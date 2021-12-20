Monad Balkan’dan 35. kişisel sergi

Daha önce bu köşede birçok kez dile getirdiğimiz gibi Çankaya’nın Yıldız semti ve civarı, Ankara’da sanat galerilerinin toplandığı yer olarak bilinir. Yıldız’daki Galeri Soyut 4 Aralık’ta, başkentin son yıllarda tercih edilir hale gelen Çayyolu bölgesinde şubesini açtı. Galeri Soyut, Çayyolu’ndaki şubesiyle bu bölge ile birlikte Ümitköy, İncek ve Yaşamkent sakinlerine de hitap etmeyi hedefliyor.





Yıldız’da ana merkezleri bulunan diğer bazı galerilerin de aynı yolu izleyeceklerini duyuyorum. Serdar Kaya yönetimindeki Valör Sanat, “Valör Sanat Z” ismiyle Ümitköy’deki Galeria yakınlarında yeni şubenin tadilat çalışmalarına başlamış. Çankaya Sanat Galerisi sahibi Turan Akyürek de, aynı bölge içinde arayışlarını sürdürüyor. Galeri Soyut’un Çayyolu şubesinin açılışı nedeniyle bir manifesto yazan ressam ve eleştirmen Celal Binzet, “Ankara’da yıllar öncesinde genellikle Kızılay çevresindeki galeriler, sonrasında yeni bir yerleşim alanı olarak ortaya çıkan Yıldız semtinde kümeleşti. Yaşayan bir varlık olarak kentin giderek genişlemesi, yeni yaşam alanlarının açılması buraya yerleşen kitlenin sanatla buluşma düşüncesini de doğurması kaçınılmazdı. Sanatın, kültürel yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeğinden yola çıkan Galeri Soyut’un bu noktadan hareketle Çayyolu’nda galeri açması böyle bir gereksinime karşılık verecektir” diyor.

Galerilerin GOP, Or-An, Birlik Mahallesi, Hilal Mahallesi gibi bölgelere hitap eden Yıldız’dan sonra, Çayyolu bölgesinde şube açma girişimleri sanat dünyasında “Yıldız mı, Çayyolu mu?” sorusunu beraberinde getirdi. Bir sanat eserine sahip olmak istiyorsanız, bunun için bütçenizden bir miktar ayırmak zorundasınız. Bu gerçeği gördüğümüzde kabul etmek gerekir ki, eğitim ve gelir açısından Çayyolu da, Yıldız da diğer ilçelere göre farklılık gösteren Çankaya ilçesi sınırları içinde yer alıyor. Dolayısıyla zengin kesimi hedefleyen galerilerin Yıldız’dan sonra Çayyolu bölgesinde de olma arzuları anlaşılır bir gelişme.

Ancak Çayyolu’nda şube açma planı yapan Yıldız’daki galerilerin şunları da unutmaması gerekir diye düşünüyorum: Sanatsever, galerileri rahat bir ortamda gezmek ister. Otopark sıkıntısı olmadan galeriler arasındaki mesafeyi yürüyerek katetmeyi arzular. Bu açıdan baktığımızda Çankaya Belediyesi’nin özellikle otopark sorunu yaratan hatalarına rağmen, yine de rahat bir park imkanına sahip Yıldız’daki galerilerin birbirlerine yakın olmaları da sanatsever için önemli bir avantaj. Çayyolu’nun, plansız şekilde büyümesi sonucu artan yoğunluğu, galeriler arasında mesafenin ancak araçla katedilecek olması, park sıkıntısı dezavantaj olarak görülebilir. Bu nedenle yeni yerler açılırken, ileri aşamalarda belirttiğim sıkıntılarla karşılaşılmaması için dikkatli fizibilite yapılmasında fayda var.

Sonuç itibariyle Ankara’daki sanat galerilerinin kentin diğer bölgelerine doğru açılmaları elbette önemli ve olumlu bir gelişme. Ancak bu, “çıkış noktasından tamamen vazgeçilerek” yapılmamalı. Sanat, Yıldız’da da yaşamalı, Çayyolu dahil Ankara’nın diğer tüm semtlerinde de yeşerip, gelişmeli.



