Hakan Esmer’den Karadeniz Sergisi

Başarılı genç kuşak ressamları farklı grup isimleri altında buluşturmasıyla tanıdığım Hakan Esmer, bu kez Cer Modern’de açılan kişisel sergisiyle karşımızda. Esmer 21 Mart’a kadar sürecek olan sergisinde doğup, büyüdüğü Karadeniz’i konu edinmiş.
Sanatçı sergisine, Karadeniz’in yerel ağızlarında “yukarı doğru” anlamında kullanılan “Başukari” adını vermiş.
Hakan Esmer bu sergisinde alışık olduğumuz renkli paleti, kat kat inşa ettiği tuval yüzeyi, özgün fırça vuruşları ve masalsı ifade biçimiyle büyülü bir Karadeniz yolculuğuna çıkarıyor izleyiciyi. Dağ gülünden (Komar çiçeği), yaylalara, Trabzon’un ünlü orta mahallesinden Sümela’ya, Zigana’nın karlı eteklerinden, balıkçıların “heyamola”sına kadar bir görsel şölen sunan sanatçı, tuvalinde her bir katmanından bıraktığı izlerle izleyiciyi kendi üretim sürecini keşfetmeye ve bu sürecin bir parçası olmaya davet ediyor. Sergi ayrıca sanatçının yerelden beslenerek ele aldığı unsurları, kendi serüveni içerisinde nasıl evrensel bir boyuta dönüştürdüğünü de gösteriyor. Doğa ve kent görünümlerini hem içerik, hem de biçim anlamında ilk kez bu çerçevede ele aldığını belirten Esmer, duygularını şöyle aktarıyor:
“Yollarından çıktığım, sisli dağlarının içinde dolandığım, denizinde azgın dalgaları gördüğüm, mayıs göçündeki yaylaların kokusunu hep içimde hissettiğim Karadeniz’de yaşam zordur. Büyüdüğüm, yetiştiğim bu topraklardan aldığım ilhamla tuvalin başına geçtim. 25 yıllık bir demleme yaşadım dalgaların arasında. Doğasını, inadına rağmen insanını, hırsını, cesaretini çok sevdim. Çok çalıştım ve yollara düştüm. Bu yolları çizdim, boyadım, karaladım. Bu sergiyle sanatseverleri Karadeniz’in dağlarında, yaylalarında, denizlerinde, ormanlarında birlikte kardeşçe, dostça, barış içinde yaşamaya katkı sağlamak için bana eşlik etmeye davet ediyorum. Evet, ‘Başukari’ bir anlamda memleketim Trabzon’a vefa sergisi niteliğinde. Bu nedenle heyecanlıyım. Bu sergiyle dostluk ve kardeşlik için horon başı olduğumu düşünüyorum. Yüreğimde horon sesleri, Karadeniz’in coşkusu, hep birlikte insanları ‘hayde’ demeye davet ediyorum.”
ARTANKARA BAŞLIYOR
Çağdaş Sanat Fuarı ArtAnkara’nın 6’ncısı 12 Mart Perşembe günü daha önceki yıllarda olduğu gibi ATO Congresium’da başlayacak. 15 Mart Pazar akşamı sona erecek fuara 150’nin üzerinde galeri, müze, eğitim kuruluşu, sanatsal malzeme üreticisi ve satıcısı katılacak. Fuarda çok sayıda eserin sergilenmesi bekleniyor. ArtAnkara’da genç ressamlara ait sergilenmeye değer bulunan 100 eser de izleyiciyle buluşacak. Sanatçı Onur Ödülü, Kurum Onur Ödülü ve Sanata Katkı Onur Ödülü’nün de verileceği fuarın bu yıl teması “sahiplenme” olarak belirlendi. Bu başlık altında, sanatçının kendi bireysel anlayışla çevresini sahiplenmesinin yanı sıra, sanatçının ve sanat eserlerinin sanat kurulları ve toplum tarafından sahiplenilmesi konularının gündeme getirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda fuar boyunca sanatçıların ve sanat eleştirmenlerinin konuşmacı olarak katılacakları bir dizi etkinlik de yapılacak.
KENTTE NE VAR?
Dün kutladığımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle birçok galeride kadın ressamların eserlerinden oluşan “kadın” temalı karma sergiler hafta boyunca devam edecek. Diğer etkinlikler de şöyle: Malik Bulut (heykel)-10 Mart’ta açılacak (Armoni Sanat/Yıldız), Orhan Taylan-26 Mart’a kadar (Platform A/Taurus AVM), Mehmet Sağ-22 Mart’a kadar (BoHo Art/Kale), Şuayyip Yücel-27 Mart’a kadar (Detay Sanat/Kocatepe), Fehnur İpek-Müfit Yüksel-3 Nisan’a kadar (Emin Antik/Kale), Elif Okur Tolun-21 Mart’a kadar (Galeri Akdeniz/Yıldız), Filiz Onat-31 Mart’a kadar (Galeri M/Armada AVM), Fulya Ergürbüzer Uzer-27 Mart’a kadar (İsmail Altınok Sanat Merkezi/Kolej), Murat Oğuz-25 Mart’a kadar (Krişna Sanat/Kavaklıdere), Uğur Çalışkan-13 Mart’a kadar (Nurol Sanat/ Kavaklıdere), Bahadır Çolak-23 Mart’a kadar (Siyah Beyaz/Şili Medyanı), Ali Koç-3 Nisan’a kadar (Zülfü Livaneli Kültür Merkezi/Yıldız), Buğra Özer-Pınar Tınç-18 Mart’a kadar (Galeri Soyut/Yıldız).
