Bağımsızları özleyenlere...

Bu hafta salonlarda hareketlilik var. İstanbul’da özellikle bağımsız yapımları seyirciyle buluşturan Beyoğlu Sineması, ‘Şehre Dönüş’ adlı bir programla huzurlarımızda. Dün başlayan ve 16 Ağustos’a kadar sürecek etkinlikte, geçmişte vizyona çıkmış ve ilgi çekmiş filmler gösterilecek.
YAŞAMIN KIYISINDA / MANCHESTER BY THE SEA
Geçmişin seni bırakmaz
Belli bir dönem sonra doğup büyüdüğün topraklara, geride bıraktığın geçmişe dönmek zorunda kalırsın ve acımasız bir hesaplaşmanın içine düşersin. ‘Yaşamın Kıyısında’nın kahramanı Lee Chandler da abisinin ölümüyle birlikte geri döndüğü memleketinde bütün bu süreci yaşıyor. Kenneth Lonergan imzalı yapım, son derece hüzünlü ve kederli bir öykünün ifadesi. Gösterim programı: Bugün, 13.00 - 15 Ağustos, 19.00
VICTORIA
Bu oyun başka oyun
Barselona’dan Berlin’e konservatuvar eğitimi için gelmiş ama okulda dikiş tutturamayınca küçük bir kafede garsonluk yaparak kendini hayatın akışına kaptırmış genç bir kadın... Bir gece takıldığı barda tanıştığı gençler, onu adeta ‘haşarı çocuklar’ gibi bir oyunun içine çeker. Bu oyun banka soymaktır… Alman oyuncu-yönetmen Sebastian Schipper, 140 dakikalık filmi tek bir plan olarak tasarlamış. Son derece dinamik bir anlatım eşliğinde farklı, heyecanlı bir meydan okuma çabası. Gösterim programı: Bugün, 16.00 - 15 Ağustos, 13.00
SAKLI / CACHÉ
Her şey geçmişte saklı
Avrupa medeniyetinin çağdaş dünyada yaşadığı problemleri dert edinen; el attığı her meselede köklere, geçmişe uzanmayı yeğleyen ve bir tür entelektüel vicdan olmaya soyunan Michael Haneke’nin ‘Saklı’sı da içerik anlamında aynı minvalde ilerleyen bir yapım. Avusturyalı yönetmen, evine gelen bir paketle dengesi bozulan bir TV programcısının odağında, ‘şimdiki zaman’ın gerçek ifadesi, kendi kökenlerinde ve geçmişinde ‘saklı’dır demek istiyor. Gösterim programı: Bugün, 19.00 - Yarın, 16.00 - 14 Ağustos, 19.00
FRANCES HA
Yersiz yurtsuz
New York’taki hayatında tutunmakta zorlanan genç bir kadının mücadelesi... Oda arkadaşıyla arası bozulur ve yetişkinler dünyasında ayakta kalmakta zorlanır. Noah Baumbach’ın kendine özgü bakışı ve kadın kahramanlarına hayat veren Greta Gerwig’le (ki gerçek yaşamda da yol arkadaşı) en etkileyici buluşmalarından... Gösterim programı: Yarın, 19.00 - 14 Ağustos, 13.00 - 16 Ağustos, 19.00
MUHTEŞEM GÜZELLİK / LA GRANDE BELLEZZA
Kadim şehir Roma
Yıllar önce kaleme aldığı romanla dikkat çeken ama sonrasını getiremeyen emektar bir gazeteci eşliğinde Roma’nın güzellikleri, peşi sıra sosyolojik bir bakış… Paola Sorrentino’nun, ismi gibi muhteşem yapıtı. ‘Yabancı Dilde En İyi Film’ dalında Oscar’la ödüllendirilmişti. Gösterim programı: Yarın, 13.00 - 16 Ağustos, 16.00
YOZGAT BLUES
Anadolu çıkmazı
Taşrada zaman; geçerken uğradığı tüketici limanlar, tüketici meseleler, üst üste binen açmazlar, çıkmazlar... Mahmut Fazıl Coşkun, ‘Yozgat
Blues’da ikisi dışarıdan gelmiş üç karakter etrafında etkileyici bir atmosfer kuruyor ve duygusal kırılmalarda gezinen çarpıcı ve hüzünlü bir filme imza atıyordu. Gösterim programı: 14 Ağustos, 16.00
İKİ GÜN VE BİR GECE / DEUX JOURS, UNE NUIT
Şimdinin ‘Modern Zamanlar’ı
İşini kaybetme tehlikesi yaşayan bir kadın ve onun, yeniden sisteme dönme çabası. Çok kısa bir zaman vardır ve onu zorlu ve yorucu bir ikna süreci bekliyordur. Dardanne Kardeşler’in kapitalizmi resmetmeye çalıştıkları, emekçinin derdine, tasasına eğildikleri bir yapım. Bir başka deyişle Chaplin’den bu yana aynı mesele: ‘Modern Zamanlar’… Gösterim programı: 15 Ağustos, 16.00
BİZİM BÜYÜK ÇARESİZLİĞİMİZ
Bir üçgenin iç acıları
Lise çağlarından beri arkadaş olan ve ayrı evde kalan 30’lu yaşlarındaki iki erkeğin (Ender ve Çetin) hayatlarına dahil olan üçüncü bir kişiyle (üniversite öğrencisi Nihal) değişen hayatları… Barış Bıçakçı’nın romanından uyarlanan filmin yönetmeni genç yaşta aramızdan ayrılan Seyfi Teoman. Gösterim programı: 16 Ağustos, 13.00
Bağımsızları özleyenlere...
