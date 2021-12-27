CSO’da yeni yıl konseri ve yapıcı eleştiriler

Ressamlık ve şairliğin yanı sıra sanat üzerine yazdığı yazılarla da bilinen Monad Balkan’ın İsmail Altınok Sanat Merkezi’nde (Ziya Gökalp Caddesi/Kolej) açtığı 35. kişisel sergisi değişik boyutlardaki 43 ayrı eserden oluşuyor. Balkan’ın 10 Ocak’a kadar sürecek bu sergisinde de daha öncekilerde olduğu gibi nü, portre, iç mekân, dış mekân ve peyzaj ağırlıklı çalışmalar yer alıyor.

Monad, İstanbul-Bakırköy’de edebiyat, müzik, resim ve felsefenin yoğun şekilde konuşulduğu bir evde büyümüş. 4 yaşında piyano, 17 yaşında ünlü besteci İlhan Usmanbaş’tan müzik eğitimi almış. Müziğin yanı sıra sinema alanında araştırmalar, senaryo denemeleri ve kısa metraj film çalışmaları yapan sanatçı, annesi ressam Esma Balkan ve babası Dr. Orhan Balkan’ın resime olan tutkusu nedeniyle aile dostları Eşref Üren, Melahat Üren, Orhan Arel, Esat Subaşı, Turgut Zaim, İsmail Altınok gibi devrin büyük ressamlarıyla bir arada bulunmuş.

Yurt dışındaki ticaret müşavirlikleri görevindeyken Avustralya-Sidney’de resim eğitimi almayı da ihmal etmeyen Balkan bir söyleşisinde, gençlik yıllarını şöyle anlatıyor:







“İstanbul Bakırköy’de komşumuz Muhsin Kut’tu. O devamlı sulu boya resim yapardı. Onun babası ile benim babam sınıf arkadaşıydı üniversitede. Muhsin doğduktan sonra babası bir yıl sonra tüberkülozdan ölmüş. Bu nedenle hastalanmasın üşütmesin diye Muhsin’i sokağa pek bırakmazlardı. O da kendini ifade etmek için devamlı sulu boya resimler yapardı. Bizde kardeş gibi olduğumuz için onunla birlikte sürekli resim yapıyorduk. Resime olan tutkum esas oradan başladı. Babamla evde resim yapıyor, toplaması anneme düşüyordu. Palette boyalar kalıyor annem de ziyan olmasın diye orada bulduğu atık kağıtlara ve kartonlara resim yapmaya başlıyordu. Bir zaman sonra fark ediliyor ki müthiş resimler çıkıyor ortaya. Bu arada annem parladı. Devlet Resim ve Heykel sergisi her sene mayıs ayında yapılırdı. Orada o dönemler jüriden geçmek deveye hendek atlatmak gibi bir şey. Annemin her sene bir resmi seçilirdi o sergi için. Benim resimle haşır neşir olmam ailemin sayesinde oldu. Babam işten gelir gelmez ‘Hadi Monad resim yapmıyor muyuz?’ diye sorardı...”

Resim yapmanın kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu ifade eden Balkan, resime bakış açısını da “Resim bir anlamda benim için gıda. Anlam aramak sonra gelir. Resim her sanat dalı gibi sanatsal değer içerisinde bir ifade biçimidir. Benim resimlerimde ise kendiliğinden ortaya çıkan şey, yaşamın insanlar tarafından ele alınış biçimini şiirsel ve mizahi bir tarzda sorgulamak oluyor” diye ifade ediyor.

