Aileye ‘salon’umuz vardır

YABANCI YAPIMLAR
1) ARAKÇILAR / MANBIKI KAZOKU
Kendileri fakir, gönülleri zengin…
İşte size gelgitler içinde savrulan ve topluma kıyısından tutunmaya çalışan bir grup insanın çok özel öyküsünü anlatan bir başyapıt. Küçük çaplı hırsızlıklarla hayatını kazanan bir aile ve dışarıda bulup aralarına kattıkları küçük bir kız çocuğunun yaşadıkları odağında gelişen Hirokazu Koreeda imzalı yapım, hiç çıkmamacasına yüreğinize işliyor. ‘Arakçılar’ aile özlemi üzerine, adeta son derece modernist bir Kemalettin Tuğcu öyküsü tadında.
2) BÜYÜK BALIK / BIG FISH
Büyüklere masallar
Amansız hastalığa yakalanan, üç yıldır hiç konuşmadığı babasının yanına döndükten sonra, anlattığı hikâyelerin gerçekliğinin peşine düşen bir adam… Tim Burton’ın olağanüstü fantastik dünyasının, bir baba-oğul dramıyla buluşması. Usta yönetmenin büyüklere yönelik masallarının belki de en derini. Filmin çok güzel bir sloganı vardı: ‘Hayatın kendisi kadar büyük bir macera’.
3) ŞAHANE HAYAT / IT’S A WONDERFUL LIFE
Koruyucu meleğim sağ olsun…
Kimi olaylar yüzünden intiharın eşiğe gelen George Bailey, köprünün kenarında eylemini gerçekleştirmek üzereyken ‘koruyucu’ melek Clarence belirir ve onu kararından vazgeçirmek üzere bir oyuna davet eder… Sinema tarihinin klasiklerinden olan bu Frank Capra başyapıtında ailesini toparlamaya çalışan bir babanın hikâyesi zarifçe ve fantastik bir şekilde anlatılıyor. Başrolde Amerikalı efsanevi aktör James Stewart var.
4) NEŞELİ GÜNLER / THE SOUND OF MUSIC
Yedi çocuğa bir mürebbiye!
Manastır hayatını sıkıcı bulan ve dağlara çıkıp şarkı söylemek isteyen genç Maria’nın yardımına başrahibe yetişir ve çözüm olarak onu, eşini yeni kaybetmiş bir yüzbaşının yedi çocuğuna bakıcılık yapması için görevlendirir. Çocukların haylazlığı yüzünden daha önceki bakıcılar işi bırakmıştır ama Maria kısa zamanda hem babanın hem de ‘yedili’nin güvenini kazanır. Başrolünde Julie Andrews’u izlediğimiz, beş dalda Oscar’a uzanan bu Robert Wise imzalı müzikal klasik, tüm zamanların en çok ilgi görmüş aile filmlerinden biridir.
5) KÜÇÜK KADINLAR / LITTLE WOMEN
Dayanışma ruhu…
19. yüzyıl Amerikan iç savaşı döneminde dört kız kardeşin ayakta durma, hayata tutunma çabaları, aşkları, aile hayatları… Louisa May Alcott’un ölümsüz eseri birçok kere sinemaya uyarlandı; son adımda kamera arkasına geçen Greta Gerwig kurgusal bir hamleyle farklı bir yoruma gitmişti. En belirgin karakter olan Jo’da Saorse Ronan’ı izlediğimiz yapımda kızların zengin halasını da Meryl Streep canlandırıyordu.
BUNLAR DA VAR...
6. Gökten İnen Melek / Mary Poppins / Yön: Robert Stevenson
7. Düşler Ülkesi / Finding Neverland / Yön: Marc Foster
8. Ayı Paddington / Paddington / Yön: Paul King
9. Addams Ailesi / The Addams Family / Yön: Barry Sonnenfeld
10. Mucize / Wonder / Yön: Stephen Chbosky
11. Aile Sırları / August: Osage County / Yön: John Wells
12. Küçük Gün Işığım/ Little Miss Sunshine / Yön: Jonathan Dayton
13. Umudunu Kaybetme / The Pursuit of Happyness / Yön: G. Muccino
14. Düşler Tarlası / Field of Dreams / Yön: Phil Alden Robinson
15. Kaptan Fantastik / Captain Fantastic / Yön: Matt Ross
16. İsviçreli Robinson Ailesi / Swiss Family Robinson / Yön: Ken Annakin
17. Mürekkep Balığı ve Balina / The Squid and the Whale / Yön: N. Baumbach
18. Müthiş Dadı / Mrs. Doubtfire / Yön: Chris Columbus
19. Düşler Bahçesi / We Bought a Zoo / Yön: Cameron Crowe
20. Uzayın Derinliklerinde / Lost in Space / Yön: Stephen Hopkins
YERLİ YAPIMLAR
1) BİZİM AİLE
Bak beyim, sana iki çift lafım var!