Hakan Esmer’den Karadeniz Sergisi
Başarılı genç kuşak ressamları farklı grup isimleri altında buluşturmasıyla tanıdığım Hakan Esmer, bu kez Cer Modern’de açılan kişisel sergisiyle karşımızda. Esmer 21 Mart’a kadar sürecek olan sergisinde doğup, büyüdüğü Karadeniz’i konu edinmiş.
Sanatçı sergisine, Karadeniz’in yerel ağızlarında “yukarı doğru” anlamında kullanılan “Başukari” adını vermiş.
Hakan Esmer bu sergisinde alışık olduğumuz renkli paleti, kat kat inşa ettiği tuval yüzeyi, özgün fırça vuruşları ve masalsı ifade biçimiyle büyülü bir Karadeniz yolculuğuna çıkarıyor izleyiciyi. Dağ gülünden (Komar çiçeği), yaylalara, Trabzon’un ünlü orta mahallesinden Sümela’ya, Zigana’nın karlı eteklerinden, balıkçıların “heyamola”sına kadar bir görsel şölen sunan sanatçı, tuvalinde her bir katmanından bıraktığı izlerle izleyiciyi kendi üretim sürecini keşfetmeye ve bu sürecin bir parçası olmaya davet ediyor. Sergi ayrıca sanatçının yerelden beslenerek ele aldığı unsurları, kendi serüveni içerisinde nasıl evrensel bir boyuta dönüştürdüğünü de gösteriyor. Doğa ve kent görünümlerini hem içerik, hem de biçim anlamında ilk kez bu çerçevede ele aldığını belirten Esmer, duygularını şöyle aktarıyor:
“Yollarından çıktığım, sisli dağlarının içinde dolandığım, denizinde azgın dalgaları gördüğüm, mayıs göçündeki yaylaların kokusunu hep içimde hissettiğim Karadeniz’de yaşam zordur. Büyüdüğüm, yetiştiğim bu topraklardan aldığım ilhamla tuvalin başına geçtim. 25 yıllık bir demleme yaşadım dalgaların arasında. Doğasını, inadına rağmen insanını, hırsını, cesaretini çok sevdim. Çok çalıştım ve yollara düştüm. Bu yolları çizdim, boyadım, karaladım. Bu sergiyle sanatseverleri Karadeniz’in dağlarında, yaylalarında, denizlerinde, ormanlarında birlikte kardeşçe, dostça, barış içinde yaşamaya katkı sağlamak için bana eşlik etmeye davet ediyorum. Evet, ‘Başukari’ bir anlamda memleketim Trabzon’a vefa sergisi niteliğinde. Bu nedenle heyecanlıyım. Bu sergiyle dostluk ve kardeşlik için horon başı olduğumu düşünüyorum. Yüreğimde horon sesleri, Karadeniz’in coşkusu, hep birlikte insanları ‘hayde’ demeye davet ediyorum.”
ARTANKARA BAŞLIYOR
Çağdaş Sanat Fuarı ArtAnkara’nın 6’ncısı 12 Mart Perşembe günü daha önceki yıllarda olduğu gibi ATO Congresium’da başlayacak. 15 Mart Pazar akşamı sona erecek fuara 150’nin üzerinde galeri, müze, eğitim kuruluşu, sanatsal malzeme üreticisi ve satıcısı katılacak. Fuarda çok sayıda eserin sergilenmesi bekleniyor. ArtAnkara’da genç ressamlara ait sergilenmeye değer bulunan 100 eser de izleyiciyle buluşacak. Sanatçı Onur Ödülü, Kurum Onur Ödülü ve Sanata Katkı Onur Ödülü’nün de verileceği fuarın bu yıl teması “sahiplenme” olarak belirlendi. Bu başlık altında, sanatçının kendi bireysel anlayışla çevresini sahiplenmesinin yanı sıra, sanatçının ve sanat eserlerinin sanat kurulları ve toplum tarafından sahiplenilmesi konularının gündeme getirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda fuar boyunca sanatçıların ve sanat eleştirmenlerinin konuşmacı olarak katılacakları bir dizi etkinlik de yapılacak.
KENTTE NE VAR?
Dün kutladığımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle birçok galeride kadın ressamların eserlerinden oluşan “kadın” temalı karma sergiler hafta boyunca devam edecek. Diğer etkinlikler de şöyle: Malik Bulut (heykel)-10 Mart’ta açılacak (Armoni Sanat/Yıldız), Orhan Taylan-26 Mart’a kadar (Platform A/Taurus AVM), Mehmet Sağ-22 Mart’a kadar (BoHo Art/Kale), Şuayyip Yücel-27 Mart’a kadar (Detay Sanat/Kocatepe), Fehnur İpek-Müfit Yüksel-3 Nisan’a kadar (Emin Antik/Kale), Elif Okur Tolun-21 Mart’a kadar (Galeri Akdeniz/Yıldız), Filiz Onat-31 Mart’a kadar (Galeri M/Armada AVM), Fulya Ergürbüzer Uzer-27 Mart’a kadar (İsmail Altınok Sanat Merkezi/Kolej), Murat Oğuz-25 Mart’a kadar (Krişna Sanat/Kavaklıdere), Uğur Çalışkan-13 Mart’a kadar (Nurol Sanat/ Kavaklıdere), Bahadır Çolak-23 Mart’a kadar (Siyah Beyaz/Şili Medyanı), Ali Koç-3 Nisan’a kadar (Zülfü Livaneli Kültür Merkezi/Yıldız), Buğra Özer-Pınar Tınç-18 Mart’a kadar (Galeri Soyut/Yıldız).