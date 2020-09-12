Bak yine yaklaşıyor fırtına...

Yaklaşan bir kasırga, oturduğu apartmanı terk etmeyen inatçı sakinleri tahliye etmek için harekete geçen polisler ve eylemleri için uygun bir ortam olduğuna inanan sanat hırsızları... Mel Gibson’ı emekli polis rolünde karşımıza getiren ‘Fırtınalı Soygun’, zorlama senaryosuna rağmen kimi komik sahneleriyle izlenen, vasat bir aksiyon.
Mel Gibson kariyeri boyunca elinden silahı eksik etmedi. ‘Gelibolu’dan ‘Mad Max’lere, (adı üstünde) ‘Cehennem Silahı’ serisinden ‘Braveheart’a uzanan yolda belinde silahı (tabanca ya da kılıç, fark etmez), hep aksiyonun, heyecanın içindeydi. Ayrıca özellikle polis (dedektif) karakterleri canlandırmayı da çok sevdi.Mel Gibson
Haftanın yenilerinden ‘Fırtınalı Soygun’ (‘Force of Nature’), 64 yaşındaki aktörü bu kez ‘emekli polis’ Ray rolünde karşımıza getiriyor. Filmin konusu kısaca şöyle: Porto Riko’da, zorlu bir kasırga kapıyı çalmak üzeredir. San Juan yerel polis teşkilatı, zordaki insanların tahliyesi için NYPD (New York Polis Departmanı) eskisi Cardillo’yu ve hevesli çaylak Jess Pena’yı görevlendirir. İkilinin yardım için gittiği apartmanın ilginç sakinleri vardır. Doktor Troy ve inatçı babası Ray (Mel Gibson), ünlü tabloların kaçakçısı Nazi eskisi Bergkamp ve tuhaf bir hayvan besleyen Griffin...
Derken doğadan gelen tehlikenin yanına bir başkası eklenir: Apartmandaki tabloların peşine düşen ve soygun için uygun bir ortam olduğuna inanan bir çete... Cardillo ve Pena’nın yanı sıra eski günlerini anmak isteyen Ray de silaha sarılır ve çeteye karşı mücadeleye başlar.
‘Fırtınalı Soygun’, felaket filmlerinin şablonlarını uyguluyor. Belalar birken çoklaşıyor; öte yandan bu kaotik ortamda zıt kutuplar yakınlaşıyor, insani ilişkiler ön plana çıkıyor, hatta yepyeni aşklara bile yelken açılıyor. Michael Polish’in yönettiği yapım senaryo açısından birçok zorlama bölümler içeriyor ama öte yandan film komik (absürt) anlar da barındırıyor ve doğrusunu söylemek gerekirse hem bu anları hem de kimi aksiyon sahneleriyle kendisini izletiyor. Zaten bir noktadan sonra mantık aramayı bırakmaya ve filmin size sunduklarıyla yetinmeye başlıyorsunuz.
Girişte açtığımız Mel Gibson bahsine geri dönersek: Emektar oyuncu iki önceki filmi ‘Adaletsiz’de (‘Dragged Across Concrete’) ekonomik nedenlerle kanun dışına çıkmak zorunda kalan bir polisi canlandırıyordu; buradaki rolü, sanki orada canlandırdığı Brett Ridgeman’ın düşük dozajlı bir devamı niteliğinde. Özellikle Sean Penn’in ‘Into the Wild’ıyla tanınan Emile Hirsch, mesleki geçmişinde yaşadığı trajik bir olayın etkisini atmak isteyen polis memuru Cardillo’da ortalamayı tutturuyor.
Vermeer’den anlayan bir çete lideri!
Kate Bosworth’u da Ray’in doktor kızı Troy rolünde izliyoruz. Bence bir Johannes Vermeer tablosunun hakkını verecek kadar bilgiye sahip çete lideri ‘Vaftizci Yahya’da David Zayas da fena değildi.
Toparlarsak ‘Fırtınalı Soygun’ ortalama bir aksiyon, karar sizin. Bu arada filmin müziklerinde Münih doğumlu Türk kökenli besteci Kubilay Üner’in imzası olduğunu da belirtelim.
