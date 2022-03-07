Hürriyet Ankara yazdı “Arkadaş”a destek geldi

Geçen hafta Ankara ile özdeşleşmiş Arkadaş Kitapevi’nin her ay düzenli çıkardığı “Arkadaş Ankara Kültür Sanat Etkinlikleri” kitapçığından bahsetmiştim.
Bu kitapçığın Ankara’daki kültür-sanat etkinliklerinin başkent halkına duyurulmasında önemini anlatmış, içinde bulunduğumuz zor ekonomik koşullardan bu kitapçığın da etkilendiğini söylemiştim. Kitapçığın yaşaması için gerçekten olağanüstü çaba gösteren Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Timur Zeren, “Ankara’da en yoğun kültür sanat faaliyeti Çankaya ilçesinde. Bu nedenle Çankaya Belediyesi’nin bize desteği bu kitapçığın yaşamasına çok büyük katkı sağlar” açıklaması yapmıştı.
Zeren’den bu hafta olumlu haber geldi. Zeren’in bu köşede yer verdiğimiz çağrısıyla bizzat Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ilgilenmiş. Taşdelen, belediyenin Kültür Dairesi’ne Arkadaş kitapçığına destek olunması için gereken talimatları vermiş. Nisan ayından itibaren Arkadaş kitapçığının destekçilerinden birisi de Çankaya Belediyesi olacak. Timur bey, telefonda müjdeyi verirken son derece mutluydu:
“Hürriyet Ankara’daki yazınızdan sonra Çankaya Belediyesi bana ulaştı. Gereken desteğin verileceği tarafıma bildirildi. Çankaya Belediye Başkanı Sayın Alper Taşdelen’e çok teşekkür ediyorum. Elbette bir teşekkür de size ve Hürriyet-Ankara’ya”.
Timur beyin bu müjdesinden çok mutlu oldum. Gösterdiği hassasiyet için ben de Sayın Taşdelen’e teşekkür ederim.
BAŞKENT SANATLA ŞENLENECEK
Ankara bu yıl da Mart ayında sanatla şenlenecek. ArtAnkara 8. Çağdaş Sanat Fuarı’nın bu yılki adresi de geçmiş yıllarda olduğu gibi ATO Congresium Kongre ve Sergi Sarayı. Fuar 10 Mart Perşembe günü başlayacak ve 13 Mart Pazar günü sona erecek. Ancak 9 Mart Çarşamba akşamı galeriler ve koleksiyonerler için VIP açılışı olacak. Fuara Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin değişik şehirlerinden galeriler ve sanatçılar katılacak. Fuarda bazı yabancı ülkelerden sanatçıların da eserlerini görme fırsatına sahip olabileceksiniz. Fuara 100’ün üzerinde katılımcı ve 50 bini aşkın ziyaretçi bekleniyor. Fuar sırasında gelenekselleşen “Sanatçı Onur Ödülü”, “Kurum Onur Ödülü” ve “Sanata Katkı Onur Ödülü” de verilecek. Fuar boyunca canlı performansların yanı sıra sanata ilişkin çalıştay ve sempozyumlar da düzenlenecek. COVID-19 önlemleri gevşetilmiş olsa da, fuarı gezerken gereken önlemleri almanızı, özellikle maskelerinizi çıkarmamanızı öneririm.
VALÖR SANAT DA ÜMİTKÖY’DE
Çoğunlukla Çankaya-Yıldız’da bulunan sanat galerilerinin Çayyolu, Ümitköy, İncek tarafında da şube açma planları olduğunu daha önce yazmıştım. Nitekim Galeri Soyut, Çayyolu şubesini geçen yıl 4 Aralık’ta açmıştı. Bu bölgede şube açan ikinci galeri Valör Sanat oldu. Geçen cumartesi Ümitköy’de “Valör Art House” adıyla açılan yeni galeri, karma sergiyle sanatseverlere “Merhaba” dedi. Valör Sanat’ın Ümitköy şubesindeki karma sergide birçok sanatçının değişik ebatlarda resim ve heykellerini 5 Nisan’a kadar görebilirsiniz. Bakalım Galeri Soyut ve Valör Sanat’tan sonra hangi sanat galerisi Çayyolu taraflarında şube açacak? Merakla bekliyoruz.
