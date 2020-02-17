Sadece Ankara’nın değil Türkiye’nin önemli kültür-sanat merkezlerinden biri olan CerModern, kaçırılmaması gereken bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Soyut resmin önde gelen ressamlarından Ali Kotan’ın, Türk edebiyatının en önemli isimlerinden yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri’nin metinlerinden ilhamla oluşturduğu yeni sergisi “Gece Sirenleri”, Ankaralı sanatseverlerle buluştu.
85 eserin yer aldığı sergide sanatçılara ait özel defterler, el yazmaları, fırça, palet ve desenlerin yanı sıra Selim İleri’nin el yazısını mekana eriştiren özel alıntılar, Ali Kotan’ın cömert, büyük ve albenisi olan, çekim gücü çok büyük soyut imgeleriyle biraraya gelmiş. Ankaralı izleyiciler, ilk olarak İzmir’de Folkart’da açılan ve geçen yıl Türkiye’nin en önemli sanat etkinlikleri arasında gösterilen sergiyi 15 Mart’a kadar CerModern’in Kuzey Hangar Galerisi’nde görebilirler. İzmir’de açılmış sergiyle ilgili yorumlar harmanlandığında, ortaya çıkan değerlendirmeleri şöyle özetleyebiliriz:
“Gece Sirenleri, yaklaşık 3 yıllık bir çalışmanın sonucu. Sergi iki sanatçının birbirinden aldıkları ilham ve etkiyle ortaya çıkmış. Selim İleri’nin büyüleyen metinleri Ali Kotan’ın resimlerine etki etmiş. Sergi sürecinde Ali Kotan’ın resimleri Selim İleri’ye, Selim İleri’nin metinleri de ressam Ali Kotan’a emanet edilmiş. İki usta isim izole edilmiş eserlerde hissettiklerini, gördüklerini, algıladıklarını, kendi sanat dallarında eserleriyle yorumlayarak izleyicinin karşısına çıkmışlar. İyi ve güzelden yana imge ve harflerin tanıklığından oluşan sergi, iki odaklı hayata karşı çıkışı ortaya koyuyor. Sergi, kalem ve fırçanın ortak dansında, içi içine sığmayan, çoşkulu bir hayal gücünün ortaklaşan yoğunluğunu ve saflığın, temizliğin dünyasını temsil ediyor. İki sanatçının izleyiciyi bambaşka bir farkındalık çizgisine taşıdığı bu ortak sergi; bir bakıma yaşamda çektiğimiz acılarla yüzleşmemizi de sağlıyor. İleri ve Kotan bu projeyi, “metin ve imgenin dünya karşısındaki çevre ve hiçlik kavgası” olarak betimliyor.”
ÇİZGİ ROMAN SANATI
CerModern’de, çizgi roman sanatının önemli isimlerinden Jean “Moebius” Giraud ve Enki Bilal’in ölümsüz eserlerini de görebilirsiniz. Murat Cem Şerbetci’nin koleksiyonundan seçilmiş litografi, serigrafi, heykel, obje, katalog ve anı ürünlerden oluşan sergi, çizgi romanın kültür kökeni ve yapıtaşına bir koleksiyon üzerinden eşsiz bir serüven sunuyor. Ankaralı koleksiyoner Şerbetci, 1970’li yıllardan bu yana bir yaşam tarzı haline getirdiği çizgi roman serüvenini sadece eser toplayıcılığıyla sınırlı kalmadan kültürel bir fenomen olarak içselleştirmiş, her iki sanatçıyla da yakın dostluk kurmuş, sanat hayatlarına tanıklık etmiş bir isim. Serginin ilk bölümünde Moebius’a ait Arzach, Starwatcher ve ünlü Ten Ten’in yaratılışındaki çizimleri görebilirsiniz. İkinci bölümde ise Enki Bilal’in özellikle “Transit” çizgi romanına ait çizim ve heykeller karşınıza çıkıyor. CerModern’in ana galerilerindeki bu ilginç sergi 18 Nisan’a kadar açık.
KENTTE NE VAR?