Bu hafta salonlarda hareketlilik var. İstanbul’da özellikle bağımsız yapımları seyirciyle buluşturan Beyoğlu Sineması, ‘Şehre Dönüş’ adlı bir programla huzurlarımızda. Dün başlayan ve 16 Ağustos’a kadar sürecek etkinlikte, geçmişte vizyona çıkmış ve ilgi çekmiş filmler gösterilecek.
YAŞAMIN KIYISINDA / MANCHESTER BY THE SEA
Geçmişin seni bırakmaz
Belli bir dönem sonra doğup büyüdüğün topraklara, geride bıraktığın geçmişe dönmek zorunda kalırsın ve acımasız bir hesaplaşmanın içine düşersin. ‘Yaşamın Kıyısında’nın kahramanı Lee Chandler da abisinin ölümüyle birlikte geri döndüğü memleketinde bütün bu süreci yaşıyor. Kenneth Lonergan imzalı yapım, son derece hüzünlü ve kederli bir öykünün ifadesi. Gösterim programı: Bugün, 13.00 - 15 Ağustos, 19.00
VICTORIA
Bu oyun başka oyun
Barselona’dan Berlin’e konservatuvar eğitimi için gelmiş ama okulda dikiş tutturamayınca küçük bir kafede garsonluk yaparak kendini hayatın akışına kaptırmış genç bir kadın... Bir gece takıldığı barda tanıştığı gençler, onu adeta ‘haşarı çocuklar’ gibi bir oyunun içine çeker. Bu oyun banka soymaktır… Alman oyuncu-yönetmen Sebastian Schipper, 140 dakikalık filmi tek bir plan olarak tasarlamış. Son derece dinamik bir anlatım eşliğinde farklı, heyecanlı bir meydan okuma çabası. Gösterim programı: Bugün, 16.00 - 15 Ağustos, 13.00
SAKLI / CACHÉ
Her şey geçmişte saklı
Avrupa medeniyetinin çağdaş dünyada yaşadığı problemleri dert edinen; el attığı her meselede köklere, geçmişe uzanmayı yeğleyen ve bir tür entelektüel vicdan olmaya soyunan Michael Haneke’nin ‘Saklı’sı da içerik anlamında aynı minvalde ilerleyen bir yapım. Avusturyalı yönetmen, evine gelen bir paketle dengesi bozulan bir TV programcısının odağında, ‘şimdiki zaman’ın gerçek ifadesi, kendi kökenlerinde ve geçmişinde ‘saklı’dır demek istiyor. Gösterim programı: Bugün, 19.00 - Yarın, 16.00 - 14 Ağustos, 19.00
FRANCES HA
Yersiz yurtsuz
New York’taki hayatında tutunmakta zorlanan genç bir kadının mücadelesi... Oda arkadaşıyla arası bozulur ve yetişkinler dünyasında ayakta kalmakta zorlanır. Noah Baumbach’ın kendine özgü bakışı ve kadın kahramanlarına hayat veren Greta Gerwig’le (ki gerçek yaşamda da yol arkadaşı) en etkileyici buluşmalarından... Gösterim programı: Yarın, 19.00 - 14 Ağustos, 13.00 - 16 Ağustos, 19.00
MUHTEŞEM GÜZELLİK / LA GRANDE BELLEZZA
Kadim şehir Roma
Yıllar önce kaleme aldığı romanla dikkat çeken ama sonrasını getiremeyen emektar bir gazeteci eşliğinde Roma’nın güzellikleri, peşi sıra sosyolojik bir bakış… Paola Sorrentino’nun, ismi gibi muhteşem yapıtı. ‘Yabancı Dilde En İyi Film’ dalında Oscar’la ödüllendirilmişti. Gösterim programı: Yarın, 13.00 - 16 Ağustos, 16.00
YOZGAT BLUES
Anadolu çıkmazı
Taşrada zaman; geçerken uğradığı tüketici limanlar, tüketici meseleler, üst üste binen açmazlar, çıkmazlar... Mahmut Fazıl Coşkun, ‘Yozgat
Blues’da ikisi dışarıdan gelmiş üç karakter etrafında etkileyici bir atmosfer kuruyor ve duygusal kırılmalarda gezinen çarpıcı ve hüzünlü bir filme imza atıyordu. Gösterim programı: 14 Ağustos, 16.00
İKİ GÜN VE BİR GECE / DEUX JOURS, UNE NUIT
Şimdinin ‘Modern Zamanlar’ı
İşini kaybetme tehlikesi yaşayan bir kadın ve onun, yeniden sisteme dönme çabası. Çok kısa bir zaman vardır ve onu zorlu ve yorucu bir ikna süreci bekliyordur. Dardanne Kardeşler’in kapitalizmi resmetmeye çalıştıkları, emekçinin derdine, tasasına eğildikleri bir yapım. Bir başka deyişle Chaplin’den bu yana aynı mesele: ‘Modern Zamanlar’… Gösterim programı: 15 Ağustos, 16.00
BİZİM BÜYÜK ÇARESİZLİĞİMİZ
Bir üçgenin iç acıları
Lise çağlarından beri arkadaş olan ve ayrı evde kalan 30’lu yaşlarındaki iki erkeğin (Ender ve Çetin) hayatlarına dahil olan üçüncü bir kişiyle (üniversite öğrencisi Nihal) değişen hayatları… Barış Bıçakçı’nın romanından uyarlanan filmin yönetmeni genç yaşta aramızdan ayrılan Seyfi Teoman. Gösterim programı: 16 Ağustos, 13.00