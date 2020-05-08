Benim annem, güzel annem

Bu haftaki sinema mönümüzde ‘Anneler Günü’ vesilesiyle izlenecek yapımlar var. İşte size konusu anneler etrafında inşa edilen bir dizi film. Kimi kızının, kimi oğlunun acısını yüreğinde taşıyan anaları, kimi de onların yokluğuyla yüzleşmeye çalışan evlatları anlatıyor.Uğur Vardan / uvardan@hurriyet.com.tr
1) Annem Hakkında Her Şey / Todo sobre mi madre
Oğlum için...…
Pedro Almodovar, kariyeri boyunca modern zamanların melodramlarını perdeye taşırken içerik ve görsel anlamda son derece renkli ve farklı dünyalarda gezindi. Çarpıcı kadın portreleriyle süslediği ‘Annem Hakkında Her Şey’ ise oğlu Esteban’ın trajik ölümünden sonra bulduğu bir günlükle kaybettiği evladının hayatındaki kimi eksik parçaların peşine düşen hemşire Manuela’nın hikâyesini son derece zarifçe anlatıyor. Kimi eleştirmenlere göre ‘20. yüzyılın son büyük filmi’ kabul edilen yapım, bir doğum metaforu etrafında gelişirken öyküsü itibariyle hem ‘öteki’ yaşamlara uğruyor hem de sinemanın kimi klasiklerine göndermelerde bulunuyor.
2) Sophie’nin Seçimi / Sophie’s Choice
En acılı seçim!
Yıl 1947. Genç bir yazar adayı olan Stingo, Brooklyn’de Yahudilerin yaşadığı bir pansiyona yerleşir; burada Nathan ve Auschwitz’den kurtulan Polonyalı Sophie’yle tanışır. Zamanla da kadının trajik sırrına vâkıf olur… İnsanlığın en derin acıları ve kötülüğün sınırsızlığı üzerine bir yapıt olan, Alan J. Pakula imzalı çalışma, William Styron’un romanından sinemaya uyarlanmıştı. Her daim muhteşem performanslarıyla hatırladığımız Meryl Streep de filmdeki Sophie rolüyle ‘En İyi Kadın Oyuncu’ dalında, kariyerindeki ikinci Oscar’ı kazanmıştı.
3) Ana ve Oğul / Mat I syn
Hüzünlü bir tablo
Yaşlı ve hasta annesi ölüme doğru adım adım ilerleyen bir oğulun yaşadıkları... Rus sinemasında Tarkovskiy’nin mirasını sahiplenecek öncelikli isim konumundaki Alexandr Sokurov’un yapıtı, yitip gidecek olan bir varlığın geride kalana hissettirecekleri üzerine ruhsal ve görsel bir psikolojik deney olarak da ele alınabilir. Kadrajları Alman romantik ressam Caspar David Friedrich’in tablolarını andıran 1997 tarihli film, Sokurov’u uluslararası sulara taşıyan ilk önemli adımdır.
4) Gizli Dünya / Room
Dünyaya açılan ‘oda’
17 yaşındayken bir adam tarafından kaçırılıp bir odaya kapatılan ve iki yıl sonra doğurduğu oğlu Jack’e, sadece çatı penceresi bulunan yaklaşık
9 metrekarelik bir alandan, koca bir dünyanın tasvirini yaratan bir anne (ismi Joy ama oğlu ona ‘Ma’ diyor)... Lenny Abrahamson’ın yönettiği yapımda anneyi canlandıran Brie Larson, gösterdiği performansla 2016’da, ‘En İyi Kadın Oyuncu’ dalında Oscar’a uzanmıştı. Filmde minik Jack’i canlandıran Jacob Tremblay de muhteşem oynuyor.
5) Anne! / Mother!