VİZYON TURU
Haftanın diğer seçenekleri arasında David Ryan Keith imzalı ‘Karanlığın İçinden’ (‘The Dark Within’), yönetmenliğini Cihan Sağlam’ın üstlendiği ‘Uzun Zaman Önce’, üç boyutlu animasyon ‘Hadi Gidelim’ (‘Onward’), Birol Kurt imzalı ‘Deney’, Jason Lei Howden’ın yönettiği ‘Silahlar Fora’ (‘Guns Akimbo’) ve ünlü K-Pop grubu BTS’in dünya turnesini anlatan ‘Break The Silence. : The Movie’.
Mutantlar güçlerini nasıl kullanacak?
Bu haftaki iddialı yapımlarından bir diğeriyse Josh Boone imzalı ‘Yeni Mutantlar’ (‘The New Mutants’). Film, psikiyatrik takip için bir hastanede tutulan dört genç mutantı ve onları kendileri ve toplum için tehlikeli bulan bir doktorun, güçlerini nasıl kullanacaklarını öğretmek için verdiği mücadeleyi anlatıyor. ‘Yeni Mutantlar’, başlangıcı 2000 tarihli ‘X-Men’ serisinin 11’inci filmi. Oyuncu kadrosunda yer alan isimlerse şöyle: Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga ve Antonio Banderas.
Buyurun açık havada film izlemeye
Sonbaharın ılık akşamlarına kimi filmlerle eşlik etmek istiyorsanız, İstanbul’un tarihi mekânlardan biri olan ‘Fişekhane’ye alalım sizi! Yeni bir kültürel yaşam merkezi olarak faaliyete geçti ve birçok sanatsal alanda hizmet verecek. Zeytinburnu-Kazlıçeşme’deki Fişekhane’de düzenlenen ‘Açık Hava Sinema Geceleri’ gösterimlerinin bu haftaki programı şöyle:
Bugün: Parazit / Yön: Bong Joon Ho
16 Eylül: Bozkır / Yön: Ali Özel
18 Eylül: Seberg / Yön: Benedict AndrewsSeberg
Not: Filmlerin gösterim saati 20.30.
Bak yine yaklaşıyor fırtına...
Yaklaşan bir kasırga, oturduğu apartmanı terk etmeyen inatçı sakinleri tahliye etmek için harekete geçen polisler ve eylemleri için uygun bir ortam olduğuna inanan sanat hırsızları... Mel Gibson’ı emekli polis rolünde karşımıza getiren ‘Fırtınalı Soygun’, zorlama senaryosuna rağmen kimi komik sahneleriyle izlenen, vasat bir aksiyon.
Mel Gibson kariyeri boyunca elinden silahı eksik etmedi. ‘Gelibolu’dan ‘Mad Max’lere, (adı üstünde) ‘Cehennem Silahı’ serisinden ‘Braveheart’a uzanan yolda belinde silahı (tabanca ya da kılıç, fark etmez), hep aksiyonun, heyecanın içindeydi. Ayrıca özellikle polis (dedektif) karakterleri canlandırmayı da çok sevdi.Mel Gibson
Haftanın yenilerinden ‘Fırtınalı Soygun’ (‘Force of Nature’), 64 yaşındaki aktörü bu kez ‘emekli polis’ Ray rolünde karşımıza getiriyor. Filmin konusu kısaca şöyle: Porto Riko’da, zorlu bir kasırga kapıyı çalmak üzeredir. San Juan yerel polis teşkilatı, zordaki insanların tahliyesi için NYPD (New York Polis Departmanı) eskisi Cardillo’yu ve hevesli çaylak Jess Pena’yı görevlendirir. İkilinin yardım için gittiği apartmanın ilginç sakinleri vardır. Doktor Troy ve inatçı babası Ray (Mel Gibson), ünlü tabloların kaçakçısı Nazi eskisi Bergkamp ve tuhaf bir hayvan besleyen Griffin...
Derken doğadan gelen tehlikenin yanına bir başkası eklenir: Apartmandaki tabloların peşine düşen ve soygun için uygun bir ortam olduğuna inanan bir çete... Cardillo ve Pena’nın yanı sıra eski günlerini anmak isteyen Ray de silaha sarılır ve çeteye karşı mücadeleye başlar.