Dört çocuklu Yaşar Usta’yla üç çocuklu Melek Hanım’ın kurmaya çalıştıkları ve insanın içini ısıtan bir aile denklemi. Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Şener Şen, Ayşen Gruda ve Itır Esen gibi isimlerden oluşan muhteşem kadroya sahip, Ergin Orbey imzalı film, Yaşar Usta’nın “Bak beyim” diye başlayan unutulmaz tiradıyla hafızalara kazındı.
2) NEŞELİ GÜNLER
Sirke...Limon...
Altı çocuklarıyla yaşayan ve geçimini turşu satarak sağlayan Kazım Efendi ve Saadet Hanım… Sürekli atışırlar ve günün birinde ayrılık kaçınılmaz hale gelir… Yine Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen ve Ayşen Gruda gibi isimlerin yer aldığı ‘Rüya Takımı’ kadrosuna sahip Yeşilçam klasiği, Orhan Aksoy imzalı duygusal bir komedi. Filmde özellikle Şener Şen’in (Ziya) replikleri (İngiltere Kralı, Taçsız Kral Pele, Nadya Komanaci, Bricit Bardo, Fenerbaçeli Cemil) muhteşemdir…
3) BABAM VE OĞLUM
Açaydım kollarımı, gitme diyeydim…
Çağan Irmak klasiği ‘Babam ve Oğlum’, fonuna 12 Eylül’ü yerleştiren ve çıkış noktasından finaline kadar da hikâyeden gölgesini eksik etmeyen bir hesaplaşma filmiydi. Ege’deki doğup büyüdüğü topraklardan gazetecilik okumak için ayrılan Sadık’ın, yıllar sonra oğluyla beraber yeniden baba ocağına dönüşünü anlatan yapım, modern zamanlara Yeşilçam hüznünü, politik bir arka planla taşıyan son derece başarılı bir çalışma.
4) CANIM KARDEŞİM
Misketler ne olacak?
Tek hayali abisinin eve televizyon alması olan minik Kahraman ve amansız bir hastalığa kapılmasıyla birlikte yaşadıkları süreç… Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Kahraman Kıral üçlüsünün sürükledikleri unutulmaz Ertem Eğilmez melodramı…
5) HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK
Bilemiyorum Altan
Yıllar sonra karşılaşan zıt karakterlere sahip iki kardeşin; Nuri ve Altan’ın birlikte çıktıkları serüveni anlatan Ömer Vargı imzalı yapımı, Cem Yılmaz-Mazhar Alanson ikilisi sürüklüyor. Modern Türk sinemasının en iyi komedilerinden olan bu film, birçok repliği (‘Bilemiyorum Altan’ ya da ‘Tolga n’aber’ gibi) de armağan etmiştir hafızalarımıza…
BUNLAR DA VAR...
6. Mavi Boncuk / Yön: Ertem Eğilmez
7. Çoğunluk / Yön: Seren Yüce
8. Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikâyesi / Yön: Onur Ünlü
9. Aile Şerefi / Yön: Orhan Aksoy
10. Aile Arasında / Yön: Ozan Açıktan
MİNİKLER İÇİN
Evin küçük üyelerine ilişkin önerilerimize bu hafta da devam...
‘Hava’lı korsanlara karşı
Gökteki Kale
Gizemli bir mavi taşa sahip bir genç kız ve taşın peşinde olan hava korsanları...…Büyük usta Hayao Miyazaki imzalı bir klasik.
Gökyüzü avcıları
Cowboy Bebop: The Movie
2071’de, uzay gemisinde seyahat eden bir grup ödül avcısının maceraları...
Üç evsiz, bir bebek
Tokyo Tanrıları
Bir Noel gecesi, üç evsizin bir çöp bidonunda buldukları bebek hayatlarını sonsuza kadar değiştirir.
‘Metal’ci çocuk
Buhar Çocuk
Eline geçen esrarengiz bir metal topla ailesini ve Londra’yı kurtarmak için çabalayan çocuğun hikâyesi.
Saat 24.00, yoksun!
Sindirella
Üvey annesi ve üvey kardeşlerinin dışladığı bir genç kızın, sihirle mutluluğa ulaşma çabaları çabaları...
