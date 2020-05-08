Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Uğur VARDAN>Benim annem, güzel annem
"Uğur Vardan" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Uğur Vardan" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Uğur Vardan

Uğur Vardan

uvardan@hurriyet.com.tr

Benim annem, güzel annem

8 Mayıs 2020

Bu haftaki sinema mönümüzde ‘Anneler Günü’ vesilesiyle izlenecek yapımlar var. İşte size konusu anneler etrafında inşa edilen bir dizi film. Kimi kızının, kimi oğlunun acısını yüreğinde taşıyan anaları, kimi de onların yokluğuyla yüzleşmeye çalışan evlatları anlatıyor.Uğur Vardan / uvardan@hurriyet.com.tr

1) Annem Hakkında Her Şey / Todo sobre mi madre

Benim annem, güzel annemOğlum için...…

Pedro Almodovar, kariyeri boyunca modern zamanların melodramlarını perdeye taşırken içerik ve görsel anlamda son derece renkli ve farklı dünyalarda gezindi. Çarpıcı kadın portreleriyle süslediği ‘Annem Hakkında Her Şey’ ise oğlu Esteban’ın trajik ölümünden sonra bulduğu bir günlükle kaybettiği evladının hayatındaki kimi eksik parçaların peşine düşen hemşire Manuela’nın hikâyesini son derece zarifçe anlatıyor. Kimi eleştirmenlere göre ‘20. yüzyılın son büyük filmi’ kabul edilen yapım, bir doğum metaforu etrafında gelişirken öyküsü itibariyle hem ‘öteki’ yaşamlara uğruyor hem de sinemanın kimi klasiklerine göndermelerde bulunuyor.

2) Sophie’nin Seçimi / Sophie’s Choice

En acılı seçim!

Yıl 1947. Genç bir yazar adayı olan Stingo, Brooklyn’de Yahudilerin yaşadığı bir pansiyona yerleşir; burada Nathan ve Auschwitz’den kurtulan Polonyalı Sophie’yle tanışır. Zamanla da kadının trajik sırrına vâkıf olur… İnsanlığın en derin acıları ve kötülüğün sınırsızlığı üzerine bir yapıt olan, Alan J. Pakula imzalı çalışma, William Styron’un romanından sinemaya uyarlanmıştı. Her daim muhteşem performanslarıyla hatırladığımız Meryl Streep de filmdeki Sophie rolüyle ‘En İyi Kadın Oyuncu’ dalında, kariyerindeki ikinci Oscar’ı kazanmıştı.   

3) Ana ve Oğul / Mat I syn

Benim annem, güzel annem
Hüzünlü bir tablo

Yaşlı ve hasta annesi ölüme doğru adım adım ilerleyen bir oğulun yaşadıkları... Rus sinemasında Tarkovskiy’nin mirasını sahiplenecek öncelikli isim konumundaki Alexandr Sokurov’un yapıtı, yitip gidecek olan bir varlığın geride kalana hissettirecekleri üzerine ruhsal ve görsel bir psikolojik deney olarak da ele alınabilir. Kadrajları Alman romantik ressam Caspar David Friedrich’in tablolarını andıran 1997 tarihli film, Sokurov’u uluslararası sulara taşıyan ilk önemli adımdır.

4) Gizli Dünya / Room

Benim annem, güzel annem
Dünyaya açılan ‘oda’

17 yaşındayken bir adam tarafından kaçırılıp bir odaya kapatılan ve iki yıl sonra doğurduğu oğlu Jack’e, sadece çatı penceresi bulunan yaklaşık
9 metrekarelik bir alandan, koca bir dünyanın tasvirini yaratan bir anne (ismi Joy ama oğlu ona ‘Ma’ diyor)... Lenny Abrahamson’ın yönettiği yapımda anneyi canlandıran Brie Larson, gösterdiği performansla 2016’da, ‘En İyi Kadın Oyuncu’ dalında Oscar’a uzanmıştı. Filmde minik Jack’i canlandıran Jacob Tremblay de muhteşem oynuyor.

