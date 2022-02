İki kadın ressam

İstanbul’a yaptığımız bir günlük ziyarette en fazla zamanı ünlü ressamımız Yalçın Gökçebağ’ın atölyesinde geçirdik.

Ankara’da olduğu zaman hemen her gün Gökçebağ’ın Armoni Sanat’taki atölyesine uğrar bazı günler saatlerce sohbet ederdik. Yalçın hoca İstanbul’a taşındığından beri yüzyüze görüşemiyorduk. Nadir olarak geldiği Ankara’da kısa süreli görüşmelerimiz oluyordu. Ancak pandemi ile birlikte hoca Ankara’ya gelemez oldu. İşte bunun acısını çıkarırcasına Yalçın hoca ile hem sanat dünyası, hem de özel konularımızla ilgili uzun uzadıya sohbet etme fırsatı bulduk.

Hocanın Ankara’ya geri dönüp dönmeyeceğini merak edenler olabilir, hemen baştan söyleyeyim, Gökçebağ’ın şu an için böyle bir planı yok. Çalışmalarını İstanbul’daki atölyesinde devam ettirmeye kararlı. İstanbul’un birçok sektörde olduğu gibi sanat dünyasında da belirleyici ve sürükleyici güç olması, kendi deyişiyle Yalçın hocanın üretkenliğini de olumlu yönde etkilemiş. Bunu, atölyeye yapılan ziyaretlerden ve birçok ünlü ressamın atölyede buluşup sanat sohbetleri yapmasından da anlayabiliyorsunuz. Hocanın bağımsız olarak çalışması, Ankara’daki Armoni Sanat’tan tam olarak koptuğu anlamına gelmiyor. Ben sohbetimizden Gökçebağ’ın Armoni ile de iş birliğini sürdürmeye özen gösterdiğini anladım.







Atölyede yan yana dizilmiş şövalelerde yine tepeden bakış anlayışıyla yapılmış hasat, çay toplayanlar, sevgi plajı, ayçiçek tarlası, kış mevsiminde yola koyulmuş at arabaları gibi konuların işlendiği tuvalleri görüyorsunuz. Hoca son dönemde oldukça rağbet edilen pencere önünde bir kedi veya sardunya saksısının bulunduğu tül perde çalışmalarını da yapıyor. Pencere camına yapışmış boya parçaları, yüzlerce fırça, yukarıda bahsettiğim konulardaki resimler atölyeyi gezerken insanda bölge bölge Anadolu turu yapıyorsunuz hissi uyandırıyor. Resimler öylesine güzel, öylesine bizden ki, insan her konudan bir esere sahip olmak istiyor. Bir ara gözüm duvarda asılı müthiş renk geçişlerine sahip soyut çalışmaya takıldı. Şaşırmadım desem yalan olur. “Hocam bunlar ne?” diye sorunca Gökçebağ şunları anlattı:

“Bunlar benim palet olarak kullandığım özel kağıtlar. Resim yaparken kullandığım boyalar sayesinde müthiş renk geçişlerine ve uyuma sahipler. Bunlara kıyamıyorum. En sonunda bunları tuvale iliştirmeye karar verdim. Harika soyut çalışmalar çıktı. Bu tuvallerin uygun bulduğum bölümlerime benimle özdeşleşmiş figüratif çalışmalar da koyacağım. Bir süre sonra bu eserlerimi sergilemeyi planlıyorum.”