Aileye ‘salon’umuz vardır
Bayram haftasındayız ve bağlarımızı, dayanışma ruhumuzu güçlendirme zamanı. Bu vesileyle sinema mönümüzde aile filmlerine yer verdik. Kimi trajik, kimi komik, kimi gotik, kimisi de fantastik öyküler anlatan yapımlar bunlar. Yani her türden aileye kapımızı açtık. İyi seyirler!
YABANCI YAPIMLAR
1) ARAKÇILAR / MANBIKI KAZOKU
Kendileri fakir, gönülleri zengin…
İşte size gelgitler içinde savrulan ve topluma kıyısından tutunmaya çalışan bir grup insanın çok özel öyküsünü anlatan bir başyapıt. Küçük çaplı hırsızlıklarla hayatını kazanan bir aile ve dışarıda bulup aralarına kattıkları küçük bir kız çocuğunun yaşadıkları odağında gelişen Hirokazu Koreeda imzalı yapım, hiç çıkmamacasına yüreğinize işliyor. ‘Arakçılar’ aile özlemi üzerine, adeta son derece modernist bir Kemalettin Tuğcu öyküsü tadında.
2) BÜYÜK BALIK / BIG FISH
Büyüklere masallar
Amansız hastalığa yakalanan, üç yıldır hiç konuşmadığı babasının yanına döndükten sonra, anlattığı hikâyelerin gerçekliğinin peşine düşen bir adam… Tim Burton’ın olağanüstü fantastik dünyasının, bir baba-oğul dramıyla buluşması. Usta yönetmenin büyüklere yönelik masallarının belki de en derini. Filmin çok güzel bir sloganı vardı: ‘Hayatın kendisi kadar büyük bir macera’.
3) ŞAHANE HAYAT / IT’S A WONDERFUL LIFE
Koruyucu meleğim sağ olsun…
Kimi olaylar yüzünden intiharın eşiğe gelen George Bailey, köprünün kenarında eylemini gerçekleştirmek üzereyken ‘koruyucu’ melek Clarence belirir ve onu kararından vazgeçirmek üzere bir oyuna davet eder… Sinema tarihinin klasiklerinden olan bu Frank Capra başyapıtında ailesini toparlamaya çalışan bir babanın hikâyesi zarifçe ve fantastik bir şekilde anlatılıyor. Başrolde Amerikalı efsanevi aktör James Stewart var.
4) NEŞELİ GÜNLER / THE SOUND OF MUSIC
Yedi çocuğa bir mürebbiye!
Manastır hayatını sıkıcı bulan ve dağlara çıkıp şarkı söylemek isteyen genç Maria’nın yardımına başrahibe yetişir ve çözüm olarak onu, eşini yeni kaybetmiş bir yüzbaşının yedi çocuğuna bakıcılık yapması için görevlendirir. Çocukların haylazlığı yüzünden daha önceki bakıcılar işi bırakmıştır ama Maria kısa zamanda hem babanın hem de ‘yedili’nin güvenini kazanır. Başrolünde Julie Andrews’u izlediğimiz, beş dalda Oscar’a uzanan bu Robert Wise imzalı müzikal klasik, tüm zamanların en çok ilgi görmüş aile filmlerinden biridir.
5) KÜÇÜK KADINLAR / LITTLE WOMEN
Dayanışma ruhu…
19. yüzyıl Amerikan iç savaşı döneminde dört kız kardeşin ayakta durma, hayata tutunma çabaları, aşkları, aile hayatları… Louisa May Alcott’un ölümsüz eseri birçok kere sinemaya uyarlandı; son adımda kamera arkasına geçen Greta Gerwig kurgusal bir hamleyle farklı bir yoruma gitmişti. En belirgin karakter olan Jo’da Saorse Ronan’ı izlediğimiz yapımda kızların zengin halasını da Meryl Streep canlandırıyordu.
BUNLAR DA VAR...
6. Gökten İnen Melek / Mary Poppins / Yön: Robert Stevenson
7. Düşler Ülkesi / Finding Neverland / Yön: Marc Foster
8. Ayı Paddington / Paddington / Yön: Paul King
9. Addams Ailesi / The Addams Family / Yön: Barry Sonnenfeld
10. Mucize / Wonder / Yön: Stephen Chbosky
11. Aile Sırları / August: Osage County / Yön: John Wells
12. Küçük Gün Işığım/ Little Miss Sunshine / Yön: Jonathan Dayton
13. Umudunu Kaybetme / The Pursuit of Happyness / Yön: G. Muccino
14. Düşler Tarlası / Field of Dreams / Yön: Phil Alden Robinson
15. Kaptan Fantastik / Captain Fantastic / Yön: Matt Ross
16. İsviçreli Robinson Ailesi / Swiss Family Robinson / Yön: Ken Annakin
17. Mürekkep Balığı ve Balina / The Squid and the Whale / Yön: N. Baumbach
18. Müthiş Dadı / Mrs. Doubtfire / Yön: Chris Columbus
19. Düşler Bahçesi / We Bought a Zoo / Yön: Cameron Crowe
20. Uzayın Derinliklerinde / Lost in Space / Yön: Stephen Hopkins
YERLİ YAPIMLAR
1) BİZİM AİLE
Bak beyim, sana iki çift lafım var!