İnsanlığın ‘anne’si…
Yazar bir erkekle bebek isteyen karısı ve kapılarını çalan davetsiz misafirlerle kaotik bir hale dönüşen hayatları… Darren Aronofsky’nin dehşetengiz bir rüya (galiba ‘kâbus’ demek daha doğru) gibi çektiği ‘Anne! (‘Mother!) dini referanslarla yüklü, Âdem ile Havva’dan Habil’le Kâbil’e uzanan bir çizgide göndermeler içeren bir yapıt. Ana karakterlerde Jennifer Lawrence ve Javier Bardem’i, ikilinin düzenini bozan ailede de Ed Harris, Michelle Pfeiffer, Brian Gleeson’ı karşımıza getiren film izleyenleri ikiye bölen yapımlardan; ben çok beğenenler kanadındayım…
6) Sahtekâr / Changeling
Oğlum olmadan asla!..
Yıl 1928, Los Angeles’ta yaşayan dul bir kadın olan Christine Collins için hayatının varlık nedeni dokuz yaşındaki oğlu Walter’dır. Ne yazık ki bu değerli varlık bir cumartesi günü ortadan kaybolur. Polise başvurur ama sonuç alamaz. Nihayetinde beş ay sonra oğlunun bulunduğu haberi gelir fakat... Bir annenin çocuğunu arama çabasını ve polis teşkilatının çürümüşlüğünü anlatan ‘Sahtekâr’da yönetmen Clint Eastwood yaşanmış bir olaydan yola çıkıyordu. Filmde dönemin ilkel hukuk sistemiyle mücadele veren annede Angelina Jolie karşımıza geliyordu.
7) Annem / Mia Madre
Kimdi giden, kimdi kalan
İtalyan sinemasının her daim muhalif ismi Nanni Moretti’nin ‘Oğul Odası’ndan sonra yine aile içi meselelerde dolaşan filmi ‘Annem’, annesi hastanede ağır bir hastalıkla yatarken kendisi setteki karışıklıkların üstesinden gelmeye çalışan Margherita adlı kadın yönetmenin yaşadığı hesaplaşmayı anlatıyor. Hayat, anılar, hatıralarda kalan tortular, ölüm ve acılar üstesinden yer yer otobiyografik (öyküdeki yönetmen Moretti’nin kendisidir) ve etkileyici bir çalışma ‘Annem’.
8) Kevin Hakkında Konuşmalıyız / We Need to Talk About Kevin
Ben nerede yanlış yaptım?
Hayattaki tercihini çocuk büyütmekten yana koyan ve kariyerine veda eden Eva, 16 yaşındaki oğlu Kevin’ın artık geri dönülmez noktalara savrulmaya başlamasıyla birlikle ‘Nerede hata yaptım?’ı ve anneliğini sorgulamaya soyunur. Lynne Ramsay’in sarsıcı bir öykü anlattığı yapımda Eva’da Tilda Swinton son derece ışıltılı bir performans sergiliyor. Filmin etkileyici müziklerine de Radiohead’den Johnny Greenwood imza atmıştı.
9) Amerikan Kadını / American Woman
Kapanmayan yaralar
Küçük bir kasabada, hayatına tutunmakta zorlanan bir kadın, kızının kaybolmasının ardından torununu yetiştirmekle ve bir türlü kapanmayan acısının kendinde bıraktığı izlerin üstesinden gelmekle uğraşır. Ridley Scott’ın oğlu Jake Scott’ın tek uzun metrajlı çalışması, Amerikan taşrasından sosyolojik derinlikleri olan bir hikâye anlatıyor. Siena Miller ayakta kalmaya çalışan anne Debra rolünde, belki de kariyerinin en iyi performansını sergiliyor.
10) Ölümcül Oyun / Ich seh Ich seh
Böyle evlatlar olmaz olsun…
Estetik ameliyat sonrası yanlarına dönen kişinin gerçek anneleri olup olmadığına dair şüphe duyan ve giderek şiddet dozu artmış hamlelerde bulunan ikizler... Avusturyalı Veronika Franz-Severin Fiala ikilisinin imzasını taşıyan yapım, gerilim içeren görüntülere sahip.
Bunlar da var...
