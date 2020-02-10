Nermin Alpar’dan düşsel kadınlar

Son dönemin gözde kadın ressamlarını söyleyin deseler, Nermin Alpar aklıma gelen ilk isimler arasında yer alır. Gerek açılan karma sergilerde, gerekse müzayedelerde olsun, Nermin Alpar imzalı resimler en fazla rağbet gören eserler arasındalar. Özellikle kadın sanatseverler Alpar’ın resimlerini çok seviyorlar. Sanırım kadınlar Alpar’ın eserlerinde kendilerine ait bir hikaye buluyor.
Bu hafta Alpar’dan bahsetmemizin nedeni, “Sevgililer Günü”nün kutlanacağı 14 Şubat’ta Medya Sanat’ta (Üsküp Caddesi) “Düşsel Kadınlar” adını verdiği sergisinin açılacak olması. Alpar’la geçen yıl Bilkent Sanat Festivali sırasında tanışmıştım. Kısa süreli sohbetimizde, aslında onun kendisini ve çalışmalarını anlatmayı sevmediğini fark etmiştim. Bu kez atölyesinde ziyaret ettim Alpar’ı. Bir öncekine göre çok daha uzun süreli ve sanat içerikli sohbet etme fırsatı bulduk.
Alpar, özellikle deniz kıyısında sandal keyfi yapan, balık tutan kadınlarının ilgi duymasından memnun. Kendisinin birbiriyle benzer resimler yaptığı görüşüne katılmıyor. Resimlerindeki kadınların gülümsemeleri, hüzünlü ve melankolik bakışlarıyla farklı konuları tuvale taşıdığını ifade eden Alpar, kafe, park veya deniz kenarı gibi mekanlarla da farklılık yarattığını düşünüyor. Salon veya oturma odası gibi ev içinden görüntüleri de resimlerine yansıtmaya başladığını vurgulayan Alpar, bu sergisinde İstanbul peyzajlı sürpriz de hazırladığını ifade etti. Sergiyle ilgili bir manifesto yazan ressam Himmet Gümrah da, Alpar’ın resimlerindeki farklılıklara dikkat çekmiş:
“Alpar’ın resim yapma serüveninin başlarında daha renkli, gerçekçi iken zaman içinde edindiği bilgi, görgü ve deneyimler sonrası çalışmalarında daha az detaycı, deformasyonlara ve illüstrasyon tarzına başvuran bir yol izlediğini gözlemleyebiliriz. Yüzeysel bakışta birbirlerine çok benzettiğimiz kadın tiplemelerine daha detaycı baktığımızda her birinin ayrı bir kişilik barındırdığını keşfederiz. Alpar’ın kadınları durağandır, idealize edilmiş tiplerdir. Onun için gerçeklik önemli değildir. Ten rengi ile birebir ilgilenmez ama onlara giydirdiği kıyafetlerle, takılarla kadınının dişiliğini de öne çıkaracak kendi kreasyonlarını renklendirir. Onun resimleri bir objektife poz veren bir anı belgeleyen fotoğraf kareleridir, anlık ve kurgusal kompozisyonlardır. Mekan anlayışı yüzeysel ve hayalidir. Alpar’ın resimlerini tanımak kolaydır. Çünkü kendine has bir anlatımı oluşturmuştur. Alpar’ın resimlerine bakmak öyle çok ilgimizi çeker ve keyif verir ki, tablo içindeki kadınlarla önce göz göze geliriz ve devamında tüm tablo içinde gezinir tekrar kah kırık kalpli kadınların hüznü ile, kah fettan kadınların alaycı, baştan çıkarıcı bakış ve tebessümlerine geri döneriz.”
Sohbetimizin sonunda Alpar’a “Kim bu resimlerinizdeki kadınlar” diye sordum. Sanatçının yanıtı “Ben de varım, anneler de var, çalışan kadınlar da, kız kardeşler de, sıkıntılarını dışa vuramayıp, içine atan kadınlar da. Benim gibi çok konuşmaz kadınlarım. Dikkat edin ağızları kapalıdır. Gözleriyle konuşur onlar. Benim gibi. Mutlular mı, hüzünlüler mi, endişeleri var mı, yok mu, gözlerine bakarak anlayabilirsiniz” oldu.
KENTTE NE VAR?