Dört çocuklu Yaşar Usta’yla üç çocuklu Melek Hanım’ın kurmaya çalıştıkları ve insanın içini ısıtan bir aile denklemi. Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Şener Şen, Ayşen Gruda ve Itır Esen gibi isimlerden oluşan muhteşem kadroya sahip, Ergin Orbey imzalı film, Yaşar Usta’nın “Bak beyim” diye başlayan unutulmaz tiradıyla hafızalara kazındı.
2) NEŞELİ GÜNLER
Sirke...Limon...
Altı çocuklarıyla yaşayan ve geçimini turşu satarak sağlayan Kazım Efendi ve Saadet Hanım… Sürekli atışırlar ve günün birinde ayrılık kaçınılmaz hale gelir… Yine Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen ve Ayşen Gruda gibi isimlerin yer aldığı ‘Rüya Takımı’ kadrosuna sahip Yeşilçam klasiği, Orhan Aksoy imzalı duygusal bir komedi. Filmde özellikle Şener Şen’in (Ziya) replikleri (İngiltere Kralı, Taçsız Kral Pele, Nadya Komanaci, Bricit Bardo, Fenerbaçeli Cemil) muhteşemdir…
3) BABAM VE OĞLUM
Açaydım kollarımı, gitme diyeydim…
Çağan Irmak klasiği ‘Babam ve Oğlum’, fonuna 12 Eylül’ü yerleştiren ve çıkış noktasından finaline kadar da hikâyeden gölgesini eksik etmeyen bir hesaplaşma filmiydi. Ege’deki doğup büyüdüğü topraklardan gazetecilik okumak için ayrılan Sadık’ın, yıllar sonra oğluyla beraber yeniden baba ocağına dönüşünü anlatan yapım, modern zamanlara Yeşilçam hüznünü, politik bir arka planla taşıyan son derece başarılı bir çalışma.
4) CANIM KARDEŞİM
Misketler ne olacak?
Tek hayali abisinin eve televizyon alması olan minik Kahraman ve amansız bir hastalığa kapılmasıyla birlikte yaşadıkları süreç… Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Kahraman Kıral üçlüsünün sürükledikleri unutulmaz Ertem Eğilmez melodramı…
5) HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK
Bilemiyorum Altan
Yıllar sonra karşılaşan zıt karakterlere sahip iki kardeşin; Nuri ve Altan’ın birlikte çıktıkları serüveni anlatan Ömer Vargı imzalı yapımı, Cem Yılmaz-Mazhar Alanson ikilisi sürüklüyor. Modern Türk sinemasının en iyi komedilerinden olan bu film, birçok repliği (‘Bilemiyorum Altan’ ya da ‘Tolga n’aber’ gibi) de armağan etmiştir hafızalarımıza…
BUNLAR DA VAR...
6. Mavi Boncuk / Yön: Ertem Eğilmez
7. Çoğunluk / Yön: Seren Yüce
8. Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikâyesi / Yön: Onur Ünlü
9. Aile Şerefi / Yön: Orhan Aksoy
10. Aile Arasında / Yön: Ozan Açıktan
MİNİKLER İÇİN
Evin küçük üyelerine ilişkin önerilerimize bu hafta da devam...
‘Hava’lı korsanlara karşı
Gökteki Kale
Gizemli bir mavi taşa sahip bir genç kız ve taşın peşinde olan hava korsanları...…Büyük usta Hayao Miyazaki imzalı bir klasik.
Gökyüzü avcıları
Cowboy Bebop: The Movie
2071’de, uzay gemisinde seyahat eden bir grup ödül avcısının maceraları...
Üç evsiz, bir bebek
Tokyo Tanrıları
Bir Noel gecesi, üç evsizin bir çöp bidonunda buldukları bebek hayatlarını sonsuza kadar değiştirir.
‘Metal’ci çocuk
Buhar Çocuk
Eline geçen esrarengiz bir metal topla ailesini ve Londra’yı kurtarmak için çabalayan çocuğun hikâyesi.
Saat 24.00, yoksun!
Sindirella
Üvey annesi ve üvey kardeşlerinin dışladığı bir genç kızın, sihirle mutluluğa ulaşma çabaları çabaları...