KENTTE NE VAR?
Durmuş Ali Akça-Yarın açılacak (İsmail Altınok Sanat Merkezi/Kolej), Suna Özkalan-30 Mart’a kadar (Medya Sanat Galerisi/ Çankaya), Şahram Mahdavi-12 Mart’ta açılacak (Emin Antik/Kale), Altan Çelem-26 Mart’a kadar (Arda Sanat/Yıldız), İsmail Ateş-16 Mart’a kadar (Armoni Sanat/Yıldız), Işın Nur Cicerali-26 Mart’a kadar (Platform A/Taurus AVM), Tunç Tanışık-12 Mart’a kadar (Sevgi Sanat/Hilal Mahallesi), Renate Graf (fotoğraf)-27 Mart’a kadar (Cer Modern/Sıhhiye), Serap Emmungil-15 Mart’a kadar (Detay Sanat/Kocatepe), Songül Canerik-24 Mart’a kadar (Fırça Sanat/Hilal Mahallesi), Selda Soku-25 Mart’a kadar (Kent Sanat/Yıldız), Yasemin Tümer Çelik-Yarın açılacak (ÇSM/Çankaya), 68 kuşağından 8 sanatçı-30 Mart’a kadar (Galeri Soyut/Çayyolu), Kağıt üstüne 25 Mart’a kadar (Atlas Sanat/Cinnah Caddesi), Dünya Kadınlar Günü Karma Sergisi-15 Mart’a kadar (Akdora Art/Hilal Mahallesi), Kadın Ressamlar Derneği Geleneksel Sergisi-10 Mart’a kadar (ÇSM/Çankaya), Özgür Kuş Karma Sergisi-20 Mart’a kadar (Galeri M/Armada AVM), Karma Sergi-23 Mart’a kadar (Keskinok Sanat Vakfı/ Cinnah Caddesi).
Hürriyet Ankara yazdı “Arkadaş”a destek geldi
Geçen hafta Ankara ile özdeşleşmiş Arkadaş Kitapevi’nin her ay düzenli çıkardığı “Arkadaş Ankara Kültür Sanat Etkinlikleri” kitapçığından bahsetmiştim.
Bu kitapçığın Ankara’daki kültür-sanat etkinliklerinin başkent halkına duyurulmasında önemini anlatmış, içinde bulunduğumuz zor ekonomik koşullardan bu kitapçığın da etkilendiğini söylemiştim. Kitapçığın yaşaması için gerçekten olağanüstü çaba gösteren Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Timur Zeren, “Ankara’da en yoğun kültür sanat faaliyeti Çankaya ilçesinde. Bu nedenle Çankaya Belediyesi’nin bize desteği bu kitapçığın yaşamasına çok büyük katkı sağlar” açıklaması yapmıştı.
Zeren’den bu hafta olumlu haber geldi. Zeren’in bu köşede yer verdiğimiz çağrısıyla bizzat Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ilgilenmiş. Taşdelen, belediyenin Kültür Dairesi’ne Arkadaş kitapçığına destek olunması için gereken talimatları vermiş. Nisan ayından itibaren Arkadaş kitapçığının destekçilerinden birisi de Çankaya Belediyesi olacak. Timur bey, telefonda müjdeyi verirken son derece mutluydu:
“Hürriyet Ankara’daki yazınızdan sonra Çankaya Belediyesi bana ulaştı. Gereken desteğin verileceği tarafıma bildirildi. Çankaya Belediye Başkanı Sayın Alper Taşdelen’e çok teşekkür ediyorum. Elbette bir teşekkür de size ve Hürriyet-Ankara’ya”.
Timur beyin bu müjdesinden çok mutlu oldum. Gösterdiği hassasiyet için ben de Sayın Taşdelen’e teşekkür ederim.