- Sevgi Sözcükleri / Terms of Endearment / Yön: James L. Brooks
- Sırlar ve Yalanlar / Secrets and Lies / Yön: Mike Leigh
- Üç Billboard Ebbing Çıkışı / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri / Yön: Martin McDonagh
- Yaşamın Kıyısından Kartpostallar / Postcards from the Edge / Yön: Mike Nichols
- Grey Gardens / Yön: Michael Sucsy
- İki Kadın, Bir Erkek / The Kids Are All Right / Yön: Lisa Cholodenko
- Omuz Omuza / Stepmom / Yön: Chris Columbus
- Kızım Olmadan Asla / Not Without My Daughter / Yön: Brian Gilbert
Küçük Adam Tate / Little Man Tate / Yön: Jodie Foster
- Freaky Friday / Yön: Mark Wters
Minikler için…
Evin küçük üyeleri için önerilerimize devam...
1. Crood’lar / Croods
Yeni bir dünyaya…
Bu keyifli animasyon tarihöncesi çağlarda, yaşadıkları mağaranın depremle yerle bir olmasıyla kendilerine yeni bir dünya kurmak zorunda kalan bir ailenin yaşadıklarını anlatıyor.
2. Sihirbaz / L’illusionniste
Alice sihirler diyarında…
Nesli tükenmekte olan eski tarz sihirbazlardan biri ve İskoçya’da gösteri yaparken tanıştığı minik Alice sayesinde değişen hayatı... Film, ünlü Fransız usta Jacques Tati’nin hayattayken filme çekemediği bir senaryodan uyarlanmış.
3. Arabalar / Cars
Asfaltı ağlatanlar
Küçük bir kasabaya gelen ünlü bir yarış arabası ‘Şimşek McQueen’, zamanla yeni dostluklar kazanır ve yeni değerlerle donanır. Arabalar üzerinden miniklere hayat dersleri veren bir animasyon.
4. Hırsız Kedi Paris’te / Une vie de chat
Çatılardaki heyecan
İkili bir hayat süren Dino adlı bir kedinin serüvenleri… Pembe Panter’e selam çakan bu Fransız yapımı animasyon, caz esintileri taşıyan müzikleriyle de dikkat çekiyor.
5. Prenses ve Kurbağa / The Princess and the Frog
Öpeyim de geçsin…
Dünyanın en ünlü öpücüğünün arkasındaki sırrı keşfetmek isteyenler için… Klasik masalın modern bir Disney uyarlaması.
Benim annem, güzel annem
Bu haftaki sinema mönümüzde ‘Anneler Günü’ vesilesiyle izlenecek yapımlar var. İşte size konusu anneler etrafında inşa edilen bir dizi film. Kimi kızının, kimi oğlunun acısını yüreğinde taşıyan anaları, kimi de onların yokluğuyla yüzleşmeye çalışan evlatları anlatıyor.Uğur Vardan / uvardan@hurriyet.com.tr
1) Annem Hakkında Her Şey / Todo sobre mi madre
Oğlum için...…
Pedro Almodovar, kariyeri boyunca modern zamanların melodramlarını perdeye taşırken içerik ve görsel anlamda son derece renkli ve farklı dünyalarda gezindi. Çarpıcı kadın portreleriyle süslediği ‘Annem Hakkında Her Şey’ ise oğlu Esteban’ın trajik ölümünden sonra bulduğu bir günlükle kaybettiği evladının hayatındaki kimi eksik parçaların peşine düşen hemşire Manuela’nın hikâyesini son derece zarifçe anlatıyor. Kimi eleştirmenlere göre ‘20. yüzyılın son büyük filmi’ kabul edilen yapım, bir doğum metaforu etrafında gelişirken öyküsü itibariyle hem ‘öteki’ yaşamlara uğruyor hem de sinemanın kimi klasiklerine göndermelerde bulunuyor.
2) Sophie’nin Seçimi / Sophie’s Choice
En acılı seçim!
