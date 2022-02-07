İki kadın ressam

Ellerinde enstrümanları ile poz veren küçük bir müzik grubu... Viyolonseli ile bütünleşmiş bir sanatçı... Yaptığı hız ile saçları uçuşan bir bisiklet çılgını... Başındaki kaskından dışarıya çıkmış sarı saçları dalgalanan motosiklet hayranı bir kadın... Muhtemelen hafta sonu mesai bitiminde tüm haftanın yorgunluğunu atmak için bir barda buluşmuş arkadaş grubu ya da dans eden sevgililer...





Efgan Beyaz’ın anlatmaya çalıştığım bu sevimli figürlerle donattığı resimlerinin vazgeçilmezi ise adeta onun imzası haline gelmiş kocaman siyah sürmeli yamuk gözler, yamuk ağızlar ve kırmızı burunlar...

Efgan Beyaz resimlerinde “yamuk ağız ve yamuk gözlere” yer vermesini, “İnsanlar güzel söz söylemeyi, güzel gözle bakmayı unuttuğu için ben de, beni üzen, düşündüren ve yoran bu olguyu resimlerimle anlatmaya çalışıyorum” diye gerekçelendiriyor.

Bu hafta Efgan Beyaz’dan bahsetmemizin nedeni, 26 Ocak Çarşamba günü Sevgi Sanat’ta (Hilal Mahallesi) kişisel sergisinin açılacak olması. Beyaz’ın resimlerini ayrıntılı incelediğinizde, onun hayata olumlu bakışını tuvale yansıttığını görürsünüz. Yakından tanıdığınızda Efgan Beyaz’ın keyif adamı olduğunu da anlarsınız.

Beyaz’ın resme olan ilgisi orta öğrenim yıllarında iyice açığa çıkmış. Efgan Beyaz’ın ortaokulda resim öğretmeni olan ressam Gülseren Sönmez de, öğrencisini anlatırken, onun her zaman huzurlu ve sakin bir insan olmasına dikkat çekiyor. Gelin Efgan Beyaz’ın resme olan tutkusunu öğretmeni Gülseren Sönmez’in kaleminden okuyalım:

“Tuval, Efgan için yüzünde güllerin açmasıdır. O, tuval bulamadığında kutu kapaklarına bile resim yapar. (Sergiye gittiğinizde Efgan Beyaz’ın değişik objeler üzerine yaptığı resimleri de görebilirsiniz) Her çalışmasını aşkla yapar. Sanat yapmak onun için içsel bir ihtiyaçtır. Duygusal ve duyarlı bir kişi, yaşadığımız olumsuzluklar karşısında bazen çok kırılgan olabiliyor. Efgan böyle anlarda sanatına sarılır. Hangi konu onu mutlu edecekse o konu üzerinde çalışır. Orada sevgiyi, saflığı, huzuru bulup, arka arkaya çeşit çeşit konular üzerinde çalışmaktan büyük mutluluk duyar. Hiç yılmaz. Efgan için her zaman resmin kurgusu ön planda yer alır. Konuyu kurguladıktan sonra resim yapmak nehrin yatağında akması gibidir.