5) Anne! / Mother!

Benim annem, güzel annem
İnsanlığın ‘anne’si…

Yazar bir erkekle bebek isteyen karısı ve kapılarını çalan davetsiz misafirlerle kaotik bir hale dönüşen hayatları… Darren Aronofsky’nin dehşetengiz bir rüya (galiba ‘kâbus’ demek daha doğru) gibi çektiği ‘Anne! (‘Mother!) dini referanslarla yüklü, Âdem ile Havva’dan Habil’le Kâbil’e uzanan bir çizgide göndermeler içeren bir yapıt. Ana karakterlerde Jennifer Lawrence ve Javier Bardem’i, ikilinin düzenini bozan ailede de Ed Harris, Michelle Pfeiffer, Brian Gleeson’ı karşımıza getiren film izleyenleri ikiye bölen yapımlardan; ben çok beğenenler kanadındayım…

6) Sahtekâr / Changeling

Benim annem, güzel annem
Oğlum olmadan asla!..

Yıl 1928, Los Angeles’ta yaşayan dul bir kadın olan Christine Collins için hayatının varlık nedeni dokuz yaşındaki oğlu Walter’dır. Ne yazık ki bu değerli varlık bir cumartesi günü ortadan kaybolur. Polise başvurur ama sonuç alamaz. Nihayetinde beş ay sonra oğlunun bulunduğu haberi gelir fakat... Bir annenin çocuğunu arama çabasını ve polis teşkilatının çürümüşlüğünü anlatan ‘Sahtekâr’da yönetmen Clint Eastwood yaşanmış bir olaydan yola çıkıyordu. Filmde dönemin ilkel hukuk sistemiyle mücadele veren annede Angelina Jolie karşımıza geliyordu.

7) Annem / Mia Madre

Benim annem, güzel annem
Kimdi giden, kimdi kalan

İtalyan sinemasının her daim muhalif ismi Nanni Moretti’nin ‘Oğul Odası’ndan sonra yine aile içi meselelerde dolaşan filmi ‘Annem’, annesi hastanede ağır bir hastalıkla yatarken kendisi setteki karışıklıkların üstesinden gelmeye çalışan Margherita adlı kadın yönetmenin yaşadığı hesaplaşmayı anlatıyor. Hayat, anılar, hatıralarda kalan tortular, ölüm ve acılar üstesinden yer yer otobiyografik (öyküdeki yönetmen Moretti’nin kendisidir) ve etkileyici bir çalışma ‘Annem’.

8) Kevin Hakkında Konuşmalıyız / We Need to Talk About Kevin

Benim annem, güzel annem
Ben nerede yanlış yaptım?

Hayattaki tercihini çocuk büyütmekten yana koyan ve kariyerine veda eden Eva, 16 yaşındaki oğlu Kevin’ın artık geri dönülmez noktalara savrulmaya başlamasıyla birlikle ‘Nerede hata yaptım?’ı ve anneliğini sorgulamaya soyunur. Lynne Ramsay’in sarsıcı bir öykü anlattığı yapımda Eva’da Tilda Swinton son derece ışıltılı bir performans sergiliyor. Filmin etkileyici müziklerine de Radiohead’den Johnny Greenwood imza atmıştı.

9) Amerikan Kadını / American Woman

Benim annem, güzel annem
Kapanmayan yaralar

Küçük bir kasabada, hayatına tutunmakta zorlanan bir kadın, kızının kaybolmasının ardından torununu yetiştirmekle ve bir türlü kapanmayan acısının kendinde bıraktığı izlerin üstesinden gelmekle uğraşır. Ridley Scott’ın oğlu Jake Scott’ın tek uzun metrajlı çalışması, Amerikan taşrasından sosyolojik derinlikleri olan bir hikâye anlatıyor. Siena Miller ayakta kalmaya çalışan anne Debra rolünde, belki de kariyerinin en iyi performansını sergiliyor.