Yıl 1947. Genç bir yazar adayı olan Stingo, Brooklyn’de Yahudilerin yaşadığı bir pansiyona yerleşir; burada Nathan ve Auschwitz’den kurtulan Polonyalı Sophie’yle tanışır. Zamanla da kadının trajik sırrına vâkıf olur… İnsanlığın en derin acıları ve kötülüğün sınırsızlığı üzerine bir yapıt olan, Alan J. Pakula imzalı çalışma, William Styron’un romanından sinemaya uyarlanmıştı. Her daim muhteşem performanslarıyla hatırladığımız Meryl Streep de filmdeki Sophie rolüyle ‘En İyi Kadın Oyuncu’ dalında, kariyerindeki ikinci Oscar’ı kazanmıştı.
3) Ana ve Oğul / Mat I syn
Hüzünlü bir tablo
Yaşlı ve hasta annesi ölüme doğru adım adım ilerleyen bir oğulun yaşadıkları... Rus sinemasında Tarkovskiy’nin mirasını sahiplenecek öncelikli isim konumundaki Alexandr Sokurov’un yapıtı, yitip gidecek olan bir varlığın geride kalana hissettirecekleri üzerine ruhsal ve görsel bir psikolojik deney olarak da ele alınabilir. Kadrajları Alman romantik ressam Caspar David Friedrich’in tablolarını andıran 1997 tarihli film, Sokurov’u uluslararası sulara taşıyan ilk önemli adımdır.
4) Gizli Dünya / Room
Dünyaya açılan ‘oda’
17 yaşındayken bir adam tarafından kaçırılıp bir odaya kapatılan ve iki yıl sonra doğurduğu oğlu Jack’e, sadece çatı penceresi bulunan yaklaşık
9 metrekarelik bir alandan, koca bir dünyanın tasvirini yaratan bir anne (ismi Joy ama oğlu ona ‘Ma’ diyor)... Lenny Abrahamson’ın yönettiği yapımda anneyi canlandıran Brie Larson, gösterdiği performansla 2016’da, ‘En İyi Kadın Oyuncu’ dalında Oscar’a uzanmıştı. Filmde minik Jack’i canlandıran Jacob Tremblay de muhteşem oynuyor.
5) Anne! / Mother!
İnsanlığın ‘anne’si…
Yazar bir erkekle bebek isteyen karısı ve kapılarını çalan davetsiz misafirlerle kaotik bir hale dönüşen hayatları… Darren Aronofsky’nin dehşetengiz bir rüya (galiba ‘kâbus’ demek daha doğru) gibi çektiği ‘Anne! (‘Mother!) dini referanslarla yüklü, Âdem ile Havva’dan Habil’le Kâbil’e uzanan bir çizgide göndermeler içeren bir yapıt. Ana karakterlerde Jennifer Lawrence ve Javier Bardem’i, ikilinin düzenini bozan ailede de Ed Harris, Michelle Pfeiffer, Brian Gleeson’ı karşımıza getiren film izleyenleri ikiye bölen yapımlardan; ben çok beğenenler kanadındayım…
6) Sahtekâr / Changeling
Oğlum olmadan asla!..
Yıl 1928, Los Angeles’ta yaşayan dul bir kadın olan Christine Collins için hayatının varlık nedeni dokuz yaşındaki oğlu Walter’dır. Ne yazık ki bu değerli varlık bir cumartesi günü ortadan kaybolur. Polise başvurur ama sonuç alamaz. Nihayetinde beş ay sonra oğlunun bulunduğu haberi gelir fakat... Bir annenin çocuğunu arama çabasını ve polis teşkilatının çürümüşlüğünü anlatan ‘Sahtekâr’da yönetmen Clint Eastwood yaşanmış bir olaydan yola çıkıyordu. Filmde dönemin ilkel hukuk sistemiyle mücadele veren annede Angelina Jolie karşımıza geliyordu.