Cezmi Orhan-14 Şubat’ta açılacak (Galeri Akdeniz/Yıldız), Duran Karaca-4 Mart’a kadar Ziraat Çukurambar (Next Level AVM), Selim İleri-Ali Kotan: Gece Sirenleri-15 Mart’a kadar (CerModern/Sıhhiye), Kayıhan Keskinok-29 Şubat’a kadar (Keskinok Sanat Vakfı/ Cinnah Caddesi), Hasan Mirza-14 Şubat’ta açılacak (Artsürem/Hilal Mahallesi), İnga Simonyte Deniz-12 Şubat’ta açılacak (Bilkent Üniversitesi Sanat Galerisi), Serap Etike-Yarın açılacak (Detay Sanat/Kocatepe), Bağdagül Demirtürk-6 Mart’a kadar (Galeri M/Armada AVM), (Valör Sanat/Yıldız), Saadet Gözde-14 Şubat’a kadar (BoHo Art/Kale), Nurşen Tellioğlu Kulattı-28 Şubat’a kadar (İsmail Altınok Sanat Merkezi/Kolej), Güzin Atıl Akdemir-15 Şubat’a kadar (Nurol Sanat/Kavaklıdere), Ardan Özmenoğlu-17 Şubat’a kadar (Siyah Beyaz/Şili Meydanı), Nur Koçak-16 Şubat’a kadar (Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM)/Çankaya), Svetlana İnaç-15 Şubat’a kadar (Sevgi Sanat/Hilal Mahallesi), Bülent Yavuz Yılmaz-Elif Yılmaz-29 Şubat’a kadar (ASO Sergi Salonu/Çankaya), Zafer Dilekçi-20 Şubat’a kadar (BRHD/Hollanda Caddesi), Nezafet Özlütürk-Raif Gökkuş-5 Mart’a kadar (Emin Antik/Kale), Murat Yıldırımçakar (heykel)-27 Şubat’a kadar (Fırça Sanat/Hilal Mahallesi), David Ughrelidze-17 Şubat’a kadar (Ata Sanat/Kale), Ekin Kılıç Ezer-16 Şubat’a kadar (CerModern/Sıhhiye), Buluş Aksoy-Canan Ecevit-Sibel Karaağaç-15 Şubat’a kadar (Pari Sanat/ Kale),Sabriya Aral-Aysel Özil-Sibel Sürücü (seramik)-23 Şubat’a kadar (Türk Amerikan Derneği/Cinnah Caddesi).
Nermin Alpar’dan düşsel kadınlar
Son dönemin gözde kadın ressamlarını söyleyin deseler, Nermin Alpar aklıma gelen ilk isimler arasında yer alır. Gerek açılan karma sergilerde, gerekse müzayedelerde olsun, Nermin Alpar imzalı resimler en fazla rağbet gören eserler arasındalar. Özellikle kadın sanatseverler Alpar’ın resimlerini çok seviyorlar. Sanırım kadınlar Alpar’ın eserlerinde kendilerine ait bir hikaye buluyor.
Bu hafta Alpar’dan bahsetmemizin nedeni, “Sevgililer Günü”nün kutlanacağı 14 Şubat’ta Medya Sanat’ta (Üsküp Caddesi) “Düşsel Kadınlar” adını verdiği sergisinin açılacak olması. Alpar’la geçen yıl Bilkent Sanat Festivali sırasında tanışmıştım. Kısa süreli sohbetimizde, aslında onun kendisini ve çalışmalarını anlatmayı sevmediğini fark etmiştim. Bu kez atölyesinde ziyaret ettim Alpar’ı. Bir öncekine göre çok daha uzun süreli ve sanat içerikli sohbet etme fırsatı bulduk.