Uğur Çalışkan-20 Şubat’ta açılacak (Nurol Sanat/Kavaklıdere), Gültekin Serbest-Yarın açılacak (Valör Sanat/Yıldız), Duran Karaca-4 Mart’a kadar Ziraat Çukurambar (Next Level AVM), Kayıhan Keskinok-29 Şubat’a kadar (Keskinok Sanat Vakfı/Cinnah Caddesi), Muharrem Pire-19 Şubat’ta açılacak (Sevgi Sanat/Hilal Mahallesi), Hasan Mirza-28 Şubat’a kadar (Artsürem/Hilal Mahallesi), Aligholi Mardani-İbrahim Mardani-Bahtiyar Fathi-22 Şubat’ta açılacak (Ata Sanat/Ulus), İnga Simonyte Deniz-16 Mart’a kadar (Bilkent Üniversitesi Sanat Galerisi), Necla Tuğcu-21 Şubat’ta açılacak (BRHD/Hollanda Caddesi), Emre Feyzoğlu-Ayşegül Türedi-19 Şubat’ta açılacak (ÇSM/Çankaya), Serap Etike-28 Şubat’a kadar (Detay Sanat/Kocatepe), Nezafet Özlütürk-Raif Gökkuş-5 Mart’a kadar (Emin Antik/Kale), Murat Yıldırımçakar (heykel)-27 Şubat’a kadar (Fırça Sanat/Hilal Mahallesi), Cezmi Orhan-29 Şubat’a kadar (Galeri Akdeniz/Yıldız), Bağdagül Demirtürk-6 Mart’a kadar (Galeri M/Armada AVM), Nurşen Tellioğlu Kulattı-28 Şubat’a kadar (İsmail Altınok Sanat Merkezi/Kolej), Nermin Alpar-18 Mart’a kadar (Medya Sanat/Çankaya), Bülent Yavuz Yılmaz-Elif Yılmaz-29 Şubat’a kadar (ASO Sergi Salonu/Çankaya), Sabriye Aral-Aysel Özil-Sibel Sürücü (seramik)-23 Şubat’a kadar (Türk Amerikan Derneği/Cinnah Caddesi), Jou-Yi Chen-19 Şubat’ta açılacak (ÇSM/Çankaya).
Gece sirenleri
Sadece Ankara’nın değil Türkiye’nin önemli kültür-sanat merkezlerinden biri olan CerModern, kaçırılmaması gereken bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Soyut resmin önde gelen ressamlarından Ali Kotan’ın, Türk edebiyatının en önemli isimlerinden yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri’nin metinlerinden ilhamla oluşturduğu yeni sergisi “Gece Sirenleri”, Ankaralı sanatseverlerle buluştu.
85 eserin yer aldığı sergide sanatçılara ait özel defterler, el yazmaları, fırça, palet ve desenlerin yanı sıra Selim İleri’nin el yazısını mekana eriştiren özel alıntılar, Ali Kotan’ın cömert, büyük ve albenisi olan, çekim gücü çok büyük soyut imgeleriyle biraraya gelmiş. Ankaralı izleyiciler, ilk olarak İzmir’de Folkart’da açılan ve geçen yıl Türkiye’nin en önemli sanat etkinlikleri arasında gösterilen sergiyi 15 Mart’a kadar CerModern’in Kuzey Hangar Galerisi’nde görebilirler. İzmir’de açılmış sergiyle ilgili yorumlar harmanlandığında, ortaya çıkan değerlendirmeleri şöyle özetleyebiliriz:
“Gece Sirenleri, yaklaşık 3 yıllık bir çalışmanın sonucu. Sergi iki sanatçının birbirinden aldıkları ilham ve etkiyle ortaya çıkmış. Selim İleri’nin büyüleyen metinleri Ali Kotan’ın resimlerine etki etmiş. Sergi sürecinde Ali Kotan’ın resimleri Selim İleri’ye, Selim İleri’nin metinleri de ressam Ali Kotan’a emanet edilmiş. İki usta isim izole edilmiş eserlerde hissettiklerini, gördüklerini, algıladıklarını, kendi sanat dallarında eserleriyle yorumlayarak izleyicinin karşısına çıkmışlar. İyi ve güzelden yana imge ve harflerin tanıklığından oluşan sergi, iki odaklı hayata karşı çıkışı ortaya koyuyor. Sergi, kalem ve fırçanın ortak dansında, içi içine sığmayan, çoşkulu bir hayal gücünün ortaklaşan yoğunluğunu ve saflığın, temizliğin dünyasını temsil ediyor. İki sanatçının izleyiciyi bambaşka bir farkındalık çizgisine taşıdığı bu ortak sergi; bir bakıma yaşamda çektiğimiz acılarla yüzleşmemizi de sağlıyor. İleri ve Kotan bu projeyi, “metin ve imgenin dünya karşısındaki çevre ve hiçlik kavgası” olarak betimliyor.”