BAŞKENT SANATLA ŞENLENECEK
Ankara bu yıl da Mart ayında sanatla şenlenecek. ArtAnkara 8. Çağdaş Sanat Fuarı’nın bu yılki adresi de geçmiş yıllarda olduğu gibi ATO Congresium Kongre ve Sergi Sarayı. Fuar 10 Mart Perşembe günü başlayacak ve 13 Mart Pazar günü sona erecek. Ancak 9 Mart Çarşamba akşamı galeriler ve koleksiyonerler için VIP açılışı olacak. Fuara Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin değişik şehirlerinden galeriler ve sanatçılar katılacak. Fuarda bazı yabancı ülkelerden sanatçıların da eserlerini görme fırsatına sahip olabileceksiniz. Fuara 100’ün üzerinde katılımcı ve 50 bini aşkın ziyaretçi bekleniyor. Fuar sırasında gelenekselleşen “Sanatçı Onur Ödülü”, “Kurum Onur Ödülü” ve “Sanata Katkı Onur Ödülü” de verilecek. Fuar boyunca canlı performansların yanı sıra sanata ilişkin çalıştay ve sempozyumlar da düzenlenecek. COVID-19 önlemleri gevşetilmiş olsa da, fuarı gezerken gereken önlemleri almanızı, özellikle maskelerinizi çıkarmamanızı öneririm.
VALÖR SANAT DA ÜMİTKÖY’DE
Çoğunlukla Çankaya-Yıldız’da bulunan sanat galerilerinin Çayyolu, Ümitköy, İncek tarafında da şube açma planları olduğunu daha önce yazmıştım. Nitekim Galeri Soyut, Çayyolu şubesini geçen yıl 4 Aralık’ta açmıştı. Bu bölgede şube açan ikinci galeri Valör Sanat oldu. Geçen cumartesi Ümitköy’de “Valör Art House” adıyla açılan yeni galeri, karma sergiyle sanatseverlere “Merhaba” dedi. Valör Sanat’ın Ümitköy şubesindeki karma sergide birçok sanatçının değişik ebatlarda resim ve heykellerini 5 Nisan’a kadar görebilirsiniz. Bakalım Galeri Soyut ve Valör Sanat’tan sonra hangi sanat galerisi Çayyolu taraflarında şube açacak? Merakla bekliyoruz.
KENTTE NE VAR?
Durmuş Ali Akça-Yarın açılacak (İsmail Altınok Sanat Merkezi/Kolej), Suna Özkalan-30 Mart’a kadar (Medya Sanat Galerisi/ Çankaya), Şahram Mahdavi-12 Mart’ta açılacak (Emin Antik/Kale), Altan Çelem-26 Mart’a kadar (Arda Sanat/Yıldız), İsmail Ateş-16 Mart’a kadar (Armoni Sanat/Yıldız), Işın Nur Cicerali-26 Mart’a kadar (Platform A/Taurus AVM), Tunç Tanışık-12 Mart’a kadar (Sevgi Sanat/Hilal Mahallesi), Renate Graf (fotoğraf)-27 Mart’a kadar (Cer Modern/Sıhhiye), Serap Emmungil-15 Mart’a kadar (Detay Sanat/Kocatepe), Songül Canerik-24 Mart’a kadar (Fırça Sanat/Hilal Mahallesi), Selda Soku-25 Mart’a kadar (Kent Sanat/Yıldız), Yasemin Tümer Çelik-Yarın açılacak (ÇSM/Çankaya), 68 kuşağından 8 sanatçı-30 Mart’a kadar (Galeri Soyut/Çayyolu), Kağıt üstüne 25 Mart’a kadar (Atlas Sanat/Cinnah Caddesi), Dünya Kadınlar Günü Karma Sergisi-15 Mart’a kadar (Akdora Art/Hilal Mahallesi), Kadın Ressamlar Derneği Geleneksel Sergisi-10 Mart’a kadar (ÇSM/Çankaya), Özgür Kuş Karma Sergisi-20 Mart’a kadar (Galeri M/Armada AVM), Karma Sergi-23 Mart’a kadar (Keskinok Sanat Vakfı/ Cinnah Caddesi).