Alpar, özellikle deniz kıyısında sandal keyfi yapan, balık tutan kadınlarının ilgi duymasından memnun. Kendisinin birbiriyle benzer resimler yaptığı görüşüne katılmıyor. Resimlerindeki kadınların gülümsemeleri, hüzünlü ve melankolik bakışlarıyla farklı konuları tuvale taşıdığını ifade eden Alpar, kafe, park veya deniz kenarı gibi mekanlarla da farklılık yarattığını düşünüyor. Salon veya oturma odası gibi ev içinden görüntüleri de resimlerine yansıtmaya başladığını vurgulayan Alpar, bu sergisinde İstanbul peyzajlı sürpriz de hazırladığını ifade etti. Sergiyle ilgili bir manifesto yazan ressam Himmet Gümrah da, Alpar’ın resimlerindeki farklılıklara dikkat çekmiş:
“Alpar’ın resim yapma serüveninin başlarında daha renkli, gerçekçi iken zaman içinde edindiği bilgi, görgü ve deneyimler sonrası çalışmalarında daha az detaycı, deformasyonlara ve illüstrasyon tarzına başvuran bir yol izlediğini gözlemleyebiliriz. Yüzeysel bakışta birbirlerine çok benzettiğimiz kadın tiplemelerine daha detaycı baktığımızda her birinin ayrı bir kişilik barındırdığını keşfederiz. Alpar’ın kadınları durağandır, idealize edilmiş tiplerdir. Onun için gerçeklik önemli değildir. Ten rengi ile birebir ilgilenmez ama onlara giydirdiği kıyafetlerle, takılarla kadınının dişiliğini de öne çıkaracak kendi kreasyonlarını renklendirir. Onun resimleri bir objektife poz veren bir anı belgeleyen fotoğraf kareleridir, anlık ve kurgusal kompozisyonlardır. Mekan anlayışı yüzeysel ve hayalidir. Alpar’ın resimlerini tanımak kolaydır. Çünkü kendine has bir anlatımı oluşturmuştur. Alpar’ın resimlerine bakmak öyle çok ilgimizi çeker ve keyif verir ki, tablo içindeki kadınlarla önce göz göze geliriz ve devamında tüm tablo içinde gezinir tekrar kah kırık kalpli kadınların hüznü ile, kah fettan kadınların alaycı, baştan çıkarıcı bakış ve tebessümlerine geri döneriz.”
Sohbetimizin sonunda Alpar’a “Kim bu resimlerinizdeki kadınlar” diye sordum. Sanatçının yanıtı “Ben de varım, anneler de var, çalışan kadınlar da, kız kardeşler de, sıkıntılarını dışa vuramayıp, içine atan kadınlar da. Benim gibi çok konuşmaz kadınlarım. Dikkat edin ağızları kapalıdır. Gözleriyle konuşur onlar. Benim gibi. Mutlular mı, hüzünlüler mi, endişeleri var mı, yok mu, gözlerine bakarak anlayabilirsiniz” oldu.
KENTTE NE VAR?
Cezmi Orhan-14 Şubat’ta açılacak (Galeri Akdeniz/Yıldız), Duran Karaca-4 Mart’a kadar Ziraat Çukurambar (Next Level AVM), Selim İleri-Ali Kotan: Gece Sirenleri-15 Mart’a kadar (CerModern/Sıhhiye), Kayıhan Keskinok-29 Şubat’a kadar (Keskinok Sanat Vakfı/ Cinnah Caddesi), Hasan Mirza-14 Şubat’ta açılacak (Artsürem/Hilal Mahallesi), İnga Simonyte Deniz-12 Şubat’ta açılacak (Bilkent Üniversitesi Sanat Galerisi), Serap Etike-Yarın açılacak (Detay Sanat/Kocatepe), Bağdagül Demirtürk-6 Mart’a kadar (Galeri M/Armada AVM), (Valör Sanat/Yıldız), Saadet Gözde-14 Şubat’a kadar (BoHo Art/Kale), Nurşen Tellioğlu Kulattı-28 Şubat’a kadar (İsmail Altınok Sanat Merkezi/Kolej), Güzin Atıl Akdemir-15 Şubat’a kadar (Nurol Sanat/Kavaklıdere), Ardan Özmenoğlu-17 Şubat’a kadar (Siyah Beyaz/Şili Meydanı), Nur Koçak-16 Şubat’a kadar (Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM)/Çankaya), Svetlana İnaç-15 Şubat’a kadar (Sevgi Sanat/Hilal Mahallesi), Bülent Yavuz Yılmaz-Elif Yılmaz-29 Şubat’a kadar (ASO Sergi Salonu/Çankaya), Zafer Dilekçi-20 Şubat’a kadar (BRHD/Hollanda Caddesi), Nezafet Özlütürk-Raif Gökkuş-5 Mart’a kadar (Emin Antik/Kale), Murat Yıldırımçakar (heykel)-27 Şubat’a kadar (Fırça Sanat/Hilal Mahallesi), David Ughrelidze-17 Şubat’a kadar (Ata Sanat/Kale), Ekin Kılıç Ezer-16 Şubat’a kadar (CerModern/Sıhhiye), Buluş Aksoy-Canan Ecevit-Sibel Karaağaç-15 Şubat’a kadar (Pari Sanat/ Kale),Sabriya Aral-Aysel Özil-Sibel Sürücü (seramik)-23 Şubat’a kadar (Türk Amerikan Derneği/Cinnah Caddesi).