10) Ölümcül Oyun / Ich seh Ich seh

Benim annem, güzel annem
Böyle evlatlar olmaz olsun…

Estetik ameliyat sonrası yanlarına dönen kişinin gerçek anneleri olup olmadığına dair şüphe duyan ve giderek şiddet dozu artmış hamlelerde bulunan ikizler... Avusturyalı Veronika Franz-Severin Fiala ikilisinin imzasını taşıyan yapım, gerilim içeren görüntülere sahip.

Bunlar da var...

  1. Sevgi Sözcükleri / Terms of Endearment / Yön: James L. Brooks
  2. Sırlar ve Yalanlar / Secrets and Lies / Yön: Mike Leigh
  3. Üç Billboard Ebbing Çıkışı / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri / Yön: Martin McDonagh
  4. Yaşamın Kıyısından Kartpostallar / Postcards from the Edge / Yön: Mike Nichols
  5. Grey Gardens / Yön: Michael Sucsy
  6. İki Kadın, Bir Erkek / The Kids Are All Right / Yön: Lisa Cholodenko
  7. Omuz Omuza / Stepmom / Yön: Chris Columbus
  8. Kızım Olmadan Asla / Not Without My Daughter / Yön: Brian Gilbert
  9. Benim annem, güzel annem
    Küçük Adam Tate / Little Man Tate / Yön: Jodie Foster
  10. Freaky Friday / Yön: Mark Wters

Minikler için…

 

Evin küçük üyeleri için önerilerimize devam...

1. Crood’lar / Croods

Yeni bir dünyaya…

Bu keyifli animasyon tarihöncesi çağlarda, yaşadıkları mağaranın depremle yerle bir olmasıyla kendilerine yeni bir dünya kurmak zorunda kalan bir ailenin yaşadıklarını anlatıyor.

2. Sihirbaz / L’illusionniste

Alice sihirler diyarında…

Nesli tükenmekte olan eski tarz sihirbazlardan biri ve İskoçya’da gösteri yaparken tanıştığı minik Alice sayesinde değişen hayatı... Film, ünlü Fransız usta Jacques Tati’nin hayattayken filme çekemediği bir senaryodan uyarlanmış. 

3. Arabalar / Cars

Asfaltı ağlatanlar

Küçük bir kasabaya gelen ünlü bir yarış arabası ‘Şimşek McQueen’, zamanla yeni dostluklar kazanır ve yeni değerlerle donanır. Arabalar üzerinden miniklere hayat dersleri veren bir animasyon.

4. Hırsız Kedi Paris’te / Une vie de chat

Çatılardaki heyecan

İkili bir hayat süren Dino adlı bir kedinin serüvenleri… Pembe Panter’e selam çakan bu Fransız yapımı animasyon, caz esintileri taşıyan müzikleriyle de dikkat çekiyor.

5. Prenses ve Kurbağa / The Princess and the Frog

Öpeyim de geçsin…

Dünyanın en ünlü öpücüğünün arkasındaki sırrı keşfetmek isteyenler için… Klasik masalın modern bir Disney uyarlaması.

X
Uğur VARDAN Uğur VARDANTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Virüsle mücadelede antikor testi aşamasına geçiliyorSedat ERGİNVirüsle mücadelede antikor testi aşamasına geçiliyor08.05.2020
Dijital kuşağa merhabaTolga AKYILDIZDijital kuşağa merhaba!08.05.2020
Eyy plaza mimarı balkonumu geri verErtuğrul ÖZKÖKEyy plaza mimarı balkonumu geri ver08.05.2020
Anketlere göre inenler-çıkanlarAbdulkadir SELVİAnketlere göre inenler-çıkanlar08.05.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.