülkeleri İrlanda mucizevi sonuçlar eşliğinde tarihi başarıya imza atıp çeyrek finale kadar uzanırken onlar da bir anlamda sınıf atlamışlardır. Lakin takım turnuvadan elenir, onlar için de çöküş başlar. Film, ünlü İngiliz yönetmen Stephen Frears imzasını taşır.
10 - I.D.
Şiddetin cazibesi
İngiltere’de Margaret Thatcher döneminde iyiden iyiye yoldan çıkan holiganlar üzerine ilginç bir dram. Phil Davis imzalı film, azılı taraftarları araştırmak amacıyla onların arasına karışan ve zamanla kaynağını aradığı şiddetin parçasına dönüşen bir polisin öyküsünü anlatır.
Bir de bunlar var!
11. Zafere Kaçış / Victory / Yön: John Huston
12. Shaolin Soccer / Yön: Stephen Chow
13. Güzel İnsanlar / Beautiful People
Yön: Jasmin Dizdar
14. Hayatımın Çalımı / Bend It Like Beckham
Yön: Gurinder Chadra
15.The Football Factory / Yön: Nick Love
16. Daha İyisi Can Sağlığı / Purely Belter
Yön: Mark Herman
17. Fever Pitch / Yön: David Evans
18. Ofsayt / Offside / Yön: Cafer Panahi
19. One Day in Europe / Yön: Hannes Stöhr
20. Futbol Sevdası / 3 zeros / Yön: Fabian Onteniente
Çocuklar sizleri unutmadık
Evin küçük üyelerine yönelik bir mönümüz de var...
1. Vol.İ / Wall.E
Dünyada tek başına
Çöplerle dolu bir dünyada 700 yıldır görevini sürdüren bir robotun öyküsü. Andrew Stanton imzalı animasyon, türünün seçkin örneklerinden.
2. Oyuncak Hikâyesi 2 / Toy Story 2
Sanat aceleye gelmez
Bir Pixar şaheseri olan ‘Oyuncak Hikâyesi’ dört bölümlük bir seri ama ben özellikle ikinci adımı çok severim. Çünkü bu bölümde özel notlar vardır.
3. Noel Gecesi Kâbusu / The Nightmare Before Christmas
Bırakın oyuncakları ben dağıtayım
Bu Henry Selick imzalı ‘stop-motion’ yapımda Balkabağı Kralı Jack Skellington hayatına renk gelmesi için çocuklara oyuncak dağıtımı işini üstlenmek ister ve Noel Baba’yı kaçırma planlarını harekete geçirir.
4. Ruhların Kaçışı / Spirited Away
Gizemli bir yolculuk
Fantastik bir yolculuğa çıkan küçük Chihiro’nun yaşadığı olağanüstü olaylar… Animasyon üstadı Hayao Miyazaki’nin belki de en mükemmel yapıtı…
5. Ters Yüz / Inside Out
Beynimde neler oluyor?
Tüm zamanların en iyi animasyonu kabul edilen Pete Docter imzalı yapım, bir çocuğun büyüme sürecindeki duygusal serüvenini anlatıyor.