‘Fırtınalı Soygun’, felaket filmlerinin şablonlarını uyguluyor. Belalar birken çoklaşıyor; öte yandan bu kaotik ortamda zıt kutuplar yakınlaşıyor, insani ilişkiler ön plana çıkıyor, hatta yepyeni aşklara bile yelken açılıyor. Michael Polish’in yönettiği yapım senaryo açısından birçok zorlama bölümler içeriyor ama öte yandan film komik (absürt) anlar da barındırıyor ve doğrusunu söylemek gerekirse hem bu anları hem de kimi aksiyon sahneleriyle kendisini izletiyor. Zaten bir noktadan sonra mantık aramayı bırakmaya ve filmin size sunduklarıyla yetinmeye başlıyorsunuz.
Girişte açtığımız Mel Gibson bahsine geri dönersek: Emektar oyuncu iki önceki filmi ‘Adaletsiz’de (‘Dragged Across Concrete’) ekonomik nedenlerle kanun dışına çıkmak zorunda kalan bir polisi canlandırıyordu; buradaki rolü, sanki orada canlandırdığı Brett Ridgeman’ın düşük dozajlı bir devamı niteliğinde. Özellikle Sean Penn’in ‘Into the Wild’ıyla tanınan Emile Hirsch, mesleki geçmişinde yaşadığı trajik bir olayın etkisini atmak isteyen polis memuru Cardillo’da ortalamayı tutturuyor.
Vermeer’den anlayan bir çete lideri!
Kate Bosworth’u da Ray’in doktor kızı Troy rolünde izliyoruz. Bence bir Johannes Vermeer tablosunun hakkını verecek kadar bilgiye sahip çete lideri ‘Vaftizci Yahya’da David Zayas da fena değildi.
Toparlarsak ‘Fırtınalı Soygun’ ortalama bir aksiyon, karar sizin. Bu arada filmin müziklerinde Münih doğumlu Türk kökenli besteci Kubilay Üner’in imzası olduğunu da belirtelim.
VİZYON TURU
Haftanın diğer seçenekleri arasında David Ryan Keith imzalı ‘Karanlığın İçinden’ (‘The Dark Within’), yönetmenliğini Cihan Sağlam’ın üstlendiği ‘Uzun Zaman Önce’, üç boyutlu animasyon ‘Hadi Gidelim’ (‘Onward’), Birol Kurt imzalı ‘Deney’, Jason Lei Howden’ın yönettiği ‘Silahlar Fora’ (‘Guns Akimbo’) ve ünlü K-Pop grubu BTS’in dünya turnesini anlatan ‘Break The Silence. : The Movie’.
Mutantlar güçlerini nasıl kullanacak?
Bu haftaki iddialı yapımlarından bir diğeriyse Josh Boone imzalı ‘Yeni Mutantlar’ (‘The New Mutants’). Film, psikiyatrik takip için bir hastanede tutulan dört genç mutantı ve onları kendileri ve toplum için tehlikeli bulan bir doktorun, güçlerini nasıl kullanacaklarını öğretmek için verdiği mücadeleyi anlatıyor. ‘Yeni Mutantlar’, başlangıcı 2000 tarihli ‘X-Men’ serisinin 11’inci filmi. Oyuncu kadrosunda yer alan isimlerse şöyle: Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga ve Antonio Banderas.
Buyurun açık havada film izlemeye
Sonbaharın ılık akşamlarına kimi filmlerle eşlik etmek istiyorsanız, İstanbul’un tarihi mekânlardan biri olan ‘Fişekhane’ye alalım sizi! Yeni bir kültürel yaşam merkezi olarak faaliyete geçti ve birçok sanatsal alanda hizmet verecek. Zeytinburnu-Kazlıçeşme’deki Fişekhane’de düzenlenen ‘Açık Hava Sinema Geceleri’ gösterimlerinin bu haftaki programı şöyle:
Bugün: Parazit / Yön: Bong Joon Ho
16 Eylül: Bozkır / Yön: Ali Özel
18 Eylül: Seberg / Yön: Benedict AndrewsSeberg
Not: Filmlerin gösterim saati 20.30.