ÇİZGİ ROMAN SANATI
CerModern’de, çizgi roman sanatının önemli isimlerinden Jean “Moebius” Giraud ve Enki Bilal’in ölümsüz eserlerini de görebilirsiniz. Murat Cem Şerbetci’nin koleksiyonundan seçilmiş litografi, serigrafi, heykel, obje, katalog ve anı ürünlerden oluşan sergi, çizgi romanın kültür kökeni ve yapıtaşına bir koleksiyon üzerinden eşsiz bir serüven sunuyor. Ankaralı koleksiyoner Şerbetci, 1970’li yıllardan bu yana bir yaşam tarzı haline getirdiği çizgi roman serüvenini sadece eser toplayıcılığıyla sınırlı kalmadan kültürel bir fenomen olarak içselleştirmiş, her iki sanatçıyla da yakın dostluk kurmuş, sanat hayatlarına tanıklık etmiş bir isim. Serginin ilk bölümünde Moebius’a ait Arzach, Starwatcher ve ünlü Ten Ten’in yaratılışındaki çizimleri görebilirsiniz. İkinci bölümde ise Enki Bilal’in özellikle “Transit” çizgi romanına ait çizim ve heykeller karşınıza çıkıyor. CerModern’in ana galerilerindeki bu ilginç sergi 18 Nisan’a kadar açık.
KENTTE NE VAR?
Uğur Çalışkan-20 Şubat’ta açılacak (Nurol Sanat/Kavaklıdere), Gültekin Serbest-Yarın açılacak (Valör Sanat/Yıldız), Duran Karaca-4 Mart’a kadar Ziraat Çukurambar (Next Level AVM), Kayıhan Keskinok-29 Şubat’a kadar (Keskinok Sanat Vakfı/Cinnah Caddesi), Muharrem Pire-19 Şubat’ta açılacak (Sevgi Sanat/Hilal Mahallesi), Hasan Mirza-28 Şubat’a kadar (Artsürem/Hilal Mahallesi), Aligholi Mardani-İbrahim Mardani-Bahtiyar Fathi-22 Şubat’ta açılacak (Ata Sanat/Ulus), İnga Simonyte Deniz-16 Mart’a kadar (Bilkent Üniversitesi Sanat Galerisi), Necla Tuğcu-21 Şubat’ta açılacak (BRHD/Hollanda Caddesi), Emre Feyzoğlu-Ayşegül Türedi-19 Şubat’ta açılacak (ÇSM/Çankaya), Serap Etike-28 Şubat’a kadar (Detay Sanat/Kocatepe), Nezafet Özlütürk-Raif Gökkuş-5 Mart’a kadar (Emin Antik/Kale), Murat Yıldırımçakar (heykel)-27 Şubat’a kadar (Fırça Sanat/Hilal Mahallesi), Cezmi Orhan-29 Şubat’a kadar (Galeri Akdeniz/Yıldız), Bağdagül Demirtürk-6 Mart’a kadar (Galeri M/Armada AVM), Nurşen Tellioğlu Kulattı-28 Şubat’a kadar (İsmail Altınok Sanat Merkezi/Kolej), Nermin Alpar-18 Mart’a kadar (Medya Sanat/Çankaya), Bülent Yavuz Yılmaz-Elif Yılmaz-29 Şubat’a kadar (ASO Sergi Salonu/Çankaya), Sabriye Aral-Aysel Özil-Sibel Sürücü (seramik)-23 Şubat’a kadar (Türk Amerikan Derneği/Cinnah Caddesi), Jou-Yi Chen-19 Şubat’ta açılacak (ÇSM/Çankaya).