7) Annem / Mia Madre
Kimdi giden, kimdi kalan
İtalyan sinemasının her daim muhalif ismi Nanni Moretti’nin ‘Oğul Odası’ndan sonra yine aile içi meselelerde dolaşan filmi ‘Annem’, annesi hastanede ağır bir hastalıkla yatarken kendisi setteki karışıklıkların üstesinden gelmeye çalışan Margherita adlı kadın yönetmenin yaşadığı hesaplaşmayı anlatıyor. Hayat, anılar, hatıralarda kalan tortular, ölüm ve acılar üstesinden yer yer otobiyografik (öyküdeki yönetmen Moretti’nin kendisidir) ve etkileyici bir çalışma ‘Annem’.
8) Kevin Hakkında Konuşmalıyız / We Need to Talk About Kevin
Ben nerede yanlış yaptım?
Hayattaki tercihini çocuk büyütmekten yana koyan ve kariyerine veda eden Eva, 16 yaşındaki oğlu Kevin’ın artık geri dönülmez noktalara savrulmaya başlamasıyla birlikle ‘Nerede hata yaptım?’ı ve anneliğini sorgulamaya soyunur. Lynne Ramsay’in sarsıcı bir öykü anlattığı yapımda Eva’da Tilda Swinton son derece ışıltılı bir performans sergiliyor. Filmin etkileyici müziklerine de Radiohead’den Johnny Greenwood imza atmıştı.
9) Amerikan Kadını / American Woman
Kapanmayan yaralar
Küçük bir kasabada, hayatına tutunmakta zorlanan bir kadın, kızının kaybolmasının ardından torununu yetiştirmekle ve bir türlü kapanmayan acısının kendinde bıraktığı izlerin üstesinden gelmekle uğraşır. Ridley Scott’ın oğlu Jake Scott’ın tek uzun metrajlı çalışması, Amerikan taşrasından sosyolojik derinlikleri olan bir hikâye anlatıyor. Siena Miller ayakta kalmaya çalışan anne Debra rolünde, belki de kariyerinin en iyi performansını sergiliyor.
10) Ölümcül Oyun / Ich seh Ich seh
Böyle evlatlar olmaz olsun…
Estetik ameliyat sonrası yanlarına dönen kişinin gerçek anneleri olup olmadığına dair şüphe duyan ve giderek şiddet dozu artmış hamlelerde bulunan ikizler... Avusturyalı Veronika Franz-Severin Fiala ikilisinin imzasını taşıyan yapım, gerilim içeren görüntülere sahip.
Bunlar da var...
Küçük Adam Tate / Little Man Tate / Yön: Jodie Foster
Minikler için…
Evin küçük üyeleri için önerilerimize devam...
1. Crood’lar / Croods
Yeni bir dünyaya…
Bu keyifli animasyon tarihöncesi çağlarda, yaşadıkları mağaranın depremle yerle bir olmasıyla kendilerine yeni bir dünya kurmak zorunda kalan bir ailenin yaşadıklarını anlatıyor.
2. Sihirbaz / L’illusionniste
Alice sihirler diyarında…
Nesli tükenmekte olan eski tarz sihirbazlardan biri ve İskoçya’da gösteri yaparken tanıştığı minik Alice sayesinde değişen hayatı... Film, ünlü Fransız usta Jacques Tati’nin hayattayken filme çekemediği bir senaryodan uyarlanmış.
3. Arabalar / Cars
Asfaltı ağlatanlar
Küçük bir kasabaya gelen ünlü bir yarış arabası ‘Şimşek McQueen’, zamanla yeni dostluklar kazanır ve yeni değerlerle donanır. Arabalar üzerinden miniklere hayat dersleri veren bir animasyon.
4. Hırsız Kedi Paris’te / Une vie de chat
Çatılardaki heyecan
İkili bir hayat süren Dino adlı bir kedinin serüvenleri… Pembe Panter’e selam çakan bu Fransız yapımı animasyon, caz esintileri taşıyan müzikleriyle de dikkat çekiyor.
5. Prenses ve Kurbağa / The Princess and the Frog
Öpeyim de geçsin…
Dünyanın en ünlü öpücüğünün arkasındaki sırrı keşfetmek isteyenler için… Klasik masalın modern bir Disney uyarlaması.